Inizia la sessione di Bilancio con l'esame del Documento Programmatico di Finanza Pubblica: intervista ad Ylenja Lucaselli

L'intervista è stata registrata lunedì 12 ottobre 2026 alle 17:06.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Bilancio, Camera, Crisi, Economia, Energia, Europa, Finanza Pubblica, Finanziamenti, Geopolitica, Governo, Investimenti, Italia, Lavori Pubblici, Legge Di Bilancio, Meloni, Ministeri, Parlamento, Partiti, Pnrr, Politica, Senato, Unione Europea.
La … registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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