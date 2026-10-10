10 OTT 2026
dibattiti

War Room COM - Una grande mela morsa a morte

DIBATTITO | - Youtube - 12:30 Durata: 38 min 44 sec
A cura di Silvio Farina
Organizzatori: 
War Room
Player
Identikit di New York a 25 anni dall’11 settembre.

Massimiliano Panarari ne discute con Glauco Maggi, Giornalista, autore con Maria Teresa Cometto di “Da Giuliani a Mamdani” (Mind Edizioni).

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room COM - Una grande mela morsa a morte", registrato a Youtube sabato 10 ottobre 2026 alle ore 12:30.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Massimiliano Panarari (giornalista e saggista), Claudia Maggi (giornalista).

Tra gli argomenti discussi: Esteri, Terrorismo.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 38 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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