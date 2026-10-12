Riconoscimento al merito per le eccellenze italiane per la pace e lo sviluppo economico.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia.
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Rubrica
Convegno
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10:30 - Camera dei deputati
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Son Benvenuto, siamo nella prestigiosa Sala Zuccari presso il Senato della Repubblica, vogliamo ringraziare il senatore Francesco Silvestro per l'invito, ora lascio la parola al presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia, il.
L'avvocato Maurilio Prioreschi
Buongiorno a tutti e benvenuti, onorevoli senatori, autorità civili, militari e religiose, illustri ospiti, gentili, signore e signori, è per me motivo di profondo dolore e sincera emozione poter prendere la parola in questa sede è così alta, è simbolica per la vita democratica e culturale del nostro Paese.
Senato della Repubblica, in qualità di presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia,
Porto oggi qui la voce il valore di questo gran premio, che dal 1947 cioè da oltre 78 anni, si distingue come uno dei riconoscimenti più ambiti e prestigiosi a livello mondiale attraverso la sua più iconica onoreficenza, il Leone d'oro, il Leone d'oro del Gran Premio Internazionale di Venezia non è soltanto un simbolo della grande tradizione italiana ma è un vessillo di eccellenza di merito di passione,
Di impegno è un premio che attraversa i confini geografici, culturali e ideologici, per unire sotto un'unica bandiera valori universali la cultura, lo sport, la pace e l'imprenditoria e l'innovazione sociale permettetemi di sottolineare con orgoglio che siamo l'unico ente in Italia e nel panorama internazionale,
Che premia con continuità personalità che si distinguono in questi ambiti, offrendo loro non solo un riconoscimento ma una piattaforma di visibilità e di legittimazione morale.
Il nostro compito non è solo quello di consegnare una statuetta, è quello di riconoscere pubblicamente l'impegno.
La visione e il coraggio di chi costruisce ogni giorno un mondo migliore.
Nel corso degli anni, il Leone d'oro a illuminato percorsi straordinari da grandi imprenditori capaci di coniugare etica e innovazione a figure del mondo culturale sportivo che, con talento e dedizione, hanno rappresentato il meglio del nostro tempo.
E non meno importante, sono coloro che, nel silenzio, Putignano, promuovono la pace, il dialogo tra i popoli e il rispetto della dignità umana.
Questo premier, dunque, un ponte tra Venezia e il mondo, tra la tradizione e il futuro, tra l'Italia e le eccellenze globali, e anche e soprattutto un inno alla responsabilità, perché ogni Leone d'Oro porta con sé una testimonianza, ma anche una missione, una missione che oggi più che mai è necessaria in un'epoca in cui i valori devono tornare al centro del discorso pubblico e dell'azione civile. Ringrazio tutti voi per l'accoglienza riservata al nostro lavoro e rinnovo l'impegno del Gran Premio Internazionale di Venezia. Arrestare un faro di eccellenza merito ed è italianità nel mondo. Concludo con un auspicio che il Leone d'oro continua ad essere non solo un premio, ma una promessa, la promessa che il talento, la dedizione, l'etica e la bellezza non passeranno inosservati. Grazie, lascio lavorare. La parola al professor Market-Garden, presidente del Leone d'oro della medicina
Buongiorno a tutti.
E per me è un grande onore prendere la parola in quest'aula in qualità di presidente del Leone d'oro per la medicina sezione d'eccellenza del Gran Premio Internazionale di Venezia, il Leone d'oro per la medicina nasce proprio con questo spirito, per celebrare l'impegno silenzioso, costante e generoso che ogni giorno chi lavora per dare cura, per guarire, per salvare vite, medici, ricercatori, infermieri, operatori sanitari che non chiedono applausi ma meritano riconoscenza, ma oggi desidero ricordare una verità semplice, è fondamentale la salute, la salute è il fondamento su cui si costruisce ogni cosa, la cultura, il lavoro, i sogni, i progetti per i nostri figli e per il nostro Paese.
è un messaggio semplice ma potentissimo, che va portato nelle scuole e nelle famiglie, nei luoghi pubblici, prendersi cura della propria salute e il primo atto d'amore verso se stessi e verso gli altri, e dobbiamo anche dire, grazie alla scienza, grazie alla medicina moderna, alle nuove tecnologie, ai vaccini e alle terapie personalizzate che oggi possono vivere o possiamo vivere di più meglio e debellare malattie che un tempo erano Saint sentenze senza appello dove un tempo c'era solo dolore oggi abbiamo la speranza,
Promuovere e premiare la medicina in questa sala e in tutte le sedi in cui operiamo non è solo un gesto simbolico e un atto di responsabilità nazionali, significa affermare che la salute è un diritto ma anche un dovere si finiti a riconoscere che la cultura del benessere è parte integrante della cultura di una Repubblica matura e consapevole, è per questo che il Leone d'oro per la medicina, insieme al Gran Premio Internazionale di Venezia, continuerà a illuminare le eccellenze mediche, non solo a sostenere la scienza, a diffondere un messaggio di responsabilità, di fiducia e gratitudine,
Verso chi dedica la propria vita alla salute di tutti noi, vi ringrazio e lascio la parola alla professoressa siciliano, Cristina prego.
Buongiorno a tutti intanto e ringrazio l'ospite di oggi, quindi e l'onorevole senatore Francesco Silvestro, che ci ha ospitato in questa sala bellissima e come anche e ringrazio e saluto l'organizzazione del Gran Premio Internazionale Leone d'oro e con il quale è il nostro gruppo imprenditoriale.
Ah stipulato e ha stilato da 20 anni a questa parte un gemellaggio estremamente importante, porto quindi i miei saluti da parte del nostro gruppo imprenditoriale e Armando Curcio, Editore e sia in qualità di vicepresidente della casa editrice, sia in qualità di presidente di facoltà della facoltà di Mediazione linguistica in Editoria e Giornalismo.
E appunto Facoltà che fa parte del nostro del nostro gruppo, e porto anche i saluti da parte della Armando Curcio Foundation, che è appunto una associazione che si occupa di monitorare e i.
Più l'impatto dell'Adige della digitalizzazione rispetto a e le generazioni più giovani e che in qualche modo ci consente, attraverso grandi collaborazioni che abbiamo maturato nel tempo, come il professor Tullio De Mauro, come il professor Piero Angela, come la professoressa Maria Rita Parsi che hanno collaborato di volta in volta a strutturare il nostro osservatorio a monitorare appunto lo stato di analfabetismo funzionale di ritorno dei nostri dei nostri ragazzi un tema che ci sta molto a cuore e che ci fa appunto,
Agire ed interagire con il Gran Premio Internazionale, I Laura Leone d'oro, proprio all'interno della Commissione cultura, quindi oggi noi andremo a individuare delle eccellenze e delle eccellenze culturali, delle eccellenze della letteratura e andremo a toccare anche di volta in volta delle tematiche che sono tipiche del nostro del nostro percorso congiunto il, il nostro lavoro, il lavoro che andremo comunque a completare il prossimo anno con la presentazione di una serie di progetti proprio dedicati ai più giovani e ai giovani studenti di tutto il nostro panorama nazionale e avrà,
Un come fil rouge come punto d'approdo il festeggiamento anche dei 100 anni del nostro brand, perché nel 2027 Armando Curcio Editore compirà 100 anni dalla sua fondazione, quindi io vi auguro un buon proseguimento, vi do il benvenuto e passo la parola al presidente del del Gran Premio Internazionale Leone d'oro, il dottor Sileno Candela resi,
Io non sono il presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia, ma solo il presidente del Leone d'oro, o comunque diamo a tutti voi.
Caloroso benvenuto.
Un attimo solo, eccolo qui.
È con grande emozione e profondo senso di responsabilità che oggi prendo la parola, proprio in qualità di presidente del Leone d'Oro, che uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati all'eccellenza professionale, culturale, artistica, scientifica e imprenditoriale.
Il Leone d'oro non rappresenta semplicemente un premio, rappresenta una consacrazione al Premio al merito, un simbolo di autorevolezza, di sacrificio, di talento, di credibilità costruita nel tempo. Il Leone d'oro di Venezia, simbolo immortale della Serenissima Repubblica, è da secoli emblema di forza, saggezza, prestigio e visione internazionale, ed è proprio questi valori che il nostro premio si ispira. Nel corso del degli anni 20 anni, il Gran Premio Internazionale di Venezia Leone d'Oro ha celebrato a personalità del mondo della cultura, della medicina, del giornalismo, della televisione, della solidarietà, della diplomazia, della fede e della droga enogastronomica italiana. Nel mondo oggi vengono insigniti riconoscimenti di altissimo valore, tra cui Leone d'oro alla carriera Leone, d'oro per la cultura Leone, d'oro, per la medicina Leone, d'oro, per l'imprenditoria
Però per la pace,
Il Leone d'oro per il giornalismo e la comunicazione Leone d'oro per l'enogastronomia devono idoneo per lo sport, dove è andato per la solidarietà e il sociale, oltre a riconoscimenti dedicati alle eccellenze internazionali, ma desidero sottolineare un principio fondamentale il Leone d'oro non è un premio per tutti,
Non nasce per la quantità, ma nasce per la qualità, non viene assegnato per semplice partecipazione, ma esclusivamente a coloro che hanno dimostrato con fatti concreti di essere esempio di eccellenza nel proprio settore, essere insigniti del Leone d'oro significa entrare a far parte di un'élite di persone che hanno lasciato un segno reale nella società, nella cultura, nella ricerca nell'arte, nell'economia e nella vita delle persone, per questo motivo ogni candidatura viene attentamente valutata dal nostro comitato d'onore e scientifico. Ogni nome viene selezionato con rigore e autorevolezza e serietà int istituzionale.
Noi non premiamo la notorietà fine a se stessa, premiamo il valore umano, premiamo la competenza, premiamo il sacrificio, premiamo la capacità di ispirare gli altri.
Il Leone d'oro viene conferito soltanto ai migliori tra i migliori, a coloro che rappresentano un modello autentico per le nuove generazioni.
In un'epoca in cui spesso si tende a premiare l'apparenza, noi vogliamo continuare a premiare la sostanza, la professionalità vera, il merito, vero, l'impegno vero, ecco perché questo riconoscimento conserva ancora oggi un valore così alto e prestigioso a livello nazionale, ma anche e soprattutto a livello internazionale.
Desidero ringraziare tutte le istituzioni presenti, i membri del Comitato qui presenti, la professoressa Cristina Siciliano, presidente del Leone d'oro per la cultura, il dottor Emanuele di Vignali, presidente di star Golden Lion, il presidente del Gran Premio Internazionale di Venezia, l'avvocato Maurilio Prioreschi il professor Marco Gargari, presidente del Leone d'oro per la medicina, il dottor Maurizio Pollini, vicepresidente del Leone d'oro per l'imprenditoria, il professor Abdallah Rau e presidente del Leone d'Oro istituzioni internazionali e non per ultimo il vicepresidente del Gran Premio Internazionale di Venezia, il giornalista Lorenzo Meyer,
Un ringraziamento speciale va a tutti voi premiati di oggi, con il vostro esempio dimostrate che l'eccellenza esiste ancora e che il talento, quando ha accompagnato dall'etica e dalla dedizione, può davvero lasciare un'eredità importante alla società, a tutti voi dico viva la cultura, viva il merito, continuate ad essere luce esempio ispirazione il vostro talento non appartiene solo a voi, appartiene all'Italia che attraverso di voi si racconta, cresce e si rinnova grazie,
Ringrazio il presidente del Leone d'Oro, dottor Sileno, Candela resi ora prima di entrare nel vivo della cerimonia, vi racconto la storia del Leone di San Marco.
Il simbolo di Venezia e della Repubblica Serenissima e il leone alato, ma forse non tutti sanno che se la raffigurazione simbolica dell'Evangelista
Marco, la cui salma fu portata a Venezia da due mercanti veneziani provenienti da Alessandria d'Egitto.
Il leone alato di solito è rappresentato con una regola una spada e un libro sotto la zampa anteriore destra nell'iconografia cristiana, il leone simboleggia la forza della parola dell'Evangelista leali, l'elevazione spirituale l'aureola la santità.
Parlando invece della rassegna, possiamo dire che è nata nel 1932 precedentemente fino al 1942 il massimo riconoscimento era la Coppa Mussolini che veniva assegnata sia per il miglior film italiano e sia per il miglior film straniero.
Il prestigioso riconoscimento è noto come Gran Premio Internazionale di Venezia, dal 1947 e come leoni di San Marco fino al 1953.
Solamente l'anno successivo nel 1954 diventa Leone d'Oro, riassumendo, in un aggettivo, lo spessore del suo quid e l'intento di promuovere la continua e armoniosa espressione di tutte le arti.
Nel 2007 è diventato presidente, il dottor Sileno Candela resi, è andato oltre il cinema e ha istituito altri premi.
Inoltre, pensate che il dottor Sileno Candela resi e anche il titolari dei marchi del Leone d'oro, con licenza d'uso esclusivo da parte del ministero dello sviluppo economico, da quasi vent'anni?
Ora.
Lascio la parola al presidente del Leone d'oro, il dottor Sileno Candela resi.
Prima di iniziare il cerimoniale, voglio dare la parola al professor Abdul Rauf, che ci dà saluti da parte come presidente del Leone d'oro per le istituzioni internazionali.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere venuti tutti qua oggi, è un giorno importante per tutti noi e abbiamo tante personalità, abbiamo.
Professor Gian malsana, desueti uno dei massimi delle massime autorità degli Emirati, ci abbiamo il primario della cardiochirurgia del Gemelli, c'abbiamo magnifico rettore della dell'Università di Salerno, che avevamo tante persone meritevoli a questo premio, grazie.
Do la parola.
Bene.
Grazie professore,
Ora diamo inizio alla prima premiazione.
Per l'eccellente numero 2
E Leoni d'oro al merito, vediamo direttamente il video.
La cardiochirurgia in significativo contributo al progresso della medicina attraverso un percorso che coniuga competenza clinica, innovazione scientifica e profonda attenzione alla persona nell'attività clinica e accademica, presso il Policlinico Universitario, Agostino Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Apposto la propria esperienza al servizio della cura delle patologie cardiovascolari più complesse, promuovendo approcci multidisciplinari, tecniche mini invasive e la formazione delle nuove generazioni di medici.
Fondatore dell'associazione dona la vita con il cuore, ha esteso il proprio impegno alla prevenzione cardiovascolare e al suo sta il volume, per favore, traducendo il valore della solidarietà in iniziative contro il comitato di presidenza, ne onora l'autorevolezza scientifica, la dedizione alla cura dell'impegno umanitario conferendogli il Leone d'oro al merito.
Leone d'oro al merito al professor Massimo Mazzetti
Arrivederla.
Grazie buongiorno a tutti e per me è veramente un grande privilegio, quasi inaspettato, forse anche un po'immeritato.
Chiaramente il significato di questo di questo premio.
Lo dedico in effetti alle attività di tutti i membri della Fondazione dignità scure che l'evoluzione di dona la vita con il cuore, che ormai da anni interpretano il senso della cura nei confronti delle persone malate e soprattutto coloro che si trovano in condizioni di fragilità sociale.
Quindi a loro il merito più che a me che lei rappresenta, grazie
Continua.
Sua eccellenza il professor dottor Jamal, sana dal swahili, autorevole accademico, scrittore ed esperto di strategia degli Emirati Arabi Uniti, ha dedicato la propria opera alla comprensione delle trasformazioni internazionali alla guida dell'Emirates, è interforze, tagike Asturias and Research, dal 1994,
Al 2020 ha promosso la ricerca, il pensiero strategico, sostenendo i valori della tolleranza, della moderazione e della pace, oggi dona ai presenti una copia del suo libro, quale segno di amicizia e condivisione culturale per il contributo alla conoscenza, al dialogo tra i popoli, il comitato di presidenza gli conferisce il Leone d'oro al merito lui è il presidente del consiglio di amministrazione negli Emirati Arabi vediamo il video,
Professor doc Gianmauro, sanata al suo idee Hawaii distingue anche da Mike Pence precise export from the United amorazzi esaurire inferiori sono ICF, qui sorge dance coccige, settarismo, goffo, Asdrubale, Genova di amore, Salcef, CX, Larisa influissero, cifra manciniani fortune i tuoni,
IT arricchire, di escludere Understanding National Health First and polvere con socio Hancock o Transformations, facciali al linguaggio, quelli dei Land Rover con Science, fan cui il professore Kirtland maschio irrigui, e andò a cure for the Universe dei boss Consob, NARS, Fluid, SitCen, Existence scomodo IPAB Creations ischemici evidenze di Advancement of Technology anche in sempre alla Vespucci Jack foto.
Is on Ice include Sheikh Zayed, poco Walt Naguib, Mahfuz Facebook Dolce and Friends of WCDMA Rosner di Juno verso chi sta rovesciano, oso, vuole di and Cairo, avventarsi Golf Kids, United Nations riesca a me, Pancev Mauren trovano Hains e manrovescio olandese Kpn Keewatin stoffe e avremmo impresa HP hotspot As Jesus of love Exchange e in Francia
E non è che il National Business week end, Facebook, and scorcio, Bioscience, etnologi e noi lasciano dialogue, è ancora Professional montibus preso dal suo Kamerik and fuori, supponiamo questi Gest coda Orlando.
Leone d'oro per meriti al merito a sua Eccellenza, il professor dottor Jamal sanata su Heidi gli verrà conferita, gli verrà conferito anche la laurea ad honorem per la comunicazione da parte dell'Istituto Armando Curcio, Editore da cui,
Professoressa Cristina Siciliano
Conferita, prego.
Allora, ora, prima di continuare il cerimoniale, vogliamo farvi vedere il filmato e il video lungo, così c'è l'intesa con la regia, mi raccomando il volume abbastanza alto, il video di tutti i premiati, alcuni dei premiati nel corso degli anni nel Gran Premio Internazionale di Venezia vediamo,
Allora presente in Kill You don't go.
Nella Camera dei deputati.
Tony Renis il.
Queste sono sempre.
Leone d'oro a da Albano, grazie Morten, Edoardo Vianello.
Sono particolarmente felice perché io ho radici veneziane e quindi ricevere un premio alla carriera a Venezia mi riempie di gioia Graz, Rita Pavone che è un vero piacere.
È un vero piacere averti qui con noi questa sera, grazie di cuore, dopo 42 anni di carriera, è una bella cosa, grazie al libro ha detto Mariano il Leone d'oro sì, grazie.
Io, in rappresentanza della città di Venezia, e con estremo piacere che consegno questo premio a questo gruppo, che senza dubbio possiamo definire uno dei gruppi artefici della storia della musica popolare italiana, grazie.
I semi,
È un'emozione ricevere questo premio grazie, avere qui Steely Dan, veramente è un onore e un piacere, una gioia immensa, veramente, poi quando si tratta di magia e ci si deve inchinare perché tutto ciò che è magico ci lascia veramente senza parole, è vero proprio emozionante.
Luciano Ligabue.
Giovanni Rana.
Alziamoci in piedi siano in piedi in piedi in piedi un grande applauso. Giovanni Milano
Leone d'oro per la comunicazione a Striscia, la notizia che per l'occasione ha inviato in laguna un veneto doc Moreno Morello che ha ricevuto il premio dalle mani del patron dell'evento Sileno Candela Risi, ha risposto alle domande del padrone di casa misure con un palcoscenico tutta quella sana sfrontatezza che ha acconsentito a lui e al programma di mettere a segno vere e proprie cacce all'uomo e alla truffa. Questi video, che sono comunque un onore ciceroni Brahms, è un'arte difficile per qualsiasi
Ragazzo che deve interpretare questa strada, credo che ebbe il compito di un cantautore non sia soltanto quello diceva agli autografi o Gianni Bella che, dopo aver scritto per la sorella Marcella grandi successi pluripremiati dal pubblico nel 1999 comincia con Mogol, ha buttato giù parole e note per un signore che quelle canzoni le sarà come volano.
Non mi sono mai venute d'oro per meriti professionali al dottor Stefano Sala su un uomo del fare.
Leone d'oro per meriti letterari, al maestro Enrico Vanzina o Chiusano premiato, Multiplicity letterario della mia vita, io scrivo, ho scritto tantissimo 120 film Leone d'Oro alla fondazione del social.
Enrico Mattei, noi siamo nati per curare delle patologie che oggi non hanno risposto, che sono vicino ad organi critici, quindi, per esempio, la testa è alla base del cranio che, diciamo, è cambiato nell'ambito del trattamento del cancro negli ultimi 10 12 anni e che in molti casi e in molti tipi di tumori invece di utilizzare i farmaci chemioterapici pc che abbiamo utilizzasse offeso dagli ultimi cinquant'anni utilizziamo dei farmaci e delle strategie terapeutiche che non hanno niente di esoterico, sono assolutamente, diciamo, che di
Farmacie a tutti gli effetti, che però, invece di agire sul tumore, agiscono sul sistema immunitario.
Ai suoi aiutato.
Ho già ricevuto altri premi qua sempre d'oro in quella gondola d'oro e 68. Sempre per questa canzone qua, a chi è lo dedico a mio fratello di imbrunisce, Pino Daniele e poi faccio.
Io ho avuto una carriera che è possibile anche prevedere perché fatto 105 Acoustic 75.
Delle prime 10.
è rimasta sorpresa e dà diritto, perché qui gli italiani sono con te dice.
Come il gusto, 523 milioni di dischi, ma la comunità tralasciato.
Nel mondo nel mondo, grazie mille a tutti.
Troppo d'amore per poco d'amore fra la con l'Italia.
Speciale Gauss, viale Alitalia c'è molto lontane, grazie.
Perché un premio prestigioso e, soprattutto a fine carriera, oltre ad essere stato un grande campione di calcio, è un grande campione anche di vita?
Per questo ho perso la testa.
Qui passano
Società. Qui, insomma, ho vissuto dei momenti delle emozioni veramente forti. Ecco, io dissi quando entra in questo sistema, che il calcio doveva essere didascalico e moralizzatori, ma io sinceramente sono onorato, di solito si dice così tutto molto bello essere qui, cosa hai provato dopo il calcio di rigore di Grosso proprio in quel momento non so se te lo ricordi, ma penso di sì, però me lo ricordo benissimo, sono andato nella panchina e ho preso la tuta perché dentro adatti per tutto ciò ho aperto lo Zip, c'avevo gli occhiali
Nella storia del calcio italiano
Sulle squadre, la Juventus l'Inter, eccetera, e ha allenato tantissimi campioni qual è, secondo lei, il calciatore che i campioni più campioni degli Africa, Renato Soru, che ha avuto soddisfazione, ma dal punto di vista tecnico e il giocatore che il calciatore più bravo che ho allenato è stato sicuramente si mise in Siria,
La persona fantastica, un ragazzo umile, ogni tanto qualche colpo di testa.
Ma non è stato l'unico, è quello di chi aveva fatto il Mondiale, ne aveva fatti altri anche chi è positivo però un grandissimo calciatore e soprattutto una persona fantastica.
È questo il segreto delle grandi vittorie delle grandi squadre, quando i grandi calciatori mettono a tutta la loro qualità al servizio dei compagni della squadra è giusto che io ho vinto sette scudetti da calciatore.
Ma ne ho vinti anche sette da presidente, quindi son 14, non dimentichiamolo.
Ecco il gioco in ritardo per un'opera Pompeo smontato tutta un'agenda per esserci per ricevere questo premio Nino d'oro.
Credo che gli uomini, e anche il colore del metallo molto caro al mondo olimpico, però, che dobbiamo dire mi ha fatto vedere una roba che difende i file, stringere il cuore Olimpiadi 2004, una delle più belle gare attesa che ho fatto io ringrazio intanto tutti grazie a voi grazie a tutto il Comitato per aver pensato a Venezia e non plus ultra,
Pesante.
Contenente grazie grazie
Tre stelle come cavalieri della cucina italiana nel mondo.
Leone d'oro al merito allo stellato della pizza Franco Pepe
Per non parlare perché io ho fatto tutto quello che ha fatto tutto, dall'età di 15 anni che ha successo, qual è il segreto?
Bene, sono andato così.
Mia mamma diceva che avevo cominciato a giocare il pensiero che avevo cominciato a giocare prima di nascere, vado più fiero di questo che mi sta dicendo che di tutte le statistiche che avete letto qui e quindi la nostra è una missione davvero quella di far crescere i bambini in un mondo migliore è questo,
Grazie a tutti noi, però noi che siamo sotto l'occhio della telecamera tutti i giorni quotidianamente abbiamo da fare un qualcosa in più per loro, 47 anni di televisione per questi premiati, insomma, essere qui mi fa molto, molto piacere lui è un produttore cinematografico e grande imprenditore italiano, il Comitato del Leone d'oro gli conferisce due Leoni d'oro un Leone d'oro per meriti imprenditoriali e un Leone d'oro per meriti sportivi.
Allora Sileo io ti ringrazio per questi due prestigiosi.
Leone d'oro per meriti professionali al dottor Nicola Gratteri, un applauso più forte, veramente solo meglio.
Un rovescio.
è un grande e un grande magistrato che ha fatto veramente tanto. Vi ringrazio di questo invito sia stati molto affettuosi. Era la prima volta che vengo a Venezia, cioè a terra mediamente una volta ogni due mesi all'aeroporto di Venezia, per andare a trovare i miei clienti nelle carceri venete, e però poi non non avevo mai avuto il tempo la possibilità di venire in Svezia e quindi ne valeva la pena solo per questo, ma poi anche questo premio importante non era possibile per me essere qui oggi, però poi mi hanno spiegato tutto, ma guarda che ne così importante devi spostare gli altri appuntamenti, ma come faccio, perché di solito, quando prendono appuntamento può essere imposto il più sperduto del mondo. Voglio mantenere
Appuntamento esistono dei campioni perché come Falcone Borsellino che noi non dobbiamo mai dimenticare, capiscono le cose prima degli altri.
E quando uno riesce a percepire il problema prima, molto probabilmente arriva anche alla soluzione, ecco, noi dovremmo imparare e ovviamente non lo dico al al premio Leone d'oro, quello ha fatto e lo sta facendo meritoriamente no, e perciò io ho insistito con Nicola del nel dire,
Che ci sono tutti i premi, sono belli, sono importanti però ci sono dei premi che hanno un valore anche simbolico, maggiore di altri, allora e oggi sono davvero fiero di stare davanti ad un campione dell'antimafia che merita tutto questo e ancora di più.
Leone d'oro per la pace a sua Eminenza, cardinale Gerhard Ludwig Müller
Sono, come ha detto Giorgio impegnato in un'azienda che ha una storia, ha 600 dipendenti, ci sono 600 famiglie che comunque lavorano in questa azienda, è un gioco di squadra e io sono sempre del parere che da soli si fa prima, ma assieme si va più lontano lui è un politico montenegrino, Presidente della Repubblica del Montenegro dal maggio 2018 al maggio 2023
In passato ha già ricoperto questa carica da febbraio 98 a gennaio, 2003 è stato anche il primo ministro del Montenegro per quattro mandati, sono felice posteriore che vi consente.
A fianco del Monte dei voli.
Al ministro dell'Agricoltura d'Albania, Andis Sella.
Mia moglie, che interroga messo là il mio film, che sono italiani il sempre stai con me in questa, era in questo lavoro, grazie tanto grazie a tutti, grazie.
Grazie agli organizzatori e grazie al Presidente Sileno, tutte le persone che hanno reso possibile questa importante riconoscimento a nome del premio che a livello personale, al dottor Simone Venturini giungono le mie più vive congratulazioni per il prestigioso incarico di sindaco della città di Venezia con l'augurio.
Di un mandato ricco di successi, risultati e soddisfazione al servizio della collettività veneziana e delle future generazioni, quindi Leone d'oro al merito al sindaco di Venezia, al dottor Simone Venturini, grazie Presidente, questo il suo no invitato Leone.
Sua Eccellenza Sheikh Abdullah bin Mohammed bin Botti alla Ahmed, con profonda stima in qualità di presidente del Leone d'Oro e del comitato di del Gran Premio Internazionale di Venezia, conferisco a lei sua Eccellenza il Leone d'oro al merito quale onorificenza riservata alle industrie, personalità che attraverso il proprio esempio la propria dedizione, la propria leadership visionaria, contribuiscono concretamente al progresso della comunità internazionale e al rafforzamento dei valori universali della pace, della cooperazione, dell'umanità e della dignità umana. E io l'ex lanzese o imbeccato da dialogherà Miriadi e International Guelpa sebbene, essendo Presidential Kamerik, gode Lian
Quei cartoon horror presenti
Si chiude Golden Lion of Wales, almeno la terza assemblea Exxon, e nella comunicazione determinati dalla rabbia veneti quel trofeo on the Stimmen curare qui a Trieste, bestiola Pamyu, test estingue Stucchi, invece.
Qui un grande applauso a Papa Francesco.
Idoneo per la pace a papa Francesco poco prima che.
Bene, queste sono solo alcune.
E premiazioni del Gran Premio Internazionale di Venezia ora continuiamo il cerimoniale e non so se in sala il dottor Fabio Pinelli.
No, sta salendo okay, allora passiamo a quello successivo, Ennio.
Ai due successivi.
Per l'autorevole impegno diplomatico nel rafforzare l'amicizia tra Albania e Italia e promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale, riconoscimento al merito.
Riconoscimento al merito all'ambasciatrice
Dell'Albania su eccellenza, Anila B-tree Lani.
Ritira al suo posto il dottor.
Buongiorno a tutti.
E con grandissimo.
Onore.
E siete qua oggi presente a questo.
E a questa bellissima cerimonia
E nella quale si onorifica no autorità, personalità nell'ambito della cultura, arte e scienza.
Il mondo delle aziende.
Il giornalismo, lo sport e io avevo il grandissimo piacere di accompagnare oggi il mio Ministro, il nostro ministro del Turismo, cultura e innovazione della Repubblica dell'Albania, quindi scusatemi tanto, ma non me l'avevo immaginato, non mi avevano detto niente, quindi mi coglie un po'd'improvviso il presa tutto questo ma mi ritengo,
Mi ritengo privilegiata di prendere questo premio di riconoscimento proprio prima di.
Dare il sì, il simbolo della città di Venezia e questo bellissimo simbolo Leone d'Oro di Venezia al all'autorità albanese, grazie.
Leone d'oro al merito al ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica d'Albania, vi diamo il video.
Per il significativo contributo alla vita democratica, alla modernizzazione dell'amministrazione pubblica e alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'Albania, espresso attraverso un percorso che unisce sensibilità artistica, responsabilità istituzionale e impegno al servizio dei cittadini.
Protagonista del movimento studentesco per la democrazia, ha partecipato a una fase decisiva della storia del proprio Paese, sostenendo le aspirazioni di libertà e il rinnovamento di un'intera generazione, la formazione artistica e l'esperienza internazionale hanno accompagnato una carriera dedicata alla crescita delle istituzioni, alla riqualificazione degli spazi pubblici e all'innovazione dei servizi, alla guida della Direzione generale dei servizi di trasporto stradale, ha promosso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, avvicinando l'amministrazione alle esigenze della collettività negli incarichi di governo. Il suo impegno nella cultura, nel turismo e nello sport si inserisce in una visione di sviluppo che riconosce nel patrimonio nazionale, nella creatività e nella partecipazione strumenti di crescita e di incontro tra i popoli. Il comitato di presidenza ne onora il percorso e la dedizione al servizio pubblico
Conferendogli il Leone d'oro al nemico Leone d'oro, al merito al ministro ministro del turismo.
Il bello della diretta.
Leone d'oro al ministro Blendi goccia
Complimenti riconoscerlo.
Ho tagliato molto, ma non solo perché sono qua, ma ma anche per.
I miei colleghi e.
Quelli che vedranno la cerimonia di oggi nel mio Paese riceve oggi il Leone d'oro al merito in una sede così autorevole simbolica come il Senato della Repubblica italiana rappresenta per me un momento di profonda emozione, di Ca'di Tudini e di particolare significato personale e nazionale.
Questo premio mi emoziona in modo particolare perché incontra due dimensioni fondamentali della mia vita e quella dell'uomo che si è formato attraverso l'arte per prima è quella del ministro, che oggi ha il privilegio della responsabilità di servire il proprio Paese.
E credo profondamente che il compito delle istituzioni sia proprio questo, ovvero trasformare la ricchezza della storia, del patrimonio e della creatività in un'opportunità di crescita, di dialogo e di sviluppo per le nuove generazioni.
Ricevere un riconoscimento che porta il nome di Venezia assume per me, per la mia nazione, un valore simbolico ancora più profondo, perché Venezia è una delle più alte espressioni della capacità umana per la bellezza e civiltà e allo stesso tempo è anche un simbolo straordinario ed il legame storico tra età tra l'Italia e l'Albania le nostre due sponde dell'Adriatico non sono mai state confini geografici, sono state attraverso i secoli a partire dalla comunità arbëreshë, luoghi di incontro di scambio di interazione economica e contaminazione artistica e culturale.
La vera vocazione e la partenza
Europea,
Accolgo questo problema con orgoglio, certo, ma anche con tanta umiltà, sono consapevole che nessun percorso, nessun progetto in nessun risultato si ottiene da soli, un premio è certamente un onore.
Ma il suo valore più grande risiede nella responsabilità di ciò che ancora possiamo e dobbiamo fare.
E concludo con un grazie di cuore per questo grande onore per me e per ciò che il premere presenta e per ciò che io in questo momento rappresento per la mia vita, per tutto fatto e per quello che proverò e cercherò di fare ancora meglio.
Io volevo dire due parole per il nostro ministro dell'Albania. Sono 25 anni che l'Università di Roma Tor Vergata collabora con l'Albania per la crescita culturale, sono 25 anni che la facoltà di Medicina di Tor Vergata è presente in Albania presso l'Università, Nostra Signora di Guadalupe, e ho visto la vera crescita culturale, la vera crescita culturale di tutta l'Albania, di Tirana di come si è riuscito a cambiare tutta quanta l'organizzazione soprattutto dei giovani e di questo vi ringrazio, e dallo scorso anno abbiamo consolidato questo rapporto con Medicina in inglese gemellata non più con Tor Vergata ma facente parte dell'Università degli Studi di Roma e quindi ti sono veramente grato e ti ringrazio. Grazie a te
Scusate.
Allora passiamo al al successivo Fabio Pinelli, poi dopo.
In aula Fabio Pinelli, dottor Spinelli.
Di aver dato alla scienza una voce capace di trasmettere conoscenza, solidarietà e speranza, ponendo la vita e la dignità umana al centro della propria missione cardiochirurgo e accademico di fama internazionale attraverso l'insegnamento, la ricerca e la cooperazione sanitaria, rende il sapere medico un patrimonio condiviso, formando nuove generazioni e promuovendo il dialogo tra culture e istituzioni il suo impegno umanitario rivolto anche ai bambini affetti da patologie cardiache nelle regioni più svantaggiate,
Testimonia una convinzione profonda, il progresso scientifico acquista pieno valore quando diventa cura accessibile e concreta possibilità di futuro.
Con la parola ecco, l'esempio, avvicina i popoli e diffonde una cultura della salute e della responsabilità per la capacità di tradurre l'eccellenza medica in un messaggio universale al servizio dell'umanità, il Comitato di Presidenza i conferisce il Premio Comunicazione, vediamo il video.
Fu coinvolto in un parco.
Ecmo Djedovic, can you love su Mezzogiorno, 9 jeans.
Matteoli, karaoke, poi, semi fiumano Ice and gradi a Buffalo Café Smash an Angel ne escono UN ancora di Exor, John Enac, Tavecchio professor Abdallah Roe Gorges, crimini Kenshin Smits, siano in Knowledge and Zuccherin futures, Genova Hitchens, Elfo Spring Time Warp Wincott, Schools and Institutions Ciucci Cheng Wiesloch AN e Nestorovski Corporation.
Chi of Twelve, Hans Wegner, Meres, aiutano le donne uccise, Response bevo di AN che fu del boss Fornovo, esimere Chevenement uggioso eXistenZ sciolgono Talking Scènes de Bustis, vere sui jeans, Lance, Fucecchio, voice, Frank, Xmas, hedge, Sainz e fragola, SFOP, Flags of Progress, Won't, Back Hamsik, sassi buche soprattutto camion lì ed è The New Pope aspetto a votare ufficio.
Claudius fruire, crimine cash o sofà and expansion tuoi, zeppo olympicus, Consob psichiatra paesino, wellness, Mahoning coccio aveva of an Solitaire du President, Zic americano furioso, Pane and communication World, e non è che ne scende la fesa bevo deathmatch, mer con Vlahovic, scelgo risorse anziché Helvey, Welzen Tds, Einsteins Science and cimeli,
Previa comunicazione al professor Abdallah Rowen.
Grass.
I membri del comitato che questa fiducia e di queste premio importante, che mi dà forza a continuare il lavoro grazie a tutti.
Se siete qui davanti.
Allora continuiamo di seguito.
Per il suo impegno nel servizio della giustizia, intesa come nobile missione umanitaria fondata sulla ricerca della verità, sulla difesa degli oppressi e sulla tutela della dignità umana attraverso la sua attività in ambito giuridico presso il Tribunale di Abu Dhabi e Dubai, promuove la consapevolezza dei diritti,
Sostiene le persone più vulnerabili e costruisce e contribuisce a diffondere una cultura della legalità e dell'equità, il suo operato esprime una profonda sensibilità verso chi necessita di proprietà di protezione, ascolto nella convinzione che la giustizia.
Costituisca il fondamento della sicurezza e che la difesa degli oppressi rappresenti una responsabilità umana prima ancora che giuridica, il Leone d'oro al merito ne onora la dedizione e l'impegno a porre il diritto a servizio della persona il Comitato di Peres e di presidenza gli conferisce il Leone d'oro al merito vi diamo il video,
Angius Sanditon, Schulz, Petite France FilmFest, quando approcciarci integrazioni sul li Google, camp Consob abitabili Anjou, poi Cipro, ma il suo buen sv ex post mouse Vanbrugh, ho anch'io i pit stop fosse un calcio SPECT dall'Onu.
Fairness, Arawak, Flags of Sound sensazione Vukcevic, Walls Davide Nido Sachsen, delle sinergie Cairo, Patrick Vexen, ci hostess e sbuffante Irish Music and difende idee fresche se fiume in un responso pel sì e fu e Cesar Lake uccisi, presieduto anziché Messi o nel 7 Eric Heishin anche a me ma ai single o se avessero and vai giù qualche Frühling Cappon Gauteng Lions Merz,
Leone d'oro alla dottoressa Manca Al Mansouri
Hunt con So Called Life finché, insomma.
Mi lascia per il Leone d'oro al merito e ringraziare tutto il comitato e la dottoressa è un noto avvocato ad Abu Dhabi e a Dubai, ed è una grande conoscitrice della legge locale, difende tantissime persone che hanno veramente gravi problemi.
Quindi a lei il Leone d'oro al merito.
Poco prima di passare al prossimo premiato e vogliamo far intervenire la professoressa Cristina Siciliano per dare la laurea ad honorem, al professor Abdel Rauf laurea ad honorem per per la cultura e la comunicazione.
Ora recuperiamo il terzo.
Lui è il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, oggi abbiamo il privilegio di premiarlo con il Leone d'oro per il merito vediamo il video.
Contributo alla cultura giuridica e al servizio delle istituzioni attraverso un percorso che unisce esperienza professionale, attività accademica e responsabilità pubblica, avvocato specializzato nel diritto penale dell'economia e docente di diritto penale dell'ambiente, ha dedicato il proprio impegno alla difesa, allo studio e alla trasmissione del sapere giuridico ambiti fondamentali per la tutela dei diritti e la formazione delle nuove generazioni.
La sua elezione alla vicepresidenza del Consiglio superiore della magistratura rappresenta l'assunzione di un'alta responsabilità al servizio dell'ordinamento costituzionale e dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, il comitato di presidenza, riconoscendo il valore del suo percorso e l'impegno nell'esercizio delle funzioni istituzionali, gli conferisce il Leone d'oro al merito.
Leone d'oro al merito al dottor Fabio Pinelli
Buongiorno corti, per me è davvero un onore ricevere questo premio, ringrazio molto la giuria che ha ritenuto di conferirlo, è un premio che sento di dover condividere con tutti i componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui mi onoro di essere vicepresidente.
E che, grazie alla guida saggia del nostro presidente della Repubblica, che, come voi ben sapete, è il presidente del Consiglio superiore, ha saputo in questi anni perseguire lo scopo che la Costituzione gli attribuisce, cioè di essere un'istituzione a presidio e a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura credo che questo compito sia stato adempiuto al meglio da parte di questo Consiglio superiore.
E come sempre ricordo, chi serve le istituzioni è transitorio, le istituzioni sono impersonali, solo compito dei servitori dello Stato, quello di preservarle, per lasciarle nelle migliori condizioni, a chi verrà dopo di noi e io sono convinto che chi verrà dopo di noi saprà seguire sempre sotto la saggia guida del Presidente lo lo scopo e l'indicazione che la Costituzione ha dato a un organo di rilevanza costituzionale grazie ancora per questo premio immeritato, ne sono onorato e buon lavoro a tutti buona,
Dottor Pinelli, abbiamo qui nel comitato anche la presidente della Armando Curcio, Editore S.p.A. Di cui anche il presidente dell'Istituto Universitario, Armando Curcio, che le conferisce anche la laurea ad honorem in Scienze della Comunicazione, grazie okay, ora facciamo.
Grazie
Ecco.
Intanto.
L'esecutivo.
Prima di continuare, vorrei dare la parola al giornalista.
Allora Enzo Meyer di Venezia, che ci porta i saluti da parte delle istituzioni, buongiorno buongiorno a tutti e complimenti a tutti i premiati.
E a tutti i presenti in questa splendida saga
Ogni ogni nuova premiazione, comunque, un capitolo nuovo, di un libro importante che si arricchisce di eccellenze che siete voi qui, in saga e augurio, è quello che, come è stato detto,
Da più parti questo premio sicuramente per voi non non sarà un punto di arrivo, non è nemmeno un punto di partenza, perché il Leone d'oro è il massimo, è un punto importante a cui ne seguiranno molti altri, questo è l'augurio proprio grazie al Leone d'oro.
Ma in questa sede io giornalistica e di Venezia, voglio anche testimoniare a tutti voi.
Non sono ovviamente il suo portavoce, non posso tagliare a suo nome, ma è.
Posso testimoniare l'apprezzamento che il sindaco di Venezia, Simone Venturini.
Ha rivolto in più occasioni rivolgere anche quest'oggi ha il premio A I premiati, congratulandosi con luogo e a quello che rappresenta per.
La Città di Venezia, questa importante iniziativa che si svolge appunto tra Roma e Venezia e in questa occasione spero, poiché anzi ne sono certo che il Sindaco che avete visto nel filmato in una delle prossime occasioni sarà qui con noi, per appunto testimoniare anche personalmente,
Sua vicinanza, il suo apprezzamento verso il lavoro di e del dottor Sileno, della crisi di tutto il Comitato e, ovviamente, di Guzzi, Adriana Sarcinelli, che è la vicepresidente.
E voglio anche sottolineare solo due aspetti di Gué per questa prima azione che ci ha preceduto. Fin qui è anche per quello che che seguirà, oltre ovviamente ai complimenti. Qui abbiamo visto davvero nei grandi eccellenze e ringrazio e saluto il Ministro della cultura albanese che per noi a Venezia è molto importante impegnarsi nel Veneto perché c'è veramente un legame fortissimo tra noi, veneziani e Albania. Ringrazio in questa occasione anche e amico Emiliano ubriaco che per noi veneziani un punto di riferimento proprio per per questo dialogo, imprenditori, aree culturali, sociali e di amicizia che c'è già a Venezia e che ci auguriamo di poter portare avanti. Voglio salutare e ringraziare davvero tutti i premiati su eccellenza del Dubai e un pensiero particolare oggi tra i primi premiati è stato
E salutato il dottor Massetti, credo, del Policlinico Gemelli, allora il Policlinico Gemelli è una struttura importantissima per quello che ha fatto anche per i papi decade del Vaticano di questa città del mondo voglio ricordare proprio oggi.
Papa Leone che tra qualche giorno, credo sarà proprio al Gemelli per fare questa sua operazione, quindi da questa saga Go Go.
Che arriva il nostro incoraggiamento e ringraziamento per il suo alto magistero, incoraggiamento per quello che dovrà affrontare, che andava bene, per cui il dottor Massetti anche se forse non sarei équipe, però dovrà Curto dircelo a nome di tutto il Policlinico Gemelli e grazie anche per quello che ha fatto per i tappi precedenti abbiamo visto tanta Francesco quindi un grande applauso che da oggi lo meriti Caprileone e il Policlinico Gemelli.
Grazie.
Grazie, continuiamo con il cerimoniale.
Leone d'oro all'Arma dei Carabinieri rappresentata dal generale, Salvatore Luongo ritira ingenerare Saverio Spoto.
Ora vediamo prima il video.
Del servizio reso alla nazione e per il quotidiano impegno nella tutela della legalità, della sicurezza e della dignità della persona da oltre due secoli l'arma dei carabinieri rappresenta un presidio di fedeltà alle istituzioni, coraggio e dedizione al bene comune. La sua presenza capillare sul territorio esprime vicinanza ai cittadini, protezione dei più vulnerabili e contrasto alla criminalità. Il Leone d'oro al merito rende omaggio alle donne e agli uomini dell'Arma che, con professionalità, umanità e spirito di sacrificio, onorano ogni giorno la propria missione e alla memoria di quanti hanno donato la vita nell'adempimento del dovere
Lasciando un esempio indelebile di servizio alla Repubblica.
Leone d'Oro all'Arma dei carabinieri.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno alle autorità e a tutti i gentili ospiti per me un onore, ovviamente essere qui in rappresentanza del nostro Comandante Generale, il generale Salvatore Luongo e dell'Arma dei Carabinieri volevamo, desideriamo ringraziare e il, il presidente e tutto il Comitato per il presidente del Leone d'oro per riuscì,
Voluto annoverare tra le eccellenze che nel tempo hanno ricevuto questo prestigioso premio per noi è veramente un onore, costituisce sicuramente un un ulteriore sprone per andare avanti e fare al meglio il nostro compito, quello che da oltre 200 anni svolgiamo.
In tutta Italia sarebbe potuto sfruttare, siamo un'istituzione capillare sul territorio e da oltre 200 anni svolgiamo con passione e dedizione il compito che la nostra, la nostra patria, la nostra nazione ci ha affidato, la tutela della legalità e la salvaguardare ovviamente la sicurezza di tutti i nostri cittadini quindi ringrazio ancora per questo onore e un buon lavoro a tutti.
Nulla.
E passiamo al successivo Ennio, perché non è arrivata ancora.
Il Leone d'oro al merito.
Al pastificio Antonio Massa, vediamo il video.
Nella valorizzazione dell'arte pastaia di Gragnano, patrimonio di cultura, tradizione e identità italiana, attraverso il pastificio Antonio Massa, ha saputo coniugare il sapere artigianale con l'innovazione produttiva, preservando l'autenticità di una lavorazione fondata sulla selezione delle materie prime, sulla trafilatura al bronzo e sulla lenta essiccazione a bassa temperatura, la sua attività contribuisce a promuovere la Pasta di Gragnano IGP e a valorizzare il territorio custodendo un mestiere che esprime la storia e l'eccellenza della tradizione gastronomica italiana. Il comitato di presidenza ne onora la dedizione, la visione imprenditoriale e il contributo alla tutela del patrimonio agroalimentare italiano, conferendogli il Leone d'oro al merito
Leone d'oro al merito al dottor Antonio Massa
Firenze.
Grazie buongiorno a tutti, buongiorno veramente onorato e fiero di ricevere questo premio, ero stato candidato qualche anno fa sempre a Roma e per questa, per questo favoloso premio che mi onora e ci rende ancor più responsabili, dico ci per tutti quelli che producono come me eccellenze italiane noi produciamo Pasta di Gragnano Igp con due stabilimenti a Gragnano veniteci a trovare, non ve ne pentirete grazie a tutti e grazie al Presidente,
Buona Pasqua a tutti grazie.
Ci salutano le istituzioni, il ministro Blendi l'aria, il generale Saverio Spoto.
Ed è anche il Vice Consiglio Amis, vicepresidente del Consiglio della magistratura, ci salutano per impegni istituzionali, grazie a voi che siete venuti grazie veramente tanto.
Ora noi continuiamo con le premiazioni.
Quindi, se gentilmente potete sedervi avanti, quelli chiedono si fa, si mettono davanti, per favore.
Venite avanti, grazie.
Grazie, grazie, grazie.
Grazie ministro, grazie grazie.
Grazie tante, grazie.
Grazie.
Scusate, stiamo facendo delle foto di rito con il ministro al presidente.
Eh.
Continuiamo grazie Leone d'oro al merito, vediamo a chi.
Per il significativo contributo alla medicina, alla tutela dell'infanzia e alla valorizzazione del patrimonio scientifico e culturale della Scuola medica, Salernitana, specialista in pediatria, neonatologia e allergologia ha dedicato il proprio percorso professionale alla cura dei più giovani, coniugando competenza clinica, sensibilità umana e responsabilità sociale. Come il Rettore dell'Università Popolare, Nuova Scuola medica Salernitana, promuove da oltre 25 anni il dialogo scientifico internazionale, custodendo un'eredità millenarie e aprendola alle sfide contemporanee della ricerca, della nutrizione e dell'intelligenza artificiale. L'impegno nel recupero delle testimonianze storiche della medicina e la lunga esperienza come giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno esprimono una costante dedizione alla conoscenza, alla giustizia e alla dignità della persona. Il comitato gli conferisce il Leone d'oro al merito
Leone d'oro al merito al professore Pio vicinanza.
Professore.
Buongiorno a tutti, grazie per questo prezioso riconoscimento prestigioso, prezioso e soprattutto di incentivo presto, per tutto quello che abbiamo fatto e che continua, continueremo a fare per la storia, per la cultura, per la medicina, Venezia è molto vicino a Salerno.
Noi custodiamo appunto alla città di Amalfi e che una delle quattro città marinare, ma costruiamo anche, appunto, la Scuola medica salernitana che grazie anche ad Amalfi e si è potuta diffondere allora in tutto in tutto in tutto il mondo ho conosciuto il mondo medievale conosciuto diventando la prima università al mondo è nata appunto nel nono secolo dopo Cristo tradizioni quindi che si uniscono e che noi portiamo avanti con con vigore, con coerenza con la speranza è soprattutto rivolta ai giovani, affinché prendano queste grandi eredità, che anche voi state portando avanti e con le coltivano e lo trasmettono alle future generazioni. Grazie per questo premio al presidente Candela tesi al presidente internazionale Abdallah
E a tutti i membri della Commissione,
Grazie.
Giuseppe 2.
Continuiamo seguito.
Leone d'argento al merito vediamo il video.
Il Leone d'argento all'estero, Angelo Martini.
Un secondo, che ci stiamo mettendo d'accordo con la regia.
Maestro intanto la invito a venire qui, per favore.
Un video.
Grazie cileno.
E grazie, Adriana e lo diamo Sileno, perché è un fratello, per me non è facile organizzare 20 edizioni 2021 azioni eventuali lesioni e io farò un grande applauso per tutta l'organizzazione, per la costanza.
C'era un video della mia canzone, tutti quelli del mondo cantata da vari pieghe Guccini di campagna, ma è nostro felici marchio Armani e c'era anche un piccolo cameo del di Papa Giovanni e mi ha colpito molto.
Il fatto che tu hai detto che questo premette è dato al merito.
Perché nel merito non ci deve mai lasciare, perché dobbiamo insegnare il merito alle generazioni del futuro, non è, non è scontato ricevere il Leone d'oro, non è scontato avere un incarico istituzionale e quindi i giovani devono sapere che questa cosa io mi sono mosso tantissimo la tua storia perché mi sono rivisto anche in video siamo partiti proprio con con con tanta tenacia e vedermi qui a prendere il premio di questa.
Casa istituzionale e mi onora, lo voglio dedicare a tutte le famiglie.
Che ci hanno aiutato arrivare fin qui, ci hanno sostenuto e soprattutto ai miei maestri vuol rifare grande l'applauso a tutti i maestri, perché tutti voi siete maestri.
Bravissima, Adriana s'è presa la conduttrice e grazie Sileno Opel anche.
Tutto quello che mi ha insegnato perché insieme abbiamo realizzato un programma su RAI due, numeri 1 e abbiamo intervistato tutti i numeri uno come voi del Leone d'oro, grazie.
C'è stato un problema tecnico, ma avevo preparato un video sul maestro Angelo Martini, lui, tra l'altro è laureato in direzione d'orchestra e posso dire che è un grande maestro dei maestri dell'edilizia and Orchestra, perché con lui io ho avuto il privilegio dal 1998 al 2003 di essere parte integrante a Sanremo la parte giovani scegliere i giovani meritevoli per poi accedere al Festival di Sanremo e abbiamo sentito che ci sentivamo 5.000 ragazzi l'anno ma settima a settimana in tutta Italia c'era Baudo, come
Di direttore artistico ci siamo divertiti, abbiamo fatto uscire i migliori talenti e ogni anno abbiamo vinto Sanremo, giovani ogni anno, tra cui anche lui è stato coccio di dei Gazosa, di quei bambini che hanno vinto. Poi saremo con sei con me con Caterina Caselli, tra le altre cose, insieme abbiamo fatto anche, appunto, il io ho ricevuto da te per tanti anni, in quel periodo avevo 32 puntate su RAI, due dei numeri 1 e non solo, e ho scelto due come conduttori, uno dei tanti conduttori televisivi per intervistare i numeri 1, quindi oggi per me lui è qui perché è un numero uno come maestro d'orchestra come presentatore e come direttore di eventi tutto
Quello.
Espressa attraverso la propria attività imprenditoriale e alberghiera, il valore dell'accoglienza veneziana, contribuendo a custodirne l'identità e il prestigio.
Il suo percorso testimonia il legame tra impresa, territorio e tradizione familiare, valori celebrati nel dicembre del 2023 con il conferimento del Leone d'oro al merito, quale riconoscimento del suo contributo all'ospitalità e alla valorizzazione di Venezia, e per questo gli viene conferita l'onorificenza di Cavaliere del Leone d'Oro vediamo a chi,
Cavaliere del Leone d'Oro, Marina Zuin, Caselli.
Buongiorno a tutti e sono particolarmente emozionata di ricevere questa grande inefficienza che veramente è importantissima e mi onora e mi emoziona nello stesso tempo, ma soprattutto mi dà grande stimolo per continuare ancora la mia attività veneziana che nel frattempo diciamo sto piano piano da,
Aiutando a cedere a crescere anche mia figlia grazie a tutti, grazie al Comitato di presidenza, grazie al dottor Candela rese presidente del Leone d'Oro, che oltretutto è diventato anche un amico, perché ormai siamo abituati a riceverlo a Venezia, ed è sempre una grande, un grande momento di amicizia e molto molto bello grazie grazie a tutti.
Il giorno del giornalista veneziano, dottoressa gli pago, i grandissimi complimenti, ovviamente per quello che non da oggi, ma da decenni con una qualche famiglia, facendosi dice sempre.
Sempre spesso non sempre spesso si dice che magari Venezia è una città mordi e fuggi che gli albergatori, e così tendono a fare profitto, in realtà non è così gli albergatori e sono una realtà imprenditoriale veneziana che fa parte della città che dà benessere a tutta la città non so che belli perché,
Venezia, lo sappiamo che vive di turismo, anche se a tantissimi altri Claudio, ma soprattutto credo che chi arriva e nei vostri alberghi si sente di casa, non siamo transitori sempre di casa, si sente per un giorno, due giorni per il periodo che deve visitare Venezia, un veneziano perché lo accogliete come fosse veramente casa sua ed è per questo che condivido in pieno Ignazio la scelta del comitato di Bagheria onorare di questo premio dopo che ne aveva già preso uno a pagarsi le amministrazioni in Regione e poi ovviamente, come ha detto giustamente siete anche un po'casa del Leone d'oro e quindi questo è un doppio ringraziamento da parte nostra. Grazie grazie a lei, grazie ancora a tutti e grazie
è solo tramite o ti dico perché.
Pensate, il prossimo premiato ha soltanto 20 lauree conseguite.
È riconosciuto dal Guinness World Records per il suo eccellente percorso accademico,
Rappresenta un esempio internazionale di determinazione e perseveranza e dedizione alla conoscenza, la sua testimonianza dimostra che la cultura non conosce limiti di età e costituisce un patrimonio universale da tramandare alle future generazioni, il comitato di presidenza ne riconosce l'eccellenza culturale, quindi lui già ha preso il Leone d'oro al merito nel 2017. Oggi gli diamo il riconoscimento al merito alle 20 volte dottore,
Professor Luciano Baietti
Allora tutti domandano, ma chi è uno che ha 20 lauree, strano, io lo faccio per mantenere sempre il cervello.
Pronto?
Tra 20 giorni compie ottant'anni e si è voluto arrivare alla ventesima laurea che vanno ho conseguito una settimana fa, appunto per vedere che sono ancora vivo e possono lottare poi tutte le parole belle sulla cultura, l'ha, detto la dottoressa siciliano.
Ma a parte la cultura, noi abbiamo visto il Leone, abbiamo visto queste bellissime creature, ma guardatevi intorno, avete visto dove siamo.
E che, come si fa a parlare, o non parlare della cultura, la cultura italiana, quindi io sono con voi e un premio non credo, lui non vuole, che si chiama premio, perché è una riconoscimento il riconoscimento a valore,
Solo se condiviso, sennò, non serve a niente e io questo riconoscimento lo condivido con tutti voi e anche il record del mondo è italiano, ricordatevi, c'è un record del mondo di Davide.
Vorrei abbracciare tutti abbraccio, solo l'amico si revoche e di più e di più grazie.
Grazie, se vuoi dire qualcosa sul 2020 volte dottore, ma io non faccio altro che complimentarmi, ha detto parole bellissima che il percorso fatto e che continuerà a fare, mi auguro vero perché andremo avanti al.
Ventiduesimo laurea io me lo auguro veramente complimenti di quanto i ragazzi possono avvenire massimo da vicino, perché c'è un'altra, un trasferimento di ricchezza di questo scambio, mi fa molto piacere veramente complimenti.
Volevo anche dirti che il nostro fotografo ufficiale ti ha fatto delle cartoline per la tua ventesima laurea record, eccolo qui.
Unitamente al riconoscimento, grazie, ovviamente sarà fotografo anche fotografato con te per questa cosa, meno male che è stata un po'ritoccata.
Mi preoccupa un po'per le occhiaie che cominciano a scendere e poveri alla felicità, ritoccarla so bei ragazzi.
Grazie.
Grazie.
Aspetti un secondo.
15 anni nei servizi educativi, ora è anche dirigente scolastico dell'Istituto, Sacro Cuore di Roma, riconoscimento al merito vediamo a chi.
Riconoscimento al merito al professore Alessandro Capponi
Buongiorno a tutti non vi nascondo una grande emozione per stare qui in questa bellissima sala e ricevere questo riconoscimento di nuovo, ringrazio il professor Cahill, dottor can can Kalem, Candela resi per l'invito, voglio condividerlo con la mia scuola, con l'istituto paritario.
Sacro Cuore di Roma, con l'azienda che dirigo da ormai 12 anni 13 anni che la Kyros, che gestisce i servizi educativi e scolastici in tutto il territorio nazionale, dalla Valtellina fino a Foggia, e che mi ha dato modo di crescere, di poter mettere a frutto quelle che sono le competenze che ho studiato all'università che non è cosa cosa molto frequente. Spero davvero che il anche la la scuola, che ho l'onore di dirigere da settembre e culminato con la quale insieme me lo fosse ai miei professori, ai miei docenti stiamo cercando di come dire, ravvivare e di come dire,
Far decollare nuovamente possa farlo proprio partendo da dalle buone pratiche che vengono dal connubio che è quello del mondo della scuola, con il mondo del lavoro e, perché no, con il mondo del cinema.
E o il pregio anche di coordinare a livello nazionale la rete delle scuole paritarie del Centro nazionale di orientamento, quindi faccio immediatamente un inviso al presidente a visitare villa Fassini, che qui a Roma, dove avremo modo eventualmente di stabilire delle nuove connessioni per mettere a disposizione la grande realtà del Leone d'Oro di Venezia a tutti gli studenti d'Italia la ringrazio,
Scuole.
Okay.
Sì, sì, sì, sì.
Per una carriera nella Guardia di finanza dedicata alla tutela della legalità economica e al servizio dello Stato, unendo esperienza operativa, preparazione giuridica e attenzione al valore delle persone dal contrasto all'evasione fiscale e i reati contro la pubblica amministrazione, alla selezione del personale, alla formazione e alla ricerca ha ammesso le proprie competenze al servizio dell'innovazione e della crescita professionale del corpo. Il comitato di presidenza ne riconosce il rigore, il senso di responsabilità e il contributo alla qualità dell'azione istituzionale, conferendogli il riconoscimento al merito. Vediamo a chi
Riconoscimento al merito al Cavaliere dottor colonnello Paolo Cenci
Buongiorno, siamo dopo il l'altro premiato che aveva conseguito 20 lauree sono un po'in imbarazzo e si sono appunto.
È Cianci con lo Cianci, volevo ringraziare il senatore Silvestro, che ci consente di stare in quest'Aula veramente emozionante io per motivi professionali, oltre ai 42 anni di carriera ho avuto modo di frequentare quest'Aula in diverse occasioni.
Sempre.
Unite a eventi come questo di oggi e ogni volta devo dire che l'Aula arricchisce l'evento di una due, un'aureola di di di emozionali, emozione, ci rende la la la, la, la platea molto partecipe a quello che sta succedendo, io sono onoratissimo oggi quindi di e ringrazio il presidente cileno di questo riconoscimento che va diciamo a darmi un ulteriore,
Forza in quello che sto facendo come presidente di diverse associazioni, tra cui quella a cui tengo molto e l'International alla Police Association per il Lazio, sono il presidente del Lazio che accoglie ogni anno a Roma, colleghi da tutto il mondo, e questo ci dà la possibilità oltre che di,
Dare alla nostra apporto a quello che l'attività di accoglienza, ma soprattutto quello di capire quelle che sono le problematiche che in tutto il mondo i nostri colleghi ci riferiscono come testimoni oculari diretto.
In tutti i contesti operativi dove sono impiegati, quindi, ringrazio di nuovo il comitato di presidenza e il pre e il presidente Sileno, che mi ha onorato di questo riconoscimento, buona continuazione.
Battitura.
Per una carriera medica contraddistinta da rigore scientifico, responsabilità e profonda dedizione alla cura della persona, dopo oltre vent'anni al servizio dei pazienti nelle sale operatorie, nei reparti di rianimazione, ha saputo trasformare la propria esperienza clinica in un progetto professionale e imprenditoriale dedicato alla salute, alla longevità e al benessere psicofisico della donna.
Il comitato di presidenza le conferisce il riconoscimento al merito, onorando la professionista che ha fatto della medicina una scelta di vita, ponendo la dignità umana al centro del proprio operato riconoscimento al merito vediamo a chi.
Riconoscimento al merito alla dottoressa Novella di zitti
Buongiorno a tutti, ringrazio, ringrazio il comitato del Leone d'oro, il presidente, la presidentessa, la vicepresidente e la dottoressa Gianna Valencia per questo riconoscimento al merito.
Per me la bellezza non vuol dire vanità, per me la bellezza vuol dire equilibrio, benessere psico fisico rispetto di se stessi, vorrei dedicare questo premio a tutte le donne che si occupano degli altri call lavorio che imparino a occuparsi e a prendersi cura anche di loro stessi grazie a tutti.
Insomma.
Insomma.
Non lo so, perché non ho scheletri.
Quello di Gomorra.
Per aver custodito e tramandato la tradizione imprenditoriale e culturale della comunità ebraica di origine libica a Roma, imprenditore confezionista, è produttori nell'abbigliamento, ha unito capacità manifatturiera e spirito di iniziativa, dedicandosi successivamente alla divulgazione delle proprie radici attraverso la cucina tripolina, espressione di memoria, identità e condivisione il comitato di presidenza gli conferisce il riconoscimento al merito.
Onorando un percorso che intreccia lavoro, cultura e appartenenza.
Riconoscimento al merito, vediamo a chi.
Riconoscimento al merito Amos Guetta
Due parole sole io vengo da un mondo in cui si lavora e si fa tanto per gli altri compassione.
Essendo fuggito dalla Libia, un Paese totali, ready to tanti lire Tota insomma dove non c'erano i diritti arrivato a Roma ho apprezzato con enorme gioia la libertà e quando con mio professore Aldo Moro in questo Senato siamo venuti in visita, ancora ricordo queste sale io ho capito la grandezza e la fortuna che ha avuto di essere accolto dall'Italia che ringrazio ogni giorno che ci vivo, inoltre,
Ringrazio mia moglie, che è partecipe di tutto il mio percorso con la sua grandissima intelligenza e la finezza che appartiene solo alle donne, grazie a tutti.
Sì.
Per la competenza e il rigore con cui affianca le imprese nelle scelte societarie, fiscali e nelle fasi più delicate della loro attività, espressioni di una tradizione professionale ultra cinquantennale si distingue nella gestione delle procedure consorziali e negli incarichi di liquidazione e amministrazioni affidati dal tribunale.
Il comitato di presidenza e gli conferisce il riconoscimento al merito per il contributo di responsabilità alla correttezza della vita economica, riconoscimento al merito vediamo a chi.
Riconoscimento al merito al dottor Luca turchi
Buongiorno a tutti non possono negare.
L'emozione.
Ricevere questo riconoscimento in questa sala, in questo palazzo storico.
Per cui ringrazio tutti, ringrazio soprattutto chi mi sta vicino per l'accrescimento professionale, non solo anche quello umano, perché il lavoro è sempre complesso e ha bisogno di molta dedizione, per cui inoltre ringrazio il Comitato, il Presidente del cui ricevere questo premio per avermi selezionato trattate eccellenze grazie.
Indietro qui a venire, Elin Contreras la dottoressa Eileen Contreras.
E per aver fatto del muralismo un ponte tra Messico e Italia, il murale donato al polmone pulsante di Roma esprime la generosità del suo impegno culturale attraverso la sperimentazione visiva e il sostegno ai talenti emergenti.
Rende l'arte un patrimonio condiviso e uno strumento di dialogo internazionale.
Riconoscimento al merito, vediamo a chi.
Lo abbiamo detto.
Quello dopo.
Non solo.
Riconoscimento al merito a Federico Caner
E ne oggi pomeriggio.
Sentivo che si faccia tutto il pomeriggio.
Scusa scusa.
Sì.
Tutti e due.
Che però il blocco?
Eh mica tutti insieme.
Per.
Non dico questo.
Per il contributo all'immunologia e alla medicina personalizzata, unendo ricerca, innovazione e attenzione alla persona e al servizio della salute, riconoscimento al merito al professor Mauro Minelli
E un profondo amore.
Di questo riconoscimento un riconoscimento che accolgo con con gratitudine, ma anche con umiltà, e lo accolgo come quasi come gratificazione per un lavoro che è stato compiuto sul territorio, un lavoro che.
Ah, fondamentalmente un unico obiettivo, cioè quello di rendere la medicina è una disciplina profondamente umana, una disciplina anche diffusa e accessibile, per questo mi sento di ringraziare anche la la casa editrice Curcio, editore, che ha praticamente accolto il progetto e ha contribuito fortemente a diffondere questa cultura grazie,
2 3 6 7 6 7 0 9 4 B.
Per l'impegno nella cultura giuridica, nella formazione e nella mediazione, prove, promuovendo il dialogo e una giustizia fondata sull'ascolto, riconoscimento al merito all'avvocatessa, dottoressa Francesca d'Avino.
Grazie mille e ringrazio tutti e sono veramente molto emozionata e onorata di ricevere questo premio oggi ringrazio la dottoressa siciliano, che guida magistralmente una delle case editrici più importanti che abbiamo in Italia per la sua capacità di.
Scovare i talenti, di credere nelle idee innovative e di contribuire con le sue pubblicazioni alla crescita culturale del Paese ringrazio la dottoressa Anna Gentilini per aver sempre creduto in me mi occupo di mediazione e la mediazione oggi non può essere considerata più solo ed esclusivamente una fase del processo.
Nel 2025 si sono registrati all'incirca a 163.000 procedimenti di mediazione nel primo semestre del 2026 il trend è in crescita e ci sono all'incirca si contano all'incirca 86.000 procedimenti di mediazione, di questi circa il 51%. Si chiude positivamente la mediazione, quindi da un nuovo strumento all'amministrazione della giustizia, ma rappresenta anche un nuovo paradigma comunitario e sociale. Il Mediatore, infatti, non guarda al rapporto giuridico in senso stretto, ma cerca di ricostruire la relazione umana che è sottesa al dato norma che sottesa al rapporto giuridico e quindi alla mera e spuria relazioni giuridica. Questo significa che la mediazione educa alla pace e mai come oggi ne abbiamo bisogno in tutti i settori
Grazie veramente a tutti.
Vieni.
Per aver valorizzato, attraverso la scrittura e la comunicazione, le storie e le tradizioni e la memoria culturale della terra, senese riconoscimento al merito.
Al dottor Riccardo Lorenzetti.
Tutti condivido questo premio bellissimo.
La dottoressa siciliano, con la dottoressa Gentilini, con Curcio, Editore e con tutti quelli che comprano i miei libri, grazie a tutti.
Facciamola fra 600.
Andiamo al prossimo.
Per il contributo alla ricerca artistica e alla riscoperta di capolavori, restituendo alla collettività preziose testimonianze della storia dell'arte riconoscimento al merito al dottor Antonello dipinto.
Mi tocca dire buongiorno a tutti mi tocca dire delle parole e sarà un segno del destino che proprio la Sala Zuccari Sala zuccheri Federico Zuccari è stato uno degli antagonisti di Caravaggio, ma pensa te e qua vicino al San Luigi dei francesi, arrivano da tutto il mondo per vedere il tre capolavori di Caravaggio che abbiamo la Vocazione di San Matteo, abbiamo il martirio di Sacco, si di San Matteo, è proprio lui quello che affrescato queste volte era contro Caravaggio, lui, che era un manierista, non poteva accettare la pittura invece della realtà, perché Caravaggio, insomma, è stato il pittore forse più vicino a Dio e quello che è arrivato il più vicino possibile diceva Giulio Carlo Argan, che il divino in Caravaggio si manifesta nei mendicanti negli umili, negli ultimi io ho avuto il piacere di scoprire l'ultimo Caravaggio, l'Ecce Homo di Madrid era in una casa d'aste
Di mi scusi, alle spalle del dottore era in una casa d'aste di Madrid, Hans Orena era in vendita per 1.500 euro. Io ho chiamato il mio amico Vittorio Sgarbi, abbiamo messo subito su il insomma una una équipe per poterlo valutare e alla fine è risultato un Caravaggio da 1.500 euro valeva più di 300 milioni di euro. È così mi ritrovo a scrivere prima scriveva romanzi di narrativa e adesso, grazie alla mia amica, Anna Gentilini che si sciroppate le mie bozze assieme alla
Dottoressa siciliano, mi hanno convinto a scrivere d'arte e ho scritto Caravaggio il portale per arrivare a Dio, perché quando si vede un'opera di Caravaggio si attraversa un portale e si arriva al cospetto di Dio, è l'ultimo libro, uscito che Michelangelo a due centimetri dall'eternità sarò nella Sala.
All'Accademia di San Luca il 16 novembre con questa presentazione grazie a tutti, grazie a questo bel signore, nonostante siano passate, siamo passati decenni da quando è iniziato questo prestigioso premio, questo signore è rimasto uguale ho visto dalle foto.
Gentilissima, dottoressa.
Grazie grazie a voi.
È anche una questione.
Direttore della casa circondariale di Santa Maria Capua, Vetere per oltre 30 anni di servizio alle istituzioni, contraddistinti da elevata professionalità, senso del dovere e profonda sensibilità umana, attraverso una visione della giustizia fondata sulla legalità, sulla dignità della persona.
Sul valore rieducativo della pena ha promosso importanti progetti di formazione e lavoro, offrendo concrete opportunità di reinserimento sociale alla popolazione detenuta il comitato di presidenza ne riconosce l'alto valore istituzionale e umano, conferendole il riconoscimento al merito, vi diamo a chi.
Riconoscimento al merito a Donatella Filomena Rotundo
Grazie del riconoscimento personale, ma in realtà più che personale io ritengo sempre che i premi che vadano dati ai direttori di carcere vanno ritirati a nome di tutta la squadra che lavora con un direttore di carcere, purtroppo noi facciamo un lavoro difficilissimo ed è un lavoro che silenziosamente facciamo con uomini e donne della polizia penitenziaria, quindi i risultati che otteniamo sono lavori sono risultati di squadra, in particolar modo per Santa Maria Capua Vetere. E un lavoro che abbiamo fatto negli ultimi cinque anni perché siamo riusciti a trasformare una triste pagina di cronaca di sei anni fa, di Santa Maria Capua Vetere
In una nuova pagina che l'anno scorso il sottosegretario alla Giustizia ha definito un modello rieducativo o di Santa Maria Capua Vetere è nota ed è famosa alle cronache per tutte le attività che vengono fatte grazie anche all'imprenditoria locale, come i nomi di Isaia Marinella che hanno voluto investire anche qui anche la pasticceria fin caos che hanno voluto investire nella casa circondariale e che hanno dato modo di trasformare un periodo di detenzione che può essere un periodo di buio di detenzione di dei nostri ospiti in una possibilità di riscatto per una seconda possibilità di vita, grazie,
Cosa?
Per l'eccellenza professionale, il significativo contributo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo delle infrastrutture sanitarie.
Inoltre, 25 anni di attività ha saputo coniugare competenza tecnica, innovazione e sostenibilità, distinguendosi nella realizzazione di opere pubbliche strategiche e nel potenziamento dei servizi sanitari, anche nell'ambito delle Pnr.
Il comitato di presidenza ne riconosce l'alto valore professionale ed istituzionale, conferendole il riconoscimento al merito, vediamo a chi.
Riconoscimento al merito a Katia giova.
Complimenti.
Allora desidero ringraziare il comitato che per questo prestigioso riconoscimento.
A trovare le parole in una sala così affascinante s'è sempre difficile essere qui a Palazzo Giustiniani è per me motivo di stimolo per per il futuro, per per costruire un percorso lavorativo sempre intesa sulla autenticità e sulla fiducia nel prossimo, nell'etica e nei valori che condivido con tutte le persone credo presenti grazie a tutti, soprattutto alla mia famiglia, ai miei genitori e a mio marito che è qui presente e mi è stato di supporto sempre grazie.
Per l'alto valore del suo impegno nella promozione della cultura, dell'educazione e della legalità, attraverso oltre i trent'anni di attività al servizio della collettività, giornalista e promotore culturale ha saputo valorizzare il teatro come strumento di formazione e inclusione delle giovani generazioni distinguendosi nella tutela delle tradizioni e nella difesa della legalità contro ogni forma di criminalità, il comitato di presidenza ne riconosce l'eccellenza culturale e l'alto senso civico, conferendogli il riconoscimento al merito. Vediamo a chi
Riconoscimento al merito Elpidio Iorio
Eventi
Grazie.
Saluto tutti Intanto ringrazio il Comitato, il dottor Sileno, l'amico commendatore Pollini.
Mi piace questo premio perché proprio mi rifaccio alle parole del dottor Sileno, è un premio che riconosce la sostanza testualmente citato detto quando si viene premiati perché appunto si fa riferimento alla sostanza significa che si viene primati in un momento in cui c'è la sembra che l'apparenza voglia prendere il sopravvento sulla concretezza, ebbene,
Dire che si viene premiati per la concretezza significa che l'impegno trentennale non è stato vano e che, anzi, ora più che mai, anche con questo prestigioso e alto riconoscimento, diventa responsabilità diventa.
In qualche modo, un impegno solenne davanti a questa prestigiosa presidenza, davanti a questa prestigiosa partecipazione di tanta bella tante belle persone, tante belle storie diventa impegno di proseguire con altrettanto entusiasmo del solco tracciato e c'è quello dell'impegno culturale del servizio.
Pieno.
Alla comunità, questa volta con dei valori, quelli che poc'anzi e concludo, citava sempre il dottor Sileno, e cioè nei valori della saggezza, la forza, la visione internazionale che da questo premio e con la speranza.
Ovviamente sottolineato con tanta umiltà di continuare ad essere riferimento e fonte di ispirazione per tanti che ci guardano e d'ora in poi, con, ahimè, come un'eccellenza.
Kremer dedicato oltre trent'anni e la formazione delle coscienze alla diffusione dell'informazione al servizio delle istituzioni, docente giornalista e già vicesindaco ha interpretato l'impegno pubblico come una missione educativa, promuovendo nelle nuove generazioni il rispetto delle regole, la responsabilità civile e il valore della partecipazione democratica per una carriera che ha posto la conoscenza al servizio della cittadinanza il Comitato di Presidenza i conferisce il riconoscimento al merito. Vediamo a chi
Riconoscimento al merito a Vincenzo Sagliocco
Buongiorno a tutti non nascondo l'emozione nel essere presente qui in questa splendida sala per ricevere un prestigioso riconoscimento, non è sempre scontato che l'impegno civico, la partecipazione attiva alla promozione della cultura.
La promozione della, la difesa della legalità portino ad un riconoscimento in questo caso, e questo è arrivato, e di questo ringrazio il presidente Candela resi.
Il presidente del Premio Internazionale di Venezia e il Comitato di presidenza, che hanno voluto riconoscere questo impegno e ma ringrazio pure quella che mi piace chiamare sentinelle del territorio, cioè coloro che sul territorio individuano le eccellenze, anche le semplici persone che si impegnano per la per il territorio, per la terra in cui vivono e in questo caso il dottor Pollini che bontà sua ha voluto inserire anche il mio nome tra queste persone che dedicano il loro tempo anche alla alla alla comunità territoriale grazie a tutti e buona giornata,
Per aver trasformato la tradizione dolciaria.
Della Polacca, aversana in un progetto imprenditoriale di crescita e valorizzazione del made in Italy.
Sotto la guida di Fabrizio Vitale Ping, caos Group, coniuga, innovazione e identità territoriale, con una concreta sensibilità sociale testimoniata dal progetto dolci, favole dedicato alla formazione.
E al reinserimento lavorativo delle persone detenute per una visione d'impresa che unisce eccellenza, produttività e dignità umana, il Comitato di Presidenza conferisce il riconoscimento al merito, vediamo a chi.
Appin caos Group nella persona di Fabrizio Vitale.
Buongiorno a tutti.
È un vero onore essere per me questa mattina, in qualità di amministratore delegato del gruppo ping caos e ricevere questo prestigioso riconoscimento, un ringraziamento particolare agli organizzatori e a tutti coloro che hanno visto il valore nel nostro percorso, ed in particolare al commendatore, Pollini,
Il gruppo Bin causò un gruppo che radicato.
In Campania, ed in particolare nel territorio di Aversa patria di un'eccellenza dolciaria quale per l'appunto la polacca dolcezza, versano un prodotto nel quale noi divi in causa abbiamo visto qualcosa di speciale e l'abbiamo Class, l'abbiamo strutturato in un progetto imprenditoriale che va al di là del semplice prodotto e questo lo facciamo attraverso.
I vari punti vendita, diving, caos Café di cui l'imminente apertura di Roma breve segna per il nostro gruppo, un passaggio di crescita fondamentale e attraverso lo incalzò Distribution, con l'attività di distribuzione con la quale abbiamo fornito gli strumenti adeguati per poter essere competitivi a livello nazionale ed internazionale.
La, la terza e, ultima direttrice, però, che contraddistingue la visione del gruppo Bin caos, quella per l'appunto citata poc'anzi ed è quella della responsabilità sociale, quella di cui noi diving causa andiamo più fieri perché noi crediamo che il successo di impresa non si misuri da raggiungimento dei valori economici non solo da quello ma altresì,
Dalla generazione di valore, che crei un bene all'intera collettività e da questa convinzione che nasce il progetto dolci favole, in collaborazione con il penitenziario di Santa Maria Capua, Vetere laddove offriamo ai detenuti una formazione professionale, insegnando loro l'arte della tradizione della pasticceria e in particolare attraverso la produzione della Polacca aversana e concludo dicendo che attraverso questo progetto offriamo per l'appunto ai detenuti una prospettiva di lavoro nuova per il futuro, perché crediamo fermamente che il lavoro sia uno strumento straordinario per la dignità, per il riscatto e per il reinserimento sociale dei detenuti.
Ringrazio ancora tutti e mi piace concludere, insomma, con una citazione, sono un amante se non cinofila, so che questo premio nasce insomma, in primis.
Per primarie degli attori e voglio concludere la citazione brevissima che è la seguente e dice così, le menti piccole parlano di persone, l'elementi buone parlano di eventi, le grandi menti discutono di idee, grazie e buon prosieguo a tutti.
Per oltre trent'anni di eccellenza nel settore florovivaistico, dedicati alla valorizzazione del paesaggio, alla sostenibilità ambientale e alla crescita del territorio, due generazioni di imprenditorialità che hanno trasformato la passione per la natura in una realtà produttiva di qualità, distinguendosi anche per il concreto sostegno alle famiglie in difficoltà il Comitato di Presidenza i conferisce,
Il riconoscimento al merito celebrando un'impresa che coltiva non soltanto il verde.
Ma anche i valori della solidarietà e della responsabilità sociale.
Riconoscimento al merito, vediamo a chi.
A Salvatore bizzarro.
Altrimenti.
Sono molto emozionato.
Chissà sonoro in questo ruolo così prestigioso, volevo innanzitutto ringraziare il dottor Pollini, che ci ha dato questa opportunità, dico ci ha dato perché c'ho scritto il mio nome, ma in realtà ho.
Crescono anche i miei social addietro, sennò, che hanno hanno fatto sì che questo riconoscimento sia potuto avvenire, ringrazio tutti.
Dico.
Bisogna dirlo.
Un attimo davanti.
Chissà.
Leone d'oro al merito all'Avvocatura dello Stato rappresentato dall'avvocato Gabriella, Palmieri Sandulli.
Vediamo il video.
Alla difesa delle istituzioni e alla promozione della legalità attraverso un percorso professionale caratterizzato da autorevolezza, rigore e profonda dedizione al servizio della Repubblica. Prima donna nella storia d'Italia a ricoprire l'incarico di avvocato generale dello Stato ha segnato un passaggio di particolare significato istituzionale, affermando il valore del merito e della competenza nell'esercizio delle più alte responsabilità pubbliche. La sua carriera nell'Avvocatura dello Stato testimonia un impegno costante nella salvaguardia dell'interesse generale, nella consulenza alle amministrazioni e nella difesa delle ragioni dello Stato, con attenzione ai principi costituzionali e alla tutela dei diritti attraverso la rappresentanza del governo italiano nelle sedi giudiziarie europee e il contributo a delicate controversie internazionali. Ha posto la propria preparazione al servizio del prestigio e della credibilità dell'Italia. Il suo operato nella giustizia sportiva esprime inoltre la convinzione che equità, rispetto delle regole e responsabilità costituiscano valori essenziali in ogni ambito della vita civile.
Per una carriera che unisce eccellenza giuridica, sensibilità istituzionale e senso del dovere, il comitato di presidenza le conferisce il Leone d'oro al merito quale riconoscimento del suo autorevole servizio allo Stato e alla collettività.
Leone d'oro al merito.
Avvocato Gabriella, Palmieri Sandulli
Sappiamo che oggi lei è stata al Coni, è stata premiata anche lì con il con l'aria, quindi oggi è giornata di Premier.
Diciamo che il vostro è secondo solo in ordine cronologico, ma sicuramente ha un'importanza assoluta perché già dalla motivazione si vede quanto sia prestigioso ricevere questo premio è quanto sia ambito da chi lavora nelle istituzioni.
Questo premio che viene conferito a me, come avete detto bene all'inizio in realtà il premio all'Avvocatura dello Stato. Io sono il capo dell'Avvocatura, ma sono anche un avvocato dello Stato. Innanzitutto sono molto orgogliosa della carriera che ho fatto e che faccio insieme con i miei colleghi, che continuo a lavorare al servizio delle istituzioni e lavorare al servizio delle istituzioni non significa soltanto esaurire il proprio compito all'interno dell'istituto, ma anche aprire la propriamente e lep e la propria competenza, appunto anche a livello internazionale. Io sono stata per 15 anni e mezzo la gente del governo italiano alla corte di giustizia e al Tribunale dell'Unione europea, quindi ho rappresentato le ragioni della Repubblica italiana e ho difeso davanti a tutte le giurisdizioni europee orgogliosamente, grazie sempre al mio lavoro di avvocato dello Stato, oggi, come ricordava ho avuto il Collare d'oro al merito sportivo, perché sono il presidente del Collegio di garanzia del Coni e anche lì è stato ricordato appunto che sono anche l'avvocato generale dello Stato quindi le 2 funzioni si uniscono, si fondono. Io spero in un equilibrio anche istituzionale e davvero vi ringrazio e condivido questo premio con tutti i miei colleghi dell'Avvocatura generale delle distrettuali e anche con tutto il nostro personale amministrativo, che è un indispensabile supporto insostituibile per il nostro lavoro. Grazie
C'è una sorpresa nel nostro comitato, abbiamo come presidente del Leone d'oro per la cultura la professoressa Cristina Siciliano che è anche presidente della Armando Curcio, Editore e dell'Istituto Universitario Armando Curcio, e oggi vi le viene conferito anche la laurea ad honorem in Scienze della Comunicazione Grasso,
è diventata una giornata memorabile, questo il 12 ottobre non è soltanto di Colombo e anche una giornata che posso a scrivere, grazie, ma tutto meritato grazie alle istituzioni della Repubblica, con le quali ho l'onore di collaborare da quando avevo 23 anni e mezzo ora ne ho 68 e mezzo, quindi un po'di tempo è passato, grazie ancora. Sono veramente onorata un grande prestigio anche di questo che insomma è Armando Curcio, eve, Armando Curcio, io sono un'appassionata di libri o tantissimi libri sia qui a Roma che a Napoli, a casa mia, e quindi sono ancora più felice e onorata di ricevere questo bel dalle sue mani. Grazie, grazie ancora
Uno uno solo.
Cassinis.
Tra l'altro pubblico.
Gite ai.
Crudele.
Grazie, ma che scherziamo stabilito un orario, sì, no.
Saluti, grazie.
Ma non si può andare, ringraziamo l'avvocato.
Un grande onore e piacere complimenti.
Grazie.
Certo.
Per aver costruito un percorso imprenditoriale di rilievo nei settori del commercio, dell'edilizia e del turismo, contribuendo alla crescita economica e alla creazione di opportunità occupazionali attraverso i suoi incarichi in Confindustria, ha posto la propria esperienza al servizio del mondo produttivo, distinguendosi per la capacità di rappresentanza, spirito d'iniziativa e sensibilità verso il volontariato e la solidarietà.
Per aver saputo unire il successo imprenditoriale all'impegno associativo e umano, il comitato di presidenza gli conferisce il riconoscimento al merito.
Vediamo a chi.
Riconoscimento al merito a Giovanni boh
Buongiorno a tutti.
Che dire, dopo sì, fatto avvocato?
Che ha parlato è stato premiato prima di me, comunque sono qui allora ringrazio innanzitutto tutti i componenti tutti del Comitato di presidenza, il presidente.
Sileno Candela lì sì, mi sono portato la brochure perché dimenticavo sempre questo nome, ci tenevo a pronunciarlo completamente nonché la Vice Presidente, dottoressa Luiz Adriano Sarcinelli.
Complimenti, grazie per tutto quello che ha fatto e naturalmente la dottoressa della.
Della casa editrice complimenti stamattina, siete stati voi donne, tutte quante splendidi.
Amici, poi, in ultimo e non per ultimo, devo ringraziare il Commendatore.
Il mio amico Pollini, il Commendatore, che è anche mio amico da tanti anni a momenti mi dimenticavo il nome figuriamoci che mi ha segnalato ha voluto segnalarmi perché lavoriamo sullo stesso territorio, una cosa importante che sto facendo in questo momento in Confindustria con l'associazione dei costruttori l'ANCE, stiamo cercando di limitare quel problema enorme che si sta verificando in questi ultimi due tre anni, in particolare quest'anno per i gravi incidenti in cantiere. Stiamo cercando con
I miei i miei e con l'associazione con i miei amici di contenere nella provincia di Caserta non è che possiamo fare di più, perlomeno gli incidenti più gravi, dedicando massima attenzione agli iscritti ed essendo noi stessi presenti in alcuni cantieri
Io vi ringrazio ed è stato, caro Presidente, un grande onore ricevere questo prestigioso riconoscimento che a cui tenevo da tanto tempo, naturalmente io vi seguivo con le mie molti e per gli sci.
Int con i miei, con molteplici interessi, ed ora è arrivato il momento di trovarmi in questa prestigiose bellissima sala, è un onore per me e vi ringrazio tutti e ringrazio tutti i presenti per il tempo che ci avete, che mi avete dedicato grazie a voi e,
Prego.
Signora Presidente,
Per la capacità di trasformare l'arte dell'allestimento in uno strumento di valorizzazione della cultura, della fede e delle tradizioni italiane.
Attraverso scenografie, illuminazioni artistiche e allestimenti per importanti manifestazioni civili e religiose, l'azienda coniuga maestria artigianale, innovazione, rispetto del patrimonio storico, contribuendo a preservare l'identità della comunità, il comitato di presidenza ne celebra la professionalità e il valore artistico, conferendo ad allestimenti eventi Ferrara, S.r.l. E.S. Il riconoscimento al merito
Riconoscimento al merito Giuseppe Ferrara
Buongiorno.
Voglio ringraziare tutto il comitato organizzatore, con il presidente Amico mio Pollini, commentatori, Pollini, per il riconoscimento assegnatomi grazie mille e.
Lo vorrei dedicare alla mia famiglia che da tradizioni facciamo questo mestiere e abbelliamo sempre le chiese, questo è il nostro compito, è un cardinale, mi disse.
Il ragazzo è un bel compito di o di ha dato un bel compito di fare più bella la nostra casa quando dobbiamo le chiese.
Grazie
Giusto.
Per aver custodito con passione e dedizione l'eredità del padre Domenico fondatore, nel 1964 della storica pizzeria Da Mimì di Aversa.
Insieme al fratello Antonio ha saputo dare continuità a una tradizione familiare fondata sul sacrificio, sull'autenticità della pizza napoletana e sul rispetto del cliente, preservando i valori di un'eccellenza gastronomica del territorio, in omaggio a una storia di famiglia, lavoro e fedeltà alle proprie radici, il comitato di presidenza gli conferisce il riconoscimento al merito vediamo a chi,
Riconoscimento al merito a Vincenzo Moliterno
Ho scritto quattro parole.
Desidero ringraziare tutti, Presidente.
Il mio carissimo amico Maurizio, volevo ringraziare tutta la mia famiglia, che è sempre vicino a me e ci aiutano veramente ad arrivare dove siamo arrivati ad oggi, grazie mille.
Per la competenza specialistica, in urologia maturata attraverso una formazione italiana ed internazionale e per l'impegno nella diagnosi e nella cura delle patologie urinari maschili e femminili, il comitato di presidenza le conferisce il riconoscimento al merito vediamo a chi.
Alla dottoressa Rossana Lucera.
Il comitato di presidenza conferisce il riconoscimento al merito, vediamo a chi.
Riconoscimento al merito al dottor Vincenzo Iaconianni
Abbiamo così terminato la prima parte e poi la seconda parte di scegliamo inizieremo alle 15, ci saranno nuovi cavalieri del Leone d'Oro, ci saranno le premiazioni di star Golden Lion e quindi anche le premiazioni dell'Acen Peace, per quanto riguarda la parte sportiva, augurandovi una buona.
Lunedì
La prossima volta grazie grazie, volevo salutare e ringraziare lei, Lutz, Adriana Sarcinelli, oltre che a tutto il comitato qui presente.
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