In collegamento Francesco Seghezzi, Presidente della Fondazione ADAPT.
Puntata di "ADAPT - La pillola. Il caro prezzi nel mercato immobiliare e gli effetti su imprese e mercato del lavoro" di lunedì 12 ottobre 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Seghezzi (presidente della Fondazione ADAPT).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Adapt, Affitti, Beni Immobili, Bologna, Casa, Concorrenza, Costi, Edilizia, Europa, Il Sole 24 Ore, Impresa, Italia, Lavoro, Mercato, Milano, Prezzi, Roma, Salario, Societa', Unione Europea, Welfare.
La … registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
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