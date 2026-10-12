12 OTT 2026
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ADAPT - La pillola. Il caro prezzi nel mercato immobiliare e gli effetti su imprese e mercato del lavoro

RUBRICA | di Valeria Manieri - ROMA - 16:15 Durata: 4 min 13 sec
A cura di Luciana Bruno e Enrica Izzo
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Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Francesco Seghezzi, Presidente della Fondazione ADAPT.

Puntata di "ADAPT - La pillola. Il caro prezzi nel mercato immobiliare e gli effetti su imprese e mercato del lavoro" di lunedì 12 ottobre 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Seghezzi (presidente della Fondazione ADAPT).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Adapt, Affitti, Beni Immobili, Bologna, Casa, Concorrenza, Costi, Edilizia, Europa, Il Sole 24 Ore, Impresa, Italia, Lavoro, Mercato, Milano, Prezzi, Roma, Salario, Societa', Unione Europea, Welfare.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.

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Adapt pillola ben ritrovati buongiorno, siamo in collegamento con Francesco Seghezzi, presidente di Adapt ben ritrovato.
Perché a voi parliamo di mercato immobiliare e il rapporto con il mercato del lavoro e il partiamo da uno spunto proprio di Francesco Seghezzi che pochi giorni fa era uscito sul Sole 24 ore con un articolo, un'opinione dal titolo se il salario non regge un mercato immobiliare sempre più caro e inaccessibile, le aree dove si concentrano più opportunità di lavoro rischiano di indebolire la propria capacità di attrazione.
Insomma titolo e occhiello già ci dicono qualcosa, mandiamo più in profondità Francesco
Ho guardato.
Una apertissime Assolombarda nei mesi scorsi ha un po'questa dinamica, ossia che le imprese sempre di più dicono di incontrare anche candidati interessanti e anche interessati dalle posizioni che lo cercano, parliamo di posizioni d'ingresso medie che possono promettere anche delle bombole carriere, il punto che in certe città sicuramente Milano è una di queste e in parte a Roma infatti a Bologna,
Ma è un fenomeno che si osserva sempre di più degli ambienti metropolitani e poi finisce che non accettano questi lavori non perché non siano interessati, non perché non scatti un matching, ma perché i costi del degli affitti, per non parlare degli acquisti di case in determinate città erodono una quota di salario troppo importante per potersi poi permettere una vita normale e questo nonostante ci siano salari d'ingresso appunto ormai un pochino più elevati rispetto al passato. Quindi non è il tema della vita e non è più una questione che riguarda unicamente
Le quelle fasce più a margine della della società, spesso abbiamo interpretato il tema della vita come un problema che avevano i Comuni nell'affrontare le periferie o i le persone straniere o le persone che avevano perso il lavoro.
Ma diventa proprio un tema di competitività delle imprese la possibilità o meno di riuscire ad adattare, trattenere i talenti migliori e le imprese si stanno muovendo, ovviamente con difficoltà, perché capite che quando si parla di welfare va bene, le imprese possono fare tanto, ma quando il welfare e si lega a quello dell'abitare la dimensione i volumi di risorse necessarie per interventi veri comincia a diventare veramente importante fatto sta che alcune imprese,
Supportano la quota di affitto delle dei neoassunti per uno, due o tre anni, altre imprese stanno riqualificando degli asset immobiliari giallo a disposizione per mettere a disposizione delle persone, magari nei primi sei mesi in cui hanno il tempo di cercare una una casa.
è alta e in paese fanno convenzioni con cooperative di edilizia convenzionata che allo diciamo affitti convenzionati e quindi sta diventando una nuova frontiera di welfare, non perché tutto intatto le imprese sono diventate buone, gli interessa il tema dell'abitare.
Ma perché capiscono che perdono o rischiano di perdere per strada talenti fondamentali che, se oggi si perdono per strada, diventano meno competitive, quindi è, ci sembra, una nuova frontiera da guardare con attenzione, assolutamente, abbiamo visto che è un tema che tra l'altro per altri versi sta esplodendo da tempo un po'ovunque in Europa è esploso recentemente e con gli affitti il caro affitti in Spagna,
La vicenda di Marie Carmen ha detto insomma, che c'è, c'è caduto un governo e si andrà a elezioni del prossimo 29 novembre, ora in Italia non siamo ancora a quel punto, ma è evidente che c'è insomma una grande pressione su questo tema ci vuole grande attenzione, c'è questa attenzione che ci racconti anche da parte delle imprese, soprattutto in quei centri, in quelle città dove appunto il tema affitti e già insomma un tema molto caldo, pensiamo a Milano ma non solo.
Ci fermiamo qui grazie a Francesco Seghezzi, presidente di Adapt alla prossima Pillon, al prossimo,
Conoscevo.

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