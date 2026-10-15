Intervengono: Pierluigi Battista, Andrea Carteny.



Modera Ruben Della Rocca.



Saluti Alessio Pellegrino.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Sacerdote del terrore" di Carmen Del Monte e Ilaria Sechi", registrato a Roma giovedì 15 ottobre 2026 alle ore 20:40.



Sono intervenuti: Miriam Haiun (responsabile delle attività culturali del Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani), Ruben Della Rocca (assessore alla Memoria dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI)), Alessio Pellegrino (presidente dell'associazione culturale Iniziativa DROR), Andrea Carteny …

(docente di Storia delle relazioni internazionali alla Sapienza di Roma), Pierluigi Battista (giornalista e scrittore, editorialista dell'Huffington Post), Carmen Dal Monte (filosofa e saggista).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 29 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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