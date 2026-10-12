12 OTT 2026

La nota antiproibizionista

EDITORIALE | di Roberto Spagnoli - RADIO - 09:00 Durata: 0 sec
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Il traffico illegale di droghe è uno degli affari più redditizi della criminalità organizzata.

In Italia vale 16 miliardi di euro (l'80 per cento dell’economia illegale).

La sostanza più diffusa è la cannabis.

Se fosse legalizzata lo Stato potrebbe incassare miliardi in tasse e imposte.

Già oggi molti soldi possono essere sottratti alla criminalità dai consumatori che decidono di coltivarla in proprio, per uso personale, senza rivolgersi al mercato nero.

Lo dimostra il “Contatore contro lo spaccio” ideato da Luca Marola, titolare del Canapaio Ducale di Parma (uno dei pionieri della cannabis light).

Il proibizionismo produce un mercato nero.

Il proibizionismo è il miglior regalo alle mafie del narcotraffico.

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