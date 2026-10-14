14 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del saggio: "Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta. La sinistra italiana e l'odio politico mascherato da superiorità morale" di Riccardo Piroddi

DIBATTITO | - Roma - 15:30 Durata: 1 ora 54 min
A cura di Carmine Corvino
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Introduce Andrea De Priamo (Presidente 1^ Commissione Affari Costituzionali del Senato).

Modera Roberta Di Casimirro (Autore e Regista RAI).

Relatori Riccardo Piroddi (Autore del saggio), Annalisa Terranova (Giornalista e Scrittrice), Luigi Marattin (Segretario Nazionale Partito Liberaldemocratico), Arch.

Giuseppe Pezzotti (Ricercatore e Saggista).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del saggio: "Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta. La sinistra italiana e l'odio politico mascherato da superiorità morale" di Riccardo Piroddi", registrato a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle 15:30.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 54 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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