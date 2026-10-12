Il Mondo a pezzi. Intervista a Paolo Guerrieri

Gli incontri di Fmi e Banca mondiale a Bangkok.



Le anticipazioni fornite la scorsa settimana dalla direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva: grande attenzione per l'aumento del debito globale.



L'economia mondiale alle prese con la forza di fenomeni geopolitici che spingono alla frammentazione (competizione Usa-Cina, guerre in Iran e in Ucraina) e parallelamente con l'impulso agli investimenti in IA.



Verso una nuova rivoluzione tecnologica, che muove grandi investimenti, scambi commerciali e consumi, consentendo che l'espansione continui.



Cresce il costo del finanziamento del debito …

pubblico: gli Stati frontegggiano gli eggetti della frammentazione spendendo di più per contarstare l'aumento dei prezzi dell'energia.



Nelle previsioni di Georgieva, il debito pubblico globale supererà il 100 per cento del Pil entro il 2030.



La direttrice del Fmi ha sollecitato i Paesi ad economia avanzata con alto indebitamento ad elaborare piani credibili di risanamento fiscale a medio termine.



Non un ritorno all'austerità, ma un controllo della spesa corrente.



La resilienza dell'economia globale: la crescita continua, sarà superiore al 3 per cento.



A sostenerla c'è la spinta agli investimenti nell'Ia, che però non è omogenea.



In un primo gruppo, tra chi ne beneficia, ci sono Usa, Cina, India, produttori e fornitori di microprocessori, semiconduttori e robotica come Corea, Taiwan, Malesia.



L'Europa paga la sua dipendenza dall'energia fossile e rischia di subire i costi della frammentazione geopolitica attraverso il rialzo dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, senza beneficiare dell'impulso che all'economia sta dando l'Ia.



Restano fuori dai benefici le economie più vulnerabili, poco sviluppate, che dipendono dalle energie fossili, non hanno margini di spazio fiscale e scontano l'aumento del prezzo dei fertilizzanti.



La crisi nello Stretto di Hormuz è all'origine dell'aumento dei prezzi dell'energia, sebbene Trump affermi che dipenda dai bombardamenti ucraini alle raffinerie russe.

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