09 OTT 2026
dibattiti

War Room Books - Una scelta ripensata

DIBATTITO | - Youtube - 18:00 Durata: 36 min 12 sec
A cura di Silvio Farina
Organizzatori: 
War Room
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Gioventù schierata.

Davide Giacalone ne discute con Chicco Testa, già Parlamentare del PCI e del PDS, Presidente Assoambiente e Claudio Velardi, già Dirigente del PCI, Direttore Il Riformista, autori di “Siamo stati iscritti al PCI” (Liberilibri).

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Books - Una scelta ripensata", registrato a Youtube venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 18:00.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Davide Giacalone (giornalista e scrittore), Chicco Testa (presidente di Assoambiente), Claudio Velardi (direttore del quotidano Il Riformista).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Partiti.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 36 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Davide Giacalone

    giornalista e scrittore

    Chicco Testa

    presidente di Assoambiente

    Claudio Velardi

    direttore del quotidano Il Riformista

    18:00 Durata: 36 min 12 sec
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