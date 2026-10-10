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Identikit di New York a 25 anni dall’11 settembre.
Massimiliano Panarari ne discute con Glauco Maggi, Giornalista, autore con Maria Teresa Cometto di “Da Giuliani a Mamdani” (Mind Edizioni).
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room COM - Una grande mela morsa a morte", registrato a Youtube sabato 10 ottobre 2026 alle ore 12:30.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Massimiliano Panarari (giornalista e saggista), Claudia Maggi (giornalista).
Tra gli argomenti discussi: Esteri, Terrorismo.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 38 minuti.
Questo … contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Massimiliano Panarari ne discute con Glauco Maggi, Giornalista, autore con Maria Teresa Cometto di “Da Giuliani a Mamdani” (Mind Edizioni).
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room COM - Una grande mela morsa a morte", registrato a Youtube sabato 10 ottobre 2026 alle ore 12:30.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Massimiliano Panarari (giornalista e saggista), Claudia Maggi (giornalista).
Tra gli argomenti discussi: Esteri, Terrorismo.
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