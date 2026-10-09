09 OTT 2026
dibattiti

War Room - La società del ceto medio

DIBATTITO | - Youtube - 17:30 Durata: 44 min 55 sec
A cura di Silvio Farina
Organizzatori: 
War Room
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Con il reddito compensato dal patrimonio c’è relativa agiatezza, ma tanta insicurezza.

Alessandro Barbano ne discute con Marco Bentivogli, Coordinatore nazionale Base Italia, Giuseppe De Rita, Fondatore e Presidente Censis, Sociologo e Giuseppe Russo, Economista, Direttore Centro Einaudi.

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - La società del ceto medio", registrato a Youtube venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 17:30.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Alessandro Barbano (giornalista), Marco Bentivogli (coordinatore nazionale di Base Italia), Giuseppe De Rita (fondatore e presidente del Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS)), Giuseppe Russo (direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Societa'.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 44 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Alessandro Barbano

    giornalista

    Marco Bentivogli

    coordinatore nazionale di Base Italia

    Giuseppe De Rita

    fondatore e presidente del Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS)

    Giuseppe Russo

    direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi

    17:30 Durata: 44 min 55 sec
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