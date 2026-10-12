Il Nobel per la Pace a Navi Pillay, intervista a Franco Giordano

L'intervista è stata registrata lunedì 12 ottobre 2026 alle 12:12.
La registrazione video ha una durata di 7 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
Rubrica
Convegno
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già segretario nazionale di Rifondazione Comunista
Radio Radicale, Siamo con Franco Giordano, che è stato segretario di Rifondazione comunista.
Illo, tempore, illo tempore per parlare con lui, del di una delle tante cose che sono capitate in questo infausto fine settimana.
E le polemiche per il Nobel per la pace ha Navi Pillay che un giudice della Corte penale internazionale, che si è occupato di tante di tante inchieste internazionali e che si è meritato questo premio Nobel, gli Stati Uniti, il presidente degli Stati Uniti Trump,
Non ha gradito questo premio, al quale evidentemente puntava con la giustificazione che lui ha chiuso otto guerre, allora lei si ricorda che guerra chiuso, Trump nessuna, lo dico proprio con con perché se si riferisce a quella più evidente che è sotto gli occhi di tutti quella della Palestina
Lì la guerra continua quella pace che si è prodotta, in realtà una pace.
E risulta purtroppo essere truffaldina perché i coloni continuano ad imperversare in Cisgiordania, allargando quindi confine con la guerra a Gaza da Israele, continua a bombardare perché, tra l'altro, è non smettere di farlo almeno fino al 27 ottobre, perché così Netanyahu potrà esplicitare fino in fondo la sua piattaforma elettorale, nessuna guerra, io trovo veramente ignobile il fatto che si sia criticata
L'assegnazione del premio Nobel ad una figura specchiata come quello a cui è stato dato di una
Una giurista che si è battuta prima nel suo Paese per i diritti della persona, contro l'apartheid, poi sulle tante forme di genocidio, Joan Chen Ruanda e poi adesso con grande cognizione di causa, come dicono anche i suoi colleghi anche sulla Palestina, altrove oramai tutti i giuristi degni di questo nome hanno sancito che quello è un vero e proprio genocidio.
A profondere quando un israeliano scrittore noto in tutto il mondo come David Grossman.
Dice e parla di genocidio, con un dolore interiore profondo
Sdogana questa Parona persino ai reticenti, I in Occidente vuol dire che siamo in queste condizioni, quando Anna Foa Gad Lerner
Ebrei, israeliani ebrei hanno criticato così aspramente sia il governo sia le politiche dello Stato di Israele nello Stato di Israele sono del governo e per dare una mano a questo sparuto gruppo di di di critici del governo israeliano, pur essendo ebrei e bisogna essere netti e chiari, cos'è il nostro governo non fa
Ma tornando a Trump
A volte mi chiedo perché sa viviamo una fase in cui l'incredibile e diventa credibile perché avviene ciò da un punto di vista filosofico sarebbe veramente interessante,
Capire che cosa accade concretamente, se vai alla stretta giudicare anche dagli ultimi accordi o di russi sul sul gasolio su gasolio, la sensazione netta è che si profila un mondo in cui i grandi imperi.
Si ricostruiscono e si determina per questa via.
Un reciproco riconoscimento, una reciproca legittimità, facendo saltare tutti tutti, tutte le alleanze pregresse
E questo monito per l'Europa, perché deve capire l'Europa che deve avere un profilo su autonomo che non può più cercare di di di cincischiare con in giudizio su Trump, sulle sue follie e follie.
Mi sono sempre chiesto se ci troviamo di fronte a delle follie, perché al alcuni atteggiamenti sembrano essere fuori dal normale, come quella della rivendicazione incredibile del del del del premio Nobel o, come la la desidera designazione di di di nuove edizioni che so del golfo del golfo tra un po'adesso cerca l'oceano Trump l'ultima che io ho sentito ho sentito recentemente.
Deliri di onnipotenza, spero che le lezioni di
Medio periodo in America possano cancellare criticamente questa esperienza, ma.
Il popolo Maga esiste quella cultura c'è e si diffonde in tutta Europa follie l'unica follia che non compare nell'atteggiamento di Trump, è quella che.
Esercita nel momento in cui deve difendere e produrre i propri interessi che ci troviamo di fronte ad una privatizzazione,
Della delle figure istituzionali, il presidente dell'America, privatizza alla politica estera, suo genero va in giro per il mondo, definisce accordi internazionali ma sottobanco, gli accordi internazionali sono legate agli interessi della famiglia Trump o degli amici della famiglia Trump, cioè è u, è una vicenda incredibile, si è svenduta l'Ucraina in maniera con una League liquidazione totale, perché in questi 15 giorni serve a fare qualcosa di illusorio per
Per cercare di fermare la, il declino elettorale di Trump e le mancate promesse di una di una di un abbassamento dell'inflazione, di un abbassamento dei prezzi energetici che ci troviamo di fronte ad un cinismo
Che ha qualcosa di antico
Lui si lega alle grandi potenze imprenditoriali dell'hi-tech, spari pericolosissime per certi mezzi ma Comune, e quindi siamo ah, ah ah, una sorta di mediazione e inverosimile tra l'innovazione più spericolata e la regressione feudale, come come emerge, per esempio, dal dal tentativo di far di far rendere pubblica la la, la fucilazione di quel condannato a morte che avevano ammazzato 16 persone. Cioè, siamo a qualcosa di tribale
E lui è per certi versi identico all'Isis Bergkamp, identico a coloro che fanno pubblicamente
Oh non farne vedere uno che viene colpito per per ammonire altri 100 proprio è una cultura di estrema destra tribale antica, ma nello stesso tempo
Capisce che che gli interessi veri di geopolitica nel mondo sono le grandi
Imprese high tech e su quelle costruisce un accordo che in cui ci sono anche grandi i suoi interessi chiarissimo. Io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Franco Giordano, ex segretario di Rifondazione comunista, col quale abbiamo parlato di questo scontro sul premio Nobel per la pace ha Navi Pillay. Grazie
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