12 OTT 2026
intervista

Le audizioni sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica: intervista a Maria Cecilia Guerra

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 20:04 Durata: 2 min 55 sec
A cura di Luciana Bruno e Enrica Izzo
Player
"Le audizioni sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica: intervista a Maria Cecilia Guerra" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Maria Cecilia Guerra (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata lunedì 12 ottobre 2026 alle 20:04.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Bilancio, Carbone, Economia, Emergenza, Energia, Europa, Finanza Pubblica, Fisco, Fonti Rinnovabili, Gas, Giorgetti, Governo, Impresa, Italia, Lavoro, Meloni, Ministeri, Pensionati, Pensioni, Politica, Prezzi, Salario, Salute, Sanita', Spesa Pubblica, Unione Europea.

La registrazione video ha una durata di 2 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Radio radicale con l'onorevole Guerra, il Partito democratico dopo l'audizione di Giorgetti allora comandata e preoccupata perché, insomma, ho visto che lei è stata molto critica sul DPEF P.
Che è un documento programmatico, ma di programmatico non c'è niente, c'è il governo, sostanzialmente, che fa discutere e votare su scatoloni vuoti in questa veramente insopportabili, siamo a due giorni dalla presentazione in Europa delle linee e delle scelte fondamentali sulla legge di bilancio e il Parlamento viene tenuto all'oscuro di tutto è chiaro che ci sono ancora,
Situazione di incertezza. Non capisco anch'io, però proprio niente. È una cosa che non è città, dopodiché oggi abbiamo appreso dal ministro che ti scalda, reggae e non è è stato restituito. È piuttosto rilevante, perché quattro miliardi e quattro nel 2026 è quasi una risposta alla sua domanda. 27 e quindi questi soldi e sono sottratti alle persone a cui si è detto vi abbiamo tagliato il cuneo fiscale. Non è vero, perché dopo il condono fiscale si continua ad alimentare in realtà i conti pubblici con solide pagati. Ricordo soltanto la lavoratori e pensionati sulla salute, ci dice, ci dicono le audizioni, abbiamo una divaricazione crescente tra la spesa sanitaria e il finanziamento di quella spesa che resta a carico delle Regioni o delle persone che i problemi sono veramente tante. Prendiamo dei soldi, possibilità di fare disavanzo per l'energia, ma vorremmo sapere su che cosa noi spingiamo per Elian. Le le energie rinnovabili che riducano la dipendenza del nostro Paese dai fossili, perché la nostra dipendenza dall'energia fossile, la causa numero uno dell'incremento dei prezzi sia dei carburanti e delle bollette per le famiglie che delle bollette per le imprese e quindi le imprese soffrono di un problema di competitività e così via. Nessuno. Nessuno di questi problemi è stato affrontato. Ultima cosa, l'Istat ci ha confermato che dal primo trimestre del 2021 al secondo trimestre del 2026 i salari sono calati del 9,4%. Dicevamo che si era perso un mese, si è perso più di un mese. Questa è l'emergenza numero uno del paese, non un paradosso francese. L'ultima cosa per la il fatto che io abbia ottenuto le carte coperte Giorgetti prima del voto sulla Neck pensa che sia stato giusto, visto l'incertezza macroeconomica, o doveva essere un po'più chiaro, ma noi non possiamo votare una cosa che c'è solo il titolo non è possibile. Questo è una cosa che nel rapporto col Parlamento è assolutamente insopportabile, insopportabile. Non possiamo ci si chiede di dare una cambiale in bianco a quest'epoca in cui la contrattazione, forse la Commissione europea è molto avanzata a qualcosa di più
Grazie all'onorevole Guerra del Partito Democratico.

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate