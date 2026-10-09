Gioventù schierata.



Davide Giacalone ne discute con Chicco Testa, già Parlamentare del PCI e del PDS, Presidente Assoambiente e Claudio Velardi, già Dirigente del PCI, Direttore Il Riformista, autori di “Siamo stati iscritti al PCI” (Liberilibri).



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Books - Una scelta ripensata", registrato a Youtube venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 18:00.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Davide Giacalone (giornalista e scrittore), Chicco Testa (presidente di Assoambiente), Claudio Velardi (direttore del quotidano Il Riformista).



Sono …

stati discussi i seguenti argomenti: Partiti.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 36 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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