Introduzione e apertura dei lavori Renato Brunetta (Presidente del CNEL).



Presentazione della Relazione Marcella Mallen (Consigliera CNEL).



Interventi: Filippo Patroni Griffi (Giudice della Corte Costituzionale), Monica Parrella (Coordinatrice Unità di missione PNRR, Segretariato generale, Presidenza del Consiglio dei Ministri), Francesco Maria Chelli (Presidente ISTAT).



Il premio CNEL “Impatto PA” 2026: Emanuele Padovani (Professore Ordinario Università Alma Mater di Bologna).



Modera: Gianni Trovati Sole24Ore).



Convegno "Presentazione della Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui …

livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini", registrato a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle 10:00.



Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Impresa.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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