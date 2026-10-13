Convegno dedicato ad approfondire i temi dell'omonimo volume pubblicato da Studium nella collana Degasperiana, curata dalla Fondazione De Gasperi.



Convegno "De Gasperi. Interviste (1944-1954)", registrato a Milano martedì 13 ottobre 2026 alle ore 11:46.



L'evento è stato organizzato da Fondazione Alcide De Gasperi.



Sono intervenuti: Annarosa Racca (vice presidente del Consiglio Comunale di Milano), Angelino Alfano (presidente della Fondazione Alcide De Gasperi), Lorenzo 0rnaghi (presidente del Comitato Scientifico della Fondazione De Gasperi), Maria Bocci (ordinaria di Storia contemporanea …

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Alfredo Canavero (già Professore ordinario di Storia contemporanea, Università di Milano), Antonio Carioti (editorialista Corriere della Sera), Lorenzo Ornaghi (presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Alcide De Gasperi).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Anticomunismo, Archivio, Cattolicesimo, Chiesa, Comunicazione, Comunismo, Cultura, Dc, De Gasperi, Democrazia, Economia, Elezioni, Esteri, Europa, Fondazioni, Governo, Guerra Fredda, Italia, Libro, Nato, Partiti, Pci, Politica, Psi, Repubblica, Riforme, Stampa, Storia, Usa.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 28 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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