Rassegna della stampa e della blogsfera cinese

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 10 minuti.
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Rubrica
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Buongiorno agli ascoltatori da Pechino, Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale, I can Harris Wuhan Klee spazi e balancing io China, Alfredo della SS, questa è la voce del commissario europeo al Commercio e alla sicurezza economica che così parlava qui a Pechino all'indomani dell'intesa con la Cina sulle auto ibride context cede festeggia i semmai,
Land of Cialancia for the European Union Faulds in ebrei, membro esterno dopo mesi di tensioni tra Cina e Unione europea su dazi surplus commerciale, controlli alle esportazioni la scorsa settimana maroš Šefčovič ha incontrato a Pechino il ministro del Commercio cinese, Wang Wen Tau, quali sono stati a loro i risultati di quest'intesa. Con l'obiettivo di evitare una guerra commerciale tra Cina ed Europa, Bruxelles imporrà un tetto alle importazioni di auto ibride dalla Repubblica popolare.
E questo con il tacito consenso di Pechino. Tuttavia, come notano diversi osservatori, lo squilibrio commerciale tra Cina ed Europa è ormai diventato strutturale. Infatti, la debolezza della domanda interna ha spinto Pechino a puntare sempre di più sulle esportazioni, mentre l'anno scorso il deficit commerciale dell'Unione europea con la Repubblica Popolare ha toccato i 360 miliardi di euro. È così che, alla vigilia della visita a Pechino del commissario europeo al commercio, alla sicurezza economica, Radio Radicale, ha chiesto a su sia o quei analista dell'Accademia cinese di studi internazionali come
La Repubblica Popolare vede lo stato dell'arte delle relazioni tra Cina e Unione europea. O c'è il talk show, Siamo voce Dawan, unghie, semmai sono congeniali, Gutierrez, innocua, insistiamo per quanto riguarda i rapporti tra Cina e Unione europea. Diceva l'analista cinese. Innanzitutto, penso di poter comprendere le richieste che entrambe le parti stanno in questo momento, avanzando soprattutto sul piano delle relazioni economico-commerciali,
Non mi occupo direttamente delle questioni europee, ma posso capire che, per esempio, sui veicoli elettrici e sulla cosiddetta questione dell'equilibrio commerciale, l'Europa abbia le proprie idee. Tuttavia, ritengo che le questioni relative alla bilancia commerciale, tutti i problemi a questo collegati, possano essere affrontati attraverso il dialogo, per esempio anche negli scambi commerciali tra Cina e Africa. Pechino registra un surplus commerciale. Tuttavia, attraverso la nostra politica dei dazi zero,
I paesi africani possono percepire che la parte cinese cerca almeno di tenere il più possibile conto delle loro esigenze.
E credo che anche Cina ed Europa possano risolvere i problemi in questo modo. Ciò che invece considero poco positivo e che attualmente alcuni europei stiano politicizzando le questioni economico commerciali, per esempio, definiscono direttamente questi problemi come overcapacity, e cioè un eccesso di capacità produttiva oppure parlano di dumping cinese. Sul fronte della retorica, penso che, una volta che si attribuisce a una certa questione in una determinata etichetta, si finisce per restringere lo spazio a disposizione delle due parti per risolvere il problema e, come nelle relazioni tra le persone, se definiamo direttamente l'altra persona come colpevole, allora come possiamo continuare a convivere? In questo modo? Non è possibile risolvere i problemi. Perciò, per quanto riguarda la retorica, innanzitutto penso che la parte europea debba lasciare almeno un certo margine di manovra. Potete certamente sollevare i problemi che ritenete esistenti ed esprimere le vostre opinioni, ma non dovreste definire direttamente alla Cina come un paese che pratica il dumping o che agisce internazionalmente in questo modo? E questo innanzitutto perché penso che non aiuti a risolvere i problemi. Per quanto posso osservare, sul piano economico, commerciale e anche nel settore dei veicoli elettrici, stanno però già emergendo alcuni segnali di movimento da entrambe le parti
Per esempio, si può discutere della determinazione dei prezzi. Non è che la Cina non voglia occuparsi, ha fatto di queste questioni, ci sono aspetti sui quali è possibile negoziare. Anche le quote, per esempio, possono essere oggetto di trattativa. Credo quindi che, se si riuscirà a proseguire su questa strada, sarà più facile risolvere i problemi anziché crearne continuamente di nuovi. Naturalmente ho anche notato che alcuni europei ritengono che, quando gli Stati Uniti assumono un atteggiamento ostile nei confronti della Cina,
Ho esercitano pressioni su Pechino. Questo rappresenti un problema per l'Europa.
E ora, di fronte alle dinamiche dei rapporti tra Cina e Stati Uniti, sembra che l'Europa abbia nuovamente la sensazione di essere stata marginalizzata. A mio avviso, però, entrambe queste interpretazioni sono sbagliate. Dopo la vittoria elettorale di Donald Trump, abbiamo accolto numerosi leader europei,
E questo dimostra che la Cina non ha affatto ridimensionato il ruolo dell'Europa nel ritiene che l'Europa si è diventata meno importante
Ciao ciao, lo automatismi Shoah, un Romeo, l'Amazzonia, lagnanze usciti,
Oltre alle questioni economiche, notiamo nei rapporti tra Cina ed Europa continua a pesare il dossier Ucraina i rapporti di Pechino con Mosca, Padawan, antitrauma, tossici, insomma ariani, Mantovani è dal 2022, a oggi diceva su sia o quei a Radio Radicale ho notato alcuni cambiamenti nella posizione europea sulla sicurezza,
E parlo anche sulla base di miei rapporti con funzionari e studiosi europei,
All'inizio le loro posizioni erano estremamente forti. Ogni volta che affrontavamo la questione ucraina erano necessari diversi round di confronto, durante i quali ciascuna parte esponeva la propria posizione, invece, negli ultimi due anni ho l'impressione che anche loro abbiano cominciato a riflettere. Tutti sanno che al momento la crisi ucraina non può essere risolta facilmente
L'Europa continua a sostenere l'Ucraina e a fornirle aiuti militari, mentre gli Stati Uniti si sono ormai tirati indietro uscendo di scena, ma l'Europa sa benissimo che anche continuando a fornire aiuti militari all'Ucraina quest'ultima non potrà ottenere una vittoria totale. Perciò penso che sulle questioni della sicurezza e della geopolitica l'Europa abbia cominciato in un certo senso
A riconsiderare alcune delle posizioni cinesi. Sta infatti iniziando a rendersi conto che la questione non è così semplice. Non basta condannare la Russia e chiedere alla Cina di non sostenerla o di non intrattenere rapporti commerciali con Mosca perché l'Ucraina possa vincere le cose non funzionano così.
Credo che tutti stiano riflettendo su questi problemi quando la scena solleva la questione della sicurezza, non considera la situazione in termini così semplicistici come se ci fosse una parte che ha ragione e un'altra, Cat torto? Riteniamo invece che dietro la crisi ucraina si sia accumulata nel corso del tempo una serie di contraddizioni
Naturalmente in questo processo emerge anche una questione relativa all'Europa. Dal nostro punto di vista, nel suo approccio alla sicurezza si sono manifestate alcune contraddizioni.
Penso che tutte le parti debbano riflettere su questo aspetto. Perciò non credo che in futuro la cooperazione tra Cina ed Europa in materia di sicurezza sia del tutto impossibile. Non è che, siccome esistono rapporti economico commerciali tra Cina e Russia, allora l'Europa debba interrompere ogni relazione con la Cina.
Ahimè, tu con una città che amava o no o troppo Cantù, Moni Ovadia e poi ci chiama andiamo poco ai cristiani o no. Molti in Europa descrivono la posizione cinese sull'Ucraina, come in neutralità, pro-Russia. Pensa, chiediamo che questa definizione sia corretta o potranno Jandrei Ilvo coniuge paura, Asha Nahum che ostium si rompe no, non credo sia così, dice su sia o quei a Radio Radicale. Se fossimo davvero pro Russia, allora potremmo fornire a Mosca armi ed equipaggiamenti militari.
Ricordo che nei primi due anni della crisi ucraina i Paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti e quelli europei, sostenevano continuamente che la Cina stesse fornendo armi ed equipaggiamenti militari alla Russia. Alla fine, però, hanno smesso di ripeterlo, perché queste forniture non c'erano,
Credo che, sul piano politico, la Cina abbia le proprie valutazioni e cerchi di mantenere un equilibrio. I normali rapporti economico commerciali tra Cina e Russia devono continuare anche oggi. Esistono rapporti economico commerciali tra Russia ed Europa. Non è che le 2 parti abbiano interrotto completamente ogni relazione. Inoltre, Cina e Russia sono paesi confinanti e collaborano da molto tempo. Non possiamo interrompere tutto a causa della crisi ucraina, che rappresenta però per noi un danno enorme. Nessun Paese si comporterebbe in questo modo. Tuttavia, per quanto riguarda la fornitura di armi e di quei pagamenti militari,
La Cina mantiene un proprio, l'atteggiamento prudente, anche gli europei se ne sono resi conto che i nostri Comuni non becchino sofà Vulcania, insicuro, Meolo, ed era la voce di Susy o quei analista dell'Accademia cinese di studi internazionali con cui abbiamo voluto parlare. Come da Pechino, si guarda allo stato dell'arte delle relazioni tra Cina ed Unione Europea.
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