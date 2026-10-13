Presentazione del libro di Roberto Gasparotti e Paola Zanca "Il regista di Berlusconi. I segreti dei miei trent'anni con Silvio" (PaperFIRST, 2026)

Sono intervenuti: Gianni Barbacetto (giornalista de Il Fatto Quotidiano), Roberto Gasparotti (già curatore della comunicazione di Silvio di Berlusconi), Paola Zanca (giornalista de Il Fatto Quotidiano), Gianni Barbacetto (giornalista), Paola Zanca (giornalista), Roberto Gasparotti.
Tra gli argomenti discussi: Berlusconi, Comunicazione, … Cultura, Editoria, Forza Italia, Libro, Partiti, Politica, Putin, Storia.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 57 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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