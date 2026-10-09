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Con il reddito compensato dal patrimonio c’è relativa agiatezza, ma tanta insicurezza.
Alessandro Barbano ne discute con Marco Bentivogli, Coordinatore nazionale Base Italia, Giuseppe De Rita, Fondatore e Presidente Censis, Sociologo e Giuseppe Russo, Economista, Direttore Centro Einaudi.
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - La società del ceto medio", registrato a Youtube venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 17:30.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Alessandro Barbano (giornalista), Marco Bentivogli (coordinatore nazionale di Base Italia), Giuseppe De Rita … (fondatore e presidente del Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS)), Giuseppe Russo (direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Societa'.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 44 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Alessandro Barbano ne discute con Marco Bentivogli, Coordinatore nazionale Base Italia, Giuseppe De Rita, Fondatore e Presidente Censis, Sociologo e Giuseppe Russo, Economista, Direttore Centro Einaudi.
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - La società del ceto medio", registrato a Youtube venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 17:30.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Alessandro Barbano (giornalista), Marco Bentivogli (coordinatore nazionale di Base Italia), Giuseppe De Rita … (fondatore e presidente del Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS)), Giuseppe Russo (direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Societa'.
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