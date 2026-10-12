12 OTT 2026
rubriche

Capire per conoscere

RUBRICA | di Sonia Martina - RADIO - 14:59 Durata: 24 min 20 sec
A cura di Enrica Izzo
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Conversazione settimanale con il Professor Mario Baldassarri.

Puntata di "Capire per conoscere" di lunedì 12 ottobre 2026 condotta da Sonia Martina che in questa puntata ha ospitato Mario Baldassarri (presidente dell'Istituto Adriano Olivetti e del Centro Studi Economia Reale).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Africa, America Latina, Banca Mondiale, Benzina, Bessent, Carbone, Cina, Clima, Corte Penale Internazionale, Debito Pubblico, Economia, Elezioni, Energia, Europa, Finanza, Fmi, Fonti Rinnovabili, Fotovoltaico, G20, G8, Gas, Gasolio, Georgieva, Germania, Globalizzazione, Golfo Persico, Guerra, India, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Iran, Israele, Mar Rosso, Mare, Nucleare, Ovest, Petrolio, Prezzi, Russia, Sanzioni, Spagna, Storia, Tecnologia, Thailandia, Trump, Ucraina, Unione Europea, Urss, Usa, Vento.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 24 minuti.

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Abbiamo il professor Mario Baldassarri, allora andiamo subito a salutarlo, professore buongiorno, buongiorno a voi.
La sua rubrica a capire per conoscere e vi ricordo che il presidente del Centro studi economia reale e dell'Istituto Adriano Olivetti, di Ancona.
A che numero siamo arrivati professore 599
599 e allora il 12 va be'la prossima è la 600.
E va bene 12.
Solidi del sale, so, diciamo, due soglie, le elezioni in Israele e poi abbiamo le mid term, vediamo eh sì.
Allora?
Iniziamo subito con
Con il tema di quest'oggi che, come sempre, insomma, ne contiene e tanti altri.
E
Intanto, a partire da oggi per tutta la settimana a in Thailandia, a Bangkok si riunisce il Fondo monetario internazionale con la Banca Mondiale e.
E con, ovviamente diversi diversi appuntamenti, diversi incontri, la plenaria mi pare essere il 16 e un'assenza la voglio far notare quella del segretario al Tesoro statunitense sconto Best cent, che tra l'altro mancherà.
Anche al G 20.
La scorsa settimana la presidente Georgieva
E aveva detto che insomma, l'inverno sta arrivando
Abbiamo tutta una questione internazionale e la guerra in Iran, la questione di Israele, l'Ucraina, la Russia et quello che comportano o no la la abbiamo questo grande shock energetico e.
E appunto, Kristina Georgieva ha detto a un certo punto che le economie avanzate guidate dagli Stati Uniti presentano il più elevato i rapporti tra debito e prodotto interno lordo, insomma un po'la questione del debito e appunto una combinazione di fattori deflussi di capitali alla ricerca dei tassi statunitensi più elevati, la questione,
E climatica, investimenti sull'intelligenza artificiale, poi appunto lo shock energetico, il costo dei fertilizzanti, insomma, chi più ne ha più ne metta.
E allora abbiamo visto gli ultimi sviluppi del degli ultimi giorni tra la Russia e gli Stati Uniti, queste decisioni così prese a sorpresa, come sempre dal presidente Trump
Tant'è che appunto e le ha prese, mentre a Washington c'erano le delegazioni ucraine europee che stavano trattando per una destra election con la Russia e ha preso due decisioni 2. La prima è quella di togliere le sanzioni, sospendere le sanzioni statunitensi sul la vendita di diesel e di gasolio russo e poi ha annunciato anche una tregua energetica di 60 giorni di cui,
Il Cremlino non saprebbe a un granché e Zelensky s'immagini in Zaleski, non sapeva neanche delle sanzioni, della sospensione delle sanzioni, ha chiesto anzi al leader ucraino pure di.
E fare nuove elezioni.
Un grande caos.
Un fatto molto bene a fare questo.
E temi enormi che sono sul tappeto, di cui sentiamo parlare tutti i giorni.
E porre a confronto.
Con l'incontro del Fondo monetario e della Banca mondiale a Bangkok di questi giorni, allora, per chi ci ascolta chiariamo e ricordiamo cosa solo il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, solo le 2 più grandi istituzioni economico, finanziarie che furono di fatto,
Stabilite dopo la Seconda guerra mondiale, quando con il meeting a Yalta si spartì il mondo tra l'allora blocco sovietico e il resto del mondo dominato, è guidato dall'Occidente e a Bretton Woods stessa, cosa per il mondo guidato e governato in un certo senso dall'Occidente si stabilirono queste grandi istituzioni internazionali, quindi foto monetario, Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale,
è l'istituzione finanziaria
A diretto sostegno degli Stati e dei governi e la Banca mondiale è la banca che dovrebbe che a questi decenni.
Finanziato progetti di investimento nei vari Paesi del mondo, bene, questa cosa ha funzionato per settant'anni.
E basava tutto sul cosiddetto multilateralismo.
Cioè tanti Paesi partecipavano a queste istituzioni e a questi accordi.
Il problema è che sopra le 2 istituzioni internazionali multilaterali.
C'era il G 7.
Cioè Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Giappone, che rappresentava il governo di quell'epoca, quindi sopra, c'era un governo politico di sette Paesi, il G 7 e.
Come bracci operativi.
Dal punto di vista finanziario ed economico industriale, diciamo per i grandi progetti dighe, strade, energie, aeroporti in tutto il mondo, che era il Fondo monetario e la Banca mondiale
Ora dalla C, diciamo dalla dall'affacciarsi sulla scena politica internazionale.
Cosa è avvenuto intanto che il blocco sovietico si è di solito?
E quindi quello che in realtà ci ha tenuto per settant'anni Inequilibrio che abbiamo chiamato guerra fredda consentiva all'Occidente.
Guidato dagli Stati Uniti, ma anche dai da importanti Paesi europei, di governare il mondo
Il blocco sovietico era un grande isola dentro la quale non andavamo troppo a metterci il naso, ma da quel blocco sovietico il naso non usciva molto fuori dell'ambito occidentale, salvo, come ricordiamo tutti, il caso.
Della crisi dei missili a Cuba.
Siamo a sessant'anni fa i sessant'anni fa, quando sfiorando.
La guerra nucleare, sostanzialmente, quindi, per questi settant'anni quell'assetto ha funzionato, dopodiché l'Unione Sovietica si è dissolta e a quel punto era evidente che il mondo andava verso la globalizzazione e aveva bisogno sicuramente di una nuova governance mondiale che coinvolgesse non solo l'Occidente di sette Paesi ma un nuovo G 8 che in qualche misura facesse entrare Cina, India, Russia, Africa, America Latina, della nuova,
Due globalizzazione e per avere una governance che rispecchiasse i pesi economici finanziari del mondo,
In realtà, il G 7, come abbiamo detto tante volte, rappresenta ormai da anni un terzo del mondo e quindi non può decidere per conto degli altri due terzi.
Su tutto questo, con tutti i problemi che giustamente in modo chiaro lei ha sollevato, è piovuto Donald Trump.
Il quale ha dichiarato subito e lo pratica
Tutti i giorni
La fine del multilateralismo.
Snobba l'Assemblea delle Nazioni Unite snobba di fatto l'Europa come l'Unione europea, in quanto anch'essa espressione di multilateralismo e pretende di guidare il mondo con il bilateralismo e cioè io faccio d'accordo con chi mi pare e quando mi conviene oppure faccio la guerra contro chi mi pare e se mi conviene oppure sanzionò la Corte penale internazionale che tra l'altro esatto al salmastre tanto altrettanto distribuzione nazionale, ma l'esempio più eclatante è proprio quello di ieri che lei ha citato giustamente e cioè Trump annuncia la tregua tra la Russia e l'Ucraina per non avere più attacchi alle agli impianti energetici.
E pudding non ne sa nulla e Zelensky palesemente dire dice, ma io non ne so niente e quando scatta la tregua ecco chi la concordata, ma siamo sicuri che che se cambiava e paradosso dei paradossi?
I bombardamenti agli impianti energetici in Ucraina e il consenso lo continua.
Ecco perché questo, quindi, il vero nodo di questo incontro i da Bangkok in Thailandia di Banca mondiale e il Fondo monetario è che in realtà oggi, senza una legittimazione politica di una governance mondiale, rischia di essere un accordo tra burocrati o comunque un'indicazione tra burocrate oppure semplicemente un centro studi che ci dice attenzione che l'inverno sarò duro e i problemi sono gravi e così via ma un centro studi,
Scusi, ma con una pessima tosse e fermi, e quindi e quindi voglio dire pur dell'importanza di questo incontro è chiaro che in questa nuova condizione, senza la governance, senza linee guida.
Diventa un club di forse di da centro studi che ci dice quali sono le previsioni,
Quali sono i rischi, attenzione e così via, ma quali sono le decisioni su ciascuno dei singoli temi che lei ha sollevato all'inizio di questa nostra rubrica, quali sono le decisioni e quali sono i soggetti in grado di prendere e concordare delle decisioni, non dico soluzioni definitive a ciascuno di questi problemi
Almeno delle decisioni nel frattempo, ecco, questo è il vero rischio che stiamo correndo tutti che corre il mondo, e cioè.
Temi e problemi che nascono si ingigantiscono e diventano estremamente pericolose rischiose, ma non c'è una governance
In grado di assumere decisioni che siano concordate e poi anche rispettate.
In realtà, questa cosa delle sanzioni.
Su Mosca da parte di Trump e l'accordo soprattutto sul gasolio,
A mio parere, indica una enorme preoccupazione di Trump, perché perché ormai le elezioni Bitter si stanno avvicinando solo quasi meno di quattro settimane
I prezzi in America stanno salendo e soprattutto i prezzi dei prodotti energetici, e allora lui l'ha pensata così faccio l'accordo computi, lui mi dà il gasolio, prendo il gasolio da la Russa e il prezzo del gasolio e della benzina in America scendono.
Ma non è così, io ho letto molti analisti dicono anzi lui forse ha usato apposta al termine tonnellate perché è necessaria e di solito si ragiona in barili e agli americani sembrerà tacciono, però in realtà cambierà quasi niente, dovevo parla di tonnellate perché parla di gasolio cioè del produttore affidato, sì certo,
Petrolio perché quello che del mondo adesso c'è chiarezza, soprattutto in Europa sono i prodotti raffinati. Non è solo un problema di petrolio greggio, no, no, lo so lo striscione e quindi lui deve importare adesso il gasolio vero e proprio, ma le quantità che puoi portare sul mercato enorme come quello degli Stati Uniti, non sono certo tali da avere un effetto significativo di calmierare i prezzi del gasolio e della benzina negli stessi Stati Uniti, o comunque non nel giro di due tre settimane,
Che sono i tempi rispetto ai quali Trump, con questa decisione un po'distacca, diciamo
Per non dire altro, perché all'improvviso togliere le sanzioni su?
Solo su buste sulla Russia e poi dice che.
E tra l'altro altro paradosso non riuscì
Non riuscendo.
Ad avere i raggi incendi in Iran.
Di fatto, proposte regia Gigi d'Ucraina, chiedendo a Zelenskij di debba andare a votare.
È giustamente scritto, ma io ci possano andare subito a votare, ma ci sono sei mesi di tregua in modo che si possano fare le elezioni in Ucraina o le facciamo sotto i bombardamenti
Che poi, tra l'altro.
Così, insomma, Trump molto.
Scocciato, mi dice, ma io ho detto tante volte a Zelenskij di non coprire, non colpire le infrastrutture energetiche russe e ma mettere tutti colpiscono tranquillamente usato esatte le ucraine.
Eh eh senta, e le faccio una domanda al volo perché purtroppo oggi abbiamo poco tempo leggevo prima.
E, ovviamente, non è il primo che che alza questo tema il presidente di Confindustria che diceva
E io non entro nel tema gas russo non gas russo e intanto non è di mia competenza, ma non ci può certo essere un'ideologia sull'energia,
Allora è vero, io questo lo capisco a parte voglio dire che poi c'è tutta la questione di Hormuz, che comunque eh eh, lì no Yoru degli aiuti sul russo, e si va be'però tornare appunto dagli ultimi sul Mar Rosso due canali, no, beh, io questo Sandro domandavo perché molte qua,
C'è, ci sono degli esponenti anche politici che dicono va beh, ma insomma, ma torniamo a riprenderci il gas dalla Russia e ritorniamo a fa no, ecco, capisco che non può avere un'ideologia, però è veramente difficile non averlo. Devo dire,
No, qui però.
Al di là dello scenario mondiale, qui c'è un tema serio, strutturale, urgentissimo, di una politica energetica europea, una politica energetica europea che miri a rendere più indipendente possibile dell'Europa nei confronti del tema dell'energia, ma questo è verissimo, ma però,
E c'è questo richiede tempo, il problema smart adesso come lo risolve, do questo richiede tempo e 10 anni, per esempio il caso nostro unitaria. È evidente che dobbiamo rientrare nella produzione di energia nucleare, ricordando sempre che noi italiani non siamo mai usciti dal consumo di energia elettrica nucleare
L'hub abbiamo smesso di produrlo in Italia e lo abbiamo comprato in Francia e Svizzera, Slovenia e dalle altre parti, il nucleare quindi noi dobbiamo, diciamo, avere
Avere la quarta generazione di centrali nucleari, ma con un disegno, un progetto e una strategia europea che significa l'interconnessione delle reti e l'unificazione dei mercati energetici, perché oggi abbiamo come sempre 27 singoli mercati nazionali segmentati
Di fatto divisi l'1 con l'altro e ognuno con le proprie caratteristiche, dalla Francia che ha scelto il nucleare e quindi se si disinteressa un po'di tutti i temi su petrolio e gas alla Spagna che ha scelto il nucleare come energia di sostegno quando il fotovoltaico e l'eolico, che purtroppo quando non c'è vento solo e non producono
E allora hai bisogno di una fonte. Il nucleare, come nel caso della Spagna, che fa da tampone in quelle situazioni all'Italia che è uscita dal nucleare, e la Germania, che ha annunciato di uscire dal nucleare due o tre anni fa e che quindi poggiano tutto su fonti fossili, facendo uno sforzo che va riconosciuto, importante, enorme sulle fonti alternative, eolico e fotovoltaico,
Ma detto che quello sforzo va fatto rafforzato ulteriormente migliorato. Rimane sempre il tema di chi fa da energia jolly, quando non c'è vento, non c'è il sole ed è lucrare con la prospettiva di arrivare, ma occorrono qua, forse 30 quarant'anni
Alla fusione nucleare. Al momento in cui dall'attuale fissione si passasse alla fusione, si scoprirebbe il moto perpetuo, e cioè la fusione nucleare produce più energia di quanta ne consuma, quindi la produzione di energia andrà verso l'infinito come disponibilità,
In tutto questo quadro strategico, che va deciso però oggi con una chiarezza di visione a 10 20 trent'anni c'è un problema che da qui ai prossimi 10 anni il nucleare non è disponibile in più per il caso italiano e quelli nel frattempo Tiberi barcamenare spingendo al massimo le fonti alternative ma cercando di continuare a usare il gas,
è per quello che è possibile, comprando, laddove possibile e a prezzi relativamente possibili, è però il punto è questo che facciamo, ci siamo sbagliati, torniamo come prima e torniamo a comprare il gas dalla Russia di Putin
Mentre non abbiamo ancora chiarito che succede ai confini europei.
Est cioè sulla guerra,
Russia e Ucraina
Che succede ad Hormuz che succede nel Mar Rosso,
E quindi mi sembra quantomeno da incoscienti.
Oggi dire ricopriamo il gas di Busi è come se nulla fondessero
Anche quello che diceva quando sento il tema no, non c'è, non è, non può essere una questione ideologica, però insomma, io qualche io non ne faccio una questione ideologica, però insomma la questione di dipendenza e di vincolo ah va be'certo però sa se anche uno dovesse dire allora così
Ricopriamo by togliamo le sanzioni e, così come ha fatto bottino, ecco così e ci compriamo il gas rue ammesso che Putin
Visto tutte le cose che ti dice, sempre sull'Europa e
Ma guardi qua qualche storico.
Solito ha azzardato l'idea che sia dell'impero egiziano sia soprattutto per l'impero romano,
Gli schiavi erano.
Tenuti e facevano tutto sommato la bella vita,
Perché avevano assicurato il cibo, avevano assicurate le loro condizioni e così via, ma erano schiavi infatti.
Ecco.
Quindi questo è il punto, vogliamo fare una bella vita col gas di Putin costa meno ma di fatto legarci mani e piedi a una via Cucchiari regime a quel tipo di regime certo.
E poi teniamo conto che su tutto questo va citato.
Il vero tema dei prossimi anni dei prossimi decenni, io direi del ventunesimo secolo, oltre al nucleare, verso la fusione nucleare c'è ogni giorno lo vediamo il tema dell'intelligenza artificiale e quindi dello sconto tra Cina e Stati Uniti,
Dentro al quale, purtroppo, come sappiamo l'Europa non c'è.
Non c'è non per capacità tecnologiche e scientifiche, non c'è per assenza istituzionale e politica.
Ci dobbiamo osservare, professore, gli scienziati che si occupa di intelligenza artificiale.
Sono solo americani e cinesi, ci sono fior di scienziati europei e anche italiani che se ne occupa, che sarebbero capaci nuovamente nei due Paesi, Stati Uniti e Cina, c'è un disegno strategico del Paese e in Europa non c'è nessun disegno strategico dell'Unione europea o comunque dell'istituzione,
Europea
Allora, grazie grazie a Mario Baldassarri, capire per conoscere professore, ci sentiamo la prossima settimana, buongiorno, buongiorno e buon lavoro.

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