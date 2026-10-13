“De Gasperi. Interviste (1944-1954)” dedicato ad approfondire i temi dell’omonimo volume pubblicato da Studium nella collana Degasperiana, curata dalla Fondazione De Gasperi.

Intervengono: Maria Bocci, (rdinaria di Storia contemporanea dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), Alfredo Canavero, (Già Ordinario di Storia contemporanea dell’Università degli studi di Milano), Antonio Carioti (Giornalista del Corriere della Sera).
Introduce e coordina Lorenzo Ornaghi (Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione De Gasperi).
Sono inoltre presenti: Pier Luigi Ballini (già Ordinario di Storia contemporanea, … Università degli Studi di Firenze, e membro del Consiglio della Fondazione De Gasperi), Federico Mazzei (Associato di Storia Contemporanea, Università LUMSA, e membro del Comitato Scientifico della Fondazione De Gasperi).
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