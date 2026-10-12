Alta Sostenibilità - Maltrattamenti su minori, Terre des Hommes: prevenire, proteggere, includere. Bambine, bambini e madri, essenziale l'accesso ai servizi

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 31 minuti.
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Rubrica
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giornalista e membro dell'ASviS
direttore di Terre des Hommes
ricercatrice e progettista sociale del Centro Ricerche EtnoAntropologiche CREA
Buongiorno, grazie Sonia, grazie a Piero Scaldaferri, in regia, a chi vi parla, Valeria Manieri c'è con me e Elis bigliettone, giornalista per parte Asmus e quest'alta sostenibilità, appunto la rubrica che, insieme all'Alleanza, per appunto italiana per lo sviluppo sostenibile portiamo avanti questo spazio di programmazione ben trovata EDIS buongiorno Valeria buongiorno a tutti i nostri ospiti e agli ascoltatori ascoltatrice.
è un piacere avere con noi e Caterina è un piacere avere con noi Caterina Angela Agus, antropologa culturale, ricercatrice, progettista sociale del centro, ricerche, etno o antropologiche crea, si occupa di vulnerabilità sociale e poi capirete il perché diciamo anche rispetto al tema che andiamo a trattare quest'oggi c'è con noi in collegamento il direttore generale a test d'Esam, Paolo Ferrara buongiorno ben trovato, buongiorno, buongiorno,
Ascoltatrice gli ascoltatori, oggi parliamo di violenza sui minori in Italia, approfittando proprio del dossier, è uscito da pochissimo a cura di iter Desogus dossier, in difesa, 2026 con dei numeri totali anche dei focus davvero insomma importanti è davvero insomma un po'da mettere i brividi Elis da dove partiamo è un tema importante, anche in qualche modo molto difficile da raccontare sì, Valeria, perché si intrecciano parlando di
Tutela e protezione di bambini e adolescenti diversi piani, e quindi oggi parleremo della protezione dell'infanzia, ma anche di parità di genere e di inclusione nei contesti migratori, e vedremo come questi tre ambiti e non possono che viaggiare insieme allora lo dicevi pars, partiamo dalla terza indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti promossa dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con terzo, insomma, e il CISMAI che il coordinamento italiano dei servizi contro i maltrattamenti e l'abuso all'infanzia è un'indagine che dicevamo dal 2018
Registra un incremento enorme e ce ne parlerà meglio il direttore.
Ferrara, perché è appunto un incremento dei dei minorenni presi in carico ai servizi sociali per forme di abuso, trascuratezza, violenza, e tutto questo avviene in prevalenza anche questo ce lo racconteranno i numeri all'interno dei nuclei familiari, ecco come Auschwitz occupandoci voi che ci ascoltate, ci conoscete dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e gol 5 si occupa proprio di parità di genere. Abbiamo più volte evidenziato come le carenze nei servizi di assistenza e il divario occupazionale femminile, nonché la mancata condivisione dei carichi di cura, siano poi quei fattori che alimentano
Direttamente la fragilità delle famiglie, ecco, allora questa è una somma di ostacoli che colpisce in particolare donne e minori di origine straniera e ecco che sono, diciamo, più vulnerabili e hanno difficoltà ad accedere ai servizi e molto più che appunto coetanei e colleghi italiani,
E tutto questo nell'ambito del nuovo Patto europeo migrazioni e asilo e della strategia dell'Unione ci dobbiamo quindi chiedere quale sia la tenuta poi del welfare territoriale italiano, è come garantire risposte davvero inclusiva, e allora ho fatto una lunga introduzione, ma partiamo subito con la prima domanda è così ci può raccontare meglio.
Ecco, parliamo. Questa indagine eh evidenzia un aumento, dicevamo, del 58% dal 2018 e dei minori in carico per maltrattamento, l'80 per 7% di questi casi avvengono in famiglia. E quindi Ferrara. Quale e quali sono gli interventi urgenti per rafforzare questa prevenzione primaria, peraltro o altro dato che mi ha colpito moltissimo e che la metà di questi casi e di questi abusi maltrattamenti emerga solo tramite l'autorità giudiziaria? Quindi siamo già avanti quando ci rendiamo conto di questa situazione. Premi o la domanda Elis, se posso quanto l'aumento di queste percentuali nel corso degli ultimi anni, in particolare questo aspetto, che riguarda quasi un decennio, da una parte le leggiamo negativamente, perché chiaramente, quando parliamo di violenze su minori e so sempre dati agghiaccianti dall'altro, sta aumentando però più il controllo sociale e la consapevolezza e quindi dei numeri che prima, magari appunto sfuggivano oggi comunque passano sotto il radar e quindi vengono conteggiati
Non è tanto grazie mille e FIADEL delle domande, come si suol dire, ma anche dell'opportunità di parlarne provò a scindere queste due domande la prima, l'incidenza del maltrattamento in Italia cresce sicuramente perché cresce quello che prima giustamente veniva definito un disagio, una fragilità delle famiglie e delle nuove famiglie che abitano in Italia, questo è un primo elemento, il secondo elemento che incide sicuramente, anche, però, il fatto che un'indagine che nel corso degli anni ha raccolto sempre più
Comuni e questo ci ha permesso anche di avere un dato significativamente e oggi davvero realisticamente rappresentativo di quello che accade in Italia, faccio giusto un esempio che però è importante fino alla precedente rilevazione, il Comune di Roma non aveva partecipato oggi non soltanto sono aumentati significativamente i Comuni partecipanti i 326 ma è entrato anche il Comune l'area metropolitana di Roma che hanno chiaramente un peso statistico importante la reiterazione,
Oggi davvero rappresentiamo l'immagine di quello che accade in Italia
L'altro numero che mette in rilievo che c'è un aumento molto forte dei casi di maltrattamento, ma c'è anche un aumento forte dei minorenni prese in carico dai servizi sociali e significa che questa fragilità, e poi nelle forme più gravi scivola verso l'abuso e maltrattamento, chiaramente inizia prima ed inizia in una situazione dove povertà sociale e povertà educativa. Eh eh, eh eh e disagio in generale sono sempre di più compagna della vita delle nostre famiglie. Giustamente si poneva un accento sul fatto che le famiglie con un percorso migratorio hanno una ulteriore difficoltà e questa ulteriore difficoltà, e anche provocata da una maggiore fragilità economica, da una maggiore fragilità, anche sociale e sicuramente anche da una difficoltà di integrazione culturale che dobbiamo imparare a prendere in carico. I Comuni lo fanno, ma dobbiamo anche provare ad anticipare, perché altrimenti il rischio che nella maggior parte dei casi, soprattutto quando piove parliamo di maltrattamento e abuso, ci troviamo in situazioni al limite che poi sfociano anche verso il reato e qui poi verrò la seconda parte della domanda, perché questo credo che abbia più a che fare con quello che giustamente lei segnalava
Ulteriore dato che metto in qualche maniera in risalto di questi oltre 100.000 minorenni che sono stati vittime di maltrattamento, un 37% e vittima del reato di trascuratezza, che è quello che in qualche maniera ci racconta di una Saxa presenta fondamentalmente della anemia infiltrazione, che però sono particolarmente rischiose o che hanno a che vedere con la salute dei minorenni. Ma un'altra parte che un altro terzo di questo numero importante in realtà parla di violenza assistita e qui, quando parliamo di violenza assistita, stiamo parlando normalmente di violenza, che è commessa primariamente nei confronti di una donna, e qui la componente della violenza di genere insieme era componente della maltrattamento sui minorenni. Diventa centrale quando c'è al trattamento. Quasi sempre questo maltrattamento coinvolge anche una donna, e questo è un elemento importante che dobbiamo tenere in considerazione.
Prendo il secondo corno della domanda che i reati relativi al rilevante, soprattutto quando andiamo a considerare i reati veri e propri, che sono un altro pezzettino, perché li abbiamo appena presentato i dati insieme al servizio di analisi criminale interforze e qui il dato ci cosa ci dice che,
Al netto di un aumento che comunque del 43% dei maltrattamenti sui minorenni in 10 anni, anche se nell'ultimo anno e soltanto dell'1%, una delle componenti che cresce in maniera più significativa è quello del maltrattamento in famiglia che quest'anno nel 2025 supera la soglia fatidica dei treni delle 3.000 vittime abbiamo 3.008 vittime.
E anche questo ci dice da un lato di questa fragilità della famiglia, qui parliamo soltanto, diciamo, della punta dell'iceberg, perché quando parliamo di un reato stiamo parlando di una parte molto, molto piccola, che non si che sono tutti i reati commessi ma quelli che arrivano a essere denunciati ma che a loro volta sono poi una parte piccola in generale anche i reati non denunciati di una situazione di disagio che arriva prima che prima era sfociare nella società il reato cosa ci dice questo dato?
E qui vengono anche la risposta alla seconda. Poi andrei sulla parte anche positiva. Cosa possiamo fare più che erano degli elementi? La domanda ci dice, da un lato, sicuramente, che c'è una fragilità e che questa fragilità, che poi è trasversale sin qui, quindi nel caso di un'altra dei reati, spesso e volentieri quella indicatore di prima, quindi con le indicazioni che ci diceva che le famiglie più fragili erano quelle di origine straniera nel caso dei reati, in realtà non è altrettanto vero, probabilmente, per uno slittamento temporale, probabilmente per altri fattori, ma anche perché c'è una trasversalità del reato. Da questo punto di vista quello di genere è quello che riguarda poi i minorenni, ci dice quindi, da un lato la Fed della fragilità, dall'altro ci dice esattamente quello che stava dicendo prima, la giornalista, la conduttrice
Che c'è una maggiore attenzione, maggiore attenzione significa che c'è meno stigma attorno a al reato che si consuma all'interno della famiglia e c'è meno stigma intorno a una donna che viene chi può denunciare, ma e qui vengo alla al ruolo che l'autorità giudiziaria svolge c'è anche una maggiore capacità di ascolto e di accoglimento da parte dell'autorità giudiziaria.
Ah dei casi di maltrattamento e abuso, io vi faccio semplicemente ricordo semplicemente che fino a 15 anni fa, 20 anni fa, era abbastanza normale sentir raccontare di situazioni di denuncia in cui, dall'altra parte, qualcuno poteva rispondere, ma torni a casa, pensi ai figli
Ah tenga insieme la famiglia, vedrà che passerà, vedrà che migliorerà abbozzi un attimo e poi tutto questo si risolverà oggi, non è più così, oggi le forze dell'ordine dell'autorità giudiziaria sono, così come i servizi sociali sono formati.
Per accogliere questo tipo di.
Di denuncia e questo fa sentire meno soli, rende in qualche maniera più davvero liberi di a denunciare e quindi questi due elementi venivano maggiore sensibilità della popolazione ha un maggiore in qualche maniera.
Attitudine a prendere in considerazione il disagio familiare.
è accompagnato anche da una maggiore capacità di ascolto e quindi mi minore nelle segnalazioni, diciamo quanto pesa ovviamente il controllo diretto delle autorità preposte, la denuncia da parte di chi, appunto, è vittima di violenza o qualcuno che assiste queste violenze all'interno della famiglia e quanto invece è forte
Anche l'elemento del soggetto terzo, cioè del controllo sociale, in qualche modo può essere vicino di casa o qualcuno che non lo so, anche la maestra o qualcuno che si accorge che in quella famiglia, su quel minore c'è qualcosa che non va oltre un elemento peraltro Valperga se mi permetti un altro elemento che si aggancia questo che mi ha molto colpito e chi,
Nonostante.
Cioè, a fronte di un aumento del 100% dei casi
Rilevati nel Mezzogiorno,
In realtà.
Sono molti di più i minori a carico del servizio sociale 32 minori per 1.000 residenti al Sud e 51 nel Nord Ovest. Adesso non so se i miei gli ascoltatori che hanno seguito quello che voglio dire è che, a fronte di un fenomeno che sembra peggiorare molto nel Meridione nel Mezzogiorno, in realtà poi la presa in carico è maggiore nelle regioni centro Nord. Ecco, anche questo è un come si spiega allora vengo alla prima parte della domanda e poi bisogna fare la seconda ci porta anche a cosa possiamo fare, secondo me c'era anche presente nella nella prima parte della domanda le autorità giudiziarie rimane centrale nella intervento
Questo significa che però, probabilmente prima che intervenga l'autorità giudiziaria, c'è stato un attenzionamento da parte della comunità di riferimento, che però non è no, non se n'è ancora sentita, non ha avuto ancora la forza e il coraggio di.
Entrare in qualche maniera in una segnalazione di re.
Perché questa cosa ci spaventa ancora in qualche anno fa abbiamo fatto un lavoro importante sui medici di base, sui pediatri, rendono, rendendoci conto che e questo dato rimane ancora molto basso l'1% delle segnalazioni attuali, che chi poteva per primo essere antenna almeno del maltrattamento fisico perché di quello che i segni si vedono e quindi un pediatra che tendenzialmente mi vede un bambino o una bambina praticamente nudi e quindi può più o meno rilevare anche le competenze tecniche per sapere se,
Lunghi livido e il frutto di una caduta accidentale o di qualcos'altro, però non denunciava, e qui c'è un aspetto che è legato alla fiducia nei confronti delle istituzioni a una narrazione che lasciatemi dire e qui.
Voglio passare per polemico, ma è una narrazione che è tossica, perché si racconta di interventi dell'autorità giudiziaria dei tribunali che, Paci con facilità, tolgono i figli ai nuclei, fare esami in realtà questo accade in Italia, lo dicono due inchieste parlamentari, quindi non lo dice che Arneson o un'organizzazione tra virgolette interessata a Verona.
Ultimamente no, perché poi è stata la?
Siamo il Paese europeo gradito a chi ci riferiamo, s'accendono il Paese europeo con meno bambini fuori dal nucleo familiare e questo significa che in realtà il meccanismo di verifica perché è chiaro che una denuncia non corrisponde necessariamente a una vero e proprio maltrattamento e abuso il meccanismo in qualche maniera funziona tutela, è vero che chiaramente, come facevano senor segnalazione Fini e rientra in un processo che è un processo questo era anche traumatico per la famiglia, ma il nostro sistema ipergarantistica o nei confronti della famiglia.
Non dico che sia un bene o sia un male che noi dobbiamo ricordarcelo, se invece la narrazione è che i servizi sociali per motivi economici, le cooperative, tutto un sistema ruba i figli alle famiglie con estrema facilità, è chiaro che poi quei soggetti che dovrebbero essere deputate alla prima segnalazione le antenne sul territorio quindi la scuola, i medici di base, la stessa famiglia tende a non fidarsi delle istituzioni che vengono percepite come in qualche maniera nemiche, è per questo che poi la maggior parte delle segnalazioni finisce per transitare dall'autorità giudiziaria.
Tra un attimo, intanto, grazie passo anche la nostra ospite, Caterina de l'Angus, appunto antropologo antropologa ricercatrice del Centro ricerca etnoantropologiche, crea che ovviamente di questo si occupa di vulnerabilità sociale di genere e processi di inclusione.
Lavorando anche nell'ambito dell'accoglienza di donne vittime di violenza con figli, ovviamente adesso abbiamo raccontato una parte nord del tema sulla violenza, sui minori, sui maltrattamenti, c'è anche, ovviamente, un ambito ancora più specifico di cui lei si occupa e volevo sapere se avete altre osservazioni anche rispetto a quanto emerso finora era in trasmissione e che cosa ci racconta rispetto a quella che è la sua esperienza lavorativa sul campo.
Buongiorno a tutti, intanto vi ringrazio per questo invito e ringrazio anche chi mi ha preceduto per interessanti stimoli e spunti e ringrazio per questa domanda che mi coinvolge appunto personalmente perché io lavoro in una comunità mamma-bambino che sono delle comunità nelle quali vengono accolti i nuclei monogenitoriali in questo caso mamme per l'appunto ma esistono anche le comunità per ai bambini,
Sia con background italiano, sia con background migratorio è normalmente i nuclei che arrivano nelle nostre comunità, sono o nuclei vittime di episodi di violenza, aggressioni, maltrattamenti, violenza intesa ovviamente in tutte le sue forme, da quella fisica a quella psicologica, a quella economica oppure arrivano nuclei segnalati dai servizi sociali
E parliamo in questo caso di episodio, magari di trascuratezza o grave pregiudizio nei confronti del minore, oppure nuclei rispetto ai quali si devono osservare valutare le capacità genitoriali
Credo sia molto importante quello che abbiamo sentito finora, soprattutto i numeri che abbiamo ascoltato, non solo per la loro dimensione, ma anche per quello che ci chiedono di vedere, dal mio punto di osservazione, che tiene poi un po'insieme e la ricerca antropologica da una parte e il lavoro quotidiano invece nell'accoglienza di queste donne vittime di violenza con i loro figli, il primo elemento che considero fondamentale. E proprio cambiare lo sguardo sul bambino che vive all'interno di una situazione di violenza domestica. Per molto tempo abbiamo parlato di bambini che assistono alla violenza quasi come se fossero spettatori di qualcosa che riguarda gli adulti, ma in realtà quello che sappiamo, quello che io vedo quotidianamente e anche la definizione di violenza assistita, in realtà ce lo dice molto chiaramente è che quel bambino è coinvolto direttamente nell'esperienza della violenza, la può vedere, la può sentire, può percepire gli effetti sulla mamma, sul papà, sull'ambiente familiare,
Può vivere nella paura di quello che potrebbe accadere, quindi non è necessario che sia colpito fisicamente perché quella violenza entri nella sua esperienza di vita, questo è importantissimo anche quando parliamo di neonati, perché a me capita di inserire anche i nuclei con donne in stato di gravidanza oppure con bambini molto piccoli 15 10,
Ecco la percezione anomala che sono esposte al pericolo costantemente assolutamente e infatti l'ultima indagine nazionale sul maltrattamento ci ha restituito un dato che in merito a questo tema mi sembra molto significativo, e cioè che la violenza assistita rappresenta circa il 34% delle forme prevalenti di maltrattamento rilevate tra i minorenni presi in carico dai servizi sociali quindi non stiamo parlando di una dimensione residuale del fenomeno e credo che questo sia importante anche quando pensiamo che cosa significhi realmente proteggere un minore.
Perché nel mio lavoro quotidiano, nel lavoro degli educatori e degli ospiti, gli psicologi che lavorano in comunità c'è, come diciamo Focus, la protezione del minore, la messa in sicurezza e naturalmente è fondamentale.
Ma non possiamo immaginare che il percorso finisca nel momento in cui una madre, i suoi bambini escono fisicamente dal luogo in cui avveniva la violenza nel lavoro quotidiano, noi ci rendiamo conto che dopo viene un percorso molto più lungo, molto più difficile considerate che questi nuclei passano da noi un periodo indicativo che può andare da un paio di mesi anche a un paio d'anni.
Bisogna ricostruire una stabilità, bisogna ricostruire una quotidianità, bisogna ricostruire delle relazioni, soprattutto bisogna ricostruire una fiducia, bisogna lavorare molto sull'autonomia della mamma o del papà, sulla possibilità di avere anche un reddito, un'autonomia, puoi anche fuori una casa che è un altro tema ampissimo una rete sociale, una continuità scolastica ed educativa per i bambini,
Questo perché la violenza, sia quella domestica, sia delle altre forme di violenza, non producono soltanto un singolo episodio traumatico, ma vanno a modificare profondamente l'ambiente nel quale un bambino poi cresce ed è anche per questo che personalmente credo che sia molto difficile separare la protezione dei minori dalla Protezione down dall'autonomia delle loro mamme o dei loro papà. Se una donna vi faccio, un esempio rimane economicamente dipendente dall'autore della violenza, se non ha una soluzione abitativa, se non ha una rete o non riesce ad accedere ai servizi, anche tutte le possibilità che possiamo immaginare di costruire un ambiente più sicuro per i figli diventa molto più difficile. Poi c'è un altro dato che mi sembra particolarmente importante rispetto a quello che si diceva poco fa sulla capacità di intercettazione, perché se il 52% delle segnalazioni di servizi arriva dall'autorità giudiziaria, allora dobbiamo chiederci che cosa succede prima, chi vede quel bambino, chi incontra quella mamma o quel papà
Quanto precocemente riusciamo a leggere una situazione di difficoltà, e questo vale soprattutto per i bambini più piccoli, che non necessariamente hanno gli strumenti linguistici per raccontare quello che stanno vivendo. Quindi la capacità di intercettazione non può dipendere soltanto dalla capacità del bambino di verbalizzare la violenza, deve dipendere anche dalla qualità della rete che gli sta intorno dalla pediatria, che si citava prima dalla scuola dei servizi educativi, dai consultori, dai servizi sociali, dai centri antiviolenza, tutto quello che si può mettere in rete e aggiungerei poi un ultimo elemento che riguarda il tema delle migrazioni che avete richiamato prima, sul quale credo sia necessaria molta attenzione, soprattutto perché, nell'ultima indagine nazionale, i minorenni di cittadinanza straniera rappresentano circa il 28% dei minori in carico per maltrattamento. Allora, rapportando il dato alle rispettive popolazioni residenti
Parliamo di un di circa 31 minorenni stranieri ogni 1.000 contro 10 ogni 1.000 minorenni italiani, più o meno un dato importante, ma credo sia altrettanto importante dire come non dobbiamo interpretarlo perché sarebbe profondamente sbagliato trasformare questo dato nella conclusione che esistono delle culture più violente di altre cose che purtroppo io sento ancora dire.
Quello che invece dobbiamo chiederci quali vulnerabilità possono sommarsi in alcuni percorsi migratori, la precarietà economica, la dipendenza dal partner, l'isolamento, l'assenza della famiglia allargata alle barriere linguistiche, le difficoltà nel conoscere i propri diritti, oppure e questo mi capita quotidianamente semplicemente nel capire come funziona il sistema dei servizi italiano nella pratica una cosa apparentemente semplice come chiedere aiuto,
Presuppone in realtà moltissime risorse sapere che un servizio esiste, sapere a chi rivolgersi, riuscire a spiegare quello che sta succedendo, comprendere che cosa accadrà dopo e anche avere sufficiente fiducia nelle istituzioni per raccontarlo da antropologo, quindi considero molto importante anche il ruolo della mediazione culturale purché ovviamente non venga ridotta alla semplice traduzione linguistica ma mediare nel senso di rendere comprensibili anche mondi istituzionali diversi accompagnare una persona nella comprensione dei servizi,
Dei diritti, anche delle possibilità che ha davanti perché anche se indubbiamente diciamo soprattutto le bambine sono più soggette in alcune culture di altre, a violenze di vario tipo e io ricordo appunto anche qui su Radio Radicale ricorda Emma Bonino alla battaglia non solo in Africa ma anche in Italia contro le mutilazioni genitali femminili che sono un fenomeno che purtroppo a un certo punto non era così non era così, diciamo no, e anche e anche di di questo tipo di, diciamo, di di controllo sociale dobbiamo parlare perché diciamo io credo che non sia utile nascondersi dietro un dito eh
Senza insomma, sottolineare che ci sono, ovviamente.
Culture che sono su questo molto penalizzanti nei confronti non solo delle donne da adulte, ma anche delle bambino piccole prego, se posso permettermi.
Ci sono delle forme di violenza, perché quelli che risultano dal per i dati del servizio di analisi criminale che quando si parla di violenza sessuale, in realtà e violenza sessuale aggravata, non ci restituiscono una componente culturale di seconda generazione. Prima di iniziare, quindi, stiamo attenti. È vero che ci sono delle fragilità e ci sono delle difficoltà, ed è vero che ovviamente il nostro paese e dei paesi occidentali non sperimentano forme di matrimoni precoci, mutilazioni genitali femminili o altre forme di questo tipo, ma che sul corpo delle donne e quindi delle bambine e delle ragazze si continui a giocare una partita che dobbiamo necessariamente guardare con preoccupazione, perché ha a che fare anche con la l'insorgenza di della mano. Sfera on line o di forme sempre più ritorno a modalità. Ma ci of the questa è una cosa che ci deve preoccupare, perché altrimenti poi non si spiegherebbe come questo dato continui ad aumentare. E quando parliamo di violenza sessuale parliamo di una percentuale di vittime
Ragazze o bambine, ma poi questa cosa ovviamente la si vede anche dopo che supera l'82% è in anche una serie di dati che sono internazionali, ma che sono ripetuti anche dall'Istat, che è appena uscita con dei dati italiani, una donna su quattro riceverà subito una qualche forma di violenza o abuso.
Prima della maggiore età, e quindi stiamo parlando in realtà ancora di quella cultura che si annida anche nel nostro Paese e che dobbiamo provare a contrastare, perché tra l'altro, tra l'altro, ha un bell'articolo uscito credo proprio oggi su Repubblica di Linda, Laura Sabbadini appunto stati investiga sociale è una grandissima maestra di tutti.
Test titola un aiuto a scuola con la violenza e che sotto sottolinea il fatto che ci siano in realtà meno fondi per l'educazione al rispetto contro la violenza di genere nelle scuole, insomma, poi il tema che riprenderemo però ovviamente, poi queste cose quando le caliamo poi la realtà hanno anche a che fare con le famose leggi di bilancio noi dobbiamo andare a chiudere Elis,
Eh, si avrei voluto fare insomma un passaggio anche sul patto migrazione e asilo per vedere tutto questa situazione, poi, come si collega con la linea che ha preso l'Europa, non abbiamo più tempo, lo faremo la prossima volta, comunque grazie, grazie veramente a tutti, invece permettetevi, permettetemi un annuncio, cominciamo
Ah anticiparlo il rapporto dell'Asl bis che tutti gli anni fotografa il posizione
Mento dell'Italia rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 e allora l'appuntamento sarà il 28 ottobre, lo presentiamo all'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e potete ancora registrar disse, finiscono i posti, ci potete seguire on line e, come è ormai sapete, siamo all'undicesima.
Edizione del Rapporto, discuteremo appunto tanti aspetti del vivere dall'ambiente all'economia, alla società e alle istituzioni e ovviamente torneremo su questi temi e su politiche di contrasto efficaci per, appunto, prevenire e proteggere
E tutte e tutti gli attori che, in di di di cui abbiamo parlato oggi, quindi donne, bambini, minori e quindi, grazie grazie e ci vediamo lunedì prossimo il prossimo ovviamente, poi l'appuntamento del 28 ottobre Radio Radicale e insomma lo seguirebbero darà appunto, come notizie ovviamente in alta sostenibilità, ma anche sul sito di Radio Radicale, punto it. Vi ringrazio. Paolo Ferrara, direttore generale di iter dei somme, grazie a Caterina Angela Agus antropologa e del dell'istituto e centro di ricerca etnoantropologiche crea, grazie a voi che ci avete seguito grazie agli smanettoni ai compagni di viaggio e di questa trasmissione che ha grazie, come sempre, a Piero Scaldaferri regia, io restituisco la linea allo studio, buon ascolto
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