Con il reddito compensato dal patrimonio c’è relativa agiatezza, ma tanta insicurezza.



Alessandro Barbano ne discute con Marco Bentivogli, Coordinatore nazionale Base Italia, Giuseppe De Rita, Fondatore e Presidente Censis, Sociologo e Giuseppe Russo, Economista, Direttore Centro Einaudi.



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - La società del ceto medio", registrato a Youtube venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 17:30.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Alessandro Barbano (giornalista), Marco Bentivogli (coordinatore nazionale di Base Italia), Giuseppe De Rita …

(fondatore e presidente del Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS)), Giuseppe Russo (direttore del Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Societa'.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 44 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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