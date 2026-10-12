12 OTT 2026
intervista

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio valida il Documento Programmatico di Finanza Pubblica: intervista alla Professoressa Lilia Cavallari

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 20:00 Durata: 5 min 13 sec
A cura di Luciana Bruno e Enrica Izzo
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"L'Ufficio Parlamentare di Bilancio valida il Documento Programmatico di Finanza Pubblica: intervista alla Professoressa Lilia Cavallari" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Lilia Cavallari (presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio).

L'intervista è stata registrata lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 20:00.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bilancio, Debito Pubblico, Difesa, Economia, Energia, Europa, Finanza Pubblica, Fisco, Governo, Italia, Meloni, Mercato, Ministeri, Partiti, Pil, Politica, Prezzi, Sviluppo, Tasse, Tasso D'interesse, Titoli Di Stato, Unione Europea, Upb.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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E Radio Radicale, siamo con la professoressa Lilia Cavallari di presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
Che ha validato I T i Fp, allora voi avete inviato la lettera al ministero dell'Economia spiegando le vostre valutazioni, che sono, diciamo da un lato ottimistiche per il Pil e anche per la procedura d'infrazione, ma che evidenziano un certo timore per i rischi legati alla nostra economia allora
è un quadro, diciamo, un po'incerto, incerto, ma che da alcuni alcuni punti fermi sui quali voi avete puntato.
Sì, è un quadro macroeconomico caratterizzato da una crescita che è sotto l'1% in tutto l'orizzonte di programmazione, esplodendo quest'anno in cui la crescita e l'un per 100 nelle previsioni del Governo, l'1,1% nelle previsioni del Pd rimane quindi sotto l'un per 100 lungo tutto l'orizzonte e quindi che significa fino al 2029 e noi abbiamo validato queste queste previsioni perché appunto rientrano in un orizzonte in un intervallo accettabile e abbiamo però sottolineato che ci sono, ci sono dei rischi e dei rischi al ribasso legati all'evoluzione e soprattutto dei prezzi dell'energia e legati soprattutto all'evoluzione dei mercati dei mercati finanziari.
In particolare dei mercati del debito sovrano, un aumento del tasso di interesse, di un aumento dei rendimenti sui sui titoli sovrani ha delle forti conseguenze, rallenta da un lato aumenta, diciamo, i costi di investimento, vogliono dite così o tassi di interesse TIR e quindi questo tende a rallentare gli investimenti dall'altro aumenta la spesa per interessi quindi aumentare le esigenze.
Liscio per il bilancio pubblico, quindi, è una situazione di crescita validata, quindi sono delle previsioni.
Accettabili sono delle previsioni
Prudenti, ma comunque rimangono dei dei rischi e su entrambi questi profili di rischio, cioè l'energia da un lato i rendimenti dall'altro l'Italia è particolarmente esposta perché ha una forte dipendenza energetica.
Perché a 1 miliardo di dollari, qual è, a suo giudizio, l'impatto della clausola di salvaguardia rispetto al Pil, se lo considero un'opportunità o per come per i settori che sono coinvolti in questa, diciamo clausola, ritiene che possano rappresentare un'occasione mancata
La gran parte dell'impulso,
Questa manovra viene proprio dalla
Sto 0 3 punti in più di crescita del Pil nell'orizzonte di programmazione viene sostanzialmente dalla clausola di salvaguardia per l'energia, per la difesa a produrre energia.
Per entrambe.
Lo stesso un po'più per l'energia, un po'meno la pazienza, perché la discesa in parte Gianni l'aumento delle spese per la Difesa, impatto già nei tendenziali, quindi non rappresenta un netto.
Quindi è una come dire la, lo stimolo di questa manovra passa attraverso la clausola di salvaguardia nazionale, aumenterà, diciamo, aumenteranno le entrate fiscali rispetto alle previsioni che avete fatto di aumento del e del Pil fino all'1,1% e quanto questo determinerà un aumento della pressione Oscar.
Il, l'aumento delle delle entrate.
Illuminati.
Anche nei tendenziali c'è un aumento del più illuminato
In situazioni come queste.
Quando delle imposte indirette?
Gianni
Nato a Seattle
Qual è la cosa che spaventa di più rispetto alla nostra, diciamo politica economica, allora il debito pubblico?
E i titoli di Stato, i titoli, il rendimento dei titoli di Stato, quali so quali potrebbe essere l'elemento di rischio maggiore per la nostra economia.
Spavento ho visto che si parla di rischi, no, visto che si parla di rischi
Rende molto sensibile
La dinamica del debito, il costo delle condizioni, ma se si deteriorasse o le condizioni.
Anche per motivi estranei.
Scusatemi.
Come succede in Francia, questo a delle riflessioni in questo senso bisogna sempre mantenere un credibile percorso di consolidamento della nostra, diciamo ancora di salvezza a fronte delle turbolenze del mercato, grazie, ringrazio la professoressa Lilia Cavallari dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

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