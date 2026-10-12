7ª Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e Sport del Senato

12 Ottobre 2026
Audizioni sul disegno di legge 2053 (d-l 170/2026 - decreto scuola) di: Consiglio nazionale geometri e geometri laureati (CNGeGL); Rete degli studenti medi; Unione degli studenti; Rete nazionale degli istituti tecnici; Centro iniziativa democratica insegnanti (CIDI); Movimento di cooperazione educativa; Associazione Proteo Fare Sapere; esperti Francesca Gallina, Dario Ianes, Suor Anna Monia Alfieri
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Scheda a cura di Luciana Bruno