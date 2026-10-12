12 OTT 2026
intervista

Dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica

DICHIARAZIONI | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 20:08 Durata: 2 min 46 sec
A cura di Luciana Bruno e Enrica Izzo
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Registrazione video di "Dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sul Documento Programmatico di Finanza Pubblica", registrato a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle 20:08.

Sono intervenuti: Giancarlo Giorgetti (ministro dell'Economia e delle Finanze, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Banca Centrale Europea, Bilancio, Consiglio Europeo, Economia, Energia, Europa, Finanza Pubblica, Giorgetti, Governo, Italia, Lagarde, Legge Di Bilancio, Meloni, Ministeri, Partiti, Politica, Unione Europea.

La registrazione video ha una durata di 2 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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E Radio Radicale, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti, alla Sala del Mappamondo dopo l'audizione che previ ride cede il voto di domani sul DPEF p e sullo scostamento di di bilancio, domani ci sarà un'ampia discussione in Aula alla Camera dei deputati ecco che cosa ha detto.
Sulla sulla manovra.
E tenendo un po'le carte coperte prima dell'approvazione della della Neca, queste sono le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, buon ascolta, buona visione
Per la Magona sarà previsto un contributo a carico di Bugs energetici.
Tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuirà.
Sui tempi della manovra non ha accennato a questa necessità.
Vorrei che si concluda la procedura sulla net, quindi diciamo come se noi facciamo facciamo, facciamo del nostro meglio data per data, in base a come evolve anche questa vicenda, che ovviamente è abbastanza importante, come avete capito, nell'ambito della manovra, quindi come si articolerà la Nec sull'energia
In base alla flessibilità che ci daranno nell'ambito della neanche d'energia, ci saranno alcune misure, o piuttosto altre, dove abbiamo un 7 abbastanza, diciamo amplio, di di misure che abbiamo proposto e di cui stiamo discutendo.
Cercheremo di arrivare ad avere entro il 20 ottobre, però questa vicenda è una vicenda che oggettivamente ci condiziona, che potrebbe andare oltre in Cdm.
Potrebbe andare oltre, io posso pure rappresentavo, vorrei presenterà la legge di bilancio che insomma abbia abbia dei contorni definiti, se non so dove muovermi, è un po'più complicato, quindi la diciamo così trattativa, mi sembra esagerato, però la discussione con la Commissione sta andando avanti, ci sarà un Consiglio europeo come è noto in settimana ed è anche leader ne parlerà,
Ne ha parlato della della Banca centrale europea. Le volevo chiedere se solleverà la questione legata dalla Gardella, l'Ecofin solleva proprio niente, nel senso che
Ho semplicemente detto che è una decisione che spetta a lei. C'è un grande chiacchiericcio su questa roba, qui
Meno chiacchiere sui fanno in questo momento meglio tra squadre di collusione sulla Nekketsu le canzoni fanno male.
Piano B un pieno, chiunque lo zio
Franco, forzare da soli sul.

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