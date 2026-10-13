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Modera la giornalista, Paolo Di Giannantonio.
Sono previsti i saluti istituzionali della Vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani, del presidente dell'associazione Ex parlamentari, Pino Soriero, del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo e della vedova Fortugno, Maria Grazia Laganà.
Previsti, inoltre, gli interventi della presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo e del presidente, Romano Prodi.
Sono presenti, infine, Rosy Bindi, Agazio Loiero, Wanda Ferro e il Ministro della salute, Orazio Schillaci.
Convegno "“Lotte alle … mafie e prospettive di sviluppo dopo 21 anni dall’omicidio di Francesco Fortugno”", registrato a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 16:30.
L'evento è stato organizzato da Associazione ex parlamentari della Repubblica.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Mafia.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 12 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Sono previsti i saluti istituzionali della Vicepresidente della Camera dei deputati, Anna Ascani, del presidente dell'associazione Ex parlamentari, Pino Soriero, del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo e della vedova Fortugno, Maria Grazia Laganà.
Previsti, inoltre, gli interventi della presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo e del presidente, Romano Prodi.
Sono presenti, infine, Rosy Bindi, Agazio Loiero, Wanda Ferro e il Ministro della salute, Orazio Schillaci.
Convegno "“Lotte alle … mafie e prospettive di sviluppo dopo 21 anni dall’omicidio di Francesco Fortugno”", registrato a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 16:30.
L'evento è stato organizzato da Associazione ex parlamentari della Repubblica.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Mafia.
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