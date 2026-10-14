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Introduce Andrea De Priamo (Presidente 1^ Commissione Affari Costituzionali del Senato).
Modera Roberta Di Casimirro (Autore e Regista RAI).
Relatori Riccardo Piroddi (Autore del saggio), Annalisa Terranova (Giornalista e Scrittrice), Luigi Marattin (Segretario Nazionale Partito Liberaldemocratico), Arch.
Giuseppe Pezzotti (Ricercatore e Saggista).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del saggio: "Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta. La sinistra italiana e l'odio politico mascherato da superiorità morale" di Riccardo Piroddi", registrato a Roma mercoledì 14 … ottobre 2026 alle 15:30.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 54 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Modera Roberta Di Casimirro (Autore e Regista RAI).
Relatori Riccardo Piroddi (Autore del saggio), Annalisa Terranova (Giornalista e Scrittrice), Luigi Marattin (Segretario Nazionale Partito Liberaldemocratico), Arch.
Giuseppe Pezzotti (Ricercatore e Saggista).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del saggio: "Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta. La sinistra italiana e l'odio politico mascherato da superiorità morale" di Riccardo Piroddi", registrato a Roma mercoledì 14 … ottobre 2026 alle 15:30.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.
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Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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