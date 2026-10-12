12 OTT 2026
rubriche

Voci Africane - Trasmissione del Movimento degli Africani con il coordinatore Steve Emejuru

RUBRICA | di Andrea Billau - RADIO - 16:06 Durata: 30 min 11 sec
A cura di Enrica Izzo
Organizzatori: 
Movimento degli Africani
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Ospite Fabrizio Coresi, ricercatore di Action Aid.

Puntata di "Voci Africane - Trasmissione del Movimento degli Africani con il coordinatore Steve Emejuru" di lunedì 12 ottobre 2026 condotta da Andrea Billau con gli interventi di Steve Emejuru (mediatore culturale e coordinatore del Movimento degli Africani), Fabrizio Coresi (ricercatore di Action Aid).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Actionaid, Africa, Agricoltura, Burocrazia, Clandestinita', Condono, Cpr, Decreti, Diritti Umani, Emergenza, Epidemie, Espulsioni, Europa, Funzione Pubblica, Giornalismo, Giornalisti, Governo, Immigrazione, Informazione, Integrazione, Interni, Italia, Lavoro, Legge, Meloni, Ministeri, Movimenti, Permesso Di Soggiorno, Prefetti, Prevenzione, Salute, Sanita', Sfruttamento, Sicurezza, Unione Europea.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 30 minuti.

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  • Steve Emejuru

    mediatore culturale e coordinatore del Movimento degli Africani

    Fabrizio Coresi

    ricercatore di Action Aid

    16:06 Durata: 30 min 11 sec
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Radio radicale, benvenuti a una nuova puntata di voci africane, la trasmissione del movimento degli africani, come sempre abbiamo con noi, Steve giuro, coordinatore del movimento, benvenuto su Radio Radicale, Steve ancora una volta.
Grazie dell'accoglienza, Andrea grazie, eccoci qua e, come sempre, abbiamo il nostro rito iniziale.
Certo che quando abbiamo alla trasmissione il nostro uso di fare in modo di fare di dare il microfono al microfono il benvenuto a i nostri ospiti e loro si auto presentano oggi abbiamo un ospite che cedo subito, il microfono, pronto pronto salve, grazie dell'invito salve tutte e tutti io mi chiamo Fabrizio Moretti e sono esperto di migrazioni per ActionAid,
Perfetto e infatti, come esperto di immigrazione, ti abbiamo chiamato e ti interpelliamo oggi con due argomenti in particolare
E perché Action Aid fa parte del cartello di associazioni Ero straniero che nel mese di settembre è ritornata su la questione della sanatoria del 2020, una sanatoria che si è trascinata per anni e ha dato un po'il quadro forse definitivo a questo punto penso e so che tu appunto 6 1,
Se non il redattore, ma uno dei redattori di questo rapporto e quindi, se vuoi ricordare a noi
Il contesto e poi andare proprio sui dati, certamente il contesto in cui nasce questa regolarizzazione, che è una misura straordinaria che è stata varata proprio in epoca Covid, ricordiamocelo così per tutelare la salute di tutte e tutti in modo particolare, al tempo si diceva, per dare una spinta, per così dire, al comparto agricolo, che in questo modo avrebbe portato in alla luce rapporti irregolari di lavoro e con essi anche posizioni delle persone che sarebbero tornate quindi ad avere un permesso di soggiorno regolare. Rispondo subito alla sua domanda rispetto al termine di questa di questa sanatoria, che è durata oltre cinque anni. Quindi, ricordiamolo, è stato il cosiddetto Decreto Rilancio
Che ha fatto sì che le le che le persone potessero emergere da questa condizione di Nereo lavorativo e questa condizione di invisibilità del soggiorno e dal 2020, nonostante una finestra molto ridotta rispetto ad altri provvedimenti straordinari, ce la siamo portata avanti per per diverso tempo, per molti anni è finita, la nostra rilevazione risale al 31 dicembre 2025 e,
Tra le 220.000 domande questo è il numero delle domande ricevute, quindi, che mostra anche il bisogno di emersione dei rapporti di lavoro a nero, ma soprattutto dall'invisibilità di una condizione irregolare del soggiorno e sulle 220.000 domande ci sono 45.000 pratiche che noi non riusciamo bene a capire.
Dove siano finite e sappiamo che non sono arrivate ad un permesso di soggiorno quindi si sommano ad altri 43.000 esiti negativi, ricevuti da dalle domande presentate
Ma di fatto ci sono ancora 3.000 domande pendenti perché sono più di questi 45.000 domande, 20.000 probabilmente sono di permessi che sono in via di rilascio, ma 3.000 persone sono ancora in attesa di capire come debba andare la procedura, quindi purtroppo, nonostante stiamo arrivando al termine diciamo agli sgoccioli,
Però, di fatto questa questa sanatoria non è ancora conclusa. Ha dell'incredibile veramente o almeno non ho parole esattamente, anche anche perché ci dobbiamo ricordare ancora una volta per quale motivo insomma lo avevamo fatto lo avevamo fatto per far accedere tutte e tutti alla salute e per tutelare quella pubblica visto che eravamo in piena epidemia e quindi se noi immaginiamo che dobbiamo aspettare cinque anni senza pensare al versante lavorativo ma solamente della salute, dobbiamo aspettare cinque anni per vedere determinata una procedura che avrebbe dovuto tutelare la salute pubblica. Bene, comprendiamo bene come o non era quello il reale obiettivo oppure
È stato più che è fallito, insomma, dunque, e questo purtroppo è dovuto principalmente alla vita, ostacoli burocratici delle persone straniere e in modo particolare.
è sicuramente un ruolo è stato giocato dal sottodimensionamento degli uffici che sono coinvolti all'interno delle procedure che riguardano la vita, appunto a ostacoli burocratici delle persone straniere, premiare in modo particolare gli uffici del delle prefetture e delle questure perché questo si lega a una vicenda, tutto è tutta italiana, per cui la funzione pubblica e in modo particolare il ministero dell'Interno, procede a rimpolpare organici che riguardano la vita di migliaia di persone solamente mediante contratti con agenzie interinali e questo ha comportato un rallentamento perché perché all'interno del decreto Rilancio erano previste delle forze aggiuntive per gli organici delle prefetture e delle questure, ma queste sono entrate in gioco
Nel marzo seguente il varo della misura, che è stata varata appunto a giugno e aveva alla finestra fino ad agosto per la presentazione delle domande, quindi avendo già accumulato un ritardo e oltretutto queste risorse sono state e a singhiozzo e perché sono state interrotte per seguire l'andamento dei bandi perché la bandi dura non era ovviamente lunga cinque anni per cui c'è stata una vera e propria interruzione.
A un ad un certo punto, appunto, di bando in bando intorno al 2023 per poi riprendere nel 2024 se si vede ad esempio la coda della procedura, cioè il termine ultimo della procedura, il nostro pre precedente aggiornamento dei di monitoraggio della regolarizzazione, si vede che la grandissima parte dei permessi che sono emessi in questo lasso di tempo, quindi tra giugno 24 dicembre 25 sono in larghissima parte degli esiti negativi. Quindi possiamo dirci, da un lato, che erano rimaste, diciamo, le questioni più spinose, le domande probabilmente più complesse, ma anche dirci molto serenamente, purtroppo, che i ritardi hanno avuto un impatto fondamentale anche sul buon andamento della procedura e quindi sull'emersione
Delle delle persone, perché ovviamente i lavoratori interinali purtroppo, come dicevo, sono andati a singhiozzo e probabilmente si è teso chiudere le procedure senza poi quel coinvolgimento delle persone nel nel nella loro procedura di emersione, perché questa procedura era fatta di due canali e la grandissima parte delle domande afferiva al canale che era completamente nelle mani del datore di lavoro, come spesso accade il protagonismo delle persone straniere,
è purtroppo residuale e tutto era nelle mani del datore di lavoro, e questo ha fatto sì che, appunto, non siano stati probabilmente neanche cercate quelle persone che che dovevano emergere quando il datore di lavoro purtroppo aveva perso interesse alla regolarizzazione, e questo è un altro punto importante perché l'unico strumento che abbiamo in Italia attualmente per evitare che,
Chi entra irregolarmente, ad esempio tramite il decreto flussi, ma anche chi non riusciva a terminare la procedura per motivi ah ah, la persona non imputabili, non imputabili quindi al lavoratore o la lavoratrice in emersione avrebbe dovuto poter usufruire di un permesso per attesa occupazione. E invece anche qui i dati ci dicono che questi permessi sono stati rilasciati con il contagocce e sono stati rilasciati molti in maniera molto diversa a seconda della della Questura. Quindi c'è una completa arbitrarietà e discrezionalità su quello che invece dovrebbe essere un istituto che evita di cadere nuovamente nell'invisibilità. Nel caso della regolarizzazione, ok evita proprio nel cadere nell'irregolarità nel caso degli ingressi irregolari, perché noi monitoriamo anche gli ingressi irregolari e vediamo che la grandissima parte degli ingressi irregolari, purtroppo, non si definisce come dovreste con un permesso di soggiorno e con un lavoro regolare, ma c'è il rischio forte di una caduta in una condizione irregolare e quindi siamo davanti a degli strumenti che dovrebbero avversare la condizione di soggiorno irregolare che dovrebbero combattere quella che viene
Proclamata e sbandierata come un'emergenza, ma che in realtà la creano l'emergenza e sì, e l'altro veramente no,
Ripeterlo, cioè io ho detto che era terminato, no
Dopo molti anni, invece, tu c'hai confermato addirittura che ancora adesso ci sono 3.000 domande pendenti, il che è poi, appunto con la somma, cioè quasi metà, e è stata negata quindi un triplo fra allineamento, insomma, di di di questa misura e naturalmente nessuno se ne è assunto nessuna, nessuna responsabilità, almeno politica, no, non se ne è parlato per niente, se non appunto da parte di Ero Straniero e di pochi altri di più, non solo non se n'è parlato, ma ora dalla Spagna in poi diciamo che anche questi strumenti, che sono eccezionali e che quindi andrebbero dosati in un certo senso
E qui usati con parsimonia sono chiaramente avversati quando in realtà, al di là delle criticità che abbiamo già nocciolato, un dato fondamentale e positivo di questa sanatoria, cioè, ovvero 131.700 permessi rilasciati, 131.000 persone che sono finalmente arrivate a una posizione irregolare e questo dovrebbe essere,
Sia a vantaggio di quelli a tutela dei diritti delle persone, ma sia anche in un certo modo
Favorevolmente Lippi da quella parte politica che guarda al controllo perché solo con la visibilità abbiamo il controllo delle persone, quindi diciamo che è una completa irrazionalità, o meglio una completa strumentalizzazione della materia migratoria che abbiamo davanti ogni giorno a dei fini politici del momento indipendentemente, purtroppo viene da dire dal colore di governo sebbene ovviamente ultimamente purtroppo, stiamo raggiungendo delle dette che non abbiamo mai raggiunto, perché si disconosce anche il contributo che queste che queste sanatorie danno,
Un contributo non indifferente. Noi abbiamo monitorato anche il contributo in termini economici e di impatto economico di quello del pallone dal dal nero e che di questa emersione da una condizione di irregolarità e insomma, ci sono 140 milioni che sono entrati né all'erario e 116 milioni sicuramente sono andati come minimo ha lottato indipendentemente da tutto, e poi abbiamo anche stimato altri 15 milioni per i costi legati ai titoli di soggiorno, quindi al rilascio e al rinnovo, e abbiamo fatto anche una stima prudenziale che è una stima
è una sottostima, perché si rifà a degli indicatori del 2020, quindi al momento in cui era stata varata la misura e possiamo vedere che in termini di introiti contributivi e di razze valva verrebbero per lo Stato e per i nostri anziani, quindi anche diciamoci anche questo 228 milioni l'anno se, se consideriamo appunto la la stima prudenziale del dell'effetto contributivo data dall'emersione di questi 131.000 persone e arriviamo ad una stima di 1 miliardo e 100 e lo proiettiamo su cinque anni come ci dice la letteratura scientifica e che noi siamo soliti guardare perché le diciamo, gli esiti vanno messi anche alla prova degli studi e, analizzando l'impatto, si sa che
Per cinque anni e le persone sono solidi e rimanere dopo una stabilizzazione, e quindi questa è di 1 milione e 100 è un attimo, una proiezione di quello che potrebbe entrare in termini di contributi e di tasse da questa sanatoria, ma noi dobbiamo anche dirci che è qui che le sanatorie sono state e questo nel dossier è ben messo in luce perché noi analizziamo tutte le modalità diciamo con con la quale il nostro Stato ritiene di affrontare la condizione irregolare del soggiorno e ipocritamente noi abbiamo avuto moltissime sanatorie nel corso del tempo.
Che hanno portato appunto a sanare la posizione di moltissime persone, ne abbiamo avute 5 dal 98 al 2020, quindi noi diciamo che agiamo ipocritamente perché abbiamo una politica che crea l'emergenza irregolarità e poi, di volta in volta, cerchiamo di svuotare questo bacino con questi provvedimenti
Emergenziali con questi provvedimenti straordinari eccezionali e chiaramente, la straordinarietà, avendone avuti 5 in 20 anni, non è poi neanche così. È una strada e una straordinarietà ordinaria per l'Italia, come spesso succede, e questo è l'unico altro mezzo che che che ci ha oltre nella narrazione pubblica, oltre ai rimpatri e anche lì siamo andati a fare delle stime. Guardando ai numeri dei rimpatri, attestandoci sul sui rimpatri avvenuti nel 2025, ci vorrebbero più di 50 anni per svuotare quel bacino di delle persone in condizioni di soggiorno irregolare, posto che chiaramente, per noi questa non può essere una leva per risolvere il problema delle irregolarità, perché il problema delle irregolarità non riguarda le persone riguardo alle politiche, perché non è una caratteristica che sta nelle persone. Le persone cambiano
Loro status a secondo delle politiche. Le politiche sono andate sempre più restringendo la possibilità di esistere d'Italia in una condizione irregolare di soggiorno. È sempre più legandola al possesso di un lavoro, ad esempio, di fronte a una crisi occupazionale come quella del nostro Paese. Perdere il lavoro vuol dire anche perdere il permesso di soggiorno. Quindi si cerca, praticamente parlando, solamente dei rimpatri nel discorso pubblico
Dominante cerca di svuotare il mare con un cucchiaino, perché quel bacino di persone in condizioni di soggiorno irregolare è continuamente alimentato non solo dagli arrivi delle persone come viene propagandato, ma soprattutto dagli ingressi irregolari, tramite decreto flussi e soprattutto da una politica che rende sempre più precario lo status giuridico delle persone straniere in Italia,
Eh sì, e infatti già ieri ha affrontato il secondo argomento, però adesso io vorrei dare.
La parola Steve non prima di avere anche sottolineato l'altra tipica, I italianità del della sanatoria fatta per i lavoratori agricoli, che invece è servita a tutta un'altra platea, insomma, ma questo anche questo fa parte del del modus no in cui operano le nostre istituzioni Steve,
Sì.
Incredibile.
Però volevo che, se ci può aiutare a dare la cifra esatta che è entrata nella task force nella tasca dello Stato, da questi provvedimenti in conclusi, perché tanta gente continua ad aspettare e poi ci sono novità su Lucci mi?
E i dati riguardante i flussi migratori e che il governo ha fatto coalizioni, informazioni che possiamo dare agli immigrati su questi due ambiti, la Sof, la sofferenza di tanti senza documenti è troppa e tanto molti stanno soffrendo, non perché sono entrate in Italia irregolarmente, molti stanno qui da tantissimi anni per il fatto di Bossi Fini che un permesso di soggiorno di per motivi di lavoro per un anno neanche un italiano riesce a trovare il lavoro quando perde il lavoro entro un anno e immaginiamo un po'uno straniero,
Allora, quali sono le novità che si può diffondere come notizie ai straniere o immigrati e poi mi interessa di sapere quanto diamo allo Stato in questo ambito?
E mi pare che in parte ha già risposto, però poi precisare ancora meglio, certamente ribadisco quello che ho detto prima e lo spiego meglio sono 140 milioni quelli che sono soldi sicuramente versati perché sono semplicemente la somma degli F 24 quello che una persona pagava per poter presentare domanda, quindi anche le domande non finalizzati hanno generato questi 140 milioni, poi c'era un decreto che ripartiva questi 140 milioni fra diversi comparti dello Stato è sicuramente di questi 140 milioni, 116 sono quelle che sono entrate nelle casse dello Stato
Puri e semplici, ma che non sono stati utilizzati, non sono tornati sotto forma contributiva ai lavoratori e alle lavoratrici emerse a questi si sommano 15 milioni per l'emissione dei titoli dei 131.000 titoli e per poi per il successivo.
La successiva stabilizzazione perché uno dei due canali non siamo entrati nei tecnicismi, ma uno dei due canali prevedeva il rilascio di un permesso temporaneo di sei mesi, che poi doveva essere convertito in un permesso per lavoro e anche da questa conversione quindi sono c'è stato un introito per per le casse dello Stato, venendo poi alle novità, purtroppo le novità non ci sono quelle che quello che ci dà un po'di speranza, diciamo così,
E sono le proposte della stessa campagna, Ero straniero intanto io
Tendo a ricordare delle irregolarità, noi vorremmo non fosse trattata come uno status permanente dell'individuo, ma come una posizione amministrativa che quindi cambia nel tempo, e questo già dovrebbe in un certo modo relativizzare la questione delle irregolarità. E poi, se il sistema non offre la possibilità di mettersi in regola quando esistono il lavoro o un radicamento sociale, diceva giustamente perché ci sono persone in Italia da vent'anni che soffrono ogni mutamento nuovo, è peggiorativo della posizione delle persone, alimenta il bacino delle persone precarie e invisibile che quindi torna a riempirsi, per cui la soluzione che noi proponiamo è che la scelta non possa essere fra sanatorie e mantenimento dello status quo, ma bisogna incidere sulle sulle cause, andando a offrire un'alternativa reale all'irregolarità e quindi uno strumento di elezione individuale.
Sulla base del radicamento sociale o del possesso di un lavoro, come peraltro esiste già in diversi Stati europei, guardiamo la Spagna, guardiamo la Germania, ad esempio, però, purtroppo, che che che in questa congiuntura politica noi abbiamo la speranza che questo si realizzi.
Direi una bugia, possiamo sperare che un prossimo Parlamento sia quantomeno più in ascolto, non tanto della società civile, anche dei gol del mondo produttivo, oltre che de di lavoratori e di lavoratrici, perché è semplicemente anacronistica la Bossi Fini che è stata giustamente ci data oltre a essere una normativa che ormai possiamo dire tranquillamente essere
Antica, superata e, soprattutto, ingiusta. Ecco, vorrei adesso, in questi ultimi 10 minuti circa,
Parlare ancora un pochino più approfonditamente del capitolo rimpatri, perché, appunto action e da diramato un un rapporto su questo l'ha già accennato nella risposta precedente è legato non le 2 cose se poi un po'approfondire per noi.
Sì, molto volentieri noi abbiamo analizzato 10 anni in partnership con l'Università di Bari.
Ecco il Dipartimento di Scienze politiche 10 anni, 11 anni citati dal 2015 al 2025, e quello che emerge fortemente e che più detenzione e non vuol dire più rimpatri, C.p.r noi acquistiamo costantemente a un sempre maggiore investimento nella detenzione amministrativa.
Che viene presentata come la leva per realizzare i rimpatri come un elemento imprescindibile della politica di rimpatrio. I dati ci dicono esattamente il contrario. Intanto, dobbiamo dirci che si entra in un Cpr, in un centro di permanenza per il rimpatrio, A a fronte di nessun tipo di reato commesso, perché è una detenzione che ha alla base una sanzione amministrativa che ha alla base di qualcosa che per noi cittadini e cittadine italiane equivale ad una multa. Al contrario, le persone straniere vengono private della libertà, perché perché perdono le condizioni di soggiorno regolare e noi assistiamo appunto a questo investimento costante nella detenzione e vediamo invece che i CPR non servono a rimpatriare. Perché abbiamo visto per darci un dato che, per esempio nel 2025
Chi rimpatria solo il 25% degli ingressi all'interno del dello stesso anno, quindi, sì, sì, rimpatriano 25 persone su 100 che ne entrano all'interno del del Cpr.
È la grandissima parte dei rimpatri avvengono da fuori al Cpr di più no, questo è il rapporto diciamo fra
Greci e rimpatri, ma noi la stella politica detentiva la dobbiamo giudicare alla luce dell'intera popolazione, anche il nostro stato vuole espellere perché questi posti sono incostituzionali, se non servono al rimpatrio, la giurisprudenza li ammette sul nostro territorio dopo che padri e madri costituenti avevano detto allontanare posti come questi dal nostro territorio li ammette solo se serve il rimpatrio solo se dà un beneficio aggiuntivo tra virgolette in termini di rimpatri, quindi, se aumenta la rimpatri abilità delle persone se ne seguono di più e invece, andando a vedere i dati,
In 10 anni dai Cpr italiani li rimpatriano 9 ogni 100 ordini di allontanamento, quindi ogni 100 persone da espellere se ne rimpatrio erano 9 dai Cpr. Questo vuol dire che questa politica, che è la più oscura, perché si sa molto poco ed è difficilissimo ottenere dati che è la più violenta perché strutturalmente violente, parliamo di una detenzione che non ha bisogno di alcun reato, cosa che per noi italiani è un'aberrazione giuridica e non non non non è stata mai realmente valutate. Non è mai stata veramente mette in discussione, perché questa politica raggiunge neanche il 10% dei risultati attesi
Ma abbiamo detto che è compatibile con la Costituzione solo nella misura in cui raggiunge il rimpatrio e quindi noi è chiaramente è evidente che non raggiunga l'obiettivo che non raggiunga il rimpatrio e che quindi non sia compatibile con il nostro ordinamento democratico, ecco, tra l'altro c'è anche da fare un'altra proporzione perché appunto coloro che entrano in Cpr sono insomma una frazione Infini, infinitesimale della irregolarità degli irregolari nel nostro Paese. Quindi, anche da questo punto di vista è proprio come dire no, un falso totale, una una,
Una cosa,
Come dire no, dare una illuminazione a qualcosa che è invece spento no, prendere lucciole per lanterne come si usa dire niente, ma sono tutte forme di narrazione che buche tendono a criminalizzare le persone migranti e a non non parlano dei dati reali. I giustamente messo in luce la differenza tra la stima degli irregolari perché non avendone contezza, noi possiamo solamente intimargli l'ultima della Fondazione Ismu, la stima in 339.000, mentre gli ingressi sono poco più di 6.800 nel 2025 nei nei Cpr, ma appunto dobbiamo vedere quelli che rimpatriano. Sono 1.700 circa dai Cpr, quindi sono ancora e ancora meno oltretutto di queste operazioni. Purtroppo il ministero dell'Interno ne fa parecchie. Basta guardare
La faccia pubblica dei dati del ministero per il cruscotto statistico giornaliero che si trova sul sito del ministero dell'Interno, dove si affiancano in maniera completamente irrazionale.
I rimpatri agli sbarchi, come se fossero dei vasi comunicanti
A dire a dire che chi sbarca e criminale e chi sbarca viene.
Internato nei Cpr e a seguito rimpatriato, ma non è proprio assolutamente una classificazione che ci consente di capire qualcosa, perché sono categorie che non c'entrano assolutamente nulla perché, come si diceva giustamente prima si può finire in un Cpr anche dopo vent'anni se si perde se si perde il lavoro e si perde una condizione di soggiorno regolare, al contrario, le persone che sbarcano fino a prova contraria sono dei richiedenti asilo, dei richiedenti protezione che portano sopra di te uno status di rifugiato che va riconosciuto da parte di un organismo
Amministrativo che abbiamo noi, che sono le Commissioni territoriali, è un riconoscimento e invece noi li trattiamo come se fossero dei criminali che devono giustificare la loro presenza e poi io lascerò l'ultima parola adesso, Steve, perché abbiamo ancora quattro minuti scarsi, ma voglio solo sottolineare che appunto poi noi adesso abbiamo parlato dei dati statistici ma come abbiamo fatto altre volte, invece, c'è poi da parlare del proprio barbarie interna ai cd e al Cpr e alla violazione dei diritti proprio dei degli dei detenuti nei CPR, la sanità violata e e tutto il resto. Insomma, Steve, andiamo alle conclusioni, sì, no, e volevo ricordare anche che questi CPR non si fanno entrare i giornalisti per andare ad indagare su
Cosa avviene all'interno per poi chiedere, ma è possibile che devono ri costruire altri 10 centri per il rimpatrio. In Italia come sentivo quella cosa che hanno fatto in Albania è stato trasformato in albergo o è stato abbandonato perché non si è più saputo nulla? È stato trasformato in un Cpr
Ma perché si deve costruire altri 10 in Italia, purtroppo continua a funzionare in Albania e funzionale prego di un Cpr italiano con ovviamente dei costi infinitamente maggiori a Cheney rappresentato sul tema, un esposto alla Corte dei conti, dati alla mano con un dossier di 60 pagine con dati contabili all'interno per rimettere un po'il fuoco il focus su anche sulla proporzionalità e pas de deux di quello che ci mette in piedi per perseguire le persone da un punto di vista amministrativo nominalmente e quindi sull'enorme spreco di risorse che è l'ostinazione nel mantenere in piedi un esperimento del genere ci fa vedere perché qui sono stati posti ostacoli dal diritto
E che ancora abbiamo in Italia, alla realizzazione e alla continuazione di questo esperimento. Ostacoli che sono stati aggirati a colpi di decretazione di urgenza, aumentando gli stanziamenti e cambiando le competenze dei ministeri coinvolti. Quindi, purtroppo, questa è la situazione che si vive con con l'Albania e nonostante questo si vogliono appunto realizzare, come diceva giustamente in realtà si parla di sei Cpr in cinque regioni e il consolidamento di altri 160 posti. Ad ogni modo, questa che ci sentiamo di un Cpr in ogni regione è un ritornello che non dobbiamo all'ultimo governo, ma risale all'epoca Minniti e dal 2017 che abbiamo questo ritornello di un Cpr in ogni regione che fortunatamente non si è realizzato. Ma il governo attuale ha posto le basi per riuscirci, perché nel settembre del 2023 ha fatto passare sotto il ministero della Difesa la competenza di quelle che sono diventate delle strutture di difesa e sicurezza nazionale. Tutto il sistema detentivo e di accoglienza fuori da quello che avviene è gestito dai comuni. È diventato una struttura di difesa e sicurezza nazionale, per la quale quindi non solo è più difficile ottenere informazioni e dati, ma si va in deroga a ogni previsione per la costruzione e gli allestimenti. Non a caso il Cpr di Castel Volturno, che è l'unico su cui ti dà qualcosa tra quelli che si funzionano nel dibattito pubblico, dovrebbe avvenire all'interno di un'area protetta
E però si cerca appunto, come dicevo, di andare in deroga ai vincoli de del dell'area e oltretutto noi, per esempio, abbiamo chiesto di conoscere quali fossero le ali le aree potenzialmente interessate dall'installazione di nuovi CPR e il ministero dell'Interno ci ha negato l'informazione dicendo che appunto sono strutture di sicurezza e di difesa nazionale, nonostante a mezzo stampa ci dobbiamo fermare qui.
Ed è chiarissimo ed eque, ed è gravissimo, grazie a Fabrizio Coresi di ActionAid, grazie come sempre a Steve Mejuto, grazie a voi due grazie tante.

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