13 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro di Roberto Gasparotti e Paola Zanca "Il regista di Berlusconi. I segreti dei miei trent'anni con Silvio" (PaperFIRST, 2026)

DIBATTITO | - Milano - 19:02 Durata: 57 min 41 sec
A cura di Valentina Pietrosanti e SI
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Roberto Gasparotti e Paola Zanca "Il regista di Berlusconi. I segreti dei miei trent'anni con Silvio" (PaperFIRST, 2026)", registrato a Milano martedì 13 ottobre 2026 alle ore 19:02.

Sono intervenuti: Gianni Barbacetto (giornalista de Il Fatto Quotidiano), Roberto Gasparotti (già curatore della comunicazione di Silvio di Berlusconi), Paola Zanca (giornalista de Il Fatto Quotidiano), Gianni Barbacetto (giornalista), Paola Zanca (giornalista), Roberto Gasparotti.

Tra gli argomenti discussi: Berlusconi, Comunicazione, Cultura, Editoria, Forza Italia, Libro, Partiti, Politica, Putin, Storia.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 57 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Quando mi danno l'ordine, io comincia.
Buonasera a tutti sono Gianni Barbacetto, lavora al Fatto quotidiano e mi hanno invitato e io con grande piacere ho accettato di venire a presentare questo libro.
Di Roberto Gasparotti, scritto con la mia collega di redazione Paola Zanca, lavoriamo nello stesso giornale due redazioni diverse, io sono a Milano, lei a Roma, ma ci conosciamo, siamo amici, protagonista questa sera però è Roberto Gasparotti non so probabilmente tutti quello che,
Quelli che sono presenti lo conoscono, ma forse no
è, diciamo, l'autore di un frame storico o nella storia della politica italiana, e cioè la messa in scena del discorso con cui Silvio Berlusconi,
E si è presentato come politico al Paese e poi di tante altre cose e siamo qui proprio per parlarne, il regista di Berlusconi è stato titolato a questo libro
Poi io gli chiederò se è una definizione che si attaglia precisa in maniera precisa a quello che lui ha fatto e che ci racconterà un po'negli anni per Silvio Berlusconi, ma io dovete scusarmi. La prima domanda la faccio naturalmente Roberto Gasparotti. E ed è questa, ma come mai tra tante case editrici, per esempio qui siamo in una libreria della Mondadori come mai Roberto Gasparotti ha scelto di pubblicare il suo libro con una casa editrice? Si chiama Paper First, che è la casa del Fatto Quotidiano che diciamo con Silvio Berlusconi, non è sempre stata molto benevola, per dirla in maniera gradevole
E la la diciamo tutto nasce da un'intervista con Paolo Zanca,
Mi è piaciuto, come ha scritto scusate.
Ah, mi era piaciuto il modo in cui aveva scritto l'articolo senza fronzoli, cioè praticamente ha riportato quello che era il mio pensiero sulla collaborazione con Silvio Berlusconi.
Pulito, senza diciamo né denigrare né osannare. Da lì è nata questa specie di fiducia, ma era nato tutto per creare un video perché all'inizio volevo io volevo dare la possibilità a questo archivio che avevo di prendere vita, cioè di continuare un pensiero di Berlusconi che era il famoso documentario, il fiume della libertà un documentario che durava due ore il presidente mi ha negli anni mi faceva elaborare, cambiare in continuazione, ma soprattutto me lo faceva. Aggiornare quindi la nostra, l'idea iniziale, più che un libro era proseguire. Questo racconto video su inediti, che il presidente mi ha lasciato
Però diciamo nel tempo, nel nel mio continuo raccontare queste cose, Paola, diciamo, ha suggerito di iniziare a scrivere un libro, il libro, quando è nata questa questa idea del libro, credo che Paola ne abbia parlato con Marco Travaglio.
Marco Travaglio ci ha suggerito di leggere il libro che aveva scritto Montanelli Longanesi sul cameriere di Mussolini e credo che da lì è nato lo spunto anche di scrivere questo diario che il quello che io ho raccontato a Paolo Zanca nella massima fiducia che quello che io raccontavo veniva riportato fedelmente come si è comportata la mia collega credo che si è comportata in maniera stupenda come tutti i suoi collaboratori della proprio il Phest
E del del giornale e il fatto che fino a oggi, credo, stiamo avendo un insomma un buon successo di di questo libro. E allora Paola e subito confermo Coffea sei andata dal direttore megagalattico e cosa cosa vi siete detti? Ma guarda, faccio un piccolo passo indietro, nel senso che io non conoscevo Roberto Gasparotti, perché quando diciamo non seguivo il centrodestra all'epoca avevo appena iniziato un po'a fare la cronista parlamentare, ma stavo più su sul centrosinistra.
E quindi però, come dire, ovviamente sapevo chi era e né con lo scrivo nel libro, nessun come dire. Avevo anche un discreto timore nei suoi confronti, perché chiaramente c'era questa grandissima macchina di comunicazione che funzionava in maniera perfetta nella sua diavolerie ecco
Passare questo termine nel senso che, quando arrivava, quando ci si andava fuori da palazzo Grazioli, mi è capitato oppure si arrivava in Parlamento e in qualunque altro comizio. Insomma, c'era un chiamiamolo, un servizio d'ordine, non lo so come dire, comunque, insomma, tutto funzionava in maniera abbastanza
Seria, ecco, mettiamola così, tant'è che a tutti quelli soprattutto parlo di cameramen, operatori, video vari a cui ho detto che stavo scrivendo un libro con Gasparotti o venire spalancano gli occhi dico, ma come Gasparotti e ognuno ha un aneddoto tragico a me non m'ha fatto entrare perché ero vestito male a me m'ha sbattuto fuori perché avevo la telecamera troppo piccola e io sono stato cacciato perché, insomma, non c'è una persona che mi abbia detto a bere un caffè,
No, ho trovato solo solo racconti terrificanti sulla sua persona, perciò, quando mi è capitato di vedere, ovviamente sto scherzando, Roberto lo sai ormai questa cosa la racconto quando mi è capitato per caso di incontrarlo alla Camera, alla presentazione di un libro perché, insomma, dopo la morte di Berlusconi vari giornalisti hanno deciso di raccontare un po'
I loro ricordi di quegli anni d'oro e l'ho visto e mi sono avvicinato e ho detto guardi io lavoro al Fatto Quotidiano sicuramente non non le sarò simpatica, però, se vuole questo è il mio numero e se ne va poi in realtà sono passati mesi. Non ci siamo mai sentiti fino a che è iniziata a circolare l'ipotesi che poi si è concretizzata solo ora di intitolare l'aeroporto di Malpensa a Berlusconi allora sono stata io a riscrivere gli ho detto, ma secondo lei cosa ne penserebbe Berlusconi toppe dai prendono d'alienata detto, prendiamoci un caffè e da lì è iniziato. Insomma, questo questo racconto che poi gli ho proposto di trasformare il libro, quindi è andata così in maniera molto, molto semplice. Non ci sono grossi grossi, reperisce beni cosa c'entra il cameriere c'entra perché
Un punto travaglio. Quando poi scusami mi sfuggiva alla tua domanda quando, insomma con un anche lì con un po'di timore etto, ma Marco sai, ho avuto modo di agganciare, Roberto Gasparotti, te lo ricordi, certo, figura Tirelli ha iniziato con la sua, diciamo schedatura nel dettaglio come fa di chiunque
Abbia abbia incrociato sulla sua strada e gli ho detto guarda, ci vorrebbe raccontare delle cose tu che dici è il caso non è il caso, ma certo era entusiasta, ovviamente perché fondamentalmente, come dire da noi vige la la la regola aurea de il fatto prima di tutto nel senso il racconto del di quello che chicche che succede è averlo dalla viva voce del suo protagonista, insomma, era un'occasione irripetibile e immediatamente m'ha detto ti devo regalare questo libro perché perché, insomma, se ti ispiri a quello viene fuori, perché è il racconto di questo usciere che stava fuori dalla studio di Benito Mussolini a Palazzo Venezia e, di fatto,
Una volta caduto il Duce Montanelli e Longanesi lo hanno avvicinato dicendo, cercando di convincerlo a raccontare rispetto a Gasparotti è andata un po'diversamente perché loro raccontano di averlo dovuto, far bere un discreto numero di bicchieri di vino per convincerlo, Roberto eh no,
Astemia Ubisoft,
Però appunto da questa conversazione, diciamo alcolica è venuto fuori un racconto strepitoso. Vi consiglio di leggerlo se vi capita perché lui, da questo punto di osservazione privilegiato, quindi, l'ingresso dello studio ha raccontato tutto quello che ha visto, diciamo gli anni del grande successo
E la storia con Claretta, i periodi bui dei dei tradimenti e della caduta. Insomma, è veramente un libro interessante che abbiamo un po'provato. Ovviamente non non non non ci non siamo a quei livelli che abbiamo un po'. Ho provato a riprodurre, quindi, raccontando, dal punto di vista dell'uomo che stava dietro la macchina da presa del grande spettacolo che Silvio Berlusconi ha messo in scena per 30 anni, insomma farci raccontare cos'è che non abbiamo visto e, insomma, ci sono parecchie cose, ecco la cosa. Una delle cose che mi hanno più colpito è il
Diciamo l'attenzione ai dettagli e dove tutto deve essere perfetto, pensato, improvvisa, no, nulla deve essere lasciato all'improvvisazione, quindi tutto molto curato, perché bisogna raggiungere un risultato e dunque bisogna che questo risultato si è raggiunto anche con la massima cura dei particolari. Devo dire, una delle cose che più mi hanno colpito è l'Afor, la costruzione dei palchi no e iter, come i teli
Dovevano suggerire una un'immagine del leader anche laddove diciamo a volte il palco non c'era c'era solo il telo. Eccoci, racconta queste cose dopo, ecco, proprio è avvenuto fin qui in piazza Duomo, il primo congresso di Forza Italia, successe che noi eravamo ad Assago, però il comizio finale del primo congresso venne fatto qui in piazza Duomo, questo palco di piazza Duomo
E non no, non aveva nessun tipo di protezione e quindi su questo palco salì la qualunque e questo a Berlusconi dava terribilmente fastidio, anche perché poi, nelle immagini de della diretta delle televisioni dei telegiornali di fianco Berlusconi, si posizionarono personaggi, insomma, che sminuiscono la figura del Presidente e da quel momento abbiamo deciso, con gli scenografi che questo non sarebbe mai più accaduto.
Intanto Berlusconi, quando doveva approvare per un comizio o per una grande manifestazione, chiedeva il plastico, quindi, ancor prima che Vespa facesse vedere, diciamo, i modellini delle cose Berlusconi, con le abitudini televisive scenografiche che aveva negli studi di Canale 5, agli scenografi chiedeva un plastico e io ero portavo questo plastico. Il presidente ne discuteva, voleva vedere come veniva
Realizzato era in scala perfettamente compatibile con quello che si vedeva anche a occhio nudo e ed era una ricostruzione fedele, addirittura successe che una assistente dello scenografo in uno di questi,
Quindi questi plastici.
Mise delle sbarre di di cartone in più per reggere la copertura del tetto, ma erano solo per una questione banale per reggere questo foglio leggerissimo che copriva il palco, dove avrebbe parlato il presidente, il presidente guardando queste travi, ma erano solo dei pezzettini di carta incollati disse, ma questo da sotto è un bell'effetto, quindi dovemmo, con lo scenografo architetto, ricominciare a ricostruire e a fare i calcoli per creare queste enormi travi bellissime da vedere perché poi furono anche illuminate, eccetera e che fu per il palco di piazza piazza San Giovanni
A Roma, quindi, la costruzione per evitare che.
Senatori, ministri, onorevoli fan del presidente, salissero sul palco. Noi creavamo un'isola per il presidente, dove c'era un accesso molto stretto, chiuso, sorvegliato dalla vigilanza e dove non poteva cedere nessuno e poi c'erano tanti altri finti ingressi, con addirittura delle scale che portavano nel vuoto e siccome il palco aveva mediamente un'altezza di due metri e 40, chi era nella platea che era in piazza, ovviamente vedeva solo Berlusconi che parlava, ma c'era anche un'altra ragione per non avere persone sul palco, se non alla fine. Quando lei invitava il Presidente, la ragione era pronta per
Perché noi avevamo il Presidente che usava moltissimo il il fronte che erano questi due vetri che proiettavano, diciamo, alcune linee guida del suo intervento che lui attraverso i vetri trasparenti, leggeva se ci fossero state tante persone sul palco, la vibrazione anche minima, de de del calpestio o anche della di leggeri sposta
20 avrebbero fatto tremare di specchi riflettenti e il presidente non avrebbe più avuto la guida, diciamo, del del suo discorso e del suo intervento non pre non improvvisavano, non parlava a braccio poche volte.
Il Presidente si preparava tantissimo fatti, noi sotto il palco veniva creata proprio una segreteria dove c'erano i pronte Christie, perché lui fino all'ultimo anche in macchina, prima di scendere per l'intervento in piazza o in teatri, eccetera, correggeva continuamente il suo discorso quindi avevamo tutto un'organizzazione per stamparli e poi anche in cartaceo le sue correzioni e il suo intervento e,
E alla fine molte.
Cioè c'era una una sorta di caccia al suo materiale cartaceo perché le sue continue
Diciamo correzioni di suo pugno,
Avevano tutte un fascino particolare.
Metteva anche le battute e le barzellette o quelle erano improvvisa, no, quelle dicemmo che si ispirava ai volti che vedeva perché, contrariamente a molti personaggi, suo tante cose che vedo ancora oggi molti politici parlano lontani dal pubblico.
Il, il podio del, diciamo, del dell'intervento, eccetera, e lo neanche in teatro è lontanissimo, quindi praticamente guardano nel vuoto, invece Berlusconi addirittura mi faceva aggiungere nei teatri le seggiole.
Perché lui voleva stare col col podio a contatto diretto, voleva, mi faceva mettere le luci a illuminare la platea perché voleva vedere con chi parlava e capire le emozioni che trasmetteva e su questo era unico perché lui.
Guardando le persone, traeva anche queste battute barzellette, eccetera, e capiva se il Pubblico, la platea, gli rispondeva a quello che stava dicendo.
Credo che sia recente la cosa di.
La Presidente del Consiglio o il Presidente del Consiglio non vorrei pensare.
Che è apparsa troppo alta, perché è evidente e perché evidentemente non c'era un un Gasparotti avi smisurato, sebbene io le dico sinceramente che abbiamo passato periodi non belli perché avevamo il presidente Fini.
Con una certa altezza e avevamo il presidente Berlusconi,
Quindi, quando si alternavano ed è successo parecchie volte, i primi tempi si alternavano allo stesso podio.
Era brutto mandare un tecnico regolare i microfoni, eccetera, e quindi il più delle volte ci organizzavamo con meccanismi con, diciamo, con dei de dei motori che andavano e venivano insomma, ecco, cioè abbiamo sempre fatto in modo di non disturbare la platea, si alzavano i microfoni no,
Odio se si muoveva la pedana, la pedana sì sì, ma guardi che lo fanno anche all'Onu e cioè io sono stato più di una volta all'Onu, negli interventi del presidente Berlusconi o anche nella il capitolo quando ha fatto il famoso discorso ecco lì è tutto automatizzato, cioè si muove tutto in funzione delle altezze della persona che si presenta, è ovvio,
Paola, tu, hai hai lavorato con con con ko, con che animo ha incominciato a a fare questo lavoro che ha portato poi al libro aveva in mente più la politica, aveva in mente che che cosa, qual era il tuo piano di lavoro, no, assolutamente c'è il principio diciamo di base era che questo non fosse un libro.
Politico nel senso di di un declino del classico racconto del partito, oppure nelle, anche se in realtà io penso che sia un rack quello che è venuto fuori è in realtà molto più politico di tantissimi altri discorsi perché, come dire attraverso questa costruzione di questo sette è chiaro che
Silvio Berlusconi è riuscito ad avere, come dire, un livello di comunicazione altamente efficace, un livello anche di.
Come dire, conquista del consenso che era strettamente legata voglio dire a quello che facevano e agli artifizi d'immagine che hanno costruito e per cui, come dire più politico, di questo dubito che ci sia altro in nome dell'immagine hanno fatto delle cose secondo me sconvolgenti cioè una per esempio una che mi ha,
Che mi ha colpito è quella, magari dopo Roberto la racconta meglio.
Del discorso alla Knesset, cioè sono andati una raccontava tu, perché sembra questa mi sembra, una delle cose più sfiziose, sì, ma il presidente Berlusconi si preoccupava molto del futuro della storia che sarebbe venuta dopo tanti anni alla sua scomparsa e quindi il messaggio era devo rimanere nella storia con, diciamo, un'immagine buona, andiamo alla Knesset, il presidente e uno dei pochi presidenti che parla, diciamo in quel contesto parlamentare e
Rientrati poi a Roma, le immagini non gli piacciono, ma non per volontà, diciamo né nostra né dell'organizzazione, non gli piaceva perché avevano una luce e noi i totali va bene, ma nei primi piani erano non avevano una illuminazione adeguata, ci suggerisce, potevamo fare qualcosa, è ovvio che ci siamo,
Messi a studiare prima, abbiamo provato elettronicamente a vedere i video, ma non c'era niente da fare. Abbiamo ricostruito, non tutto il Parlamento, una porzione per incastonare il primo piano del presidente, quindi abbiamo ricostruito il muro della Knesset, però, con fra virgolette, una illuminazione giusta, compreso il podio, il microfono eccetera l'abbiamo posizionato a Roma, fra l'altro, nel mio ufficio del plebiscito avevamo fatto levare scrivanie, eccetera, e avevamo posizionato questa scenografia molto ridotta ma che permetteva ai primo piano abbiamo fatto delle prove e poi dopo non se n'è fatto più nulla, perché ci furono degli accadimenti diversi che ci impedirono di portare avanti questa quest'idea ricostruito
Nonché una piccola porzione, sia una porzione per il primo piano perché, onestamente, non non rendeva giustizia per un discorso così importante, poi ecco, questo per dire come il lavoro che ha fatto Gasparotti non è non è quello di il classico come dire, non e non era il portavoce però insomma dell'addetto alla comunicazione, cioè solo regista per no ma siamo, siamo assolutamente oltre, perché è attraverso tutta questi stratagemmi e queste,
Come dire messa in scena perché fondamentalmente è una grandissima messa in scena che che Berlusconi è riuscito a costruirsi quell'immagine che poi è corrisposta a anche, appunto, a una risposta del pubblico dell'elettorato della televisione, quello che insomma e poi è un racconto secondo me altamente politico perché ad esempio quando Gasparotti racconta di quelle che noi siamo abituati a ad aver come dire derubricato a gaffe parliamo di quelle cose Toma le corna il cucù insomma i grandi,
I grandi episodi della storia di Berlusconi, soprattutto nelle trasferte estere, in realtà, come dire, viene fuori che quelle erano tutto tranne che gaffe, cioè erano anche lì messe in scena necessarie a riattivare su di sé l'attenzione in momenti in cui, come dire, la situazione non era particolarmente favorevole che ne so un vertice internazionale in cui si era portato a casa poco e niente e quindi, come dire, non si avevano grossi risultati da rivendicare, eccetera che faccio faccio le corna, faccio il cucù, faccio aspettare la Merkel,
Fingendo Juan su questo è rimasto un alone di mistero, fingendo di essere al telefono come Erdogan.
E che succede che tutti parleranno solo di quello fondamentalmente è la mia eventuale.
Come dire scarsa riuscita dal punto di vista di merito dei contenuti passerà in secondo piano, e lo stesso vale anche nel discorso dei rapporti internazionali che lui è riuscito a a costruire in maniera estremamente amicale, no, quindi fuori da qualsiasi galateo istituzionale con i suoi.
Come dire con chi stava dalla sua stessa parte politica, ma anche con i suoi oppositori, perché, Gasparotti, racconta appunto The delle grandi idee, va be'a, parte la grande amicizia con Putin, quella con con George Bush, ma anche quella con Obama, insomma,
Riusciva a conquistare un po'tutti, perché anche perché chiaramente, aveva a disposizione un armamentario economico e
Immobiliare fondamentalmente che aiutava, come dire, a oliare questi rapporti, una vacanza a Villa Certosa, certamente.
Aiutava insomma ad andare d'accordo, quindi non gaffe ma sofisticati strumenti di comunicazione aveva molte cose immediate che gli venivano, naturalmente però diciamo che veniva tutto preparato e studiato.
Diciamo.
Nei minimi dettagli.
Il presidente amava.
Anche per dire sbobinare i suoi interventi, quindi lui, come diciamo, parlava al pubblico,
Noi dovevamo registrare ovviamente e poi sbobinare questi interventi e poi venivano, diciamo pubblicati in nelle raccolte di libri, eccetera questi interventi che faceva dovevano essere, diciamo simili ai video, quindi il più delle volte il Presidente correggendo questi suoi peli correggeva comunque i suoi interventi anche per dargli alla stampa nel libro
E costringeva poi io e i miei collaboratori a rimontare e correggere i video.
Perché lui, quando poi a volte guardava questi video scorreva sul sul libro le le parole?
E dovevano essere, diciamo corrispondenti, io ho una curiosità rapporto con Putin
E che tipo di intervento le è capitato, se l'è capitato di fare, ma il rapporto con Putin era quello che aveva anche con Bush, con gli altri presidenti, anche con lo stesso Obama?
Erano rapporti cordiali, erano i rapporti che un uomo, come Berlusconi, voleva avere con tutti Berlusconi, voleva piacere a tutti.
Of a fine di ogni incontro istituzionale o anche privato, Berlusconi regalava l'ospite, ma nel giro di poche ore, un album fotografico della loro visita, quindi l'ospite usciva da Arcore, da Villa Madama, da Villa Doria Pamphilj, da Palazzo Chigi già con un ricordo cartaceo indelebile del loro incontro quindi ci teneva tantissimo poi con Putin Berlusconi ha sempre amato la Russia,
E addirittura nel negli anni 80 voleva creare piatti Canal io, con il giornalista Moncalvo, con l'onorevole Dario Rivolta e altre persone praticamente lavoravamo Mosca in coproduzione con la nuova Osti.
Quindi Berlusconi ha sempre avuto questa passione per la Russia, Gorbaciov è stato suo ospite ad Arcore.
Eltsin è stato il primo presidente russo invitato a un G 7, che poi si è trasformato in G 8 con la partecipazione della Russia, quindi con Putin ha avuto ha sempre avuto queste affinità. Io ho partecipato a molti dei loro incontri, sia in Russia che in Sardegna, o in dove ho anche a Villa Gernetto uno degli ultimi, insomma, ed era sempre molto, molto cordiale fra fra i due, anche se c'era l'handicap della lingua e quindi anche il presidente Putin cercava di di parlare un po'in tedesco e un po'in inglese e c'era il l'onorevole Valentini e che cercava di appunto cercare traduceva
Per per i due, perché si capisce, lei lo ha seguito sempre molto da vicino.
Berlusconi era
Un, diciamo una personalità che si affidava, che dava retta agli altri o faceva tutto di testa sua.
Presidente, ascoltare i consigli, se qualcuno osava no no no, raccoglieva tanti consigli e anzi chiede fa tanti consigli.
E a tanti personaggi Antonio è uno di questi, insomma il presidente chiedeva consigli a tante personalità che addirittura poi aveva un mattinale, chi era composto da da persone che alla cultura italiana hanno dato gli davano molto anche in quel periodo.
E quindi riceveva molti consigli, l'ultima parola era la sua
Ma li recepiva o poi alla fine decide qualcosa.
Contro i Consigli qualcosa recepiva, se guardi anche per esempio, il contratto con gli italiani nacque in una riunione con Luigi Crespi e lui recepì l'idea gli piacque.
E come recepire l'idea di fare la nave azzurra, questa questa mega crociera in mezzo al Mediterraneo che fu, diciamo un'idea nata un po'così
Goliardica, ecco però gli piacque e approfondì e l'abbiamo realizzata
Raccoglieva tutto raccoglieva, chiedeva sempre ai suoi che conosceva collaborate, scrivetemi, perché lui voleva leggere, leggeva tantissimo, apprezzava chi gli scriveva, ma anche a mano su fogli, diciamo di carta comune, anche ex scarabocchiati lui.
Amava leggere Paolo
E amava leggere e amava registrare un'altra delle sue passioni.
Sì, per cui tu racconti, appunto che ogni suo incontro veniva è documentato e documentato, ma perché molti incontri, come succede in tante occasioni, per un uomo politico, poi.
Parliamo anche di o di un grande imprenditore e quindi, per avere la certezza che tante cose non venissero travisate e aveva preso questa abitudine me l'aveva, diciamo affidata di registrare, diciamo i suoi incontri sia pubblici, ovviamente, che quelli privati nelle varie residenze ma tutto questo avveniva per una questione storica,
Poi le cassette e le registrazioni sono state consegnate alla segreteria e lì sono credo rimaste e rimarranno però come successe confini.
Al all'auditorium della conciliazione, che, per Paolo Bonaiuti, portavoce del presidente, doveva rimanere una cosa riservata chiusa quando io gli dissi presidente guardi che poi, dopo ognuno, racconterà la propria verità sul vostro incontro e lui mi disse Hai ragione fai tu e io quella mattina aprì il segnale sia in sala stampa che alle televisioni e il battibecco il diverbio fra Berlusconi e Fini andò in diretta su tutte le televisioni quindi nessuno ha potuto dare interpretazioni private o riservate Bonaiuti, ne avrebbe fatto fucilare.
10 secondi prima, ma il presidente, come sempre, aveva visto giusto perché quello che venne fuori da quella diretta non era altro che la semplice verità.
Prima abbiamo accennato al a alla Presidente Meloni, alla recente problema di altezza c'è un precedente, cioè c'è un'altra storia che viene raccontata nel libro che ha protagonista né mai mi è molto piaciuta, credo sì o una una scena che si svolge al Pantheon, al Pantheon, allo stesso signor Pantaleo, avevano avuto l'autorizzazione dal dal Comune di Roma per la prima volta di utilizzare la piazza del Pantheon per una manifestazione, però, ci avevano chiesto il Comune di Roma di non essere invasivi, cioè di non creare i nostri soliti palchi monumentali, eccetera. Quindi c'eravamo limitati. La manifestazione era organizzata insieme al presidente adesso, ma all'onorevole Meloni, dove nel diciamo lei, allora che ruolo aveva
Ministro già no, no, non credo no, era parlamentare, era però diciamo, era una manifestazione dove i suoi ragazzi diciamo i suoi fan, eccetera avrebbero incontrato Berlusconi, perché fino ad allora non era avvenuto poi in seguito venne Atreju e tante altre cose ma in quel periodo la Meloni non aveva solo questo diciamo questo nutritissimo gruppo di persone che la sosteneva e avrebbero incontrato Berlusconi.
Il l'onorevole mi chiese di non mandare musiche di Forza Italia, tantomeno bene o male che Silvio c'è.
E va bene nulla di male,
Mi arriva una telefonata dalla segreteria del presidente che, mi dice il io, avevo l'abitudine di mandare il segnale via satellite e quindi dai televisori di casa, con sapendo la frequenza si poteva guardare. Quindi il presidente ha vedeva già in casa la manifestazione e quindi la segreteria mi chiama infatti passiamo al presidente, invece io dico, Presidente, vede tutto bello, c'è pieno strapieno, la piazza del Pantheon è bellissima, se si vedo tutto molto bello, ma la musica c'erano dei problemi audio, dico no, non c'è nessun problema audio, funziona tutto perfettamente e come mai non mandate
Il nostro inno e dico guardi, Presidente, va be'se, lo
Lei dice che lo devo mandare, è certo che lo devi mandare, va bene, vado su pullman regia di quei ragazzi, mandate lì no, allora era Forza Italia Azzurra libertà e l'ultima arrivata, bene o male che Silvio c'è, partirono con bene o male, Silvio, c'è Bob niente di male appena è partita la musica 10 secondi è arrivata la onorevole Meloni e non va be'non si possono ripetere perché siamo in fascia protetta, quindi non si può ripetere.
Scendendo dal pullman ancora più arrabbiata, incontra Fini e gli dice, ma vedi cosa sta facendo, Roberto, eccetera e Fini mi guarda e dice ma cosa stai facendo, dico?
L'ha, detto il presidente, se l'ha detto Silvio va bene, così fu una manifestazione, un trionfo, perché poi il presidente rimase con questa passerella a farsi fotografare con tutti i ragazzi e la pena Meloni, alla fine si è sia tutto bene tutto bene, dopo però un momento mi è parso no, il momento è stato molto critico, è stato molto critico e molto diciamo mascolino,
E Paola no, a proposito delle canzoni a me è un'altra delle cose che ha colpito, è che insomma, noi è sempre un po'passata questa leggenda di Berlusconi, grande amante della musica, Apicella, eccetera, cose ovviamente vere però alla domanda quando io ho chiesto ma tipo mentre eravate in viaggio cosa ascoltava Berlusconi alla radio e e sono rimasta abbastanza colpita dal fatto che ascoltasse gli inni di Forza Italia o meglio ascoltasse,
Quelli per vedere come migliorarli e poi tutta una serie di provini di cassette che aspiranti compositori gli inviavano, sperando di essere, diciamo il il prossimo autore della canzone di Forza Italia, per cui immaginarmi questi corteo d'auto che magari uno non vedeva sfrecciare per le strade di Roma mentre dentro suonava
Non so Azzurra, libertà, ecco, è una delle immagini che mi è rimasta incastrata Trump cantautori, niente c'è un orologio da lo aiutavano
Non c'è stato un periodo che il presidente ascoltava tantissimo Sal Da Vinci perché faceva un musical gente magnifica gente e a Berlusconi piaceva tantissimo questa, questa canzone gente magnifica gente ha approvato tantissime volte a convincere.
Gli autori e gli organizzatori a concedergli i diritti di questa canzone che poi lui l'avrebbe comunque trasformata, diciamo, come inno del leader di Forza Italia era gente magnifica gente che era il cantata da Sal Da Vinci in questo musical e io andai anche addirittura a Napoli ad ascoltarli in teatro per capire cosa come potevamo diciamo sistemano poi no non è mai stato,
No, no, ma non Sal Da Vinci, è stata vince, credo che sarebbe stato d'accordo, erano gli autori e diciamo.
Genti, gli agenti, egli davvero sette caffè, no, non c'era, ancora, c'eravamo, eravamo ancora c'era ancora.
Io vedo un pubblico particolarmente, anche, diciamo, qualifi qualificato, esatto esterni e quindi sarebbe bello sentire delle domande o delle integrazioni a quanto raccontato.
è in integrabile B del 2000 The cos'era il 2001, quando ci ha dato il il Berlusca Isère?
Non basta un premio perché purtroppo si aggiungono cose che Roberto non si ricordava da non mi ha detto nel libro io è stato preparato e bisogna fare la seconda secondo volume, no, la seconda edizione, beh, pensate che per 10 anni noi abbiamo condiviso a via del Plebiscito al piano di sotto Red TV,
Che era la Telepiù di d'Alema d'Alema, quindi quando nacque questa Red TV che era praticamente a piano terra dove.
Il Presidente ci passava cinque sei volte al giorno.
Questa televisione era la televisione di d'Alema, quindi era Nessuno TV, anche si chiamava Red TV, e nessun motivo e.
Il problema qual è stato però questi 10 anni che il piano di sopra era la segreteria del presidente e le camere da letto degli ospiti, quindi?
Insomma, a pensar male si fa male, però è meglio prevenire, quindi pensavamo che da sotto potevano registrare, ma soprattutto la segreteria perché separava la segreteria dalla Red TV 30 centimetri di solai e quindi, giustamente, sapendo le sue abitudini, ha pensato che lo facessero quindi per 10 anni abbiamo,
E poi, alla fine, quando loro smisero nel 2010 di trasmettere il presidente immediatamente prese tutto quel locale, e da lì sarebbe dovuto poi nascere, la diciamo la la, la ricostruzione di Forza Italia con un con call center party per i primi cinque o sei mesi e poi dopo svanì nel nulla però non ha spiegato il Berlusca Eisler perché l'avete capito perché adesso è Antonio Palmieri che con questo io ce l'ha dato per la campagna elettorale.
Prende il microfono scusa perché non mi ricordo.
Mi metto qui così, ecco.
Scusate, ma non era previsto, ma diciamo noi durante la campagna,
Elettorale del per le elezioni politiche del 2002 mila 1, siccome il governo d'Alema aveva fatto, nel febbraio del 2000, la legge che vietava di fare spot su tutte le tv e radio nazionali e locali, sempre allora perché pensavano però anche onestamente un po'un alibi che avessimo vinto europee del 99 per gli spot, che Gasparotti faceva con Berlusconi che consistevano in un signore di 65 anni, seduto alla scrivania con una unica telecamera che faceva un movimento a stringere per 30 45 secondi, quindi quello veniva,
Indicato come un prototipo di lavaggio del cervello delle persone, quindi in quella situazione noi lanciamo questa campagna di manifesti che durò 10 mesi da luglio 2001 fino a metà marzo 2000, da luglio 2000 fino a metà marzo 2001, i famosi 6 per trendsetter 3 per ovviare alla all'assenza degli spot,
Durand, poco dopo l'inizio cominciamo a circolare nell'internet di allora, quindi c'era il modem, l'avevano tre 4000000 di italiani d'accesso alla rete, i quelli che noi, battezzando i manifesti taroccati per cui meno tasse per tutti diventano meno tasse per Totti Città più sicure, mettevano le sbarre della prigione davanti la faccia di Berlusconi, la forza di un sogno, cambiare l'Italia è diventava. Chiedo scusa che siamo sempre in fascia protetta, la forza di un sogno, levarselo dai cognomi e così via,
Bene, ne circolavano ed era la prima volta che succedeva.
No, io monitorando questo e allora cominciamo a fare una cosa che non posso dire qui, ma poi ne facciamo un'altra, allora eh.
Noi avevamo una riunione settimanale ad Arcore di pianificazione della campagna elettorale, tutti i venerdì pomeriggio abbiamo fatto per tre anni e mezzo.
Dal 98 alle politiche del 2001, una storia mai raccontata questa ed era tutto fuorché la Spectre, perché era una riunione di artigiani a casa del capo artigiano, poiché a questo era e si lavorava tutti assieme, sette, otto, nove persone, sempre gli stessi, grosso modo c'era Roberto e il sottoscritto Bondi Lucio Malan sondaggista che era Crespi Scajola Valducci il tesoriere sempre quello Bonaiuti,
Ora, il durante una di queste riunioni, viene fuori questa cosa che qualcuno tra noi disse no, dobbiamo denunciarli e allora il mio suggerimento fu no, li avevo lì, Berlusconi riguarda e si diverte e dice, ma perché il Toro facciamo un concorso proposi e così nacque il concorso dei manifesti taroccati per cui invitando la gente a mandare al sito di Forza Italia con la posta elettronica del tempo il loro tarocco,
Era, se vogliamo, è parlare forbito. Il primo user, generated Conte della storia della politica credo mondiale, e raccogliemmo più di 200 sempre. Parliamo di quel tempo, quindi una cifra grandissima, 4 milioni, come dicevo prima, gli italiani on line, 250 persone che ci mandano la loro proposta, gli unici criteri erano non dovevano contenere insulti o, peggio, bestemmie, e dovevano essere un tarocco dei nostri manifesti, non di quelli degli altri, per cui e chiudo chiudemmo in una stanza della sede di Forza Italia in viale, Monza l'idea di avere una giuria con tre tartassati dalla satira, perché era tutto un due articoli di Satya proprio cui Adriano Galliani il compianto per noi interisti, avvocato, Peppino Prisco e Emilio Fede e lì loro, con il 250 stampe scesero gli chiusi nella stanza fisicamente loro scelsero Meno tasse per Totti notasse i tre che erano Treu
Uomini realmente del Nord del Centro del Sud Italia, quindi una combinazione straordinaria, non sapevano chi fossero gli autori e termino veramente il 13 aprile 2001 cena ad Arcore con i tre giurati noi e i tre vincitori ai quali, come premio, decidemmo di consegnare il bello Sky Zacchera lenzuolo degli insulti che Bossi nel 94 quando ruppe l'alleanza pronunciava nei confronti di Berlusconi ed erano la statuetta simil premio Oscar.
Con il simbolo, qui del del simbolo elettorale del Popolo, delle Libertà, c'era, il mattarello quei simboli che c'erano dei collegi con per la prima volta la scritta Berlusconi, presidente, e lo consegniamo la coppia anche per noi, naturalmente, che per noi erano oggetto di valore simbolico e una coppia ai vincitori una coppia ai giurati e quel concorso andò un point sulle pagine di tutti i giornali e anche fuori d'Italia perché veramente credo sia un unicum in tutte le campagne elettorali l'ho fatta un po'lunga perché meritava di essere contestualizzato che fa parte di questa storia non scritta.
Di quello che abbiamo fatto e questo per dire come l'immagine è stata politica.
Al 100% probabilmente e di come anche diciamo, c'è la capacità di ribaltare una comunicazione negativa trasformandola, non censurando la trasformandola, che è una lezione di marketing sopraffino.
E non so se ci sono altri curiosi, ecco il prefetto.
Una sera, allora, innanzitutto complimenti.
E questi sono proprio i libri, verità, perché sono le le cronache dietro le quinte, quindi quelli che ci fanno capire certi passaggi per i più insignificanti, però per chi ha vissuto certi momenti lo sono ma molto più di quelli ufficiali.
Lei ci ha parlato di Berlusconi in momenti.
Che lui ha programmato, ha programmato nei dettagli, ha saputo pianificare proprio nelle nei particolari.
Qualche parola su i momenti che lui ha dovuto affrontare in modo quasi quasi improvvisato, improvvisava proprie mai niente però quasi improvvisato il terremoto dell'Aquila.
Quando ad andò a L'Aquila io lo ricordo a Onna si commosse gli l'obbligarono a indossare un elmo dei vigili del fuoco e ricordo una mattinata passata con gli uomini coi soccorritori con quando ancora dai tetti cadevano.
Vendeva di tutto, ecco un C due parole sulle dinamiche di questo tipo di di di di di viaggi, di questi tipi di partecipazioni ai 20 in cui Berlusconi.
Non aveva potuto dare un imprinting iniziale.
E Berlusconi, su questi, sugli argomenti è sempre stata una persona sensibilissima.
Già con oltre al terremoto, ma prima prima ancora mi ricordo che era una vigilia di Pasqua, se non sbaglio, delle palme Berlusconi, immediatamente volò a Bari, se non sbaglio, per lo sbarco di questi albanesi, questi poveri ragazzi e dove, proprio di fronte alle televisioni si mise a piangere dicendo dobbiamo aiutare questi ragazzi perché se scappano e vengono in Italia noi li dobbiamo dare dove vivere e dove stare.
Questo era il Berlusconi, per non parlare poi dell'Aquila, dove veramente Berlusconi li ha, ha impegnato tutte le sue forze, ma non solo le sue, le forze di di in quel momento c'era, credo quindi Guido Bertolaso, poi credo che c'era anche lei come la la I vigili del fuoco cioè ha chiesto a tutti di dare il massimo e in breve tempo sono state costruite,
Le casette sono stati costruiti condomini e lui personalmente andava continuamente all'Aquila per vedere l'avanzamento dei lavori, ecco Berlusconi umanamente su questi disastri, come alla scuola di, se non sbaglio, San Giuliano.
E dove i ragazzi noi siamo arrivati con Berlusconi quella sera che c'erano ancora dei bambini sotto le macerie e mi ricordo quando proprio anche lui si mise a urlare spostatevi che tirarono fuori, credo, uno degli ultimi bambini che fortunatamente ancora ancora in vita Berlusconi su queste situazioni e era un uomo eccezionale.
Fortunatamente poteva anche permettersi, diciamo di dare un suo contributo personale, cioè lui ha messo, ha in più occasioni a disposizione non non solo diciamo la la sua tecnica ed esperienza a costruire anche delle città, perché
Berlusconi ha costruito delle città costruito, non dobbiamo dimenticarlo, quindi la sua esperienza e i suoi ingegneri sui architetti che erano ancora con lui li ha messi a disposizione, ma ha chiesto a tutte le forze che potevano dare in questi casi umanamente è sempre stato una persona diciamo di esempio e poi anche quando puoi tornavamo a Roma, in aereo o in elicottero era commovente vedere come lui.
Pensava a risolvere assolutamente queste situazioni e allora, magari anche in elicottero in aereo, chiamava diciamo il segretario a Palazzo Chigi era letta e diceva mi raccomando, attivati qua attiva, questo attiva, quello lui sentiva tantissimo il disagio da cronista, devo dire che poi diciamo la ricostruzione all'andata un po'così è andata molto lentamente no, ma soprattutto scusami posso no.
Finendo per dirgli di no, ma la ricostruzione dell'Aquila comunque ha dato perché noi poi siamo anche andati in Umbria
Cioè le casette L'Aquila, la ricostruzione, quella è stata quella Kepa, diciamo che la la, la popolazione è andata in sicurezza e in un tempo brevissimo.
Va be'diciamo, non è questa la sede per fare valutazioni bilanci su com'è andata la ricostruzione post terremoto, più li invito a te, mi limito a stare sul tema dell'immagine e cioè che è assolutamente cosa fatto smobilitato la Maddalena, dove si stavano insomma stavano compiendo i lavori per l'organizzazione del G 8 l'ha portato la Maddalena c'è ancora Stefano Boeri che piange per questa cosa ma la Maddalena non è stata scelta da Berlusconi.
Maddalena era il Governo era precedente, si assiste indicato la Maddalena, che comunque non c'era, diciamo che americani che l'hanno lasciata e arrivederci grazie e tutto quello che è stato fatto era dal governo italiano che è dovuto intervenire.
Calcolando, diciamo anche il disastro dell'Aquila e si è preferito andare a L'Aquila anche proprio per portare il mondo.
A scoprire un disastro, cioè a vedere anche come un governo stava risolvendo i problemi, ma la la Maddalena è rimasta lì un'isola, un'isola un'oasi, ma non in mezzo al deserto, in mezzo alla luna per Obama scusami l'ultima cosa, ma anche queste ne trovo deliziose 'ste cose da dirle.
Obama che arrivò per il G 8 dell'Aquila ecco, in questo questo disastro, chiaramente Berlusconi, pensò, essendo lui un appassionato giocatore di basket, di farli costruire e no Obama di farli costruire per Coming venire per metterlo a suo agio un campo da basket cioè quindi tu ti devi immaginare le macerie dell'Aquila e in mezzo al campo da basket per Obama per me queste sono cose per Obama e la tenda di Gheddafi.
Cioè perché anche Gheddafi venne a L'Aquila, e questa non è come no e a Coppito che era già full e qui il prefetto, se lo può ricordare.
Che compito era strapieno di tutto Gheddafi quando arrivò con le amazzoni e tutto il suo folclorico seguito?
E abbiamo dovuto inventarci a mettere giù la tenda, perché lui senza la tenda non poteva vivere, ecco, non c'era il lettone di Putin, questa è un'altra storia, questo io non l'ho mai saputo e non l'ho mai visto, nonostante non l'ho mai io ho una domanda e di editoriale diciamo così, ma la Mondadori non le ha tirato le orecchie perché ha fatto il libro con una casa editrice guardi molto più piccola
Pur sempre concorrenti assolutamente no, sono anzi sono, ringrazio veramente la Mondadori di questo luogo prestigioso, che è anche piazza Duomo, dove ho passeggiato tantissime volte col presidente e quindi per me.
è una, diciamo, una commozione, essere qui e quindi ringrazio la Mondadori di di averci ospitato, ecco però so che il presidente avrebbe fatto piacere sia alla presentazione di travaglio sia la chiamiamola, la la, la casa editrice o la Mondadori che ci ospita Berlusconi non aveva remore contro le persone, cioè lui stimava anche chi lo contrastava non non si faceva problemi come diceva lui, e lui era concavo e convesso perché diceva che comunque un accordo, poi fra due persone intelligenti si trova,
Grazie grazie, grazie mille, devo da bravo, presentatore ricordare Roberto Gasparotti, con Paola Zanca, il regista di Berlusconi, i segreti dei miei 30 anni con Silvio prefazione di Marco Travaglio Paper First Editore, credo che se qualcuno lo compra, il a gli autori sono disponibili al firma copie grazie a tutti voi, grazie grazie.

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