Introduce Andrea De Priamo (Presidente 1^ Commissione Affari Costituzionali del Senato).



Modera Roberta Di Casimirro (Autore e Regista RAI).



Relatori Riccardo Piroddi (Autore del saggio), Annalisa Terranova (Giornalista e Scrittrice), Luigi Marattin (Segretario Nazionale Partito Liberaldemocratico), Arch.



Giuseppe Pezzotti (Ricercatore e Saggista).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del saggio: "Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta. La sinistra italiana e l'odio politico mascherato da superiorità morale" di Riccardo Piroddi", registrato a Roma mercoledì 14 …

ottobre 2026 alle 15:30.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 54 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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