L'Ufficio Parlamentare di Bilancio valida il Documento Programmatico di Finanza Pubblica: intervista alla Professoressa Lilia Cavallari

L'intervista è stata registrata lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 20:00.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bilancio, Debito Pubblico, Difesa, Economia, Energia, Europa, Finanza Pubblica, Fisco, Governo, Italia, Meloni, Mercato, Ministeri, Partiti, Pil, Politica, Prezzi, Sviluppo, Tasse, Tasso D'interesse, Titoli Di Stato, … Unione Europea, Upb.
La registrazione video ha una durata di 5 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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