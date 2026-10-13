ISTAT - Conferenza stampa di presentazione delle iniziative dell’ultimo trimestre 2026 organizzate per i cento anni dell’Istituto

Con Davide Colombo (direttore centrale Relazioni esterne e Ufficio stampa dell'ISTAT), Domenico Moro (coordinatore lavoratori ISTAT), Serenella Ravioli (direttore centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e utenti dell'ISTAT), Andrea De Panizza (dirigente di ricerca presso l'ISTAT), Matteo Mazziotta (direzione … centrale Sistan e territorio ISTAT), Nicoletta Panuzzi (direttore della Direzione Centrale per le statistiche sociali e il welfare dell'ISTAT).
La conferenza stampa è stata organizzata da Istituto Nazionale di Statistica.
Tra gli argomenti discussi: Societa'.
La registrazione video della conferenza stampa dura 59 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
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