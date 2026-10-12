Rubio, l'Iran e le guerre Greco-Persiane: intervista a Romano Ferrari Zumbini

L'intervista è stata registrata lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 13:06.
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Radio Radicale siamo col professor Romano Ferrari Zumbini, docente di Storia costituzionale alla Luiss e vicepresidente dell'associazione storici costituzionali, per parlare con lui di una polemica che ha avuto luogo ad Atene, dove il segretario.
Di Stato Rubio, parlando del conflitto nel golfo di Hormuz, ha paragonato questo stato di tensione perché non viene definita proprio una guerra dichiarata simile alle alle guerre
Greco persiane del quinto secolo avanti Cristo se ne ho collocato, ebbene, anche se poi furono tre guerre, allora la dichiarazione di Rubio ha un po', diciamo fatto, arrabbiare i vertici iraniani che non hanno gradito questa citazione, che cosa è successo era un paragone calzante e soprattutto
Può aver detto questa cosa Rubio per ingraziarsi i la Grecia, che è un Paese molto amico di Trump. Buongiorno lei richiama all'attenzione un episodio. Il segretario di Stato americano ha d'Atene
Sulla collina di Penice, ovverosia proprio davanti al Partenone, ha tenuto un discorso scenograficamente ineccepibile. Devi statunitense si può avere l'opinione che si vuole, ma che non si tratta di scena, ma di riscendere sceneggiatura scenografie. Da cinema sono imbattibili. Era bellissimo il tramonto i raggi caldi del sole sul Partenone e quindi una scenografia impeccabili li ha tenuto un discorso di ampio respiro.
Che è caduto un pochino nel silenzio nel dibattito politico in Italia la cosa mi stupisce e io non conosco il giornalismo al punto da sapere se è stata distrazione o è stato dolo, non lo so, questo lo può sapere lei meglio di me mi ha molto colpito il silenzio nel quale è caduto questo discorso, mentre invece nella nell'anglo sfera nella stampa di qualità statunitense, Washington Post Financial Times, Guardian
è stato ripreso e anche nella stampa araba Al Jazeera. Confesso la deluderò che non leggo l'arabo, ma l'ho letto nella Trump più banalmente nella traduzione inglese. Il discorso che ha tenuto il Segretario di Stato Rubio è stato un discorso molto più ampio che va anche al di là di quell'aspetto pur importante che lei ha citato, che è stato molto
Commentato nella stampa anglosassone e non in quella italiana, allora egli ha tenuto un discorso che aveva due grandi risvolti, uno politico puro e uno culturale, quello politico puro, c'è chi lo ha letto come una sorta di candidatura in alternativa Havens, per tentare di subentrare tra due anni alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Io non credo, perché il contenuto di tutto quanto il discorso di Rubio riprende sostanzialmente quello che avevamo fatto vinse nel febbraio del 25. Non ne parlammo a suo tempo all'interno della Conferenza per la Sicurezza a Monaco di Baviera, quindi c'è una identità di posizione, quindi non l'ha fatto per
Profilarsi quindi non l'ha fatto per motivi di politica interna, l'ha fatto anche per motivi di politica estera e li aveva due destinatari, l'1 o l'Europa perché diceva la NATO, dovete impegnarvi di più e l'altro effettivamente aveva fatto un richiamo partendo dalla Grecia, le guerre che Atene ha combattuto contro la Persia. La Persia era il vecchio nome di quello che oggi si chiama Iran e ha quindi voluto, in un certo qual modo, evocare la democrazia che lotta contro il dispotismo Serse, Dario eccetera. Ora, io reputo discutibile questa tendenza a volere fare i richiami storici
è una moda che è stata molto alimentata proprio da quell'università americane UOC, contro i quali il governo Trump sta lottando chiudendo finanziamenti, ostacolando le nella loro capacità di attrarre studenti stranieri. Quindi è accaduto in una sorta di trappola nella trappola di Tucidide, nel senso che ha adottato una metodologia che è di quelli università che il suo governo combatte. Questa metodologia a me non ha mai convinto ed è uscito di recente da Luca Iori un articolo e ricercatore all'Università di Parma, di storia greca, un articolo su Limes, dove documenta come tanti di questi richiami sia la trappola di Tucidide che le guerre puniche che vengono continuamente
Evocate per creare parallelismi. In realtà non reggano. Ecco quindi che da questo punto di vista, cioè da un punto di vista argomentativo e non mi ha molto convinto il discorso di Rubio però merita di essere aspettato sull'altro versante abbiamo detto, l'1 è quello politico, l'altro è quello culturale da un punto di vista culturale e gli ha fatto un discorso che si può condividere ma non condividere, però non si può negare che fosse lucido e gli ha detto praticamente Europa ricorda che chi sei ricordati che tra Atene e la romantica avete creato le categorie filosofiche e politiche e giuridiche intorno alle quali si sono poi strutturati, 2.500 anni della grande civiltà occidentale quindi recupera le
Categorie e lascia perdere questa ipersensibilità dell'iper morale, per cui tutto viene due, ogni problema della vita quotidiana, i problemi politici affrontati con le categorie dei sentimenti, smettila di fare così perché, a furia di seguire i sentimentalismi, la politica vi scivolo ad essere una grande psicoterapia di gruppo di un gruppo sociale ampio ricordati che esistono le categorie intorno allo stadio nazionale, lo Stato nazionale deve operare secondo i propri interessi, non per purificare la propria coscienza e andare a crearsi categorie dei bit di di di persone. Mi ignoranze o vittime per poi andare a tutelare le minoranze, vive anche rispettando tutte le persone, ma tiene conto che bisogna seguire gli interessi e quindi sullo sottofondo. C'è chiaramente il problema dell'Iran e dei rapporti, eccetera,
Ora questo suo intervento
Non ha determinato, salvo eccezioni in Italia, un grande dibattito,
Un'eccezione di rilievo. L'ho notato in un articolo del Giornale di Brescia il professor Mario Del Pero che storico di cose Amir statunitensi, ma in genere c'è stato un atteggiamento nei confronti di questo discorso di grande ironia
E l'ironia è una grandissima arma del dibattito pubblico, perché in realtà permette di colpire, senza ferire ma oltre l'ironia, cessato il sarcasmo non c'è un certo senso di sufficienza di saccenza, visto che parliamo di Grecia, di vibrisse, ovverosia una tracotanza di chi considera non degno questo signore di affrontare certi temi ho letto nei commenti che sono stati fatti che egli fa citazioni degne da superficiale.
Il lettore di Wikipedia o di chi consulta l'intelligenza artificiale. Ora a un politico non bisogna chiedere di avere un dottorato in filologia antica o in storia romana, per potere fare certe eccitazione. In Italia abbiamo avuto dei grandi presidenti del Consiglio che non erano laureati al Politecnico non si chiede di avere una preparazione accademica che si chiede di avere visione. Ora la la la, il quesito che io mi pongo è come mai, oltre alla sufficienza, si sia arrivati anche alla irrisione, alla derisione, con un senso di sufficienza che scivola poi nella nel senso di superiorità morale nei confronti di Rubio. Ora, premesso che io sono il primo ad avere notato qualcosa di non convincente del suo discorso
Secondo me democrazia e aprire il dibattito e quindi valutare dichiarazioni e vengono rese e confrontarsi. Io, se ho letto che praticamente gli è stato detto smetterla di occuparsi di queste cose vecchie perché sei altrimenti un suprematista bianco illegittimi il colonialismo d'un tempo dei bianchi che sono stati degli oppressori. Allora il quesito che viene spontaneo chiedersi di fronte ad un'argomentazione di di Rubio è, ma allora non si può difendere
Qualcosa che riguarda le radici di questa civiltà. Vide è stato irriso perché avrebbe citato in maniera superficiale alcuni autori, ma è stato criticato per non averne citati altri. Ecco il senso di superiorità culturale. Allora concludo, la domanda è questa, se egli cita, viene criticato perché superficiale, se non cita, viene criticato perché non cita. Ecco allora che mi chiedo, si parla tanto di Gates speech,
Ma non si potrebbe allora anche parlare di disdegna Silence, c'è il silenzio del disprezzo, ecco, questo è il quesito che io sottopongo, considerata alle scarse reazioni che questo intervento goffo, al di là della citazione dotta o non dotta degli autori che avrebbe citato Rubio ritiene che comunque sia preoccupante il fatto che viene citato,
Un precedente ad una guerra che è durata nell'arco di tre conflitti nell'arco di quasi un secolo e ecco questo questo che lei dice conferma quello che dicevo prima, la cosa è stata la mia grande perplessità sull'intervento,
Il signor Rubio che francamente evitiamo di fare paragoni con la grande storia dell'antichità che suonano bene fanno Fino sono molto eleganti, però non reggono e se li star come lei fa, gli traspone diventa certo tante, quindi meglio evitarli non reggono. La seconda parte della mia domanda è questa
Può, ecco un Segretario di Stato che, portatore di una dottrina politica, possiamo definirla anche avversa ai valori europei, anche quelli dell'antica Grecia, a tirare fuori questo questo esempio, la in realtà, quello che si fronteggiano in questo momento sono.
Da una parte John Lennon e la canzone Imagine siamo tutti un unico popolo, non ci distinguiamo per nazioni, non ci distinguiamo per religioni e quindi questo globalismo indistinto e dall'altro il recupero e quindi è la tesi Trump, Rubio, pence e ovverosia di recupero delle categorie dello Stato nazionale. Ecco, questa è la grande contrapposizione che poi, declinata con nomi diversi, con partiti e forze politiche, forze oculari diverse, sta spaccando l'Occidente e da fuori e quindi dagli altri Paesi. In primo luogo dalla dall'Asia. Guardano con ironia questa divaricazione, perché mentre il chi ha sostiene tesi Globalist ha letto Sartre, fu poi a Habermas in in altri Paesi in Asia hanno letto Carisch, mette Crozier il teorico del decisionismo e quindi della politica, come i rapporti di forza. Ecco quindi la grande divaricazione è su questi temi peccato che non se ne parli abbastanza. Grazie. Ringrazio il professor Romano Ferrari Zumbini, docente di Storia costituzionale alla LUISS,
E vicepresidente dell'Associazione storici costituzionali, col quale abbiamo parlato delle dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio durante la sua visita in Grecia, che ha paragonato la guerra, il conflitto sullo stretto di Hormuz alle guerre Greco persiane del quinto secolo avanti Cristo. Grazie grazie a lei
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