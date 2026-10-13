13 OTT 2026
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ISTAT - Conferenza stampa di presentazione delle iniziative dell’ultimo trimestre 2026 organizzate per i cento anni dell’Istituto

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 12:00 Durata: 59 min 45 sec
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Istituto Nazionale di Statistica
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Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "ISTAT - Conferenza stampa di presentazione delle iniziative dell’ultimo trimestre 2026 organizzate per i cento anni dell’Istituto" che si è tenuta a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 12:00.

Con Davide Colombo (direttore centrale Relazioni esterne e Ufficio stampa dell'ISTAT), Domenico Moro (coordinatore lavoratori ISTAT), Serenella Ravioli (direttore centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e utenti dell'ISTAT), Andrea De Panizza (dirigente di ricerca presso l'ISTAT), Matteo Mazziotta (direzione centrale Sistan e territorio ISTAT), Nicoletta Panuzzi (direttore della Direzione Centrale per le statistiche sociali e il welfare dell'ISTAT).

La conferenza stampa è stata organizzata da Istituto Nazionale di Statistica.

Tra gli argomenti discussi: Societa'.

La registrazione video della conferenza stampa dura 59 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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Allora non c'erano i.
I ai tuoi 20 presenze che quelli che ci stanno seguendo da remoto per questa conferenza stampa che l'istituto ha inteso convocare per illustrare un po'le iniziative dedicate al centenario che concludono, diciamo, questo anno, che celebra i 100 anni dell'Istat e lo faremo illustrando queste esposizioni che apre i battenti domani a Palazzo delle Esposizioni qui a Roma ma e lo faremo anche,
Come dire, distribuendo l'ultimo numero di una serie di storie di dati che abbiamo prodotto con la ricostruzione di sedi storiche proprio in occasione del centenario, è un lavoro ampio e non l'abbiamo fatto apposta scegliere oggi quella sull'inflazione perché l'infrazione e come dire faceva già notizia diversi mesi fa ma insomma è capitato così siamo arrivati alla fine e illustreremo anche anche questo condotto statistico. Lo abbiamo diffuso in questi minuti anche per quelli che non ci stanno seguendo in conferenza stampa, ma
Come dire, è a disposizione di tutti, faremo anche un po'il punto su tutta la ciclo di queste crisi, di queste pubblicazioni prima di presentarvi i colleghi sono qui con noi per la presentazione di queste.
Di queste iniziative e di queste produzioni editoriali e statistiche AN do la parola un collega e riti e rappresentanza dei laboratori dell'istituto che in questo, in questa circostanza, hanno chiesto di poter fare una breve comunicato sindacale e noi vi ospitiamo molto volentieri per sì grazie a tutti grazie del fatto uccidere perché dal punto di fare questa comunicazione non sono Domenico Moro del coordinamento dei Laboratori. Istat per la valorizzazione
Noi siamo convinti che sia importante, nel centenario dell'Istat, considerare anche la situazione dei laboratori, per cui la situazione dei laboratori dell'Istat è abbastanza difficile, abbiamo degli stipendi come ricercatori molto inferiori ai nostri colleghi di Germania e Francia, abbiamo unirsi molto basso e soprattutto abbiamo una situazione di blocco delle carriere ultra decennale ci sono colleghi che aspettano di passare di carriera da vent'anni.
Quindi noi chiediamo una valorizzazione ad ampio spettro dei laboratori dell'Istat, perché comunque i dati necessari per la politica per il sindacato, per l'attività che si svolge in Italia gli forniamo noi e quindi è importante anche che i lavoratori siano valorizzati, quindi chiediamo lo scorrimento,
Dell'articolo 15, in modo tale appunto da garantire il passaggio di livello ai colleghi che hanno un blocco delle carriere, la risoluzione del sottoinquadramento e la risoluzione anche del proletariato, che purtroppo continua ad esistere all'interno della lista, quindi oggi abbiamo fatto una mobilitazione, siamo un centinaio qui e chiediamo con forza l'Istat di risolvere questa situazione dei lavoratori e di valorizzare il nostro lavoro, il nostro impegno grazie a tutti, grazie,
Grazie, ringrazio i colleghi che naturalmente le difficoltà della ricerca nel nostro Paese e il finanziamento della ricerca è un problema, diciamo quindi anche in vista dell'udienza, allora entriamo nel merito della conferenza stampa.
Come diceva
Lei le cose da raccontare su ampliarsi, io partirei con la collega Serena ravioli che la direttrice della nell'area diciamo commutazione, educazione, istituzionale, i denti ed è dispiaciuto che ci illustra, come dire e dà l'idea di questa benessere, anche questa mostra queste esposizioni che appunto apre i battenti domani e sarà aperta fino alla fine di novembre.
Forse perché?
Sarà aperta fino al 2 dicembre 13, è così buongiorno a tutti e grazie per essere qui con grande orgoglio ed emozione, presento questa mostra questa mostra che si svolge presso un palazzo prestigioso, il Palazzo delle Esposizioni, che ci ha aperto le porte e ha prestato l'essenzialità anche la sua forma architettonica a 200 metri quadrati circa di esposizione che hanno come perno i dati e la statistica ufficiale la mostra si articola fondamentalmente su due nuclei,
Il primo nucleo espositivo è caratterizzato da una lunga parete di 12 metri, è colorata di nero poggiata su due lati box e retro busiate, dove si ripercorre la storia dell'Istat e quindi noi amiamo definire analista plan e dove vengono ripercorse le evoluzioni. Quindi della statistica. Dà i primi metodi di raccolta dei censimenti fino all'uso dell'intelligenza artificiale, e ho scelto di parlarvi prima di questo, perché è il modo che abbiamo per onorare gli istituzionale della l'Istituto nazionale dell'asse della statistica e perché, in qualche modo, attraverso questi percorsi narrativi, chiunque di voi andrà a visitare la mostre. Esorto a farmaco che tra dell'interessante per tanti motivi e vedrà che c'è un intreccio assoluto con la storia del Paese. L'Istat live è suddiviso in sei percorsi temporali che partono dal 1926 al giochino da oggi, che sono più o meno divisi per vent'anni, ma poi sono segnalati, ce ne sono invece due e due segmenti da 10 sono segnati dalle tappe fondamentali.
26 la nascita, vi faccio solo degli esempi scorre rocce, 1989 lascerà terzista questa storia leghista Flying s'intreccia, come vi dicevo, con la storia del Paese e la storia del Paese l'attracco chiamano, attraverso i dati della nostra storia, che è il titolo della multifunzione,
Che è invece quella che si sviluppa all'interno per chi di voi conosce Palazzo delle Esposizioni Sala Fontana, che ha un suo pregio architettonico di suo e una struttura molto essenziale, e lì in quella struttura essenziale, i dati prendono forma, prendono forma con il supporto dell'audio, della musica, della tecnologia. In un racconto che però vi dimostrerà lui, ovviamente, laureando in lista, perché siamo consapevoli, e ne siamo assolutamente convinti, che il dato è vicino alla realtà, cioè il dato non ha, non è più rappresentato come un numero freddo, ma attraverso i dati si raccontano le principali trasformazioni del Paese in tema di istruzione e lo voglio ricordare, nel 1926 un quarto della popolazione italiana era analfabeta, 8.000 in tutto il Paese e laureati. Noi, 100 anni dopo, abbiamo che è il 31,4% degli italiani, si laurea è più bassa della media europea, ma è sicuramente un dato che testimonia quanto trasformazioni e che straordinaria passaggio c'è stato in questo Paese la stessa evoluzione. La vediamo via queste nell'ambiente nel lavoro, le trasformazioni sociali nell'emancipazione del diritto alle donne. Nel 1926 non c'era era il suffragio universale, eppure nel 1926 l'Istat questo questo istituto che contava 27 dipendenti e 200 avventizi si preparava a registrare i matrimoni, quindi comunque cominciavano, diciamo, a dare voce anche alla popolazione femminile, che comunque era presente nei campi sull'agricoltura e quindi, contrariamente agli stereotipi che alcuni di noi, visto che il percorso di una dormita di Natalie Dormer, lavoravano e lavorano in agricoltura,
E attraverso il segmento della storia di dati, ad esempio sul lavoro, vediamo come è cambiato il Paese, 100 anni sono tanti e cambiavo naturalmente poi dagli anni 70 in poi, lo comunque come una territorio Ovest per il 70% era imbottita adesso è rimasto al 3,5 torno però sulla tecnica carichi e sull'allestimento della mostra,
La mostra è stata realizzata da due importanti società che hanno vinto una gara che è stata molto lunga, che per certi versi assomigliava addirittura un concorso di idee, la società sono gli allestimenti, Opera Laboratori per i contenuti cultore che che hanno lavorato costantemente,
E con la supervisione scientifica degli esperti dell'Istat. Quindi, quello che voi vedrete è una narrazione della statistica, re che consente però di andare a tutti i pubblici e che mantiene il rigore scientifico da dove siamo partiti, esattamente come abbiamo fatto per i nostri prodotti di intelligenza artificiale, ad esempio per le chat boh abbiamo lavorato sul perimetro semantico dell'Istat, il periodo delle semantico della lista sono i dati prodotti dall'Istat, né l'arco temporale preso in considerazione, che hanno dato vita. Tra l'altro, tra poco ve ne parlerà. Andrea de Panizza questo format territoriali di cui andiamo tanto fieri, che si chiama Storie di dati prima nazionali e poi regionali, e abbiamo scelto dei Topitz, diciamo così che potessero richiamare l'attenzione di tutti e in cui tutti si potessero riconoscere, perché l'obiettivo di questa mostra e questo consentitemi, è davvero una cosa a cui tengo molto è la statistica a portata di tutti, non perché perché, perché no, non sia di per sé complessa, ma perché, attraverso mesi e mesi di lavoro, a che alcuni concetti complicati e li abbiamo resi fruibili a tutti, a tutti i pubblici e 28 minuti di
Vi racconto che si svolgono in una sala circolare che naturalmente, moltiplica su un tappeto musicale jazz, è come una voce narrante femminile, l'effetto immersivo. C'è assembramento, un coinvolgimento, e mi piace ricordare questo aspetto perché dimore la scienza, la ricerca e la tecnologia che si coniuga alla comunicazione per mettere su un progetto, noi riteniamo interessante per tutti, che è essenzialmente di cultura, di educazione alla cultura, anche digitali, ma soprattutto di cultura, alla statistica. I temi sono 10 e vegliò già ricordati, ma non abbiamo dimenticato anche altre e peculiarità, quindi dicevo, due mucche espositivi. Chiunque di voi fa ingresso navi a Milano si trova sul corridoio laterale, sulla si mostra questa gigantesca, essa plaid poi accedere alla sala della fontana e A 28 minuti di racconti con i numeri e poi tutto attorno ci sono delle postazioni free standing totem e percorreremo con il Token anche sui territori in cui facciamo un'altra offerta. Intanto, pensando ai più piccoli, ma non solo, ci sono due Silvius game ma abbiamo anche scoperto che i giochi educativi hanno questa dignità di nome. Silvio sghembi, però sono molto facili, molto sono anche molto attrattivi, Data Challenge R e da Abete si fa quindi sono stati riprodotti su una superficie che è nata per ottimizzare l'uso del dello spazio perché, con tutte le cose che avevamo da dire, avremmo avuto bisogno, forse di spazi più grandi banche. Abbiamo ottimizzati in un'operazione di razionalizzazione, efficienza che soltanto i numeri che consentono di fare.
Cosa abbiamo altri totem i totem sono, è un omaggio all'attività dei colleghi dei social media d'ufficio stampa un totem attraverso i quali in tempo reale c'è il collegamento con tutto ciò che si produce in termini di informazione e di diffusione e di comunicazione all'Istat è molto facile della fruibilità prendete tutti il telefonino perché si gioca molto con i QR code, con i qualcosa sarà possibile avere accesso, perché l'altro tema che ha caratterizzato questa mostra è l'accessibilità.
Ah, che canta in lingua continuo di, per esempio, nella nella lingua dei segni, riteniamo e speriamo davvero perché ci tenevamo a tutti di aver fatto una operazione che sia culturale, che sia per citare Calvino che ad alcuni di noi piace tanto leggera che sia un'operazione di contributi che sia un'operazione anche nel segno dell'accessibilità della condivisione e dell'innovazione perché e questa è una cosa che avevamo detto chi TV c'era la conferenza stampa del 10 febbraio lo ricorderà, noi non volevamo soltanto una celebrazione del centenario, guardandoci indietro, ma in realtà quello cui aspiravamo era la assoluta e proiezione verso il futuro, anche perché questo Istituto nazionale di statistica, che oggi è
Il principale produttore della statistica ufficiale, comunque cavalca il presente e il sfide del futuro attraverso lo sapete, gli applicativi ai progetti di intelligenza artificiale attraverso l'utilizzo di entità e delle fonti. Se posso, vorrei dire che la mostra si arricchisce anche di ulteriori contributi. Abbiamo ovviamente nel segno e nel rispetto di chi questo istituto, la guidato, abbiamo la parola dei Presidenti. Quindi abbiamo un totem sistemiche che consente di ripercorrere gli sembrava fermata di una metro Alosi. Ripercorrere brevemente la storia di tutti i presidenti. Otto di loro hanno anche di Kaladze Dicker di sistema. Poi sono state F
Due anni, anche interviste più Rowing, che sono ovviamente Trumpy on demand e quando la tecnologia si mette insieme a un progetto di comunicazione, indicazione etica sociale responsabile, secondo me il lavoro che tiene fuori tutto l'operazione di sistema come di sistemi nell'operazione dei censimenti e ricordo in questa sede che il 5 ottobre finirà il 3 dicembre,
è iniziata anche l'edizione 2025 27 25 26 del censimento della popolazione e ampi censimento della popolazione Anas. È stato naturalmente declinato nel centenario per chi non potesse venire alla mostra, che però è interessante, Liberace e l'accesso per tutti è facilmente raggiungibile. C'è poi la Digital Experience, non una mostra virtuale tout-court. Quelle che abbiamo già disse, non una successione di belle fotografie, ma un'esplorazione della mostra che consente a tutti anche dare modo di ripercorrere questa esperienza che dunque raccoglie Istat. Ahimè, che raccoglie la multivisione che raccoglie e le postazioni interattive, ce n'è una anche sui dati visioni session. Noi riteniamo e questo è stato possibile perché la struttura della tumori, inizio nucleo era qui da tantissimo sempre in contatto con la produzione. Noi abbiamo veramente cercando di rispettare tutte le aree del dell'Istat e quindi, per chi è più appassionato di dati più esperti, potrà fruire delle informazioni attraverso la postazione. Era data visuali session per chi invece vuole delle esperienze che possono essere più anche emotive, coinvolgenti un po'per certi versi sensoriali.
Ah, il racconto digital experience, dicevamo, ma anche altre due iniziative, una dedicata ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tutti i martedì nell'atelier creativo e ci saranno appunto dei Giochi, però vedi Istat con colleghi tutti di Istat piccole competizioni e naturalmente abbiamo anche dedicato uno spazio ad approfondimenti quello invece e saranno Sumi giovedì quindi noi abbiamo da domani fino al 2 dicembre la mostra sempre aperta,
E abbiamo dei giorni peculiari il martedì è dedicato ai giovani, il giovedì è dedicato a i cosiddetti stakeholder, si riuniscono su temi importanti, in un percorso che vuole essere di avvicinamento alla Conferenza nazionale di statistica, esperti del mondo delle istituzioni, professori universitari, esperti, colleghi dell'Istat è una e che si,
Confronteranno sui temi che vanno dall'ecosistema digitale fino a la la, la legge su agli enti di ricerca, passando però per le domande sui fabbisogni formativi. E quindi, come diciamo noi per censimenti da 100 anni lista te in ascolto. In questo caso i seminari degli utenti si mettono in una posizione che è dialogiche di integrazione, ma insieme ti ascolto. Rispetto ai fabbisogni informativi sul sociale, sull'economico, sull'ambiente, sulla comunicazione perché cruciali che potrà confermare, c'è un gran bisogno di di comunicare e di diffondere e quindi noi riteniamo di avere, diciamo, avevamo strappo esemplato tutto un ultimo aspetto di cui poi vi parlerà la collega e accanto a me le premesse sulle storie dei dati, che era il format, la fonte delle fonti dal quale è scaturito tutto e poi invece il collega Mazzotta su quello che abbiamo pensato sul territorio, perché l'Istat non è solo via Balbo, non è soltanto le sedi romane, mai naturalmente radicato cito verso espressioni granulare su tutto il territorio e quindi ci sembrava un nostro dovere dare la voce ai territori e lo abbiamo fatto. Vigneti collaborazione
Il mio tempo finisce. Io ho citato doverosamente, come società che ci hanno aiutato e dovrei fare un elenco di ringraziamento di tutte le articolazioni di questo istituto ci hanno aiutato, a cominciare dalla presidenza, dalla direzione degli acquisti e ovviamente non posso luccicare con nessuna confusione il lavoro che ha fatto la squadra della comunicazione tutta ma che ha lavorato mattina giorno e notte in modo indefesso. Dunque vi aspettiamo tutti voi, colleghi della staffa, comunque avete siete anche voi che comunicatori, quindi pensate con quale slancio questa direzione, in collaborazione con tutti ammesso a quel slaccia ho lavorato a questo progetto, mi piace dire che ci abbiamo messo la testa, Marco, vediamo, ci hanno messo tanto cuore, andate a vederla, è bella e interessante, moderna e tecnologica, è rigorosa e può aiutare a capire un po'di più e soprattutto a leggere il paese, che poi è quello che credo sia l'obiettivo di Istat e Istituto nazionale della statistica ufficiale. Grazie grazie
Nella
Già emozione, ma avevo intuito discontinuo, ha voluto fare l'istituto, allora tutto il Paese, l'anno scorso abbiamo pubblicato 351 ubicati in 250, in lui hanno con 250 giornate lavorative, per dare un dato, quindi il blu, l'attività comunicativa dell'istituto e non ha eguali nel Paese quest'anno abbiamo voluto dedicare Argentin Ario un'occasione per entrare dentro la storia dell'Istat e fa capire che cos'è l'Istat e,
Insomma
Conoscere più da vicino una realtà che sta nella vita di tutti noi, che le statistiche ufficiali, ma che a volte viene un pochino data per scontata, insomma, Serenella accennava alla conferenza stampa del 10 febbraio scorso, quando abbiamo aperto la vita del ciclo del centenario, in quell'occasione abbiamo pubblicato una prima storia di dati e la restituzione al teste di serie storiche costruite. Una delle, diciamo, dei patrimoni conoscitivi del Paese e della statistica ufficiale è quella vera dedicate al Google, bambina dell'istruzione oggi presentiamo la sedicesima
Storie di dati, che non è l'ultima, ma è appunto la sedicesima di un ciclo che, credo, avrà un sviluppo futuro e dedicata alle dinamiche,
Dei prezzi al consumo è la storia dell'inflazione nella storia dell'inflazione, dall'Unità d'Italia a oggi e ci ha illustrato il collega Andrea de Panizza che primo ricercatore dell'Istituto che si è occupato non solo di questa storia ma dell'intera collana, prego, Andrea
Mi piace Davide.
Eh, sì, buongiorno a tutti e grazie per essere qui.
Sono contento che siamo arrivati alla sedicesima che l'ultima storia di questo ciclo tutto avendo seguito tutto, non vedeva l'ora di arrivare alla fine, eh beh è sul tema
Di oggi, di attualità di nuovo e, se posso fare una annotazione personale, io sono sono il 63, sono cresciuto conoscendo cos'è, l'inflazione e da ragazzo al 20% l'anno, eccetera e occhi seguendo una piccolo ah, perché gli assaggio del tema inflazionistico dopo 15 vent'anni in cui l'inflazione azzera scomparsa completamente anche dalle notizie dei giornali, insomma, non era più un tema di attualità congiunturale che si seguirà, per cui il dato dell'Istat è atteso con ansia
0 1 0 2, un punto e oggi siamo ritornati al 4%, però ora, nella storia d'Italia
La situazione di inflazione zero è quella che ha contraddistinto
Diciamo dal dalla Fondazione, con sbalzi in avanti e indietro fino alla Prima guerra mondiale, ha contraddistinto la storia del paese e dopo abbiamo avuto per questo caso cause esogene, ma diciamo un rilassamento di quella che era la disciplina imposta dal fatto d'Italia era, diciamo il mondo funzionano in maniera diversa a cui noi eravamo un Paese agganciato al no non so quanti di voi abbiano,
La competenza tecnica, eccetera. Cominciamo il Paese necessariamente stava sempre un pochino col freno a mano tirato, perché perché eravamo un paese indebitato, tre quattr occhi, tra l'altro, ecco, dopo la Prima guerra mondiale, ci siamo trovati con un debito pubblico. Era certo sui 4% del Pil più di quello che abbiamo oggi, e però con una gara affidata allo Stato di eseguire e quindi le entrate pubbliche, che era molto minore rispetto a quello che abbiamo oggi in proporzione al Pil, per cui in realtà in una situazione ancora peggiore e per cui con mi tengono il pezzo del dem di quello che vedete lì,
Abbiamo avuto prima guerra mondiale Seconda guerra mondiale, due grandi fiammate inflazionistiche, la Seconda guerra mondiale e il 44. Siamo arrivati oltre il 300% fra i 140%, credo a memoria di inflazione media annua.
E in pratica tutti quelli che avevano investito in titoli di Stato, eccetera, eccetera, con colloqui se lo fa un appartamento dallo, si può trovare una bottiglia d'olio automobili.
Ideale allo stadio è andata molto bene perché il debito pubblico selezionato diciamo noi come Stato non è che lo Stato sia diverso da noi e immenso, abbiamo avuto la grande repressione, ma anche politica, attivamente deflazionistica da parte durante il periodo fascista predizioni salari a cacciare l'inquinante dei salariati insomma chiariva ma anche una finalità tra abbassare,
In lire il debito Rucco, cioè se leggere questa storia vi ritroverete un pochino anche di quelli che sono cose di sia di di slogan, ma piuttosto che una conosciuto, comunque, almeno una lista superficiale del miracolo economico e come sta una componente del miagola comma unico è aver fatto con tassi di crescita il 5 e il 6% l'anno ne ha funzionato per 100 e a ogni angolo. Anche da questo punto di vista della stabilità dei prezzi e dopo le crisi petrolifere, e oggi ci troviamo di nuovo in una situazione. Se vedete, nella figura vedrete che tolte le guerre, le grandi fiammate inflazionistiche sono collegate, al netto del costo dell'energia. Prima seconda crisi petrolifera e oggi in piccolo della crisi che è cominciata con
E il gas e oggi sta riprendendo l'altro petrolio
Il mezzo e abbiamo avuto un lungo periodo di difficoltà nel riportare la stabilità dei prezzi, che sarebbe piaciuta con flebo, quindi l'euro Abruzzo con una funzione di disciplina, se vogliamo, ma ha permesso di.
Ah, ecco, qui, vedete, in dettaglio, ha permesso, ha facilitato la funzione di stabilizzazione dal punto di vista macroeconomico, perché l'inflazione di per sé non è un male, quanto quando è elevata che a Nixon, che aumenta l'incertezza sistemica ma che ha degli effetti distributivi portate tra chi è debitore che si avvantaggiano chi è che di quello perché c'è un reddito fisso che invece si trova a dare più potere d'acquisto ridotto la decorazione, pure quella non è libero, ma i prezzi scendono per altre ragioni, ma soprattutto,
Non mi voleva un pistolotto di economia e ora vedete in termini di variazioni.
Tendenziali che la crescita dei prezzi al consumo dell'energia in realtà nel 2022 è stata addirittura superiore rispetto al fiammate inflazionistiche degli anni 70. L'impatto però sui prezzi al consumo in generale è stato molto minore perché le condizioni di col testo erano diverse e perché inizialmente è stata una fiammata rapida e già l'anno dopo i prezzi dell'energia diventano nella variazione di età negativa cioè scendevano,
Mentre negli anni 70 esprime, a seconda che essi non sono mai, si sono scesi molto, molto, molto lentamente, e in più c'è un meccanismo automatizzato di indicizzazione salariale che oggi, nel bene e nel male, non c'è per cui male per me come lavoratore dipendente a reddito fisso però complessivamente non c'abbiamo un meccanismo di propagazione dell'inflazione locale di energia è stato un un elemento che ha,
Ah è proprio Psi, come tutto il sistema economico ha bisogno dell'energia, passa cha ha poi attraverso gli input agricoli in più e di tutti gli industriali, fra quindi è tutto il sistema economico, ha bisogno di energia meno nei servizi, più nei temi che ora arriviamo ai treni e ai servizi sterline osserva facendo dopo lunga racconta di questa di questa vicenda ma,
Un altro aspetto che interessa, perché questa è una storia dell'inflazione, ma che ci permette, come anche nel caso delle riflessioni, di guardare a come è cambiato il Paese, che non siamo solo noi in Italia che gli altri Paesi hanno avuto percorsi simili. I Paesi avanzati hanno avuto percorsi simili, in cui i beni sono essenzialmente prodotti industriali, per cui i prezzi dei beni tipicamente aumentano di meno dei prezzi dei servizi, perché uno può avere un vantaggio in termini di produttività, ci mette in una macchina e c'è meno lavoro e perbene grossa, almeno nel caso dei servizi. Invece, siccome c'è il lavoro e per fortuna il lavoro ha acquistato di valore, per cui quello che prende un barista occhi è di più dicono i termini e aree di pericolo che prendeva un barista del 1970 l'emozione c'è il caffè al bar che ha aumentato di più di quanto a tutti i costi in automobile. È proprio perché contiene
Tanto più servizio dentro e qui lo vedete che qui si vede poco, ma se vedete le dinamiche decennale,
Li vedete che, tranne che adesso, nell'ultimo decennio, in particolare negli ultimi anni, la dinamica dei servizi dall'inizio alla fine del decennio, è sempre stata superiore a quella dei beni, complessivamente per esteso a livello 955, ovvio i prezzi dei beni per darvi una misura, i prezzi dei beni sono stati dei testa Aosta. 29, oltre ad essere precisi precisa, invece intestata, a volte quindi del doppio, e l'inflazione più da insieme di 30 vado a spanne circa 35 volte. Questo perché dei prezzi al consumo, diversamente dalle con Lumia nel suo complesso, la componente beni e comunque più rilevante, anche se la diminuendo sempre nel tempo, e nel senso che, se vuoi andare al supermercato a comprare un prodotto, mentre dal punto di vista settoriale quello è un servizio dal punto di vista del consumo, quello è un bene non è che non gli interessa quello che tu Vernaccia necessariamente qualsiasi cosa possa aver luogo per la compera da un venditore di servizi, però comprar bene e oggi i beni pesano. Circa il 54% ha provato, a partire dalla stampa, il 45%.
E nel 93 anni fa, nel 96, pesavano il 64%, quindi c'è una diminuzione della rilevanza dei beni rispetto ai Santissima sulla natura, ma prioritari se andiamo più nel dettaglio a vedere.
Eh no, se poi sa dire ecco, ecco ex a vedere anche dentro gli stessi opachi dei beni e dei servizi abbiamo in realtà grandi differenze tra i singoli, quelle che qui chiamiamo divisioni di spese all'interno tra le categorie di prodotti, per esempio sui pigliamo qui la divisione abitazione utenze che quella che è cresciuta di più negli ultimi 25 anni dal 2000 ad oggi.
Cresciuta quasi del doppio rispetto al a livello di inflazione, cioè l'inflazione è cresciuto del 63% sulle basi 120, però al suo interno, cioè abbiamo gli affitti che son cresciuti idee 50 57% rampa pedonale.
Dottor delle cifre, mentre la componente elettricità e combustibili alternativi, ma razionalistica, attuale, cresciuto da 150 e a scendendo, e quindi abbiamo componenti anche di servizi, sono cresciute meno dell'indice generale, e in questo caso è un servizio al bene, cioè i beni energetici per suicidato se andiamo all'altro estremo vediamo che,
Ma c'è una cosa che bisogna tirarlo giù, l'inflazione che so bene, i servizi di informazione e comunicazione un telefonino oggi costa almeno di quattro Sas sì, ma cioè addirittura aveva un'ora di denunce o computer costa di meno nati i servizi legati a questi servizi di telefonia.
Vent'anni fa per un abbonamento al cellulare non spenderà 100 euro al mese da spendere 10 15 questa e e se andiamo scrivendo in un luogo, solo una o se interrompo, sostenerlo per far notare una cosa ai colleghi nostra stupida, ma da questa, dovendosi capisce ditemi diciamo 25 anni del secolo qui coincidono con la storia dell'umanità un'unità d'élite e che l'indice nazionale e a una crescita del 63%,
Fino Andrea ecco utenti oltre, come sappiamo, ma terremoti questi 63 punti di cumulato oltre 22 23 e sono frutto delle ultime due fiammate d'inflazione che abbiamo appena vissuto 22 e 23 a bocce prego gli accelerarle una cosa interessante e poi a sinistra, ci siamo quasi alla fine e se poi scendere un pochino,
è vedere nel lungo, lunghissimo periodo cosa è successo a dei prodotti alimentari di uso corrente, noi possiamo comunque più o meno confrontare e a vedere il prezzo relativo, cioè questa filippina dimostra con l'equivalente di 5 euro del 2025, che cosa ci compriamo nel 2025, che cosa ci troviamo ad operare dicono gli stessi prodotti nel 1926 e in alcuni casi ci compriamo meno roba?
Ora tener presente non erano 5 euro, c'è adeguano c'era cioè alla lira Dharamsala per dire c'è quello che fosse potevi ad acquistare uno dei 5 euro ci potranno più canale, per esempio più pane, meno vasta, perché Pippa nemmeno basta, io non lo so per certo che no, perché il pane
Viveva mia spiegazione perché pane abbattere e adesso vogliamo comprare il pane low carb ai code non lasciano perdere, facevano stare, Stanga, perché quello rimane un prodotto artigianale della Juve da consumare fresca o la pasta è diretta e ha prodotto semi artigianali, diventando un prodotto industriale che per cui qui vedete nella dinamica differenziale ma ci sono cose legate a sia la produttività sia anche alla dinamica delle secolari Rivetta delle prime, insomma lo zucchero di zucchero ce ne volevano Guterres, tetti non ci recuperiamo quasi 4 chili
Il rapporto tra zucchero e pane è passato dal vostro e mezzo, ah, ah, ah, un terzo, quindi, come quei versi, relativi anche in prodotti affini, se vogliamo assessori gruppi alimentari di largo consumo, sono cambiati moltissimo, contemperando dinamiche legate alla dimensione industriale con meno per cui nell'arte nel nucleo nella nella carne cereali di meno pur avendo industrializzata e anche quello di quello che puoi averlo nella pasta asciutta e per finire eh,
Come siamo andati noi rispetto agli altri, se poi gli impegnano tutti al soccorso, per me qui e lo vediamo?
Dagli anni 50, ecco i grandi paesi, le grandi economie europee, ora Elisa, sposa Andrea solo una chiosa amicizia, qui siamo degli anni 50, i suoi, perché le statistiche comparate, sì, non c'erano sì, le cose di fronte ai fondi del Fondo monetario internazionale sono i dati sui prezzi al consumo indici nazionali nell'indice armonizzato, ma son dettagli questi.
L'inflazione e
Se guardate alla figura a sinistra, vedete, corre l'Italia all'inizio era un paese virtuoso, hanno avuto anche l'Oscar della stabilità negli anni 60 e
Dopo però è c'erano stagna stagna per tirar livelli dei prezzi molto più bassi, perché vediamo che i livelli di prezzi relativi più bassi, che lavorerà per fare delle azioni, noi soffriamo di più lì.
Le crisi petrolifere, la Germania, quello virtuoso all'epoca e Marco si rafforza perché o se vi ricorderete quel no, per quelli che assorbe e si possono ricordare, la storia di un negozio di via la Pira hanno studiato e e vedete come, comunque alla fine abbiamo una dinamica molto simile dagli anni fine anni 90 negli anni 2000 fino ad oggi, che è legata a domanda unica, diciamo è obbligato svegliano poi chi andrà a chi è cresciuto, più chi è cresciuto di meno. Per noi gli spagnoli sono quelli che sono cresciuti e dove i prezzi sono cresciuti di più, meno male che c'è qualcuno dove sono cresciuti più di noi. La Spagna e
E nell'ultimo decennio però l'Italia, anche perché siamo quelli che economicamente siamo cresciuti meno questi quattro Paesi, insieme alla Francia, è il Paese dove, nonostante la fiammata inflazionistica, le scelte, la dinamica dei prezzi è stata più contenuta, grazie, grazie, Andrea
Per i colleghi che volessero dedicare uno spazio più ampio a questa storia, al di là di ricordo due dicono i particolari più
Trovare nel comunicato.
Di febbraio, quando presentiamo il Cavaliere, una storia del paniere, il paniere Istat,
Ne esiste dal 1926 e gli troverebbe quanti prodotti erano contributi, quanti pochi prodotti erano contenuti nel 1926 c'è la storia che arriva fino all'ultimo paniere che abbiamo presentato nel 2026, che contiene una notevole quantità di dovuti e imponenti, l'evoluzione di quella storia, secondo la segnalazione puntuale che vi faccio per chi è interessato,
Istat ha una sul sito, una magico prodotto che si chiama rivaluta, che consente di vedere appunto le fece un elefante Alinghi erosione monetaria con da calcolatore basato sull'indice nel fondo, credo si debba Dentice per calcolata delle famiglie di operai impiegati e che ci
Consente di vedere appunto la svalutazione monetaria. Curata bene, grazie Andrea e continuano a parlare di storie di dati, questa volta lo facciamo sul territorio perché, come dicevo sempre oggi abbiamo diffuso anche le 20 storie di dati identitaria dei 20 episodi d'Italia.
Daremo aspetta un attimo prego 10 secondi, vi rubo solo per dirvi che il fondo alla sua via dei dati, trovate un po'di link simile di approfondimento, Ancelotti sulla dinamica dell'inflazione della fino agli anni 30, perché, per come eccetera dinamiche stabilizzazione sia rivaluta cioè sia strumenti d'uso e questo lo trovate anche nelle altre storie di darsi per chi vuole approfondire e tutte sono lì Cate category offre le prime, la prima sull'istruzione poteva dedicarsi a nessuno, ma le altre a mano a mano.
Pro quota rimandano all'assessore, ovvero quella che questa è la deflazione, rimanda per esempio direttamente alla storia sui consumi e sulle dove trovate anche l'evoluzione dei consumi, dai consumi primari ai action voluttuaria prefisso permettere, insomma, cioè 17 su primario grazie scusate diverse Andrea
Dicevo stadio di dati, il territorio e le storie delle 20 regioni, l'abbiamo.
Diffuse questa mattina, che sia questa l'inflazione accelera racconta Matteo Mazziotti, che direttore responsabile del coordinamento del sistema statistico nazionale e della nostra vita degli uffici territoriali dell'Istituto, un piano sotto una fase, diciamo prima che.
Grazie Davide e grazie a tutti voi che oggi siete seduti qua i colleghi e i colleghi giornalisti, perché dubbi, trascorso un po'di emozione, io e io sono uno statistico di formazione e quindi per tutta la vita ho studiato come si misura sostanzialmente i fenomeni e come si misura la complessità e tutto essendo un metodo logo.
Ho imparato, mi hanno insegnato a usare modelli di cose difficilissime, complicatissime, diciamo matematica pura per capire come quali fossero i modelli migliori per rappresentare la realtà.
E la realtà è complessa, lo era al tempo dell'unità d'Italia, lo è oggi forse ancora di più.
Ebbene, gli strumenti e il rigore metodologico dell'Istituto nazionale di statistica deve mettere in campo, con la conoscenza di tanti colleghi, di tanti ricercatori, è veramente molto elevato lo sforzo di queste storie nazionali e di queste regionali che io vi sto per presentare e lo sforzo proprio di leggere questa complessità.
E leggerla e fare in modo che, attraverso la stampa, appunto, che ha una cassa di risonanza, ha avuto ampia, attraverso la stampa, possa essere letta da tutti quanti, la statistica è di tutti e l'Istituto nazionale di statistica lavora per tutti i cittadini, per tutte le istituzioni e la statistica non sappiamo perfettamente uno strumento di democrazia pertanto, come dire, lo sforzo di
Per misurare e leggere la complessità, affinché tutti possano capire quello che ci circonda. Il mondo che ci circonda, devo dire, è il nostro, il nostro obiettivo, il nostro obiettivo principale. Bene, io oggi vi volevo presentare appunto questi eventi, storie regionali, non scenderò certamente nel particolare perché i dati sono sono tantissimi pensare appunto quello che vanno raccontando Andrea, ha ribadito adesso e io ce l'ho moltiplicato per tante dimensioni complesse e diciamo, per 20 regioni, quindi in realtà vorrò soltanto diciamo farvi vedere la struttura di queste storie, di queste storie regionali, perché perché in realtà appunto e come dire sono degli approfondimenti divulgativi e mi piace proprio parlare di divulgazione perché quella complessità appunto di in essere deve essere come dire semplice per poterla poter far modo che tutti quanti possano possano leggere quindi raccontare
L'evoluzione del territorio, perché l'Istat è territorio lista per esce il territorio, non soltanto attraverso i nostri uffici territoriali ne abbiamo, diciamo uno per capoluogo di regione a parte, diciamo, una volta Aosta, che diciamo insieme al Piemonte, il,
Trento e Bolzano sono Provincia autonoma, insomma, tutti i nostri uffici regionali.
Eh eh territoriali, ma soprattutto attraverso il sistema, il sistema, che è appunto il sistema statistico nazionale, cioè che raccoglie tutti gli istituti e gli enti che producono una statistica ufficiale chiaramente coordinati, coordinati dall'Istat, che rappresenta una buona fetta, ebbene, questa complessità non è raccontata soltanto dall'Istituto nazionale di statistica, mai raccontata da tutti gli enti che fanno parte del sistema statistico nazionale, quindi, come dire per questo questa è come dire,
E questa divulgazione per raccontare in sintesi CT sinteticamente l'evoluzione dei nostri dei nostri territori in cent'anni di vita dell'Istat, ma anche oltre, e adesso vedremo qualcosa, mi piace farvi vedere qua se ci fate caso adesso, senza entrare nel dettaglio delle Marche che abbiamo preso, come come esempio diciamo per questi eventi stomaco in regione ha una storia
Illustriamo le marche come esempio che vale esattamente, ma la struttura del diciamo è la stessa per tutte quante le Regioni, ma io adesso, al di là degli andamenti che poi si potranno Prudent approfondire adesso, vi dico come e dove li approfondiamo tutti questi tutte queste statistiche, ma mi piace farvi vedere che, per esempio, la popolazione residente nelle macchie di l'Italia, in questa circostanza partì dal 1.861, quindi è vero
I cent'anni dell'istituto, ma è anche vero che noi stiamo leggendo la complessità dall'Unità d'Italia, e questo è vero per diverse variabili e diversi indicatori. Quindi, come dire noi che parliamo prima, Serenella ravioli diceva che io sono, diciamo, la mia parola d'ordine è gradualità, anche tempestività, per la verità che fa anche rima, ma è in qualche modo, come dire e partiamo con la rincorsa, cioè nel senso, è vero che dobbiamo essere tempestivi adesso, ma noi questa lettura lo dobbiamo dare dal dal, dal, dal, dalla nascita, sostanzialmente dei nostri nonni e dei nostri e dei nostri bisnonni, se vogliamo vedere una sorta di personificazione di questi numeri e di queste statistiche. Pertanto, come dire
E qua possiamo vedere, diciamo in questi 20 territori regionali e vogliamo mettere in luce le peculiarità rispetto alle tendenze nazionali. Quindi, come dire, approfondiamo l'analisi dell'andamento della popolazione e della relativa struttura. Verità e, se potete vedere, gli piace far vedere se andiamo scusami, se puoi scorgere un attimo, mi piace far vedere, ecco, mi piace farvi vedere la speranza di vita e di cui si parla molto. Per fortuna l'Italia è uno, è uno dei dei dei paesi più in alto per speranza di vita al mondo e di questo potremmo parlare sulle ragioni della complessità per il perché la speranza di vita è considerata in Italia. Per questo ci sono tanti altri prodotti dell'Istat e s Best, cioè il benessere equo e sostenibile che ci spiegano per quali ragioni la complessità, quali sono i domini dei riferimenti alle variabili che caratterizzano la nostra vita attuale sui territori? Potete vedere questo soltanto per far vedere che le Marche sono in testa, sono i secondi in classifica. Anche cresce anche la grande crescita perché vedete, è vero che
Diciamo la la la, la propensione in qualche modo è molto, è decisamente con un trend decrescente mani, ma anche partivano già da una, diciamo, da una buona situazione sin sin da subito, sostanzialmente quindi, e le Marche tendenzialmente una regione due visive, Silvia Manco, ma andiamo avanti su questo, ebbene a lungo che il benessere ho citato apposta bene Wi-Fi, andiamo ancora più avanti chiaramente e facciamo riferimento al Pil,
Che diciamo in un'ottica, come dire strettamente economica, ma non solo, come sapete bene, l'Istat affianca al PIL molte misure di lettura della complessità non solo dei territori ma nazionale, quindi l'andamento del Pil lo potete vedere chiaramente confrontato con nelle Marche con l'Italia e qui,
Confrontato con le altre le altre Regioni, le altre regioni italiani, questo dal 1980, prego se possiamo scorrere ancora ancora di più e mi piace è, come dire, soffermarmi sul percorso di crescita dei livelli di istruzione e nell'andamento dell'occupazione, non è un caso che consideriamo queste due variabili collegate legate tra di loro istruzione,
Eh, eh, eh, eh e occupazione, e in questo caso da un con una serie storica nella figura 6, vedete questo il livello di istruzione dal 1951 e l'occupazione dal dal 1977 in poi. Questi grafici ci stanno, ci fanno vedere sia la la struttura, diciamo, della della della formazione e dell'istruzione con questi grafici a barre, nonché il trend delle delle Marche e dell'Italia per quanto riguarda il tasso di occupazione, beni. Ci soffermiamo poi sulla composizione dell'economia, perché chiaramente, diciamo, partendo un po'da lontano, partendo con la rincorsa e con tutti tutti questi anni decenni che abbiamo considerato, ebbene, abbiamo voluto rappresentare il percorso, diciamo questa questa trasformazione dell'economia certamente da agricola, poi all'industria e poi ai servizi, è, diciamo, su questi, in questi grafici potete chiaramente vedere questo passaggio che c'è nel corso degli anni ha ricordato l'ha, ricordato precedentemente Serenella, quanto il Pil fosse caratterizzato dal settore agricoltura nell'immediato dopoguerra. E quanto poi invece la la trasformazione degli anni 60 agli anni 70, passando per l'industria. Adesso invece tendenzialmente siamo, diciamo la, la componente dei servizi è particolarmente è particolarmente sviluppata. Mi piace ricordare che l'Istituto nazionale di statistica nasce nel 26, ma come un ufficio, una una, diciamo un un settore all'interno del ministero dell'agricoltura, proprio perché l'agricoltura è qui per i tempi necessari. 15 sono 361 del 61, era proprio e era era una parte della della parte della componente economica fondamentale. Grazie, se possiamo andare avanti su questo. Ecco visto che sono le aziende agricole e quanto è brutta questa trasformazione e poi, visto che appunto l'Istat deve essere particolarmente granulare, deve essere vicina ai territori e per essere così vicine ai territori, dobbiamo scendere al massimo livello, più disaggregazione. Ebbene, grazie alle alle trasformazioni della statistica ufficiale grazie ai censimenti, eh eh diciamo tutta una serie di questi modelli che che che vengono studiati restituto riusciamo, a scendere fino a livello a livello comunale e non solo a fornire dei dati elementari per ciascun Comune italiano. 4, vede, avete l'esempio delle Marche, ma
E come direbbe
Proviamo a misurare questa complessità, c'è prima a fare un indice composito di 12 indicatori elementari che riguardano i Comuni italiani, sia del settore socioeconomico che nella parte territoriale e ambientale, quindi questo indice di fragilità comunale che trovate, diciamo in in coda a queste storie regionali misura proprio il livello di fragilità dei comuni italiani intesi nel senso proprio complesso del termine di facilità e quindi considerando non solo la parte sociale economica ma anche da parte di contesto ambientale e territoriale concludiamo,
Queste storie territoriali con un focus sul Comune capoluogo di Regione e quindi in questo caso abbiamo il Comune di Ancona, nel quale ci soffermiamo certamente sugli effetti della sul, diciamo sulla popolazione, sulle variabili di popolazione nonché sulla parte sulla parte di istruzione e se possiamo scendere ancora nel grafico, esattamente possiamo vedere gli occupati e nei vari settori confrontabili chiaramente con detti restanti comuni della regione Marche e confrontati con con l'Italia. Questo se diamo ancora giù è l'ultima, è l'ultima parte. Chiaramente qua potete trovare tutti quanti
E gli approfondimenti, e questo diciamo per dimostrare la vicinanza che ha istituto con queste storie regionali, lì la vicinanza, perché lista per il territorio, come vi dicevo, abbiamo pensato di, diciamo, organizzare un tour per per, diciamo delle regioni italiane, per andare a far venire a mostrare sul territorio, a tutti e a tutti gli interessati, alle istituzioni e ai cittadini stessi queste storie, quindi, l'andamento del Paese de del della regione e del Paese all'interno, diciamo, delle regioni italiane e quasi ciò ho visto che fosse celere Slego esattamente. Ecco, questi sono tutti gli appuntamenti, mi fa piacere ricordare mettono in evidenza magari qualcuno di questi appuntamenti, perché insistere nel sistema statistico nazionale, appunto, come dicevo, che raccoglie tutti gli enti e istituzioni che fanno statistica ufficiale, come dire, viene ospitato in gran parte di questi appuntamenti proprio in sedi di
Componenti del Sistan, quindi, per esempio, faccio un esempio il 23 ottobre siamo a Milano, in Regione di Regione, Lombardia, il 2 novembre saremo ad Ancona ospiti del Comune, così come il 9 a Napoli a Palazzo San Giacomo nel comune il 4 dicembre a Cagliari probabilmente saremmo in Prefettura, quindi, per far capire come l'Istat dialoga con con i territori e questo dialogo è molto vicino, vogliamo che Ali al Comune alla Regione e alle nelle prefetture possano venire, saranno invitati
Tutti quanti, i cittadini, la cittadinanza, non soltanto le istituzioni, perché secondo lui questa complessità deve essere poter essere letta da tutti quanti grazie.
Complesso, molto interessanti, ma facilmente fruibile per i giovani che contengono comuni, capoluogo una città metropolitana, uccide anche questa storia con dati che raccoglie più di 10 anni i primi 10 anni di vita delle città metropolitane che stanno.
Quest'anno, Fulvio no, chiudiamo questa carrellata di di appuntamenti con la nostra Conferenza nazionale di statistica e l'appuntamento scientifico dell'istituto che si tiene ogni due anni, e quest'anno coincide con il centenario, facciamo solo un accenno di quello chiede, proporremo in quelle occasioni, ah, perché a quella occasione dedicheremo anche una successiva conferenza stampa,
Del mese di novembre, però io intanto le do la parola per illustrarne per sommi capi l'idea e le cose che da lì usciranno ancora Paluzzi che da quelli che, insieme a un'attenuazione da curato, questa edizione della Conferenza nazionale e che la direttrice della Direzione che produce le statistiche sociali in particolare l'inflazione e di forze di lavoro, Matteo Nicoletta, grazie, Davide vuol dire addio a tutti e benvenuti in quest'anno siano di numero 16, quindi sedicesimo sofferenze nazionale, di statistica che si terrà a Roma presso l'Auditorium Antonianum di via Merulana,
E si svolgerà uso 1 e 2 dicembre 2026 19. Tradizionalmente la Conferenza nazionale, il luogo di incontro e di condivisioni di tutti i protagonisti del sistema statistico nazionale è un'occasione per istruttivo, sabbie, ma al punto in cui produttori e utilizzatori di dati possono confrontarsi direttamente dialogando anche sul ruolo strategico e sulle prospettive di sviluppo della statistica ufficiale quest'anno assume questi eventi sceso ulteriore significato perché in qualche modo rappresenta il momento conclusivo delle celebrazioni del centenario dell'Istituto nazionale di statistica.
Diciamo che il cuore di questa edizione della conferenza è racchiuso nel titolo che abbiamo scelto, cioè costruire il futuro con i dati, la statistica ufficiale, per comprendere che decidere quindi la conferenza è stata proprio progettata, permettere lista si muove su una posizione di ascolto attivo nei confronti della società e di tutti i suoi interlocutori.
Proprio per questo il palcoscenico principale è proprio è riservato ai relatori esterni, ai quali verrà chiesto non solo di descrivere ovviamente lo stato dell'arte, ma soprattutto di guardare avanti indicando i bisogni informativi del prossimo futuro che lista e l'intero sistema statistico nazionale potranno ovviamente considerare prioritari.
Il programma si preannuncia ricco e stimolante, con la partecipazione di circa 100 relatori e moderatori provenienti dal mondo della ricerca, dell'università, delle istituzioni e il settore privato e del terzo settore i lavori si articola in 17 sezioni, inclusa una di respiro internazionale, cinque tavole rotonde e due interventi principali di apertura.
È inoltre prevista una sessione indicate costa scientifici, volte a presentare, appunto, progetti ed esperienze di ricerca in ambito statistico, e sarà anche l'occasione per presentare il volume storico dell'Istat per i 100 anni che ripercorre l'evoluzione di statistiche, è il percorso della statistiche ufficiali sotto i diversi punti di vista dalla metodologia alla comunicazione adottato.
Al centro del dibattito ci saranno dunque le sfide, le grandi sfide del domani, quindi si discuterà di come misurare i fenomeni emergenti, finora non ancora indagati né misurati come integrare al meglio le informazioni disponibili. Grande attenzione sarà dedicata all'uso di nuove fonti e alle necessità di produrre statistiche più tempestive, già Rodari e più vicina ai territori. I relatori si confronteranno sulle modalità di aggiornamento degli agrumi nel tempo e sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Cosa, ovviamente, l'intelligenza artificiale proprio per innovare la produzione statistica e, in particolare, la produzione della statistica ufficiale. Infine, sarà spazio dedicato anche alle nuove competenze, comunicazione alle collaborazioni esterne, elementi fondamentali risponde alle sfide di un sistema che non è che il sistema informativo, che è in continua evoluzione
Per scoprire tutti i dettami e quindi i principali novità, degenerando l'appuntamento è per la seconda metà di novembre, con la conferenza stampa dedicata appunto alla sedicesima Conferenza nazionale di statistica, grazie mille.
Dunque credo che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, io ringrazio i tanti che sono ancora rimasti in collegamento finora è l'insieme di cose che abbiamo appunto organizzato per il bicentenario, voglio ricordare che tutto il centenario ha avuto l'altro perpetrato un patrocinio della,
Nell'altro patronale chiedo scusa del Presidente della Repubblica, il Presidente Repubblica è stato nostro ospite iceberg, presentazione del rapporto annuale e abbiamo anche il patrocinio della sanità, diciamo che accompagnano questa questa casa in fretta.
E mi fermo qui e ringrazio ancora tutti trovati naturalmente tutto sul sito, la storia dei dati sull'inflazione, investor ideati regionali, il intero ciclo di storie e poi, come diceva Serenella all'inizio vi aspettiamo a Palazzo delle Esposizioni, della visita e anch'io sono curioso di visitare questa mostra è disturbi questa esposizione immersiva grazie a tutti e arrivederci grazie.
Io.
Con la

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