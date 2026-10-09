CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Gioventù schierata.
Davide Giacalone ne discute con Chicco Testa, già Parlamentare del PCI e del PDS, Presidente Assoambiente e Claudio Velardi, già Dirigente del PCI, Direttore Il Riformista, autori di “Siamo stati iscritti al PCI” (Liberilibri).
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Books - Una scelta ripensata", registrato a Youtube venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 18:00.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Davide Giacalone (giornalista e scrittore), Chicco Testa (presidente di Assoambiente), Claudio Velardi (direttore del quotidano Il Riformista).
Sono … stati discussi i seguenti argomenti: Partiti.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 36 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Davide Giacalone ne discute con Chicco Testa, già Parlamentare del PCI e del PDS, Presidente Assoambiente e Claudio Velardi, già Dirigente del PCI, Direttore Il Riformista, autori di “Siamo stati iscritti al PCI” (Liberilibri).
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Books - Una scelta ripensata", registrato a Youtube venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 18:00.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Davide Giacalone (giornalista e scrittore), Chicco Testa (presidente di Assoambiente), Claudio Velardi (direttore del quotidano Il Riformista).
Sono … stati discussi i seguenti argomenti: Partiti.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 36 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci