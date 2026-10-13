13 OTT 2026
dibattiti

De Gasperi. Interviste (1944-1954)

CONVEGNO | - Milano - 11:46 Durata: 1 ora 28 min
A cura di Simone Sapienza e SI
Organizzatori: 
Fondazione Alcide De Gasperi
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Convegno dedicato ad approfondire i temi dell'omonimo volume pubblicato da Studium nella collana Degasperiana, curata dalla Fondazione De Gasperi.

Convegno "De Gasperi. Interviste (1944-1954)", registrato a Milano martedì 13 ottobre 2026 alle ore 11:46.

L'evento è stato organizzato da Fondazione Alcide De Gasperi.

Sono intervenuti: Annarosa Racca (vice presidente del Consiglio Comunale di Milano), Angelino Alfano (presidente della Fondazione Alcide De Gasperi), Lorenzo 0rnaghi (presidente del Comitato Scientifico della Fondazione De Gasperi), Maria Bocci (ordinaria di Storia contemporanea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Alfredo Canavero (già Professore ordinario di Storia contemporanea, Università di Milano), Antonio Carioti (editorialista Corriere della Sera), Lorenzo Ornaghi (presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Alcide De Gasperi).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Anticomunismo, Archivio, Cattolicesimo, Chiesa, Comunicazione, Comunismo, Cultura, Dc, De Gasperi, Democrazia, Economia, Elezioni, Esteri, Europa, Fondazioni, Governo, Guerra Fredda, Italia, Libro, Nato, Partiti, Pci, Politica, Psi, Repubblica, Riforme, Stampa, Storia, Usa.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 28 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Bene, allora buongiorno a tutti.
Grazie di essere qua e spetta appunto a me ho l'onore io di iniziare questo importante convegno, io ringrazio, Presidente Alfano, e il professor Ornaghi, tutti i relatori e tutti voi che siete che siete qua oggi.
Nella mia vita professionale ho iniziato, ho fatto tantissimi convegni, ogni giorno, diciamo, li faccio, però non sono mai state emozionata come adesso dovrei essere vaccinata, visto che adesso tutti si vaccinano, ma invece, diciamo, non sono mai stata emozionata come oggi da alcuni anni seguo Fondazione De Gasperi sono ho l'onore di essere Consigliere, ho conosciuto Maria Romana gelido, mi ha fatto conoscere varie volte Maria Romana De Gasperi che,
Affondato questa Fondazione, che era una delle quattro figlie
Di De Gasperi, per me è stata una cosa affascinante conoscere a sentirla sentirla, parlare, sentirla parlare dei racconti, dei momenti della storia di questa donna che ha seguito il padre, tutta la vita, e quindi la la, la doppia, quindi la storia del nostro Paese ho imparato in Fondazione è come,
De Gasperi, padre dalla nostra patria della nostra Unione Europea, no, lui sognava un'Europa unita, sia stato veramente un esempio, un esempio degno di rispetto da tutti, anche da quelli che gli erano avversari, quindi interprete veramente grande del delle aspirazioni del popolo e della Nord della nostra storia e quindi oggi parleremo raccontando di questo libro.
Ne parleranno i relatori, parleremo appunto della sua persona, parleremo della difesa della democrazia, dell'integrazione europea, dell'attenzione alle nuove generazioni, per me stare in fondazione non è solo un onore, ma è una crescita e una crescita continua e, quindi,
Ringrazio veramente Angelino Alfano per questa grandissima opportunità che mi ha dato e a lui lascio la parola.
Ho molto grato alla dottoressa presidente Annarosa Racca che non solo vicepresidente del consiglio comunale di Milano, ma anche.
Membro
Molto presente e attivo del consiglio di amministrazione della nostra Fondazione per avere promosso questo evento a Milano, Milano è una città importantissima per il cattolicesimo politico, è una città cruciale per la nostra economia, è anche una città a cui sono personalmente legato ed è una città che ha un legame storico con il presidente De Gasperi quindi per noi, cara Annarosa la tua determinazione, la tua caparbietà se mi permetti anche,
Nell'organizzare questo evento a Milano è stata una ragione importante di arricchimento della Fondazione perché la nostra Fondazione, che da oltre 40 anni custodisce gli ideali degasperiana e te ne tiene viva la fiamma di questo suo spirito ideale e una fondazione nazionale che ha sede a Roma che appunto opera da oltre quarant'anni e che vorremmo fosse sempre più presente a Milano e dunque veramente oggi per noi è un giorno molto bello perché un giorno quasi d'esordio,
A ricordare il legame anche specificamente tra De Gasperi e Milano
Da presidente della Fondazione qui in questo splendido luogo, in questo Palazzo Moriggia bellissimo il Museo del Risorgimento in una zona bellissima di Milano, in una mattina milanese, nella quale evidentemente nessuno di voi, se impaurito.
A stare un'oretta e mezzo con noi a ragionare e riflettere di una storia che è la radice per un futuro e con noi lo farà anche il nostro presidente del Comitato scientifico della Fondazione De Gasperi, il professore Lorenzo Ornaghi, che per noi è molto più di un presidente del comitato scientifico perché è una guida intellettuale, morale e spirituale alla quale noi abbiamo fatto ricorso sin dai primi tempi della mia presidenza della Fondazione De Gasperi.
E che anche è stato il rettore della università, nella quale io mi sono laureato, dove la professoressa Bocci ordinaria e
Lo vogliamo ringraziare perché coordinerà i lavori e ci ispirerà con il suo pensiero, così come ringraziamo la professoressa Maria Bocci per il contributo che vorrà dare, che ha accettato di dare e quindi davvero grati della sua presenza, e ringraziamo anche il professor Alfredo Canavero per avere accettato si tratta di studiosi,
E di storia contemporanea di studiosi, anche del movimento cattolico di studiosi che hanno approfondito la figura di De Gasperi e con noi ci sarà anche il giornalista del Corriere della Sera Antonio Carioti, che ringrazio per la partecipazione, per la presenza perché credo che ricordare De Gasperi a Milano sia anche importante dal punto di vista anche giornalistico, perché significa ricordare il legame tra uno dei fondatori come diceva Anna Rosa Racca della nostra Repubblica e della nostra Europa è una grande capitale, come Milano Alcide De Gasperi, ha guidato il nostro Paese per
E molti anni è stato consecutivamente alla guida di otto governi dal 1945 al giugno del 1953, dal dicembre del 45, quindi prima ancora di quel referendum del 2 giugno. 1946 che ci fece passare alla fase repubblicana della storia d'Italia e lo fu nella fase cruciale della ricostruzione e del rilancio dell'Italia nello scenario internazionale e ad approfondire la riflessione e il dibattito sull'operato degasperiano anche alla luce delle sue implicazioni per il presente. Abbiamo voluto riunire le persone, le personalità, anziché o vuol che ho citato poc'anzi, perché pensiamo che attraverso il loro contributo possa venire fuori una luce ulteriore relativo all'arco di tempo che va dai governi di coalizione del Cln agli anni del centrismo, al trattato di pace, al Patto Atlantico, fino alla nostra patria Europa, la fonte di discussione oggi è un bel volume che è Alcide De Gasperi interviste 1944 1954 che, edito da Studium per la collana degasperiana e che è curato dal professore. Pierluigi Ballini, membro storico del nostro consiglio d'amministrazione e del comitato scientifico e grande amico della signora Maria Romana De Gasperi, della compianta signora Maria Romana De Gasperi, ed è curato anche dal professore Federico Mazzei
Loro hanno svolto un'intensa attività di studio e di ricerca, che ha portato al ritrovamento di 54 interviste inedite integrate da altre 40 interviste, dai resoconti di 10 conversazioni già note che sono state conversazioni.
Tra De Gasperi e autorevoli giornalisti dell'epoca.
Consideriamo l'esito come un un'opera dallo straordinario valore storico e documentale che offre nuove prospettive di approfondimento sulla visione politica di Alcide De Gasperi e sulla lungimiranza delle sue decisioni, tanto come Presidente del Consiglio quanto come ministro degli Esteri, nella fase in cui esercito quelle funzioni perché fin dal periodo precedente alla Liberazione,
In De Gasperi si fece largo la consapevolezza di una responsabilità di guida che lui avvertì come ineludibile e che intese come estesa in un senso più ampio, al ruolo dei cattolici italiani nella nuova fase politica che stava per aprirsi in Italia.
In quest'ottica, ed è quel che accennavo in premessa Milano occupa un posto di particolare rilievo, trattandosi di uno dei centri in cui in modo più significativo prese impulso il processo che avrebbe portato e condotto alla fondazione della Democrazia cristiana e le riunioni in clandestinità presso l'abitazione di Enrico Falqui.
Lo sforzo di elaborazione culminato nel cosiddetto programma di Milano sono tutti i fatti che contribuirono a definire i principali orientamenti del nascente partito politico della Democrazia cristiana. La città di Milano fu dunque per la Dc per la Democrazia cristiana, uno straordinario laboratorio di idee, nel quale tradizioni ed esperienze diverse del cattolicesimo politico italiano confluirono in un progetto comune di ricostruzione democratica del Paese e di questo progetto De Gasperi divenne poi l'interprete principale, ispirando la propria azione di governo ai principi tre principi a cui lui si ispirava, sempre che erano
Dovrebbero continuare ad essere libertà, giustizia sociale, pace.
Un un trinomio che è stato molto illuminato e sottolineato molto efficacemente anche dal professore Ballini nella introduzione al volume delle interviste. Il legame tra Milano e l'esperienza di De Gasperi non si esaurisce con la nascita della democrazia cristiana. In quanto Milano, esprimeva alcune delle energie essenziali sulle quali l'Italia del dopoguerra poteva fare affidamento, e cioè la capacità imprenditoriale, la cultura del lavoro, l'innovazione industriale, una rete dei corpi intermedi che contribuiva a tenere insieme lo sviluppo economico e la responsabilità sociale e quindi la centralità di Milano consente di cogliere un aspetto essenziale della visione degasperiana, ossia il legame inscindibile tra democrazia e sviluppo socioeconomico, nella consapevolezza che la stabilità delle neonate istituzioni democratiche non potesse prescindere dal coinvolgimento delle varie componenti della società nel percorso di ricostruzione nazionale.
Ed è proprio lì nell'intreccio tra elaborazione politica e dinamismo produttivo che emerge il significato più profondo del legame tra De Gasperi e Milano, un rapporto la cui riscoperta nel convegno di oggi noi intendiamo anche un po'porre sullo sfondo.
Lo spunto è il libro delle interviste, ma la location, la al nostro essere qui, non è casuale, abbiamo voluto farlo a Milano per portare nuova luce e nuova attenzione sul rapporto tra De Gasperi e un Milano, un rapporto che secondo noi nella stagione decisiva della storia italiana, riesaminando la stagione decisiva della storia italiana furono poste le fondamenta su cui tuttora poggia la Repubblica tanto sul piano interno quanto sul piano internazionale e in quella fase Milano ebbe, mi verrebbe da dire, come sempre nella storia d'Italia, un ruolo strategico, un ruolo cruciale e in questa prospettiva, la riflessione sull'eredità degasperiana
Non vuole rappresentare da parte nostra soltanto un esercizio di memoria storica, ma un modo per affrontare il presente, alla luce di ideali mai tramontati, mi verrebbe da chiedere cosa direbbe De Gasperi delle principali questioni internazionali e nazionali di oggi, ma non potendolo consultare, dobbiamo provare a declinare i suoi ideali nella realtà di oggi, perché la capacità mostrata da De Gasperi di coniugare visione pragmatismo di perseguire obiettivi di lungo periodo senza perdere di vista le esigenze immediate del Paese, collocando gli interessi nazionali in un orizzonte più ampio, costituisce un modello che noi consideriamo imperituro per i leader politici italiani ed europei anche di oggi. Vi ringrazio,
Grazie sempre veramente interessante, straordinario, prima di passare la parola al nostro gran professor Ornaghi, voglio dire due cose aveva detto che era emozionata la prima che c'è una visita poi al Museo del Risorgimento, quindi ci sta la curatrice che ci farà fare la visita permettetemi anche di salutare l'avvocato Michele Mardegan che è venuto lo ringrazio lui e il vicepresidente del consiglio comunale e quindi ho voluto proprio così.
Iniziare a parlarne no in Consiglio di questa cosa e quindi lo ringrazio per essere qua, ma sono certa che mi aiuterà ancora.
Perché verso lo spazio per i relatori?
Allora, a mia volta, aggiungo il più cordiale saluto e l'augurio di una buona giornata, una buona mattinata di lavoro a voi tutti qui presenti, ringrazio.
Do la dottoressa Vacca, sia per il suo iniziale saluto, ossia per aver favorito la ospitalità, in quanto vicepresidente del Consiglio comunale in questo splendido luogo, poi unisco il mio grazie anticipato ai relatori, per quanto ci diranno fra poco da parte mia solo brevi, grazie naturalmente al Presidente Alfano per le sue considerazioni.
Da parte mia, e solo per brevi parole, come dire.
4 aumento delle relazioni che seguiranno
Al passare dei decenni e in questi ultimi anni direi soprattutto.
La figura di De Gasperi, il le sue idee, la sua azione politica
La sua stessa dirò poi alla fine propriamente, ma non come postilla accessoria la sua stessa fede che ha illuminato l'azione politica,
Risultano appaiono e davvero risultano sempre più grandi, sono grandi quando le si consideri dentro la politica domestica alla politica interna del Paese, a partire dal
Attività governativa dalle riforme avviate e alcune realizzate da De Gasperi, e quindi l'avvio faticoso della ricostruzione.
Italiana risultano sempre più grandi, soprattutto in questa fase nell'arena internazionale, ciò rispetto alle grandi questioni di politica interna internazionale, a quel disordine, evento del vecchio ordine a cui stiamo assistendo e a quei sommovimenti spesso violenti, a partire dalle guerre guerreggiate che stanno mettendo per adoperare un'espressione ormai ripetuto dai massimi esponenti dell'Unione Europea che stanno mettendo l'Europa sotto assedio Eaco ricordava Angelino Alfano che non si può interrogare,
De Gasperi su che cosa si dovrebbe fare oggi in Europa, certamente, però, De Gasperi, è almeno come evocazione o come richiami un le idee di De Gasperi, il suo sogno si sta rivelando non tanto un sogno irrealizzato non compiuto, ma si sta rivelando per questa Europa sotto assedio.
Una necessità, credo che sia molto significativo, va qui ricordato che
Papa Leone 14, a cui naturalmente va in queste sue giornate difficili a ogni nostro augurio, e la vicinanza nella preghiera rabbia nel suo recentissimo discorso mi pare, se non sbaglio, del 28 settembre a Metz, quindi nella Mosella alla terra di Robert Schuman, non solo richiamato espressamente De Gasperi ma abbia quasi ripreso puntualmente, quasi citandolo senza citare la fonte va alle citazioni, erano perfette uno dei più belli discorsi, uno degli ultimi fosse l'ultimo discorso memorabile di De Gasperi tenuto nell'emiciclo del Senato francese pochi mesi prima di morire, che era appunto sulle radici cristiane dell'Europa, e non a caso il discorso di Mestre, di Papa Leone appunto sulle radici dell'Europa per la pace, per l'unità e per la pace ha costruito che sia questo davvero molto significativo.
Così come è significativo che, appunto, quel sogno diventato necessità, porti comunque e qui chiudo le mie osservazioni.
Ha un punto a cui Maria Romana già citata più volte.
Romana e la sorella Paola, nel presentare l'edizione aggiornata del De Gasperi, scrive quindi la raccolta della corrispondenza di De Gasperi sottolinearono con forza, e cioè il fatto che l'impegno cristiano e quindi la fede che alimentava la azione, le idee, l'azione politica di De Gasperi quella fede non può essere messa fra le righe come fosse qualcosa di contrabbando per rendere,
De Gasperi, appetibile o maggiormente appetibile agli altri, come ho detto, che anche questa sia una considerazione da fare, ma direi che sugli aspetti più più rilevanti del pensiero dell'azione De Gasperi sentiremo fra poco le relazioni che ovviamente, avranno come oggetto il volume già richiamato dal Presidente Alfano.
Volume curato come edizione, critica dal professor Ballini, che oggi non può essere presente dal professor Mazzei che
E oggi qui presente volume che, raccogliendo le interviste di De Gasperi.
Interviste bellissime da rileggere non ci mostra mai, direi e persino davvero persino superfluo dirlo, ci mostra la distanza siderale, ormai incolmabile fra quello stile di parlare da parte del politico, potremmo dire lo stile comunicativo e lo stile del parlare dei politici oggi lo stile della comunicazione politica oggi ma probabilmente registrare soltanto e superficialmente questa distanza serve a poco perché poi le ragioni della distanza, le ragioni storiche, non sono soltanto le qualità,
Degli uomini politici, ma solo una serie di fattori storici che, a partire dal svuotamento dei partiti un po'tutti conosciamo, però certamente è certamente una riflessione o qualche considerazione su mutare dello stile e quindi della sostituzione della battuta più o meno efficace l'argomentazione ragionata e quindi alla fatica del pensiero.
Solo poche considerazioni puramente utili da fare, ma erano davvero soltanto considerazioni in premessa.
Prima di chiedere alla professoressa Bocci, che è ordinario di Storia contemporanea, all'Università Cattolica del Sacro Cuore di iniziare le sue riflessioni, grazie professoressa.
Grazie, allora dicevo.
È davvero un piacere aver raccolto l'invito del presidente Alfano della dottoressa la Rocca e la sempre cortese sollecitazione del professor Ornaghi,
Che ringrazio per questo e per tantissime altre cose.
E sono contenta di aver letto questo volume che si deve alla fatica di due illustri studiosi, miei colleghi, e che ha lasciato in me un contraccolpo, mi ha in realtà sorpreso un po'perché io non sono una specialista di De Gasperi, ho studiato per la verità,
I suoi antagonisti, di cui magari professore, dirò qualcosa alla fine e un po'perché davvero colpiscono queste interviste, avrei iniziato anch'io con ciò che il professor Ornaghi giudica che non si deve neanche dire, ma in realtà davvero sono tanti i motivi per ricordarlo oggi perché di statisti così ci sarebbe veramente bisogno ma appunto,
Questo lo questa affermazione lascia il tempo che trova e quindi prendetela così com'è
Però si rimane colpiti, si rimane colpiti e, tra l'altro, vorrei anche sottolineare che molto probabilmente perlomeno lo dice lui queste interviste sono state importanti per lo stesso De Gasperi ce lo spiegano bene i curatori del volume perché per lui la comunità, la comunicazione giornalistica alla stampa libera non erano una sine cura, non era quel qualcosa di cui si poteva fare a meno di definisce il polmone della democrazia, il secondo polmone della democrazia. Dopo il Parlamento, quindi, pubblicare le interviste è stata un'operazione, secondo me molto molto utile, anche perché la maggior parte di queste interviste erano sconosciute inedite. Ho apprezzato moltissimo anche l'apparato critico, le note
Devono aver richiesto un lavoro sorprendente. Contestualizzano queste interviste molto bene, in modo che il lettore riesca davvero a seguire tutto il discorso di De Gasperi e avrei cominciato anch'io come ha cominciato l'avvocato Alfano Milano. Non mi soffermo su questo perché è già stato detto, anche se sento che è un primo passo e poi magari ce ne saranno degli altri, è il luogo giusto, è uno dei luoghi giusti per parlare di De Gasperi, ma e aggiungo un piccolo elemento al quadro che sta dietro il nostro ragionamento, perché gli interlocutori, anche nel mondo cattolico, sono stati dare veramente importanti a Milano, prima si citava a casa Falca, ma, professor Ornaghi, non posso fare a meno di citare la nostra università, che ha dato un contributo importantissimo anche alla fondazione della Democrazia cristiana e anche alla virgolette. Se vogliamo di così fortuna di De Gasperi, nel senso che in un momento molto difficile, nel 43, quando De Gasperi doveva ancora conquistare in realtà la figura del Papa Pio dodicesimo attraverso un memoriale che veniva dalla Cattolica,
Firmato da padre Gemelli per sollecitazione, tra l'altro di Montini, sostituto alla segreteria di Stato, si raggiunge grosso modo questo obiettivo, quindi, davvero i legami con Milano sono interessanti. Io pensavo anche di aggiungere in apertura di questa mia breve comunicazione mi è venuto in mente leggendo l'intervista il Museo del Risorgimento, ma perché è il Museo del Risorgimento, naturalmente perché è un'istituzione benemerita milanese, perché è una delle case dei milanesi, per tanti motivi, però, leggendo le interviste, sentendo quello che dice De Gasperi anche del Risorgimento, mi è venuto in mente che forse la scelta non è stata casuale, perché in De Gasperi questa è la riflessione che mi è venuto in mente da fare e poi magari il professor Canavero mi correggerà ma
Perché studiato, è stato studioso del mondo cattolico molto prima di me.
Ma in De Gasperi e mi sembra che si sia veramente risolta l'antica frattura.
Figlia del Risorgimento c'è la frattura fra mondo cattolico, militante, organizzato e patria e Italia fra mondo cattolico e piena cittadinanza, naturalmente le tappe dell'avvicinamento dei cattolici e le istituzioni allo Stato sono state tante, hanno preceduto De Gasperi la Grande Guerra, il comportamento dei cattolici i quali ricordo, permettetemelo l'insegnamento del mio primo maestro professor Rumi che per primo in Statale quando io facevo l'università mi ha insegnato queste cose,
E poi Meda, Filippo Meda, avvocato milanese, che per primo è stato primo cattolico militante ministro di un governo del Regno nel 1906 e poi naturalmente Sturzo, il Partito popolare tutte tappe di avvicinamento, però mi sembra che in De Gasperi, presidente del Consiglio italiano quella ri quella frattura sia stata davvero ricomposta, del resto, leggendo queste interviste ci si accorge che De Gasperi voleva certamente un'Italia diversa da quella del 45 che lui si trova a dover governare faticosamente per tanti tantissimi anni.
Perché quella era un'Italia fatta di miseria, in gran parte fatta della necessità di ricostruire il Paese, e non solo, direi materialmente, ma anche Poli, ma anche o politicamente, ma anche e questo mi sembra importante moralmente la ricostruzione morale, la la riunificazione morale del nostro Paese, tra l'altro in un clima di guerra fredda incipiente che naturalmente complicava le cose poi la sconfitta militare, l'isolamento internazionale, la minorità internazionale perché ci trattavano come appunto in un certo modo, poi magari qualcun altro lo dirà allora De Gasperi voleva superare questa Italia, però al tempo stesso accettava di lavorare dentro questa Italia, dentro queste istituzioni, dentro la democrazia italiana, così com'erano, senza se e senza ma dimostrando, secondo me, un senso dello Stato e queste interviste, mi sembra che lo confermino, che non era poi così diffuso nel mondo cattolico militante. Questa mi sembra un po'una novità di De Gasperi, non lo so, mi è venuto di da pensarlo leggendo queste interviste molto necessario. Quel senso dello Stato dopo vent'anni di Stato partito fascista era proprio necessario avercelo,
è stato partito fascista, la cui eredità, peraltro, non era ancora del tutto risolta, sia destra estrema destra, sia all'estrema sinistra dello schieramento politico italiano di allora voglio dire cioè che De Gasperi mi sembra questa la prima cosa da sottolineare non condizionava la sua adesione alle istituzioni repubblicane al compimento di un progetto ideologico progetto ideologico che invece c'era in altre prospettive cattoliche anche qui a Milano, anche in Università Cattolica.
E che invece caratterizzava l'approccio di altri cattolici e di altri politici cattolici alla Repubblica democratica, dicevo poco fa il Museo del Risorgimento, ma in questa intervista e De Gasperi, reinterpreta in maniera molto vivace l'eredità liberale.
Anche se ovviamente la rinnova la rende vitale a contatto con l'Italia del secondo dopoguerra, e questo era inevitabile, non era più l'Italia reale di Stefano Jacini, era una cosa molto diversa, così dice a Tommaso Gallarati, Scotti, ha citato nel volume come se la mia politica non si svolgesse tutta nella libertà per la libertà e non sentirsi per tanti versi di potermi dire liberare anch'io poiché certi ideali e conquiste del Risorgimento sono tali che quando qualcuno se ne allontana già so sappiamo dove va a sbattere.
E allora, in queste interviste, rivendica il contributo dei cattolici prima al Risorgimento e, tra l'altro lo allunga perché guarda a cent'anni, che ormai aveva alle spalle di storia unitaria e quindi un contributo non solo alla rinascita politica dell'Italia, ma la rinascita sociale le parole sue sono operosità costruttiva che si è poi,
Espressa in tante tante tantis.
Time azioni di assistenza e di riforma di educazione e poi rivendica anche il contributo a quello che in genere si chiama e lui stesso lo fa il secondo Risorgimento alla Resistenza.
Replicando direttamente a quello che chiama un certo radicalismo giacobino che quel contenuti che quel contributo non lo riconosceva in tanti modi e peraltro bisogna dirlo non solo a parole
Dice così De Gasperi, riflettano gli storici, siamo qui, per questo riflettano gli storici, cosa sarebbe avvenuto se nel secondo dopoguerra, nel centro d'Europa Italia, Francia, Germania fosse rimasto spiritualmente un gran vuoto, una terra di nessuno aperta alle forze sovversive.
In questo volume, si diceva poco fa, lo diceva l'avvocato Alfano emergono veramente in maniera molto chiara le 3 direttrici fondamentali dell'attività di governo di De Gasperi, sono già state ricordate libertà, giustizia sociale, pace interdipendenti tra di loro.
Questo per lui, però, non rimaneva. Lo si scopre leggendo le interviste che sono, in certi casi, proprio un aiuto anche a ricostruire, lo dicono bene i curatori, la biografia di De Gasperi, perché non ha scritto una propria autobiografia e quindi, se non ce l'avesse raccontato lui, magari non saremmo venuti a conoscenza del fatto che tutti i giorni qualcuno bussava alla sua porta per dirgli i suoi problemi, problemi insormontabili, terribili, che lui sentiva la responsabilità di dover risolvere, erano per lui sofferenza quotidiana, quei principi che quelle tre direttrici fondamentali la democrazia formale. Infatti, in questo caso mi riferisco al testamento politico del 42 doveva diventare sostanziale, perché senza la giustizia sociale la libertà politica dice diventa una truffa
In effetti, il suo discorrere prova pervaso dall'assillo per la ripresa economica e il miglioramento delle condizioni di vita degli italiani problemi lo sentiremo, credo, fra poco decisamente collegati alla posizione internazionale dell'Italia, la cooperazione internazionale all'uscita dall'isolamento all'europeismo anche grazie a queste interviste oggi riusciamo meglio a cogliere la grandezza di cui ci parlava poco fa il professor Ornaghi di uno statista che in realtà per tanti della sua epoca epoca forse ancora per qualcuno,
Rimane un enigma, mi hanno colpito le parole di Montanelli, siamo nel 49, il Nuovo Corriere della Sera, mi domando come fa quest'uomo a governare da tanti anni gli italiani e uno dei più incomprensibili misteri della storia contemporanea, nulla gli somiglia, null'altro che la nuda realtà.
E il buon senso comune, come se questo non bastasse a governare gli italiani in quel frangente.
La personalità di De Gasperi, quello che io chiamo il suo carisma politico, anche se sono ben consapevole che una specie di carisma politico, al contrario, perché è molto diverso la la lettura di questo carisma politico non ha nulla a che vedere con quel che generalmente si intende per carisma politico, allora, nei vent'anni prima e forse come diceva il professor Ornaghi, anch'io anche oggi Montanelli lo descrive sempre in quel passaggio l'anti Narciso per eccellenza, il narcisismo politico è talmente diffuso che, francamente,
Sembra un po'una mosca bianca De Gasperi, per scusate questo inciso, ecco, tutto questo emerge con particolare nettezza.
Come emerge il suo stile comunicativo, colto dagli stessi giornalisti che lo seguono sono, credo, fossero una specie di tortura per De Gasperi, perché lo seguono sin in Valsugana, gli portano via i pochi giorni di vacanza che si concede questa la descrizione di un quotidiano britannico nell'estate del 46 le affermazioni del signor De Gasperi sono formulate con cura moderate. Nel tono ho avuto l'impressione che fosse piuttosto preoccupato di non esprimere il proprio parere in maniera dura o controversa, ma, nonostante abbia assunto un'attitudine difensiva, ha presentato il suo punto di vista in una maniera inequivoca. Mi ha colpito perché è un modo di affrontare i conflitti e di impostare i rapporti politici che cercava sempre
È questo che mi ha colpito di valorizzare valorizzabile, senza però nascondere ciò che per lui era imprescindibile, voglio dire che il rifiuto dell'attacco frontale, chi c'era, credo sempre in De Gasperi non significava nicodemismo e, d'altra parte, dire apertamente con decisione la propria posizione non significava squalificare gli altri per partito preso.
Vorrei dire ai partiti questa e un altro per scusatemi, cito passaggi che mi hanno colpito perché non riesco a non far passare attraverso la mia sensibilità questa intervista e questo è un difetto, non lo so, vorrei dire ai partiti e lo dice in un intervento radiofonico subito dopo il 2 giugno del 46,
Non in preghiamo, non accaniamoci da 20 ai vincitori, uno solo è l'artefice del proprio destino, il popolo italiano che, se meriterà da Dio la Las, la sua benedizione, creerà una repubblica di tutti, una Repubblica che si difenda da sé ma non perseguiti una décor democrazia equilibrata nei suoi poteri fondata sul lavoro ma giusta verso tutte le classi sociali riformatrice ma non sopra fattrice rispettosa della libertà della persona, dei Comuni delle Regioni.
Eccetera non vado avanti, lascio alla vostra lettura, è una posizione importante perché ha permesso il superamento di tante guerre civili, quella che c'era appena stata 43 45, quella che per fortuna non è scoppiata, ma era latente, il referendum istituzionale, quella della guerra fredda che attraversava lo sappiamo bene che l'Italia quella mi permetto di dire interna alla Democrazia cristiana perché le cose non erano semplicissime per De Gasperi anche dentro il partito e metteva a repentaglio l'unità del partito.
La disponibili, la disponibilità a collaborare con le altre forze democratiche fa parte di questa prospettiva, come pure lo notano i curatori, l'intenzione di sfuggire all'alternativa fatale tra guelfi e ghibellini colpiscono le affermazioni comparse nel popolo nel gennaio del 53, dice così il consolidamento della pace, la costruzione dell'Europa,
Il problema che ci angoscia della difesa comune tutto questo non verrà risolto con documenti, contesti contrattati, ossia saranno strumenti indispensabili, i testi, documenti trattati, ma bisogna che la volontà ci sia, bisogna che ci sia fra gli uomini irresponsabili.
Mi fa impressione questa descrizione, il presupposto della lealtà che ci si possa credere che le dichiarazioni vengano fatte con sincerità, c'è un'etica internazionale alla quale ci si tiene la parola data alla visione dei propri interessi, subordinata a quelli generali, in fondo anche qui.
Mi viene un po'da sorridere, professor, Ornaghi, perché su questo abbiamo o meglio il discusso lei quando ne avevo presentato un altro volume su De Gasperi e lui dice, ma in fondo anche qui, come in tutte le altre cose, si tratta soprattutto di uomini.
Bisogna che gli uomini si conoscano fra loro, che gli uomini responsabili si attengano alla fiducia nel contatto frequente e bisogna che si stabilisca una collaborazione di buona volontà, che è la premessa assoluta al lavoro di consolidamento nella difesa e nella pace.
Non è mero accomodamento.
Non è giolittismo quello di cui la accusavano i suoi avversari nella Democrazia cristiana.
Semmai, queste parole riflettono la ferrea volontà di costruire una democrazia di tutti, non giacobina, attraverso la composizione di diverse sensibilità, a chi nella Dc lo accusava di piegarsi al compromesso col mondo laico liberale De Gasperi, dà una lezione che superava le vecchie remore del cattolicesimo politico che si possono spiegare dal punto di vista storico ma che allora sarebbero state dannose per la tenuta della nostra democrazia è ancora lui che parla 1947 sbagliano quando dicono che io non so che cosa sia il combattimento, ma spesso la combattività si risolve in politica soltanto in alcuni gesti vistosi. Io credo che per un uomo di Stato il difficile non stia nei gesti, ma nel mantenere costantemente una posizione di possibilità
Chi crede veramente nella democrazia lascia le porte aperte alle possibilità del presente e dell'avvenire chi non ci crede si retici schemi in dogmi che deformano la realtà e il giudizio politico, una posizione di possibilità, ma chi mai lo crede?
Non solo in politica, che non coincide con tattica e opportunismo, che lo ricordano molto bene, i curatori del volume è lo sbocco del Sud retroterra, biografico, molto diverso da quello dei suoi critici democristiani, avversi al centrismo.
E per spiegarlo mi servo di parole molto belle di Maria Romana, il tuo centrismo non era solo una formula di equilibrio necessarie transitoria, ma ha una posizione di serietà politica, di giudizio nei confronti di una società pluralistica ed era anche un impegno di un'anima cristiana,
Che vuol tener conto della presenza di tutti e non solo di una parte, le interviste di cui stiamo parlando sono quindi una fonte, ed è l'ultima cosa che vorrei dire molto utile, anche dal punto di vista del confronto fra De Gasperi e chi nella Dc lo contestava faccio riferimento soprattutto al mondo che un po'studiato io che è quello,
Dei dossettiani della sinistra, democristiana dossettiana,
Di molto diversa la genesi dell'impegno politico di Dossetti e dei suoi amici.
E che si mettono a far politica per la verità, per mandato della gerarchia ecclesiastica, cosa che non è assolutamente, mi sembra di poter dire di De Gasperi, che invece abbiam B l'abbiamo visto fa un po'fatica da questo punto di vista, anche perché la sua prospettiva e da questo punto di vista mi sembra ancora collegata Sturzo al Partito Popolare un partito a confessionale oltre che moderatamente riformista il gruppo dossettiano si era invece formato a contatto con le tendenze culturali degli anni 30, una genesi divertiti diversissima e ne aveva assorbito la propensione per le sue evoluzioni universali, che implicavano una prospettiva progettuale molto forte, molto marcata e anche fortemente. Perlomeno, questa è la mia opinione statalista, e questo perché il partito attraverso lo Stato
O, si potrebbe dire anche la vittoria elettorale, cioè la conquista dello Stato aveva il compito di riplasmare la società in base a un modello ideale che il gruppo dossettiano, cresciuto alla scuola di Padre Gemelli e della neo scolastica milanese, aveva elaborato tra anni 30 e Seconda guerra mondiale.
Nel Vangelo i dossettiani vedevano una piattaforma ideologica da realizzare attraverso la politica, il partito doveva essere lo strumento di affermazione degli ideali cristiani nella società.
Incaricandosi di trasformarla in una sorta di anticipazione scatologica il paradiso in terra, praticamente
Così facendo delineavano un vero e proprio le parole sono di Giorgio Vecchio cattolicesimo politico, i cui obiettivi erano da perseguire tramite un partito ideologicamente connotato e quindi dichiaratamente cattolico e quindi indisponibile alle alleanze coi partiti laici di tradizione liberale, semmai disponibile a tripartito cioè all'alleanza mantenere un'alleanza con altri partiti fortemente ideologici quello socialista e soprattutto quello comunista De Gasperi, al contrario, pur esprimendo un impegno politico che partiva da premesse, certamente è fortemente religiose, non attribuiva alla politica il compito di realizzare il Regno di Dio sulla terra.
E quindi non pensavo a un partito forte, onnipresente, nemmeno pensava a un partito, diciamo così pedagogo, incaricato di educare l'elettorato trasmettendogli valori e identità, perché questo, semmai per lui era il compito della Chiesa attraverso le organizzazioni laicali, in sostanza per De Gasperi.
La politica si sviluppa su un terreno diverso da quello della fede, la famosa laicità di De Gasperi, terreno del contingente e quindi del parziale, è uno strumento indispensabile ma relativo, che non ha fini religiosi ma mira a garantire la libertà di tutti e di e di ognuno e a lavorare per una vita più dignitosa per i cittadini Lush,
Tenta di De Gasperi, so, insomma, non è per il partito etico.
Ma per il lavoro, come dicevo all'inizio dentro le istituzioni, che accetta la libera competizione democratica cercando di diluire spinte troppo guelfe, soprattutto se sono connotate da tensioni utopiche.
Finisco con una citazione del 46 sono se è sempre lui che parla dopo il disastro di un'epoca, non si possono lanciare verso l'altro, immaginoso costruzioni, lavoriamo ancora su ponti provvisori, passerelle le virtù proprie di questa fase, sono la tenacia, lo spirito di sacrificio, la support, la sopportazione,
La profonda convinzione che governare ministra aree vuol dire servire
Ed è in tal senso che mi considero il primo ministro.
Vorrei dire ancora due parole proprio sullo stile comunicativo, ma forse non faccio a tempo, mi dica lei.
Solo due parole, perché anche questo mi ha colpito moltissimo.
Emerge molto lo spessore umano, la grandezza interiore di De Gasperi, uomo discreto, misurato rispettoso nei toni, ma appassionato nella difesa di ciò in cui credeva puntuale nelle argomentazioni, altra cosa mai omissivo quando gli si fanno domande anche in pertinenti.
Impegnato nel lavoro di presidente del Consiglio a tempo pieno, senza aspettarsi ricompense e gratificazioni, se non la comprensione degli italiani, non chiedo nulla per me 1951, vorrei che almeno si riconoscesse che servo con onestà di intenti e con spirito di sacrificio, e il mio Paese
Al solo fine di salvarlo dalla disgregazione dal disastro, tanti contemporanei forse non l'hanno capito
Però, secondo me, De Gasperi ha raggiunto benissimo questo obiettivo, a lui dobbiamo tante cose ancora oggi il privilegio di vivere in una democrazia, il privilegio di vivere in un Paese che nel giro di pochi anni ha raggiunto il benessere economico e anche la credibilità internazionale.
Quindi mi ha fatto veramente piacere di poter conoscerlo meglio e di poterne parlare questa mattina, vi ringrazio molto.
Grazie davvero la professoressa bocce, grazie anche perché si è già, come dire, ha orientato le sue considerazioni lungo la pista di ricerca, che indicava anche il preside di Alfano, quindi De Gasperi a Milano, su un tema che a Milano del cattolicesimo ma anche Milano e il riconoscimento del valore del pensiero liberale in generale del pensiero risorgimentale in specifico, ma questi sarebbero credetemi,
Inutile, complessi ma rilevanti, Sor Canavero, prego,
Grazie
Ma?
E stamattina più volte è stato richiamato il, la spiritualità di De Gasperi, la sua politica ispirata, ecco, io lo vorrei riprendere per parlare di un tema fondamentale nella biografia di De Gasperi, e cioè l'attenzione per la politica estera e in seguito europea,
C'è alla base proprio l'ispirazione dell'internazionalismo cattolico che nasce in lui anche per il contatto con realtà diverse da quella dei politici cattolici italiani, che è proprio il fatto di aver vissuto, cosa che spesso si dimentica, per i primi quarant'anni della sua vita quindi anni di formazione all'interno,
All'interno dell'Isp dell'impero austro-ungarico, in questo possiamo trovare una consonanza con un altro dei,
Tradizionali padri dell'Europa, cioè Robert Schuman, che anche lui nasce come suddito dell'impero tedesco. Ecco questa questa idea dell'internazionalismo cattolico del fatto che tutti sono fratelli e che quindi si devono costruire ponti più che innalzare muri è alla base della sua concezione, è fondamentale della politica estera. Poi si uniscono altri elementi che vengono nel corso della sua esistenza, appunto, dicevo, l'esperienza al Parlamento
è multinazionale di Vienna, è un luogo dove latini, tedeschi, slavi si incontrano, spesso si scontrano, ma si abituano a lavorare a lavorare insieme e questo è un altro degli aspetti fondamentali. Aggiungiamo ci poi il l'esperienza che De Gasperi fa all'interno del Vaticano, nel periodo fascista e non solo
Perché il Vaticano è uno dei centri in cui possono arrivare liberamente le informazioni che spesso agli italiani non non arrivavano, ma anche per il suo compito, di parecchi anni di estensore, delle note di politica internazionale sull'illustrazione vaticana, una un aspetto che,
Talvolta non viene sottolineato, viene sottolineato per andare a cercare improbabili riferimenti filofascisti o filonazisti, come ha fatto qualche autore anni fa, ma quanto come preparazione, ha una visione internazionale del mondo,
Non a caso anni fa, Andreotti ricordava che quando De Gasperi apriva le sedute del Consiglio dei ministri, iniziava sempre con un excursus sulla politica internazionale, proprio perché il, la politica internazionale viene vista.
Da lui come il quadro all'interno del quale possono essere affrontati e sperabilmente risolti, i problemi della politica interna italiano,
Il.
E questo è uno degli aspetti che De Gasperi riesce a cogliere meglio di tanti altri all'indomani della caduta del fascismo, quando si tratta di distribuire degli incarichi ministeriali il la Democrazia cristiana, all'interno della Democrazia cristiana, c'è una certa tendenza a rivendicare il Ministero degli Interni Ministero degli Interni che tradizionalmente era stato il
Centro del potere ministeriale, se pensate che per quasi tutta l'Italia liberale il presidente del Consiglio teneva per sé anche il ministero degli Interni De Gasperi, all'intuizione della situazione drammatica dell'Italia, alla caduta del fascismo, che solo la politica estera, e quindi il ministro
Degli esteri può permettere di realizzare qualche cosa.
E il il ministero degli Esteri che gli permetterà di avere dei rapporti particolari con le potenze vincitrici e in particolare con gli Stati Uniti, De Gasperi, non
Potremmo dire, non ama gli Stati Uniti non è particolarmente legato alla cultura degli degli Stati Uniti e nello stesso tempo, gli stessi Stati Uniti non apprezzano più di tanto De Gasperi, il hanno la sfiducia nei confronti di un uomo politico cattolico preferirebbero un socialdemocratico, almeno questo risulta dalla dalla documentazione, ma piano piano le 2 posizioni si avvicinano e De Gasperi capisce che è solo attraverso un legame particolare con gli Stati Uniti che l'Italia può arrivare a risollevarsi e questo è l'avvicinamento che,
Permetterà poi all'Italia di rientrare nel novero delle delle potenze su un piano giuridico più o meno di di parità, con molte difficoltà con molte, con molti problemi,
Pensate solo al fatto che nel 48 all'Italia viene chiesto di partecipare in media al patto di Bruxelles, ma De Gasperi rifiuta, per motivi giuridici, per motivi.
Anche contingenti in vista delle elezioni del 1948, ma è intanto questo aspetto di politica internazionale che è alla base della della sua posizione e che poi lo porterà una volta superati gli ostacoli, una volta riuscito a inserire l'Italia nel Patto Atlantico, porterà poi De Gasperi a capire l'importanza della costruzione europea,
Nonché non lo capisse anche in precedenza, ma precedentemente i problemi della dell'Italia erano tali per cui la questione europea era messa in un angolo all'interno della Democrazia cristiana c'erano dei ferventi europeisti, pensiamo a Celeste Bastianetto al a Giachero a Benvenuti tutte personalità che spingevano per l'Europa Bastianetto il famoso perché all'Assemblea Costituente aveva proposto di inserire nell'articolo 11 quello che parla delle limitazioni di sovranità,
Per raggiungere risultati di cooperazione e di pace internazionale aveva proposto di parlare esplicitamente dell'Europa, ma la cosa non era andata
Poi a buon fine, il De Gasperi,
In una prima fase non ha la possibilità di occuparsi più di tanto della costruzione europea e quando, all'indomani delle elezioni del 48, che si rende conto che l'Italia da sola non può ottenere più di tanto anche nel rapporto privilegiato che cerca di intrattenere con gli Stati Uniti, che nasce la sua attenzione per l'Europa. E un'attenzione che fa sì che l'Italia aderisca immediatamente al alla comunità e del Car europea del carbone e dell'acciaio
Cosa che non era ben vista da molti ambienti, soprattutto dagli ambienti industriali, e sapete tutti che alle conferenze per la decisione di arrivare alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio De Gasperi, in accordo con Carlo Sforza
Il indica Paolo Emilio Taviani e a chi gli fa,
Ritenere li fa pensare, ma Taviani. Non è un esperto, non è un esperto del settore e De Gasperi risponde meglio così, se fosse un esperto del settore, avrebbe delle idee preconcette, saprebbe vo, vorrebbe portare delle
Dei risultati. Ha un suo gruppo, suo ha una sua idea. De Gasperi Taviani, invece, è in grado di poter realizzare la Comunità europea del carbone e dell'acciaio per i fini istituzionali per i fini non immediatamente riconducibili alla non immediatamente riconducibili.
A dei risultati pratici, ecco, c'è quindi sempre questo aspetto di.
Un interesse più generale, che va al di là del del risultato immediato è la politica dei piccoli passi, la teorizza in alcune delle sue interviste, in alcuni dei suoi interventi che può.
Il fa sì che molti che sono più ideologicamente orientati gli rimproverino questa
Dunque questa lentezza di questa prudenza nel muoversi, ma è proprio la caratteristica di De Gasperi, invece, sottolineare il
E aspetti dei piccoli passi lo lo dice anche in alcune delle sue interviste, rivendicando la bontà di questo suo.
Il modo di essere e probabilmente in questo ripensa, a quello che era.
A lui successo nella all'epoca dell'impero austroungarico, quando attraverso dei piccoli passi era riuscito poi a ottenere buoni risultati nella difesa dei principio nazionale italiano, all'interno dell'Impero austro-ungarico, ecco
Il questa sua posizione è una posizione ideale dell'Europa che De Gasperi costruisce man mano che passano gli anni e man mano che si rende conto che l'Italia da sola non può risolvere i grandissimi problemi che gli stanno davanti, uno tra tutti che spesso oggi viene dimenticato il problema del surplus di manodopera che deve essere risolto secondo le
Dottrine tradizionali attraverso l'emigrazione, per cui la Comunità europea del carbone e dell'acciaio viene vista anche.
L'Italia si muove per ottenere che questo compaia, nel negli articoli costitutivi, che ci sia anche la possibilità della.
Della mobilità degli o dei lavoratori all'interno dei Paesi che fanno parte della Comunità europea, il questo della Comunità europea è, se volete, il primo passo, poi c'è il secondo passo che avviene
Ringrazia di una questione internazionale, cioè allo scoppio della guerra di Corea, e il timore che la guerra di Corea sia un po'una prova generale di quello che potrebbe accadere poi in Europa nelle nelle cancellerie europee degli anni 50, il.
Il timore che, partendo dalla
Dalla Repubblica, dalla Repubblica democratica tedesca, l'Unione Sovietica si appresti ad una invasione verso l'Occidente. Fa sì che il si creino le condizioni per discutere del riarmo e
E di fronte alla possibilità del riarmo, la posizione negativa è quella dei francesi francesi, sono stati invasi tre volte dal 1.870 dai tedeschi. L'idea di rivedere un tedesco in divisa per i francesi è qualche cosa di insopportabile
E qui iniziano le discussioni iniziano il le
Si va, si va a valutare diverse possibilità e si arriva alla conclusione del piano Pleven, il piano Pleven che prevede un esercito europeo, la quella che sarà la base della Comunità europea di difesa. Ora
Il molti ritengono che sia una bizzarria, a partire dalla unificazione dell'esercito per arrivare alla costruzione europea, ma secondo le testimonianze che noi abbiamo De Gasperi, era convinto che l'Europa si sarebbe fatta solo quando si fossero realizzati due cose, l'unità della moneta e l'unità degli eserciti ecco, questo è alla base della sua,
Partecipazione alla costruzione della Comunità europea di difesa in questo De Gasperi vede l'occasione l'occasione che passa e che non tornerà più, dice il l'occasione per arrivare verso un'Europa qui poco chiaro se confederale o federale.
E ci sono testimonianze in entrambi in entrambi i sensi, il
Vede l'occasione per fare qualche cosa per fare avanzare l'idea dell'Europa è il momento di maggiore
L'interesse di De Gasperi per l'Europa, la politica europea di De Gasperi in questo momento raggiunge il suo punto migliore e attraverso il collegamento con Schuman e Adenauer riesce a ottenere l'inserimento nel Trattato CED dell'articolo 38, cioè l'articolo
Che prevede una vera forma di partecipazione, che non sia solo legata alla questione militare, ma che, attraverso questa, permetta di realizzare una sorta di unificazione europea con i Paesi che.
Ne facevano parte il, e questo è il momento in cui, grazie anche al alla spinta che a lui veniva da due personalità, una più vicino, uno anche parecchio lontana da lui e Luigi Einaudi.
Un grande europeista che, già all'indomani della prima guerra mondiale aveva.
Aveva scritto a favore dell'unificazione europea e dall'altra parte Altiero Spinelli, ecco, Spinelli, Einaudi, influenzano indubbiamente De Gasperi nella.
Nel muoversi sempre di più sul tema del, sul tema dell'Europa unificata e ci sono delle interviste qui nel libro, se ne trovano parecchie in cui De Gasperi parla del dell'Europa come un qualche cosa che permetterà all'Europa di sopravvivere e ci sono delle degli interventi che sono chiarissimi in questo senso nessun Paese europeo può sopravvivere oggi nel clima di guerra fredda e nel clima delle due superpotenze. L'Europa ha un futuro solo se riuscirà a essere unita e coesa. Ecco perché De Gasperi
E si muove sempre di più a favore della CED
E
Non riesce a realizzare il suo sogno per una serie di eventi contingenti il Trattato CED viene firmato nel 52, ma deve essere ratificato dai sei Paesi che lo hanno firmato, quattro paesi ratificano immediatamente, mancano all'appello l'Italia e la Francia.
E qui in Francia Risso, riprendono piede le tendenze contrarie alla.
Ah, la rimilitarizzazione tedesca.
Un'alleanza tra i gollisti, cioè la destra e i comunisti, fa sì che il progetto della CED, come vedremo, non non verrà ratificato per quello che riguarda l'Italia e l'Italia, in quel momento è impegnata nella riforma elettorale quella che,
Era veniva definita dall'opposizione socialcomunista, la legge truffa.
Che impegna il Parlamento italiano, in modo da impedire il la ratifica della Comunità europea di difesa, forse De Gasperi, pensava che, all'indomani delle elezioni del 53, una forte maggioranza centrista il avrebbe permesso rapidamente la.
Ratifica del trattato
Se questo era il suo disegno, purtroppo si sbagliava perché, come sapete, per poche decine di migliaia di voti il, la legge maggioritaria, non può essere applicata e quindi finiscono, anche finisce anche l'epoca dei.
E governi De Gasperi, ma questo non vuol dire che De Gasperi cessi di occuparsi del dell'Europa fino agli ultimi giorni della sua vita, e tutti sappiamo perché poi Fanfani ne fece un una grande pubblicità alle famose lettere che vengono scritte.
Da De Gasperi per incitare a prendere in esame la questione della ratifica della Comunità europea di difesa e purtroppo, il governo Pella in un modo e
Seguito anche il governo Scelba cercano di collegare la ratifica della CED ha dei vantaggi per la politica internazionale dell'Italia per la risoluzione di alcuni problemi, primo fra tutti il problema di Trieste. Questo avviene
In particolare con con Pella, ma anche con Scelba la tentazione di mercanteggiare la ratifica della CED con la soluzione internazionale di alcuni problemi rimane rimane sempre e questo
Fu un grave errore perché l'Italia non aveva la forza per fare per muovere,
Le cose in questo senso non era, come già in precedenza aveva detto Bevin, l'Italia non può ricattare nessuno da questo punto di vista
E questo è finale, purtroppo negativo per De Gasperi della caduta della CED muore proprio alla vigilia della discussione nel Parlamento francese, che affosserà definitivamente la Comunità europea di difesa.
E purtroppo De Gasperi non riesce a vedere realizzato il suo sogno di una Europa unita, un'Europa davvero unita che a quel punto esercito non esercito avrebbe avuto la possibilità di giocare ancora un ruolo importante nella politica internazionale, un ruolo importante che i singoli Paesi europei da soli e come si vedrà poco dopo con l'impresa di fallimentare di Suez nella Francia nella Gran Bretagna sono più in grado di realizzare quindi senza l'Europa,
Senza l'insieme dell'Europa, i vari Paesi dell'Europa sono destinati, pensa De Gasperi, a non contare nella scacchiera internazionale, grazie.
Grazie, professor Canavero, per ragioni di tempo, appunto, do subito chiedo subito al dottor Cariotti riprende la parola grazie grazie a voi, ringrazio innanzitutto la Fondazione De Gasperi, presidente Alfano, il professor Ornaghi di avermi invitato a parlare, io, come sapete, non sono un accademico, quindi,
Non potete aspettarvi una
Approfondimento, come quello dei coloro che mi hanno preceduto, dato che è il professor piano, è vero, ho parlato molto della politica estera, io punterei di più sulla politica interna e, dato che la professoressa Bocci ha parlato, ha approfondito la questione del mondo cattolico io vorrei invece parlare un po'del rapporto di De Gasperi con i partiti laici dell'alleanza centrista che lui realizza.
L'indomani della guerra De Gasperi si trova ad affrontare una situazione di estrema difficoltà, percorrere un sentiero molto stretto perché è un Paese distrutto, lacerato dalla guerra che ha avuto, anche nella sua parte finale, una dimensione di guerra civile. Certo, c'è l'antifascismo come una sorta di collante che tiene insieme forze anche molto diverse e che permette di realizzare quel compromesso fruttuoso da cui nasce la Costituzione italiana. Ma l'antifascismo ha i suoi limiti, nel senso che è un concetto fondamentalmente negativo, cioè se io mi oppongo al fascismo, perché lo faccio perché il fascismo è un prodotto inevitabile del capitalismo e quindi, per evitare il suo ritorno, bisogna estirpare il capitalismo. Questa è la posizione delle forze marxiste, la posizione di altre, forse no. Io mi oppongo al
Al fascismo, perché è un sistema totalitario, dittatoriale e quindi, al tempo stesso, mi oppongo anche a chi vorrebbe instaurare un'altra forma di dittatura chiamata dittatura del proletariato. Insomma, sono posizioni chiaramente divergenti, cosa che emergerà emergerà molto presto, ma poi c'è un altro problema. Non è che tutti gli italiani aderiscono all'antifascismo, c'è una parte molto consistente di italiani che, senza approvare particolari nostalgie per il regime dopo il disastro della guerra, però, hanno una visione conservatrice di legame con la tradizione, che li rende diffidenti verso la resistenza, verso l'antifascismo, verso quello che lei mi chiamava il vento del Nord e De Gasperi è consapevole di tutto questo e secondo me qua c'è già una sua scelta molto importante, che è quella di insistere perché su Repubblica monarchia votino gli italiani, si faccia il referendum, cosa che inizialmente non era prevista, perché doveva essere l'Assemblea costituente a decidere. E questo che cosa provoca. Ci sono 10000000 di voti per la monarchia sono tantissimi. Nel Sud la monarchia stravince praticamente dappertutto, con con rarissime eccezioni, però la vittoria della Repubblica legittima il nuovo ordinamento molto di più di quanto sarebbe stato se fosse stata semplicemente approvato da dei parlamentari. Quindi, da questo punto di vista la mossa di De Gasperi si rivela saggia da una base di legittimazione forte all'ordinamento all'ordinamento repubblicano. Però, al tempo stesso, appunto, emerge questo fondo conservatore di insofferenza nei confronti delle novità e c'è il rischio di uno slittamento del ceto medio verso destra. Alla fine, l'origine del fascismo è dovuto proprio a questo, al fatto che nel nel primo dopoguerra, i ceti medi
Finiscono anche avvertendo la minaccia di chi vuole fare come Russia finiscono per fare una scelta di destra autoritaria e questo, De Gasperi, lo vuole evitare e non è un compito facile, perché poi, anche all'interno della chiesa lui ha una sponda molto importante in Vaticano che è monsignor Montini ma ci sono degli ambienti delle forze che vedrebbero con una certa simpatia l'instaurazione in Italia di un regime clericale autoritario e poi dall'altra parte c'è il problema del rapporto con le sinistre,
Bisogna dire che il Partito comunista, nella fase costituente, tiene una posizione moderata. Sicuramente va riconosciuto a Palmiro Togliatti di essersi battuto contro la prospettiva dell'esplosione, di una guerra, di una guerra civile in Italia che potenzialmente poteva poteva esplodere, però lui riesce a disciplinare, diciamo, questo estremismo, questa attesa messianica di un mondo nuovo che c'è nella base comunista e che in fondo è stata ereditata dal socialismo massimalista del periodo prefascista, come lo fa li disciplina attraverso il mito sovietico, sostanzialmente, cioè non dobbiamo avere fretta. C'è l'Unione Sovietica che un punto di riferimento ha dimostrato che il socialismo si può realizzare, che non è soltanto un'utopia che vive sulle nuvole. Il socialismo è passato dall'utopia alla storia e quindi fortissimo deve essere l'ancoraggio con l'Unione Sovietica, anche con situazioni paradossali, perché voi pensate al rapporto con la Jugoslavia, no
Nell'immediato dopoguerra, la Jugoslavia è un modello nel 1944 Togliatti dice ai comunisti del Friuli Venezia Giulia fate in modo che a Trieste arrivino per prima gli jugoslavi che così instaurano il socialismo, poiché cosa succede che Tito rompe costali, Egitto diventa un fascista, il partito jugoslavo diventa un'accolita di spie di assassini letteralmente sull'Unità trovate scritto questo,
E allora, di fronte a un partito che ha un legame così forte con una potenza straniera e per di più una potenza totalitaria, è evidente che il sentiero è molto stretto, da una parte c'è un potenziale di destra.
Persone come Luigi Gedda, tanto per non fare nomi e dall'altra, c'è un partito comunista che ha egemonizzato quello socialista e che ha tra, diciamo, i pilastri del suo modo di vedere le cose, l'appartenenza a un movimento comunista internazionale la cui vertice si trova al Cremlino e come esce De Gasperi da questa morsa, sicuramente uno degli risorse maggiori per lui è,
Il rapporto internazionale con l'Occidente. Innanzitutto il Piano Marshall, Piano Marshall è uno strumento attraverso il quale si rilancia l'economia italiana e si pongono le basi per la ricostruzione. Dall'altra parte è il grande merito di De Gasperi che, appunto, non ha alle sue spalle quel contrasto tra laici e cattolici nato tra dal pareggia di Porta Pia perché lui ha vissuto la sua formazione in Austria, Ungheria, dove la situazione era completamente diversa, e quindi la sua apertura agli esponenti liberali laici, il liberalismo italiano, uscito squalificato per la sconfitta che ha subito da parte del fascismo, ma da offrire delle risorse, per esempio ad offrire. Luigi Einaudi, che infatti, nel 1947 De Gasperi chiama a fare il ministro del Bilancio ad offrire una personalità come Carlo Sforza che era stato in esilio sotto il fascismo, era già stato ministro degli Esteri sotto Giolitti, aveva concluso il trattato di Rapallo con cui si era regolata la situazione della frontiera orientale italiana e De Gasperi lo chiama al ministero degli Esteri, sarà uno degli architetti della scelta occidentale dell'Italia e più in generale, c'è da parte sua un'apertura nei confronti della socialdemocrazia perché
Saragat, erede della tradizione turatiano, si è staccato dalla logica frontista, con la scissione di Palazzo Barberini, da gennaio del 1947, e c'è il partito repubblicano che anche quello ha da offrire ad offrire delle risorse e con questa alleanza De Gasperi affronta la grande prova delle elezioni del 1948 per cui secondo me è profondamente sbagliato, scusate che faccio una piccola polemica giornalisti è profondamente sbagliato dire, come sostiene Italo Bocchino nel suo libro, che il 18 aprile del 48 è una vittoria della destra e non lo è affatto innanzitutto De Gasperi è odiato dalla destra.
L'austriacante quello che ha applaudito all'impiccagione di Cesare Battisti, cioè da parte neofascista, c'è una polemica contro De Gasperi violentissimi, un po'studiato il neofascismo. Vi posso assicurare che, se guardate alla sua stampa, è una cosa, è una cosa terribile, ma poi soprattutto De Gasperi si allea con forze che sono di sinistra. La socialdemocrazia è partito repubblicano, era un partito per certi versi a sinistra dei socialisti, per la sua opposizione al sistema istituzionale monarchico che invece i socialisti non consideravano così così centrale e anche il programma che poi De Gasperi
Attua negli anni del centrismo è un programma avanzato, si fa la riforma agraria, che ha dei limiti, ma comunque cambia alcune situazioni importanti. C'è la Cassa per il Mezzogiorno, era un'idea che esponenti come Nitti, come Giovanni Amendola, avevano avanzato già prima di avere uno strumento agile che potesse intervenire in maniera straordinaria per dare al Mezzogiorno le le infrastrutture di cui aveva bisogno. C'è il contributo che dà, per esempio, un Ministro della Difesa, come Randolfo Pacciardi, che ricostruisce le Forze armate italiane dopo la catastrofe dell'8 settembre, cercando di rompere la continuità con l'esercito monarchico. C'è tutta l'apertura internazionale, lasciatemi ricordare la liberalizzazione degli scambi voluta dal ministro del Commercio estero, Ugo la Malfa, quindi la politica di De Gasperi è una politica di progresso, non è affatto una politica di destra o una politica conservatrice. Pensiamo poi all'operazione Sturzo
Quando nel 1952 si va a votare per il Consiglio comunale di Roma, Luigi Gedda, con la copertura di Pio dodicesimo, vorrebbe che la Democrazia cristiana si alleasse con le destre De Gasperi, prende un po'tempo e alla fine però riesce a sventare questa manovra anche con la sponda che gli viene offerta dai dai partiti laici.
E poi e poi c'è il tentativo di stabilizzare questo equilibrio con la legge maggioritaria del 1953 legge che, anche se osteggiata dalle sinistre come legge, truffa in realtà è una legge che erano scatta, soprattutto quelli vuoti che vanno a destra. Il Movimento sociale italiano triplica i voti nel 1953, quello monarchico non proprio così, ma comunque a un aumento molto consistente sono quelli i voti che non fanno scattare. Non fanno scattare la legge maggioritaria, quindi, da una parte e De Gasperi riesce a costruire un equilibrio importante. Riesce a promuovere la ricostruzione economica dell'Italia, il suo inserimento nel contesto internazionale con la scelta occidentale di cui Up e, soprattutto, la scelta europea di cui ha parlato il professor Canavero. Tra l'altro, è importante questo suo rapporto con Altiero Spinelli, cioè certe polemiche contro il Manifesto di Ventotene sono un po'ridicole, perché certo questo manifesto avevo un'idea di una rivoluzione, ma c'era il fascismo, cioè come lo sia batteva il fascismo, se non con la forza, con una rivoluzione, ma quando poi Spinelli si trova ad agire nell'Italia liberata e diventa una sponda importante di De Gasperi, approva il Piano Marshall, lavora per la, per la costruzione europea, quindi dicevo
De Gasperi è l'artefice principale della democrazia italiana, è l'artefice principale di un equilibrio politico che si fonderà sull'egemonia della Democrazia cristiana, non riesce a stabilizzarlo perché, appunto, viene sconfitto sulla legge elettorale maggioritaria, però tutto ciò che l'Italia poi ha vissuto i progressi sia pure tra 1.000 contraddizioni che il nostro Paese ha fatto negli anni successivi, io credo si debba riconoscere che sono in gran parte merito di Alcide De Gasperi, grazie,
Ringrazio molto, ma credo, tortelli Galotti, aggiungo un ringraziamento per il fatto che ci ha consentito di non sforare il limite di tempo non superabile che ci è stato imposto proprio per queste ragioni di tempo io.
Mi limito a ringraziare davvero sentitamente delle transazioni di cui la Fondazione, credo farà farà tesoro, ringraziare voi tutti per l'attenzione e al uno dei due curatori, professor Mazzei, che è qui presente il ringraziamento a lei e al professor Ballini per questo.
Davvero lavoro, dicevo, en passant, ma lo facevo da vecchio accademico edizione, critica, ma che adesso delle edizioni critiche costano fatica, ecco, molto più di lei, silloge, eccetera, quindi davvero un grazie sentito e chiedo scusa se non le chiedo una qualche riflessione ma davvero il tempo in questo caso ci signoreggia noi tutti quindi un grazie davvero e chiudiamo i lavori qui grazie.
C'è, dottoressa Raqqa, ricorda che c'è la visita e
Volevo ringraziare tutti voi, Presidente Alfano, dottor professor Ornaghi, relatori.
Eh no, non abbiamo qui il libro oggi in vendita, ma lo potete trovare naturalmente in libreria on line, però mi avete fatto venire voglia veramente di di leggerlo, di leggerlo con grande attenzione, ci avete parlato di anni importanti, della nostra storia e di questo vi ringrazio di là c'è un brindisi per per Fondazione e poi andiamo a fare la visita al museo,

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