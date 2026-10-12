Puntata di "Voci Africane - Trasmissione del Movimento degli Africani con il coordinatore Steve Emejuru" di lunedì 12 ottobre 2026 condotta da Andrea Billau con gli interventi di Steve Emejuru (mediatore culturale e coordinatore del Movimento degli Africani), Fabrizio Coresi (ricercatore di Action Aid).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Actionaid, Africa, Agricoltura, Burocrazia, Clandestinita', Condono, Cpr, Decreti, Diritti Umani, Emergenza, Epidemie, Espulsioni, Europa, Funzione Pubblica, Giornalismo, Giornalisti, Governo, … Immigrazione, Informazione, Integrazione, Interni, Italia, Lavoro, Legge, Meloni, Ministeri, Movimenti, Permesso Di Soggiorno, Prefetti, Prevenzione, Salute, Sanita', Sfruttamento, Sicurezza, Unione Europea.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.
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