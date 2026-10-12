Puntata di "Capire per conoscere" di lunedì 12 ottobre 2026 condotta da Sonia Martina che in questa puntata ha ospitato Mario Baldassarri (presidente dell'Istituto Adriano Olivetti e del Centro Studi Economia Reale).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Africa, America Latina, Banca Mondiale, Benzina, Bessent, Carbone, Cina, Clima, Corte Penale Internazionale, Debito Pubblico, Economia, Elezioni, Energia, Europa, Finanza, Fmi, Fonti Rinnovabili, Fotovoltaico, G20, G8, Gas, Gasolio, Georgieva, Germania, Globalizzazione, Golfo … Persico, Guerra, India, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Iran, Israele, Mar Rosso, Mare, Nucleare, Ovest, Petrolio, Prezzi, Russia, Sanzioni, Spagna, Storia, Tecnologia, Thailandia, Trump, Ucraina, Unione Europea, Urss, Usa, Vento.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 24 minuti.
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