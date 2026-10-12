Dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica

Sono intervenuti: Giancarlo Giorgetti (ministro dell'Economia e delle Finanze, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banca Centrale Europea, Bilancio, Consiglio Europeo, Economia, Energia, Europa, Finanza Pubblica, Giorgetti, Governo, Italia, Lagarde, Legge Di Bilancio, Meloni, Ministeri, Partiti, Politica, Unione Europea.
La … registrazione video ha una durata di 2 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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