Le audizioni sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica: intervista a Maria Cecilia Guerra

L'intervista è stata registrata lunedì 12 ottobre 2026 alle 20:04.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bilancio, Carbone, Economia, Emergenza, Energia, Europa, Finanza Pubblica, Fisco, Fonti Rinnovabili, Gas, Giorgetti, Governo, Impresa, Italia, Lavoro, Meloni, Ministeri, Pensionati, Pensioni, Politica, Prezzi, Salario, Salute, Sanita', Spesa … Pubblica, Unione Europea.
La registrazione video ha una durata di 2 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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