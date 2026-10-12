12 OTT 2026
rubriche

Notiziario antiproibizionista

RUBRICA | di Roberto Spagnoli - RADIO - 13:00 Durata: 0 sec
Player
Il "Contatore contro lo spaccio" attivato a Parma da Luca Marola (titolare del Canapaio Ducale e pioniere della cannabis light) dimostra la rilevanza dell'ammontare dei guadagni sottratti alla criminalità da coloro che decidono di autocoltivarsi la cannabis per il proprio uso personale senza più rivolgersi al mercato illegale.

La proposta di legge di iniziativa popolare per l'autocoltivazione, promossa da molte associazioni e depositata nel 2024 è bloccata a Palazzo Madama nonostante quanto preveda il regolamento del Senato.

Il rapporto tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità sui possibili problemi socio-sanitari connessi all'uso non medico della cannabis.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti