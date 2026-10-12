Commissioni Bilancio di Camera e Senato

12 Ottobre 2026
svolgono le seguenti audizioni per l’attività conoscitiva preliminare all’esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, ai sensi dell’articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera e dell’articolo 125-bis, comma 3, del Regolamento del Senato: ore 14.00 rappresentanti della Corte dei conti ore 14.45 rappresentanti dell’ISTAT ore 15.30 rappresentanti del CNEL ore 16.15 rappresentanti di Banca d’Italia ore 17.00 Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari ore 18.00 Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
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Indice della seduta
Trascrizione automatica
- 5:30:45 14:00
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