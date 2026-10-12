Presentazione del catalogo dei 40 anni del Romaeuropa Festival.

Tra gli argomenti discussi: Unione Europea.
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Rubrica
Convegno
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9:02 - SENATO
8:45 - Senato della Repubblica
9:00 - Parlamento
10:30 - Camera dei deputati
11:15 - Camera dei deputati
12:30 - Parlamento
13:15 - Parlamento
13:30 - Camera dei deputati
Incontro culturale che abbiamo voluto realizzare se abbiamo voluto realizzare insieme Amunike per un incontro con la conoscenza e chissà per possibili anche.
Collaborazione in futuro con l'associazione con il, la Fondazione Roma Festival, che che realizza ormai da 41 anni, perché noi celebriamo oggi il quarantennale che si è svolto l'anno scorso e quindi il catalogo che riassume tutto il lavoro di 40 anni di lavoro del Festival di Roma Europa Festival,
Benvenuti, questa saluto per prima cosa alle autorità, grazie Lucio grazie per averci concesso perché hai fatta tua, questa nostra occasione di incontro in questa splendida sala Nassiriya, prestigiosa sala del Senato della Repubblica, grazie sia stato molto gentile, poi l'uso ci porterà il saluto istituzionale del Senato.
E noi voglio salutare, naturalmente gli ospiti ospiti, ma relatori e protagonisti di questo di questo incontro e inizio con il presidente di Roma Europa lo farà, Guido Fabiani e continuo, non c'è Fabrizio.
Sta male, ah, ecco beh, il direttore generale e direttore artistico da tanto tempo è Fabrizio Fabbri Sabrina Fabrizio Grifasi, che, come ha detto Munich, non è potuto venire per motivi di salute e poi.
Non la conosciamo, noi Spoleto Festival, offre la, conosciamo tutti, perché è una nostra Friend e perché ci ha fatto l'onore di pub, l'onore e il piacere di star di assistere per cinque anni al Festival dei Due Mondi, essendo nel sei stata direttrice artistica e noi siamo molto affezionati a Bonecchi con tutti gli altri suoi amici è per questo che intendiamo continuare a collaborare se è possibile, se c'è lo spazio, se c'è l'occasione, se crederemo di farlo insieme, ancora quindi Benvenuti e buon lavoro.
Monique è vicepresidente, in questo momento del Romaeuropa Festival, ma è stata già presidente, ma soprattutto è stata la fondatrice, perché se noi festeggiamo quest'anno siamo alla quarantunesima edizione, ma se noi festeggiamo il quarantennale di numero ma Festival dobbiamo sapere che è nato nel 1985 a Villa Medici ed era un festival degli amici di Mila medici quindi un festival chiuso dei borsisti dei borsisti dell'Accademia di Francia Baglio, ecco,
Ma siccome ormai la conosciamo, forse non tutti la conoscevano allora, quando venne in Italia a Villa Medici, a dirigere il Festival musicale dei giovani borsisti di Villa Medici, a lei vennero 1.000 idee e penso che non non conveniva tenere chiuso il la loro forma di spettacolo all'interno di Villa Medici ma di aprirsi alla città e di farne un festival per Roma ma un festival particolare, un SerT aperto a varie espressioni artistiche rigorosamente contemporaneo e cosmopolita come se volesse attraverso questo festival unire l'Europa intorno alla cultura sbaglio,
Ma
Era un progetto molto complicato e difficile, perché allora a Roma si assisteva roba, spettacoli molto tradizionali, balletti sulle punte.
Molto classici palla ci provò e trovò ebbe la fortuna appoggiata dal direttore di allora non mi ricordo il nome mi scuserà il luogo della di Villa Medici, dell'Accademia di Francia e dall'allora ambasciatore di Francia a Parigi, trovarono nella sensibilità di Rapaccini un finanziatore e,
Dunque che era presidente di Alitalia e così nacque la Fondazione.
Roma Europa Festival, che celebrò il primo spettacolo di primo spettacolo, l'uomo fertile no e nel 1990 sbaglio è nata così come così il festival degli Amici di Villa Medici si trasformò in quello che è adesso Festival Romaeuropa Festival, un festival che ha mantenuto lo spirito per allora cosmopolita
Varie arti, rappresentate varie arti si è voluto poi perché, oltre alla danza, al canto al teatro sì sì, sì Spring si esprime anche con.
Forme artistiche all'avanguardia.
All'avanguardia sta andando molto bene, quest'anno infatti ha riempito spazi, più di 20 spazi, ha usato spazi culturali, teatri e promosso spettacoli, è proprio il bene e.
Spettacoli cosmopoliti che vengono da tutto il mondo con grande grande grande successo, io credo di di potervi dire che ancora che è stata voluta appunto questa presentazione alla collaborazione, con buoni che per conoscere, per far conoscere le 2 associazioni, per far Co Co Co, per far collaborare le 2 associazioni insieme e speriamo che da questo nasca qualcosa che sia piacevole, utile a tutti quanti noi sia a voi e nel nostro piccolo a Spoleto festival France grazie dalla parola,
A Giulio malanni, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, grazie grazie alla senatrice Ada Spadoni Urbani, buongiorno a tutti gli intervenuti.
Ai prestigiosi relatori, nonché i nonché dirigente della Fondazione Roma Europa Festival e a tutti coloro che sono qui perché manifestano un interesse per questa straordinaria manifestazione di cultura e per me un onore avere la formalmente l'iniziativa di questo di questo incontro di questo momento è un piacere ho accolto con grande piacere l'invito della amica Ada Spadoni Urbani, che è stata a lungo senatrice e a cui abbiamo collaborato, è sempre stata vulcanica nelle sue iniziative.
Continua, continua ad esserlo e in particolare con questo evento Roma Europa Festival, grazie a coloro che l'hanno portata avanti, alla portano avanti tuttora è un possiamo veramente avere l'orgoglio di un avere anche qui al Senato, un momento di questo straordinario testimonianze di cultura, il,
Il non soltanto le dimensioni, ma anche la qualità di questo catalogo testimoniano di decenni e decenni, come ha spiegato adesso la mia amica da se posso dire, è stato in qualche modo a inc tanti episodi all'avanguardia e comunque ha portato a Los questi tipo di arte.
Costantemente rappresentato dal vivo.
E qui in modo originale, senza stare sugli sugli standard, senza essere ripetitivi e senza lasciare il campo a ciò che è, che viene offerto, no, come dire, in coppia in coppia in tutti i sensi, nel senso in abbondanza e in modo sempre uguale, per cui è una davvero è una manifestazione che opportuno abbia il suo momento anche istituzionale oltre al momento altre straordinarie.
Rassegne artistiche, presenze e artisti che hanno bisogno di un sostegno hanno bisogno di essere valorizzati e di avere delle opportunità e Roma Europa Festival è davvero un modo per dare opportunità e per far conoscere per degli scambi tra l'Italia e l'estero, L Italia è sicuramente una tra i primati che Alitalia c'è certamente la cultura e il fatto che la cultura non è solo quella che ci hanno lasciato i nostri antenati secoli e millenni fa, ma va tenuta viva e voi la tenete viva, per cui davvero la riconoscenza per quello che fate e grazie per la vostra presenza qui ora parlerà chi davvero
Fa queste cose e le porta avanti per la a beneficio di tutti.
Adesso la parola al presidente prego.
Vuoi bene.
Il mio, il mio rapporto con il Romaeuropa Festival dura ormai da quasi da quasi 30 anni, io ne ho parlato nel volume che oggi viene presentato e mi riferirò a questo mio intervento pubblicato perché lì c'è il mio ricordo il mio ricordo compiuto due,
Periodo molto importante della della mia vita, un periodo che dura che dura tuttora io ho conosciuto personalmente Giovanni Pieraccini nel 1999 fu lui a a cercarmi, ero appena diventato rettore dell'università dell'Università a Roma.
Roma, Tre e Giovanni mi cercò mi cercò io come Rettore Ross, succeduto da poco alla lettrice Bianca, Maria Tedeschini, Lalli e Giovanni, che aveva due anni, appunto, Pieraccini che aveva seguito e apprezzato.
I primi passi di Roma Tre volle incontrarmi e vuole incontrarmi per manifestarmi la sua attenzione, un'attenzione che divenne presto simpatia, ven divenne amicizia e divenne anche collaborazione.
Fu lui a coinvolgermi nell'impresa di Europa di Roma Europa, facendomi conoscere Monique, Monique, Veaute, anima e guida del festival, ma anche Fabrizio Grifasi, che già allora partecipava con intelligenza e sensibilità a quel processo, a quel progetto culturale destinato negli anni a crescere e a imporsi come una delle realtà più significative della scena italiana e internazionale.
Da quel momento il mio rapporto con Roma Europa si è intrecciato con quello umano, con quello istituzionale, con Giovanni, appunto, Munich e Fabrizio.
Giovanni Giovanni, con la sua cara moglie Vera, mi invitava spesso a cena per accogliere gli ospiti del festival e con i suoi tanti amici Monique e Fabrizio rappresentavano, ciascuno con il proprio stile, con la propria visione, l'attenzione costante del Festival verso la qualità, verso la ricerca, verso l'apertura ai linguaggi della contemporaneità fu con loro che maturò un rapporto di collaborazione.
Sempre più stretto, che trovò uno dei suoi momenti più significativi, poi debbo raccontarlo questo nella vicenda del Palladium, nella vicenda del Palladium, Roma, Tre.
E come università, appunto a questo il Palladium nel 2001 e subito i tecnici dell'Ateneo iniziarono a intervenire in questo, in questo nel Palladium che non era più un teatro, ma iniziarono infatti i nostri, i nostri tecnici, a intervenire con l'obiettivo di creare una grande aula magna e di adattare il resto a vari spazi di incontri con con gli studenti quindi tutto diciamo così collegato alla all'università in maniera in maniera molto molto funzionale,
Io non ero pienamente convinto, avevo in mente un mio lungo periodo di Coupland ferro, dopo Lamers College del Massachusetts e lì dove operava uno stupendo teatro, lo stupendo teatro che offriva in particolare agli studenti e ai docenti del Collegio incontri spettacoli di alto di alto livello il teatro dunque era l'inteso come spazio di formazione, informazione culturale,
Alla Garbatella, invece, l'originaria struttura del teatro era stata ricoperta ricoperta per farne uno spazio, giochi, uno spazio giochi e che l'università poi stava adattando a uno spazio studi fu decisiva, Monique, Monique Veaute a suggerirmi e a convincermi che era possibile invece ripristinare il Palladium restituendogli le sue identità teatrale e culturale. Ma quella intuizione si iscrive già dentro una visione condivisa con il Romaeuropa Festival che il Monique trovavano interprete, capace di immaginare il Palladium non soltanto come uno spazio
Recuperato, ma come un luogo vivo, dichiarazione di ospitalità di incontro tra artisti, studenti e pubblico.
Monique mi presentò Richard Peduzzi.
Che
Era architetto, scenografo, disegnatore e pittore francese, e che era allora direttore dell'Accademia di Francia a Roma Peduzzi, accettò con entusiasmo l'incarico di ripresa.
Chinare il teatro, eliminò il soffitto, basso e occludenti riportò i pavimenti dal cemento al linoleum, dipinse le pareti tutte le pareti in uno splendido rosso ripristino ripristinano le colonne che erano diventate tonde e che invece erano trilobate e lui le ripristinò ristabilite sedute dividendo il teatro in due piani creo nuovi spazi per gli attori, ci restituì il Palladium, ci restituì il Palladium il 10 ottobre, 2003 Monique ed io lo ricordi, aprimmo ufficialmente al teatro
Con Walter Veltroni, che allora era sindaco di Roma e con Gianni Borgna, assessore alla cultura, cinque giorni dopo il 15 ottobre, alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio, Ciampi, Ciampi, fu inaugurata la bella stagione del Palladium.
Di Roma, Tre affidato a Roma, Europa Festival per un intero decennio, improvvisamente poi, nel 2013, il rapporto si interruppe in concomitanza con la fine del mio mandato elettorale, ma qui non è il caso di parlarne quel decennio rimase una stagione importante.
Non solo per il teatro e per l'università, ma anche per il consolidarsi di una collaborazione.
Che vedeva e Monique in Fabrizio due protagonisti essenziali, capace di trasformare una intuizione in un progetto culturale, un progetto culturale forte, duraturo, riconoscibile in quegli anni si è avviato il percorso lungo lungo il quale, nel mondo dello spettacolo, il Romaeuropa Festival ha assunto un particolare ruolo di mediazione tra discipline tra linguaggi tra visioni del mondo raggiungendo una posizione di assoluto rilievo,
Tra gli eventi culturali di qualità più importanti che si realizzano a Roma, in Italia, in questo percorso, la visione originaria di Monique Veaute e poi la direzione di Fabrizio Grifasi hanno accompagnato e rafforzato fino ad oggi, fino ad oggi la crescita del festival, consolidandone il profilo internazionale.
La capacità di confrontarsi con le forme più vive della contemporaneità
La vicenda del Palladium e, in fondo, per certi aspetti, l'ho voluta ricordare perché è una azione simile a quella di cui.
Abbiamo parlato e abbiamo parlato anche in questo. In questo, in questo volume, un un atto di valorizzazione della memoria è un atto per recuperare uno spazio storico, per restituirlo alla sua vocazione originaria e farne luogo vivo per le nuove generazioni. Da lì si è andata definendo la dimensione culturale che ha caratterizzato l'attività del Romaeuropa Festival, nei quarant'anni trascorsi, incontrando le esigenze del presente, le esigenze della contemporaneità e affermandosi come punto di riferimento internazionale per lo spettacolo dal vivo, abbiamo trascorso un quarantennio, un abbiamo trascorso, scusate il quarantesimo anno di vita della Fondazione Romaeuropa, scavando, scavando nel nostro archivio per ricordare i momenti del passato, vedrete tutte le foto che sono state qui riprodotte e allo stesso tempo, guardando però al futuro cercando di far incontrare la nostra visione, è rivolta all'innovazione dell'attualità, alla necessità di riconoscerci in un passato e un passato comune passato comune, questo incontro è l'atto conclusivo di un percorso che ci ha portato a interrogarci sulla necessità di una memoria, una memoria che valorizzi in termini artistici culturali, sociali, politici, quanto accaduto in questi 40 anni di lavoro.
Ma noi voglio finire, siamo profondamente convinti che tornare alla memoria con questo volume, come abbiamo fatto con questo volume, significa anche interrogare.
Il nostro futuro e pensare al nostro futuro grazie a tutti.
Allontaniamo, lasciamo spazio e Monica.
Infatti, a sentire qui effettivamente la contemporaneità.
In Italia non è la cosa giusta da fare in città splendide, copie Roma, effettivamente sono portatrici di tutto la storia dell'Occidente vuol dire grazie, mille tra Fatebenefratelli, molti riconoscimenti.
Lì ci sono i cataloghi che ci hanno gentilmente portato, così, potrete poi successivamente prenderli e leggere le bellissime cose che ricordano le bellissime avventure, vissute tutti insieme che.
Non è che puoi chiamare può chiamare.
Eh no.
Claudia
Fai tu.
Ah
Se vengono Mourinho dovrebbe andar via, ma non solo lì.
Siamo qui, siamo tutti benissimo.
Claudia Stella, se vicepresidente, mentre mentre, mentre mentre Monique Veaute e vicepresidente.
Dichiaro vicaria quella, ma è un periodo che io sono un po'meno male e dei personaggi.
Eh. No, dunque grazie a tutti voi, perché effettivamente il riconosco, anche tanti e tanti amici tra qui e artistico e Piero Maccarinelli, che effettivamente è stato molto presente durante sia come Europa che Spoleto, tutti amici di Spalletti che sono qui che è un grande grande grande piacere ritrovarli e devo dire che, grazie a Dio, non abbiamo voluto spezzare, dopo effettivamente la mia partenza di di Spoleto il nostro apporto perché era andato al di là del lavoro dietro una vera amicizia e dunque e code anche molti di voi, dunque a questo punto abbiamo detto vediamo come continuare, vediamo che cosa fare, dunque, alla fine di di di Spoleto, sono dunque tornato tra virgolette a casa a Romaeuropa e
Mi sono impegnato perché corrispondeva ai 40 anni della vita della Fondazione, dunque sono piombato nelle nell'archivio e, devo dire, gli archivi mi sono sempre piaciuto per tantissimi bellissimi storie che vi sono successo quando ho avuto a che fare la Kirby, che non vi racconto perché nel momento,
E e li abbiamo travagli ha lavorato sodo e devo ringraziare veramente assolutamente
Le diverse archivisti, chi chi hanno partecipato perché veramente hanno fatto un lavoro incredibile e con gli anni e le ultime Martina ci ha seguito in questa ultima fase, ovviamente.
Luca Giordani, che qui e che saluto perché effettivamente anche lui si è messo a cambiare passo avanti in tutto per Rick di trovare tantissimi elementi.
Matteo Antonacci, che qui e che è stato negli elementi molto importante anche lui ufficio stampa e dunque scrive anche magnificamente e dunque ha fatto un grosso lavoro sul su questo, su questo documento Davide Aprea non so dove e qui no e nascosto, perché no ed è arrivato grazie a David c'è una grafica da chi si occupa di comunicazione particolarmente a bella perché rende illeggibili e quello che poteva essere un mattone insopportabili, cioè gli elenchi di di artisti e così via. Abbiamo scavato e li vuoi tirare un cantiere Cuccia pù a Giovanni Pieraccini dei testi suoi scritto a mano e per perché all'epoca
Lui non utilizzava ancora tanti computer, non noi non avevamo, come dire, telefonini
Facevano a fax per tutti l'Europa per avere lavorare con gli artisti e fango, in ogni caso, Giovanni Pieraccini ha scritto dei testi in panifici che di consigli dei leggeri, perché aveva una visione anche di in sé, che senso avevi, aveva politicamente, perché io vedo come un uomo molto meno come dire legata a tutto quello che la politica italiana ed europea e lui ha sempre avuto questa sensibilità di rimettere le cose in fase e questo si sente anche molto nel libro.
Allora mi ha raccontato, ossia semplicemente l'inizio, perché alla fine?
All'epoca io lavoravo a Diouf Fons nel settore della musica, sia con l'Orchestra di Radio Force che per tutto quello che erano le produzioni, dunque le Commissioni fatto gli artisti e il mio mondo era la musica contemporanea, quello abbastanza come dire più che seria tasto caos Boulez Berio e alcune di queste personalità quando,
Il presidente metterò decise di nominare un nuovo direttore dopo Baltic alla Villa medicea e nominò ritrovo fu una specie di choc, qualche giovane tu era un personaggio che veniva dalla televisione della nascita della televisione e dunque aveva una visione totalmente diverse di una cosa tradizionale, lui aveva viaggiato in tutto il mondo amava la poesia letteratura,
Conosceva benissimo le arti visive,
Ovviamente il cinema, eccetera, ma era un po'in difficoltà di fronte a un piccolo festival che esisteva Villa Medici e che aveva creato Baltic di musica contemporanea, e dunque, a questo punto, cercando qualcuno ha chiamato a me e così mi sono ritrovato a Villa Medici il mio primo incontro è stato
Allora non diabolica, catastrofico perché non ne calino, ma diciamo che sono di fatto nell'84.
In inverno a Villa a Villa Medici, dove lui mi aveva invitato a venire per cominciare a lavorare e mi sono ritrovato nel buio durante il grande portone di Villa Medici, che, immagino, tutti voi conoscete più stereo di quello era difficile.
Non c'erano tante luce.
Incisi Profumo all'epoca quarant'anni fa e 41 anni fa.
E dunque Starling soldato eh, no telefonini, non ho niente e ho aspettato un quarto d'ora, la villa i grandi alta fino a quando non c'è attualmente cerchiate pasticcino, perché nella villa il grande portone si apre solamente, come dire il conto, si fa le grandi mostre avvicinò per andare normalmente c'è un portoncino,
E dunque si apre il piccolo porti in Cino e dunque uno si deve il piede in due per entrare allo la relazione mia, mi sono detto, è chiaro che davanti alla Accademia ti devi piegare.
È stato quasi vero, e dunque sono entrato sempre del buio sempre in un freddo pazzesco e abbiamo cominciato a scalare da ritirare sopra, e lì mi diceva non ce la fa, ormai questo non è il mio mondo, non non so più che cosa si può fare qui no odiosi e impressionante fortunatamente è arrivato sul piazzale, mi accoglieva,
Ma gli indù, i sua moglie e lì nel grande salone c'erano questi immensi cammini
E dove ci hanno detto Monchi che bruciavano dunque un bel caldo, un ambiente formidabili e così via, e lì ovviamente, come dire,
è svanito tutto tutti i miei timori e mi sono, abbiamo cominciato a parlare di che cosa volevamo fare allo fantastico, lui ha detto questa villa è un luogo dove si può invitare tantissimi artisti, tantissimi intellettuali, più fare un luogo, la Betlem, a fare non so che cosa può essere una specie di grande il luogo dove,
A tutte le arti si poteva discutere e fare un grande centro culturale
Lui si appoggiavano anche su una decisione che all'epoca, ma il logo che fa il ministro della cultura di di di De Gaulle, che aveva cambiato statuti di Villa Medici non solo come residenza per artisti, ma anche con una parte di Diet ed è dedicato a tutto quello che poteva essere le attività culturali dunque tu era molto.
Appoggiata a questo, dunque cominciamo a pensare che sono rimasti
Enti più geniali, perché effettivamente che cosa, il contemporaneo che che, senza una città come Roma che lignee ci davamo etiche per questo tipo di festival apertura massima?
Accettare la, la creazione in tutte le sue dimensioni e probabilmente rispondere anche al momento siamo negli anni 80, dove c'erano inizialmente assolutamente incredibile, io direi un po'in tutto il mondo e al.
Molto dopo la seconda guerra mondiale, io direi che avevamo Giacomi dietro ben integrati il fatto che stavamo in periodi di pace, un periodo in cui si poteva inventare tutto, dunque arriviamo all'85 con tutti questi progetti, allora il primo shock arriva quando.
Li riceve un papello del ministero, dove lui sì, ricordo che la Villa Medici poteva essere aperta solamente a chi arriva a post-doc milanesi un invito specifico e si era francese con un passaporto vietato in generale gli italiani.
Ovviamente, agli stranieri e in particolare ai romani era iscritto e lo abbiamo ritrovato l'attuale direttore del ritrovato.
Sì, è stato preso da crisi di nervi, ha preso il battello e l'ha strappata, come faceva lui l'ha buttato, e ha fatto sapere a tutti che i fitti eventi cui non era più così la villa era un luogo aperto che effettivamente uno presentarsi come dire chi era era meglio che in ogni caso questo non era così no questo.
Non suscitato boh, chi problemi stranamente al via all'interno del consiglio d'amministrazione, perché il consiglio d'amministrazione era formato molto da storici dell'arte, di cui il grande Chastel, che probabilmente conoscete, è quello che ha fatto questi volumi incredibili su tutti i palazzi, tranne i palazzi romani e non solo.
E con i suoi, considerava un po'la villa come.
Il luogo di studio che a lui e lui diceva anche gli artisti delle due set e stia tranquillo che cosa si si si arrivano, tutti sanno come degli invasori, potranno riprendere la villa e abbiamo detto no, non possono riprendere la villa, la villa è di proprietà della Francia è l'unica cosa che Napoleone ha comprato e Dignità e Amref la cubatura questo da compatto,
E dunque
Allora questo è stato già il primo momento in cui ha cominciato a essere un po'difficile, dunque si continua a lavorare DRU.
Felicissimo del programma che abbiamo cominciato a mettere a punto.
Ci rendiamo conto che non abbiamo i soldi, dunque riparte in Francia per spiegare che adesso avrebbe bisogno di soldi per fare quello che tanti non volevano più di tanto.
E la risposta è stata o no?
Non vogliamo questo Festival, non vogliamo niente, no, lui era impossibile, chi ha conosciuto Jean Marie Drot Elisabeth lo sa erano una specie di colosso, conosco, bisognava, faceva due e mezzo di altezza, era il nome di naturalmente.
Una massa e dunque era molto difficile quando lui si in puntava su qualcosa che la cosa tutti facesse, dunque torna a Roma.
Passato il festival, a condizione di trovare i fondi.
Il lì, come ricordava il presidente, avevamo la grande fortuna di avere racconto di Danilo ambasciatore di Francia, è molto amico e chi era entusiasta quest'idea e chi ha detto ok allo?
Ci ci pensiamo due minuti e disk e ci presentò.
Giovanni Pieraccini
Giovanni Pieraccini era stato sette volte ministro, era veramente un personaggio come dietro i importante, molto serio, troppo però ogni tanto.
Amante dell'arte e aveva una bellissima collezione d'arte e sosteneva la cultura e lo fu organizzata una re, un incontro fra loro due, allora la cosa più sorprendente è che è stato amore a prima vista, allora potete boh, vi ho già descritto due dei potete immaginare Pieraccini che era piccolo secco,
Come dire tutto Salvi gioviale.
Né cambi di azienda da grande densità di hotel, veramente un uomo di una grande cultura e a tutti e due funziona benissimo, lei incontra e cominciamo a lavorare e lui decide di finanziare il il Festival e di chiamare anche l'Eni.
Ai suoi amici.
E dunque a questo punto abbiamo il primo finanziamento per il primo festival, che amo un'associazione che si chiamava gli amici di Villa Medici, il presidente IRAP Pieraccini, la, la vicepresidente era Giobbe allegro e io vi aveva la direttrice artistica generale che tutto era una situazione molto piramidali decidevamo di tutto le pubbliche relazioni il colloquio del manifesto,
E chi diciamo come organizzazione era, come dire, abbastanza tradizionale, e devo dire che eravamo pochi in più ne I la prima edizione.
Si chiamò Festival di Villa Medici e ha avuto un enorme successo.
A questo è dovuto a diversi motivi, io credo la novità né anche il fatto che avevamo coinvolto molta gente, che era intorno alla villa Medici Chicchi, la conoscevo e che erano molto contenta di questa idea di apertura, io li ricordo vagamente più Moravia Cistus ci sostenevano Pontecorvo Lizzani, Perilli, Dorazio e cosa posso fare una fila di nomi e sono tutti artisti,
Scapparono Piero
Chi hanno trovato meravigliose quest'idea di effettivamente?
In questo palazzo, che questo è il luogo molto chiusi dive, si aprisse dunque questo primo successo alla fine di quello la cosa interessante,
È stato che le altre che Denis si sono un po'svegliate, come sapete.
Dopo il Gran Tour sono nate una trentina di accademie e fa dire in in a Roma.
Dove funziona, non potuto, nello stesso modo, sono lì per accogliere degli artisti in residenza a chi danno no, so due mesi, tre mesi e un anno di tempo di lavorare per riflettere sul proprio programma, dunque si avvicina a noi il primo, l'Accademia di Ungheria, l'Accademia tedesca la British Council,
L'Accademia di Spagna.
Sto guardando Luca pessimi sinceri chiodi perché
Sì, questi e dunque, secondo Festival, a questo punto, comedian da procede con queste accademie Salvi che il terzo anno hanno detto e per noi è un po'difficile chiamarci Festival di Villa Medici, visto che siamo a Villa Massimo.
Dog e dunque si deve fare qualcosa,
Abbiamo riunito tutti.
E si è detto, dobbiamo cambiare il nome e la riunione di tutti quelli che hai fatto tu.
Tutta la gente che vi ho citato poco a poco che durante le il meno vuol dire che in cinque minuti tutti d'accordo per la parola Europa doveva essere nel titolo.
Perché tutti profondamente europeisti, come lo siamo ancora tutti noi, che sono convinto che, anche se non funziona co vedi come voteranno i fondamentali per per noi e.
E lui è stato molto, è stato molto importante anche per la cultura e dunque, ovviamente si aggiunge il la parola a Roma e ed eravamo a Roma allo, dopodiché il problema è stato Roma, Europa o colpa a Roma.
Proprio l'Europa funziona mieli effettivamente, probabilmente perché siamo abituati, ma la visione di Pieraccini era un po'più lungimirante e lui dice l'associazione è una cosa.
Dovremmo fare una fondazione.
Deve diventare Rifondazione e si è messo d'impegno, è lì che ho conosciuto, io mi ricordo sì avance di lavoro per spiegare a me fanno scese che cambia di diritto, sono abbastanza lontana come funziona una fondazione, come costruire questa fondazione e c'è stato e la l'avvocato pugliese di cui il figlio adesso in nostro consiglio d'amministrazione,
E Pieraccini e dopo che abbiamo costruito questa prima fondazione, facendo una cosa che è stato molto bella paste ovviamente li obiettivo, sempre cultura.
Non solo lo spettacolo dal vivo, neanche l'aste e anche dibattiti, e tutta una serie di tutto quello che poteva essere di ordine culturale è legato a quello che possiamo immaginare come futuro, anche attraverso queste azioni.
Allora il consiglio d'amministrazione abbiamo messo già per cominciare tutte le i paesi stranieri a fare il rappresentante, che è sempre il caso oggi il consiglio di amministrazione di oggi ha il rappresentante di.
Vai Fiandra e saluto il delegato della della delle Fiandre qui presente, istituto British Council, vai Spagna lo abbiamo già detto, sono la Francia, la Francia di Francia, scusate e la Germania lo abbiamo detto sì.
Ok
E dunque allora questo era la base, ovviamente per l'Italia sono entrato.
Grande parte degli intellettuali e delle istituzioni culturali che ci aiutavano all'epoca io mi ricordo della panni, io mi ricordo di siciliano della quello del.
Dell'Accademia di dell'Accademia di musica di Ode a Santa Cecilia, per e dunque questo era il nucleo, siamo arrivata a più di 24 persone dicono di un consiglio d'amministrazione e che è una cosa meravigliosa, perché effettivamente Kenya era un eloquio.
Perché era molto interessanti, come quindi elenco b dinamica, e dunque a questo punto saluto l'ultima entrata nel consiglio d'amministrazione chi è Giulia Caminito che una scrittrice e la più giovane di tutti noi, e dunque sono molto contento che abbia accettato Claudia Fellus che lei son già cioè più,
Uno, due, tre mandati che con noi è stata anche vicepresidente, dopodiché lì e poi gli ho preso il posto.
Ho seguito il rumore prima prima, se.
E questo prendi prendi un microfono perché si no.
Si può sì no, soprattutto il sono andata a vedere il i festival dalla prima edizione e non sono preparato perché non sono qui Fabrizio Grifasi non c'è e quindi non sostituisco nessuno, ma voglio raccontare un piccolo aneddoto perché li conosce io sono stata per 30 anni sposata, con un uomo che ho amato moltissimo, che era più grande di me e quando un bel po'più grande di me, quando gli proposi il Romaeuropa agli perplessi, il, gli spettacoli che erano veramente contemporanei, veramente rivoluzionari rispetto al mondo culturale e al al mondo, diciamo del del dello spettacolo italiano e romano e e lui mi guardava come se fossi pazza anche perché la sua idea dell'arte contemporanea recano un imbroglio economico-finanziario quindi,
E in generale non aveva però impazzì, eh eh, eh, eh, eh eh, io vidi chi, in realtà questo questa gioia di andare di seguire questo festival in posti più strani possibili della città perché in realtà trovare i luoghi era difficilissimo e alle volte diciamo per entrare negli spettacoli si dovevano mettere i tappi nelle orecchie e lui prendeva questi tappi nelle orecchie mi guardava, mi diceva, ma siamo sicuri che invece quello che voglio dire di Roma Europa, e che in realtà questo contemporaneo, questa rivoluzione culturale che Roma, Europa fatto a Roma e in Italia,
In realtà ha unito generazioni diversissime e questo credo che sia un grande merito di di di di Roma, Europa, grazie
Allora, la rivoluzione che è arrivata doc siamo diventato nel 90 Fondazione Romaeuropa arte, cultura, questo era depositato chiaro e non da quest'.
Al momento lì si è mosso poco questo Consiglio di dire a qualcuno partiva qualcuno dal arrivava, diciamo come dire c'è sempre questo.
Questo questi chi libri o no a diverse nazionalità, presente da intellettuali, da rappresentante delle istituzioni e intatto, il Comune di Roma, il consiglio di distrazione e attraverso l'Assessore alla cultura e anche l'assessore alla cultura della Regione, lo Stato ha mandato un revisore dei conti che è dunque che va da Statuto per essere Fondazione,
Quello, dunque è andato finalmente relativamente lisce per 10 anni.
Dunque siamo arrivati a questo punto nel 96 97 e decidono e archeologo legato a Villa Medici e di fare gli scavi.
Sul piazzale il piazzale era un po'il nostro 100 anni di un po'come a Avignone, la, l'accordo in un po'di un po', il centro del festival, anche se si svolgeva in tanti e in tante accademie.
A questo fu una scoperta, perché hanno scavato scavato e sotto il piazzale c'era una cisterna romana.
Non piccola, perché a 30 metri di altezza e non so se lo lasci a conferenze, non so dirvi ovviamente, in nome.
E fa il come dire il suolo e il tetto della della cisterna ci hanno messo il 50.
Niente e dunque ci siamo resi conto che per 10 anni abbiamo costruito un palcoscenico e una gradinata di più di 1.000 persone su questo vuoto e, devo dire, siamo stati fortunatissimi.
Sicuramente in grado di stare sul tetto, niente no, era un segnale.
E dunque era ovvio che dopo questo ho finito non potevamo più stare a rifare l'eco degli, dunque siamo partiti alla ricerca di un luogo.
È stato un colpo duro, ma nello stesso tempo, e sa che è un bene, perché siamo uscita, di di Villa Medici e uscita ad ogni immagine che era che, in fondo.
Eravamo nel fece delle, mentre esterno alla città, il fatto di entrare nella città, siamo andato in primo luogo che abbiamo.
Stufato è stato,
Il giardino di strumenti musicali è lì che ci siamo, come dire installato per qualche anno mi ero no, no, no, non era la stessa cosa, era complicato in più, tutto questo si era complicato dal fatto che l'evoluzione di questa è una cosa un po'tecnica, ma è importante capire quello che in questi 10 anni l'evoluzione dei palcoscenici europee era molto evoluto, da un lato moltissimo delle città avevano ripreso questi,
Capannoni industriali abbandonati o pensare al gup, ad esempio, no che a un certo movimento, come dire, era svuotato da tutto l'industria e che è stata affidata alla cultura, abbiamo gli stessi esempio in Francia e un po'dappertutto e questo permetteva di installazioni di teatri o modernizzazione anche dei teatro tale,
Che la situazione che offrirà mammo noi all'aperto con come dire, un minimo di di di attrezzature tecniche difficili da mettere, non ci permetteva più di invitare tutte le grandi compagnie che avevamo sempre avuto con noi, dunque dovevamo trova condotto un'altra soluzione andare nei teatri è lì che si fa un passaggio molto importante che finirà perché quello che come Europa oggi,
Ho cominciato a farli coabita, può l'estate e l'inverno ci ha aperto le porte prima Conconi con il Teatro Valli e la.
E il Teatro Argentina siamo andato anche al.
Alla conciliazione, dove quest'anno abbiamo anche iniziato a fare spettacolo e in più sì, il rettore di Roma Tre ci ha offerto la possibilità di andare al al Palladium, dunque in un certo senso, come dire Evil, ha raccontato molto bene, dunque, a poco a poco se siamo installato nella città e siamo diventato un festival della città non solo il come dire con una specie di Hosni in questa città questo ci ha reso ha riavvicinato molto con sia il Comune sia la Regione in generale e anche con il ministero
E chi è diventato un finanziatore importante del del festival e vola e dunque io direi che la la la così procedeva posseduto così io penso che.
I tempi che cambiavano cercherò di essere un po'più veloce, me.
C'è un momento in cui, devo dire, è cominciato il Surrey leggermente infedele al Festival.
Perché non riuscivo a dire di no alle proposte a chi vi facevano e dunque?
Nel primo tempo sono partito in Francia.
Per l'avvocato come consigliere culturale del presidente del Presidente della Camera dei Deputati, dopodiché sono partito quel contempo come consigliere culturale, ambasciata.
Ho accettato quando Chirac mi ha mai chiesto di occuparmi della francofonia, che significa del rapporto della Francia con tutti i paesi dell'Africa francofona.
E per finire anche accettato da parte di Pino il fatto di dirigere e di essere di di Palazzo Grassi ovviamente, in tutto questo tempo che succede io continuo Pieraccini ha continuato a essere il presidente o per un tempo, ma dopodiché mi ha passato la mano sono diventato presidente c'è qualcuno che deve attendere la baracca perché,
Così da lontano non è che si fa, è così che Fabrizio Grifasi che direi da dà quasi l'inizio e non in modo, come dire, interno alla Fondazione, veste non era molto presente è stato.
Una questione di generazioni, anche perché piaccia indietro, erano un'altra generazione, dunque avevo bisogno anche di di turno, Enrico vuoi dire amici e dunque lui e Roberto d'Agostino sono stato i i due personaggi che che ho incontrato, chi mi hanno fatto scoprire una città diversa, dare il mondo della creazione di sostenere sotterraneo detto così vecchi sono diventato Mario Martone,
Barberio, Corsetti altri toglierli, ho conosciuto ragazzini aspettami, me diciamo all'epoca.
E dunque, infatti Fabrizio in questo in questo interregno è diventato primo direttore generale e dopodiché direttore generale e direttore artistico e dunque è a lui che oggi Pilotta, Pilotta alla Fondazione.
Che dia via, Alco lì un'altra cosa che è importante e quando sono tornato da da Palazzo Grassi.
C'era stata una gonna mutazione è abbastanza importante in fondazione, come spiegato prima, eravamo in pochi a fare tutto
E quando sono diventato, mi sono reso conto che al contrario c'erano tante tantissime sezioni diverse e dunque c'era una grande autonomia dei diversi dipartimento, cosa che non era immaginabile ai miei tempi, dunque, per esempio un dipartimenti marketing, non sapevo nemmeno che cosa significava più. A dir la verità, dunque, c'era quello dipartimenti per la comunicazione, un servizio stampa boh è sempre esistito vecchio, mi dire che arriverà su organici o Ganni città,
La direttrice, le le direzioni tecniche, anche lì che ho Diaz gode di un grande autonomia, poi tutta questa organizzazione, finalmente la pilotava Fabrizio Grifasi e lo fa tuttora piuttosto bene, direi.
Abbastanza bene.
Non
No.
Senza irridere abbastanza, sì, no.
Bravo, allora io vi ho detto.
Questo c'è stata anche la direzione artistica del Festival dei Due Mondi, di cui non è parlare, però io non l'ho citato, che come presidente della Spoleto Festival, Francis, della quale tu sei un bel libro, se una nostra brand sono felicissima di aver organizzato con te questa occasione culturale, l'incontro per presentare tutto quello per rendere ancora più noto a chi non li avesse saputo finora tutto quello che avete fatto in questi 40 anni è quello che avete intenzione di continuare a fare, perché vi adeguate al tempo che cambia per essere sempre sul pezzo è sempre più moderni e sempre più attuali. Ho letto che avete voi riuscite a far andare di pari passo l'utopia, l'utopia con la realtà, no, L il ricordo con il futuro e questo ci siete state riuscendo quindi un in bocca al lupo per un futuro Maiora sempre migliore. Grazie ad
Allora il passaggio a Spoleto è stato anche lì un passaggio, come dire.
Molto forte perché il ministro mi aveva chiesto di di andare effettivamente a Spoleto per far ripartire la macchina.
Come fai a dire di no al ministro e ho appena rientrato da Asp da da da altri incarichi di Santa no, che cosa faccio, va Belgiorno, vedo sui giornali iscritta e ha fatto un comunicato stampa e i reclusi era chiuso, non potevo rimanere il presidente da un lato e direttrice artistica dell'altro dunque,
è stato ovvio per tutti il consiglio d'amministrazione di Capri, di affidare al.
Ah ah ah, Guido Fabiani, la sua nuova presidenza, de di questo e di chi la conosceva bene era amici di di di Piraccini, fa c'era una logica, avrei preferito una donna, per dire la verità, non si può avere tutto.
Positivamente attività terapeutica.
Va bene, e dunque allora?
Noi dobbiamo essere veloci perché ce l'abbiamo per un'ora, ha occhi e lo facciamo anche per la sua assoluta obiettivo.
Sì, allora dunque
Importante, vorrei che Matteo Arpe è venuta a Claudio Strinati, il benvenuto nostro socio onorario.
Insieme ad Anna Fendi che non è potuta venire cavalli ma che vi saluto ah, sì, sarò molto breve, vorrei parlare principalmente di due cose, agganciandomi a quanto diceva Claudia perché Roma Europa è sempre stato un festival sul presente sul contemporaneo, racconterò cosa il Romaeuropa adesso in linee generali,
E poi un po'qual è il rapporto con la memoria che ha guidato anche la realizzazione di questo libro. Quindi, che cosa eravamo roba adesso, che cosa è diventato negli anni, anche sotto la direzione generale e artistica di Fabrizio Grifasi, di appunto nel presente e nelle linee che hanno tracciato insieme Munich Fabrizio fin dalle del dell'origine del Festival e quindi oggi il festival presenta più di 1.000 artisti, a più di 100 eventi diffusi per Roma. Lo diceva prima Monique come è entrato nei teatri e come è cresciuto negli ultimi negli ultimi anni, rendendo esiste sistematizzando alcune delle relazioni che appunto lo hanno l'hanno nutrito sin dall'inizio e penso appunto a tutte le accademie che sono state citate, che fanno parte del consiglio di amministrazione, ma mi vengono in mente anche in realtà private con cui abbiamo costruito poi delle delle relazioni. Fondazione Roma
Dentro Reflection by Van Cleef and Arpels, che fa parte del di cui il direttore, Sergio Rolando, è entrato anch'egli nel nel consiglio di amministrazione. Quindi è un festival che in qualche maniera, sotto la direzione di Fabrizio, ha continuato a nutrire questa relazione con la nuova creazione che parla del presente, non a caso Fabrizio ha scelto. Quest'anno il titolo e le parti di un mondo, il passo del mondo per questo, per questa per questa edizione, prendendo spunto da uno degli spettacoli che sarà in scena prossimamente di questo grande collettivo di acrobati collettivi XY e quindi mantenendo un po'la, il tentativo è costante e di cercare di raccontare il presente attraverso sguardi differenti degli artisti che abitano attraverso nel Te il festival di anno in anno in tutti gli ambiti disciplinari, quindi dalla musica al teatro, alla danza, ma questo lo abbiamo, lo abbiamo già detto, un festival in trasformazione, prima Monique Mimì è strano per me, io sono il responsabile ufficio stampa della Fondazione Roma Europa lavora Roma europeo dal 2002 mila 12. Quindi ho visto anche come il Festival è cresciuto negli ultimi anni, ma è sempre strano relazionare poi questo vissuto con il passato prima Munich, che parlava di una struttura piramidale e della della del festival. Il tentativo di Fabrizio negli ultimi anni è stato quello di cercare di rendere orizzontale la scelta artistica, o meglio di confrontarsi con tutte le parti della della del festival nella nella scelta di alcune di quello che poi viene viene mostrato nel programma e che abita il programma e penso quindi ai reparti tecnici e non solo appunto, la comunicazione e il marketing. Partecipiamo un po'tutti insieme a
Ovviamente, poi le decisioni spettano alla direzione artistica, ma cerchiamo di confrontarci in un continuo dibattito e confronto, questo per dire che il dialogo è un altro degli elementi molto importanti all'interno di Roma Europa e quando parlo di dialogo parlo anche di dialogo fra generazioni, negli ultimi anni il festival si è sviluppato anche attraverso dei percorsi delle sezioni interamente dedicate al pubblico e agli artisti under 35 prendono principalmente luogo del mattatoio.
Che proprio è proprio questo, queste linee di programmi,
Nell'ultima edizione, nel quarantesimo anniversario A assunto una sua identità, intitolandogli appunto ultra Refah significare proprio come.
Roma Europa mantenga, oltre al suo aspetto istituzionale, un aspetto di scouting e di ricerca e perché era un'Europa e alla fine, mi sembra, si è sempre stata un po'una palestra per la trasformazione delle trasformazioni, appunto è stata guidata negli ultimi 15 anni da Fabrizio ma appunto se arriviamo al libro guardiamo questo libro, vediamo come sia stato continuamente un percorso sia di trasformazione ma anche di costruzione di identità e di affermazione di identità sia dello spettacolo italiano. Chiede il rapporto dello spettacolo italiano con lo spettacolo europeo fino ad arrivare al al dialogo con la scena internazionale.
Quindi, quando ma alla fine e arrivo qui al libro, alla memoria che questo libro contiene, quando abbiamo iniziato a lavorarci è nata l'idea di fare un catalogo, ci siamo chiesti cosa questo catalogo dovesse essere e maniche prima parlava dell'archivio effettivamente con gli archivisti, eccetera e poi, insieme a Davide Aprea, Claudia Cotti, Luca Giordani, siamo entrati nell'archivio e abbiamo rovesciato un po'tutti i materiali che erano erano presenti foto, rassegne, stampa, testi, eccetera e mi mi sembra di poter dire che il materiale è rimasto così rovesciato, che noi abbiamo cercato di metterlo a posto all'interno delle pagine di questo libro, nel senso positivo del
Lo intendo in maniera positiva, nel senso che il libro segue un andamento cronologico a partire dal 1986 fino a oggi, ma allo stesso tempo invita a una lettura che non sia necessariamente cronologica ovviamente ci siamo resi conto di come un archivio che, consultabile nel nostro archivio storico di riconosciuto di interesse culturale può essere può essere visitato e trovate buona parte dei programmi del Festival on line sul sito Romaeuropa punto net, quindi,
Questo libro qui non voleva replicare quel tipo di discorso o di memoria, ci siamo resi conto di come era impossibile restituire l'intera storia di Roma Europa in queste pagine e di come questi materiali che riaffiorano sono no. No, a un certo punto di vista, EP, termini epidermici superficiali, ma allo stesso tempo vogliono attivare qualcosa nel presente, perché appunto parlavamo di trasformazione e per noi questo discorso della memoria come riflesso di qualcosa che può accadere nel futuro e che serve per alimentare la trasformazione e per portare Roma Europa del futuro. E un po'alla base che costruisce questo libro, quindi il libro appunto si compone, segue un andamento cronologico interrotto da degli affondi su alcuni artisti che, ripetiamo, non sono esaustivi. Uno di questi, ad esempio, è proprio nel nell'ambito del del dialogo intergenerazionale e Romeo Castellucci che sarà
Questa settimana in scena al Teatro Argentina e tornerà uno degli artisti che, più di tutti più di tanti, ha seguito il festival sin dal dal 1986 e che si trova invece a fianco a tutta una serie di artisti nati appunto negli ultimi anni, scoperti appunto durante la direzione di Fabrizio e che appunto speriamo possano a costruire una ulteriore percorso all'interno del festival come è stato per tanti artisti dal dell'86,
Questo è ovviamente il libro e poi in interrotto, dai introdotto dai testi di Munich, da un testo di di Fabrizio e dei testi delle curatele che in questo momento compongono la visione complessiva di di Roma Europa, e questo è quanto grazie.
Voglio voglio solo aggiungere una cosa Monica scusami, devo farlo lì, è il libro, ovviamente, e ringraziamo per questo realizzato grazie alla Direzione generale biblioteche, istituti culturali che ha appunto contribuito alla realizzazione di questo, questo volume per noi è stato molto importante, ma non riusciamo a dire tutto abbiamo messo più di un anno a farlo.
Immaginate raccontarmi questo in.
è impossibile.
Ma non credere che ti alzano di questo tavolo senza dirci qualcosa, buongiorno a tutti a tutti io sarò non veloce di più sono Giulia Caminito, mi occupo di scrittura e letteratura e sono molto onorata di essere l'ultimo membro arrivato nel cda di quest'anno
Come voi sapete, avendo seguito il festival il rapporto col testo e con la letteratura, lo ha sempre animato alcuni degli spettacoli che io ho visto in questi ultimi anni sono, per esempio, degli studi su Wuthering. Heights sono degli studi sulla scrittura di An Cannes. Quest'anno avremo dei riferimenti ai testi di Amleto, quindi anche i grandissimi classici, ma sono stati portati in scena spettacoli anche, per esempio, sul premio Strega, Nicola Lagioia e quindi l'estrema contemporaneità. Io spero di portare il mio apporto in questo rapporto con la letteratura, ma soprattutto con gli scrittori e le scrittrici di oggi, che non rimangano chiusi in quella che di solito è un po'il loro cortile, ma si guardino intorno nel rapporto con le altre, con le altre arti e in più, spero di portare qualcosa al festival, continuando il lavoro meraviglioso sull'archivio, ma soprattutto sulle produzioni anche editoriali come esempio meraviglioso questo catalogo. Quindi, grazie di questo meraviglioso onore e sono stata molto felice anche oggi, di essere qui
Grazie a voi tutti per averci spiegato così chiaramente questa affascinante storia che Moody che ha pensato progetto voluto at con tutta la sua forza lui la conosciamo bene, aveva vi che conosciamo Modica e voi amiche, amici della del Romaeuropa Festival la conoscete con l'aiuto e l'apporto e supporto di chi l'ha aiutato a portare avanti questo progetto abbia o riusciamo ad avere un dunque,
Possiamo assistere ad un festival, all'eccezionale veramente diverso da tutti quelli che vediamo, ringrazio per averci l'ho spiegato meglio, così siamo più consapevoli, vi ringrazio anche di essere stati qui adesso invito tutti quanti ad un brindisi a Roma festival, alla nostra amicizia tra l'associazione Spoleto Festival France e la Fondazione Roma festival Arte e musica e così via Amadeo ci accompagniamo ci guideranno nei raramente i commessi alla al ristorante del del Senato per fare un brindisi a tutti noi, quindi piano piano,
Causando una cosa e lì i cataloghi sono lì e chi li vuole li può prendere.
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