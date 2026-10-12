Notiziario antiproibizionista

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Il "Contatore contro lo spaccio" attivato a Parma da Luca Marola (titolare del Canapaio Ducale e pioniere della cannabis light) dimostra la rilevanza dell'ammontare dei guadagni sottratti alla criminalità da coloro che decidono di autocoltivarsi la cannabis per il proprio uso personale senza più rivolgersi al mercato illegale.
La proposta di legge di iniziativa popolare per l'autocoltivazione, promossa da molte associazioni e depositata nel 2024 è bloccata a Palazzo Madama nonostante quanto preveda il regolamento del Senato.
Il rapporto tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità sui … possibili problemi socio-sanitari connessi all'uso non medico della cannabis.
La proposta di legge di iniziativa popolare per l'autocoltivazione, promossa da molte associazioni e depositata nel 2024 è bloccata a Palazzo Madama nonostante quanto preveda il regolamento del Senato.
Il rapporto tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità sui … possibili problemi socio-sanitari connessi all'uso non medico della cannabis.
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