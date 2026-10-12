12 OTT 2026
intervista

Inizia la sessione di Bilancio con l'esame del Documento Programmatico di Finanza Pubblica: intervista ad Ylenja Lucaselli

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 17:06 Durata: 5 min 37 sec
A cura di Luciana Bruno e Enrica Izzo
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"Inizia la sessione di Bilancio con l'esame del Documento Programmatico di Finanza Pubblica: intervista ad Ylenja Lucaselli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Ylenja Lucaselli (deputato, Fratelli d'Italia).

L'intervista è stata registrata lunedì 12 ottobre 2026 alle 17:06.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Bilancio, Camera, Crisi, Economia, Energia, Europa, Finanza Pubblica, Finanziamenti, Geopolitica, Governo, Investimenti, Italia, Lavori Pubblici, Legge Di Bilancio, Meloni, Ministeri, Parlamento, Partiti, Pnrr, Politica, Senato, Unione Europea.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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E Radio Radicale, siamo con Ylenja Lucaselli di Fratelli d'Italia, per parlare delle delle audizioni sul DPEF P su cui domani siete chiamati a votare dopo la discussione sulle risoluzioni, inizia così la sessione di bilancio, allora i dati validati dall'Ufficio parlamentare di bilancio gli ritiene soddisfacenti.
Guardi, io devo dire la verità, mi affidò molto di più ai dati della del messa perché ovviamente sono quelli che danno un po'il quadro generale completo, sicuramente in Italia che viene raccontata, è un'Italia che, nonostante le congiunture geopolitiche internazionali, è riuscita a tenere il passo e questo è importantissimo e che è riuscita ad attutire il contraccolpo energetico. Certo, c'è ancora tantissimo da fare, lo ha detto oggi la Meloni, credo no, sì, sì, sì, ha detto alla Meloni, ma è validato poi da tutti i dati che stiamo sentendo in sede di di audizioni, io credo, eh
Ah, l'elemento fondamentale e superare questo momento di crisi energetica e questo lo si può fare solo se si lavora insieme. All'Europa, quindi, sarà importantissimo incontro che avrà luogo questa settimana il presidente del Consiglio in Europa e di lì ripartire e cercare di dare risposte ai cittadini, cosa che il governo ha già fatto, ma che ovviamente deve continuare.
Ho visto che, uscendo il professor Kelly non ha voluto rispondere a nessuna domanda, di solito quando viene nelle audizioni parla però da un po'di tempo, non parla io le volevo chiedere se ritiene credibile, come è scritto nel dire chi AFP l'uscita dell'Italia dalla procedura d'infrazione e quindi che arrivare al 2,9% per il rapporto deficit Pil.
Ma assolutamente sì, io credo che già oggi l'Italia sia sotto il 3% e questo non lo dicono i dati che abbiamo sino a questo momento, è chiaro che l'Istat fa un quadro, diciamo, escludendo una parte,
Di di di di munirsi di riferimento, ma in questo momento, insomma, non me ne siamo già sotto il 3%, quindi assolutamente sì, tra l'altro. Insomma, da questo punto di vista siamo sempre stati molto cauti nelle indicazioni anche, per esempio, dei dati sulla crescita, e invece sono stati stimati al rialzo. Quindi questo chiara la percezione della scelta del governo sull'analisi dei dati ritiene che più che dal prossimo Consiglio europeo possa arrivare un'apertura al gas russo, ritiene che le incognite siano così tante che non si può pensare a un
Di apertura tra almeno di dialogo con la Russia, anche per vilipendio dell'economia
Ma guardi?
Il problema del gas russo è prima di tutto un problema nel senso che a noi per anni abbiamo demandato ad altri il potere di decidere gli andamenti italiani, sua ah sull'energia, e questo perché abbiamo appaltato all'estero la nostra politica energetica e quindi credo che la priorità oggi debba essere neanche questo dibattito.
Questa discussione, ma cosa vogliamo fare per avere una programmazione lungimirante e soprattutto interna e duraturo? Questa è la vera domanda alla quale dobbiamo rispondere. È la vera sfida, ed è una sfida che il Governo Meloni ha già accettato dall'ultima questione riguarda il PNRR, le previsioni di crescita orientate sul 6%.
Ritiene che siano credibili per il lavoro che è stato fatto sul PNRR e che quindi ancora noi non vediamo gli effetti di questi di questi investimenti. Beh sugli investimenti, insomma, gli effetti degli investimenti si leggono sempre a fine ciclo, quindi è inevitabile che sia così. Detto questo, io credo che il PNRR sia stata una partenza, la partenza,
Ah, ma che deve diventare un moltiplicatore per poterlo fare. È importante che al Bogni usi che sono stati introdotti nel PNRR penso per esempio alla velocizzazione burocratica e alla semplificazione debbano diventare nella regola, proprio perché a lui manca il moltiplicatore. Il PNRR può essere l'ultima questione riguarda il la manovra. Allora con questo atto comincia l'iter del della sessione di bilancio. Si era parlato di una manovra espansiva oggi, considerata la situazione internazionale, come potrebbe definirla? La manovra
Se riesce a trovare un termine e le incognite incognite sono tante, soprattutto insomma, quella sui titoli di Stato. Non sappiamo dell'impatto che ci sarà, che ci potrebbe essere a cascata sulla sull'Italia, a seguito di quello che sta accadendo in Francia, io credo che questa legge di bilancio sarà in continuità. Non avevamo grandi spazi neanche gli scorsi anni, eppure siamo riusciti ad abbassare in il cuneo fiscale, a fare tantissimi interventi a favore di giovani e donne a favore delle famiglie italiane. Abbiamo supportato le imprese, quindi
Insomma, abbiamo lavorato in questi quattro anni. Questa legge di bilancio sarà in continuità con gli obiettivi,
Grazie Ylenja. Lucaselli di Fratelli d'Italia.

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