Tra gli argomenti discussi: Rassegna Stampa.
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Rubrica
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Cari amici, cari amici di Radio radicale, benvenuti a stampa e regime, martedì 13 ottobre vediamo subito i titoli del nostro sommario, la sfida di Giorgia Meloni all'Europa annunciata nel discorso della premier all'assemblea di Confindustria lombarda, dirò alla UE che cosa non va dice Giorgia Meloni annunciando la sua battaglia per una flessibilità aggiuntiva a vantaggio di famiglie e imprese.
E l'Europa aggiunge non può non capire che quando abbiamo approvato i piani nazionali di bilancio, avevamo un'inflazione all'1,8%, ma oggi è molto più alta sul tavolo del governo. Intanto raccontano un po'tutti i quotidiani, le misure della manovra a rischio, il taglio dell'Irpef, l'Irpef per il ceto medio, secondo le indiscrezioni raccolte dal Sole 24 ore sul tavolo, invece, ci sono bonus per anziani fragili e giovani e rispunta la flat tax per le partite Iva fino a 100.000 euro. Ma su questo bisognerà convincere l'Europa, il fronte del no al referendum sulla giustizia in campo, anche contro la legge elettorale sprint, sui ricorsi ai giudici civili, per attivare il giudizio della Corte, il porta con voce avvocato Grosso dice puntiamo al verdetto prima del voto. Tra le 500 firme raccolte ci sono anche i nomi di Prodi d'Alema e molti personaggi dello spettacolo vicini alla sinistra Salvini si dimette da segretario della Lega e prepari il congresso per candidarsi e intanto prepara,
Una segreteria politica è un luogo simbolo senza il suo nome, cercando un compromesso con i governatori ribelli e insiste, da ultimo, sulla candidatura di Silvia Sardone a Milano, come vedremo su questo nome e sulla candidatura del centrodestra milanese, c'è un dibattito aperto, la pagina di politica estera Zelensky apre alla tregua di Trump anche se non era stato preventivamente informato sia il cessate il fuoco dice il presidente ucraino al forum sulla sicurezza di Varsavia, ma la Russia lo gela.
Non merita la tregua e continuano i bombardamenti su Kiev, intanto l'Europa approva un altro pacchetto di sanzioni individuali a carico di 1.600 russi attivi nell'industria militare.
È il comandante supremo delle forze NATO in Europa a Lexus Grien, che Vic annuncia al vertice di Varsavia che le truppe dell'Alleanza sono pronte a respingere in qualunque momento un attacco di Mosca, ma intanto si moltiplicano i contatti tra le cancellerie europee dopo l'ennesima giravolta di Trump sul rapporto con la Russia e l'annuncio dello sdoganamento del petrolio di Mosca, e intanto scoppia un caso anche dopo le parole dell'ambasciatore russo in Italia, che evoca colloqui con politici italiani, ascoltiamo anche l'altra Italia, dice Paramonov e il rapporto con la Russia e il cuore delle trattative nel campo largo in vista della definizione di un programma comune P. Prima delle primarie sui quotidiani si parla di contatti tra gli sherpa del Pd, con ponte per ammorbidire la sua posizione. Contatti però, che al momento sarebbero andati a vuoto,
Ma torniamo negli Stati Uniti, dove Trump moltiplica le tappe della sua campagna elettorale in vista del voto di mid term e torna a promettere 5.000 dollari a ogni americano se i repubblicani le vinceranno, ma la sua popolarità. Intanto scesa al 32 35%, secondo gli ultimi sondaggi, poi alcune notizie di cronaca, il Papa oggi al Gemelli per il ricovero, forse in giornata, l'intervento per asportare il nodulo polmonare udienze sospese fino al 20 ottobre, il fratello Luis dice pregate per lui, ma sono sicuro che si riprenderà ed è ancora polemica a Reggio Emilia per la richiesta a un gruppo di educatori provenienti da scuole ebraiche degli Stati Uniti di firmare una dichiarazione contro il governo israeliano. Una notizie di economia Lovaglio non rinvia. L'assemblea di Mps del 29 ottobre cerca il rilancio dell'Opas su Banco Bpm Banca Generali e Antonio Filosa ceo di Stellantis racconta il piano di rilancio dell'azienda in un'intervista con Roberto Sommella su Milano, Finanza,
Queste le notizie del nostro sommario di giornata. Vediamo i titoli dei quotidiani nelle loro prime pagine, partendo dal Corriere della Sera Europa, il pressing di Meloni è il titolo d'apertura del quotidiano di via Solferino, la premier alle imprese nella UE, non per dire sempre sì, la lettera con Merz sulle sulla competitività e poi il catenaccio
E la NATO si azzoppati, siamo pronti nuove sanzioni di Bruxelles contro Mosca, il la foto è quella del papà che riceve a alcuni bambini quei sorrisi prima del ricovero, oggi al Gemelli per il nodulo polmonare c'è un editoriale di Massimo Gaggi, la folle corsa di Trump ma anche di spalla, un articolo di Ernesto Galli della Loggia che riguarda proprio la vicenda di Reggio Emilia i rapporti con Israele. Cosa succede a sinistra e il taglio è sugli hacker, contro i supermercati, centinaia di frigoriferi in tilt, l'attacco informatico in Francia così il Corriere della Sera, questa apertura invece di Repubblica primarie, rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein Conte Putin respinge la proposta di Zaleski di cessate il fuoco. La NATO Seat attaccati pronti a combattere la spalla e sul pressing di Meloni.
Sulla UE pone a rischio il taglio dell'Irpef e il taglio è sulla Apa oggi al Gemelli per operarsi al polmone. Ma c'è una foto di Bracardi, addio Braga di Catenacci, anche Pantè Vannacci, il lutto per la morte dell'artista, così la Repubblica, torniamo adesso sul andiamo adesso sulla Stampa. La Stampa apre invece con l'inchiesta che aveva già ieri presentato premio permessi premio ai boss, l'allarme dell'antimafia e lo stesso titolo di ieri, sostanzialmente pressing sul Nordio Grasso. C'è un'intervista Grasso, i capi che tornano sul territorio diventano una minaccia, così la stampa che ha poi in una colonna d'apertura la notizia della manovra Giorgetti manovra serve più tempo. Meloni, spinta sul sull'UE per la flessibilità e c'è un'intervista a Domenico Siniscalco big tech, come Stati la politica ora ascolti i giovani, questo la Stampa, vediamo adesso il Sole 24 ore
Che apre a rischio il taglio Irpef sul ceto medio. Leggeremo questo approfondimento e la misura voluta dal governo al momento senza finanziamento dice il Sole 24 ore e poi il taglio e sulle auto ibride dalla Cina, tetto annuo di 350.000 sull'importo in Europa. Questa è una misura
E per riequilibrare la bilancia commerciale e salvare l'auto di cui avevamo già parlato nelle scorse settimane. Il Riformista chiacchiere e distintivo Trump delira contro Zelenskij dopo l'intesa sul gasolio russo, così il quotidiano di Claudio Velardi che ha un suo editoriale il domani. La tregua di Trump è solo un fake Putin colpisce le centrali ucraine
E poi c'è un articolo di Davide Conti nell'editoriale, il successo dei post fascisti e le colpe della sinistra, così il quotidiano il Domani, che di taglio alla notizia della sfida di Meloni, all'Europa o più tasse o tagli, un'altra manovra senza crescita ancora venire
Pronto ricovero, il Papa da oggi al Gemelli, esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo è c'è un editoriale d'apertura di Francesco ogni bene, quando un padre si fa fratello Leone, la malattia e una fragilità condivisa, così l'avvenire ancora il dubbio, l'apertura del dubbio è, mentre il referendum, in un fronte del no guida la guerra al meno nell'uomo grosso frontman della battaglia contro la riforma Nordio ci riprova con la legge elettorale, il tanto largo segue c'è un anche un articolo di commento
Nicolino Zaffino, la legge elettorale, la trappola del pareggio permanente e l'illusione di scegliere il premier, così il dubbio, il Messaggero, il Messaggero apre Meloni. Non siamo in Europa per dire solo sì questo, il titolo del quotidiano che poi ha una grande foto sul cinema in festa nella sua capitale,
Però l'apertura del Roma Film Festival da oggi al 25 ottobre, e c'è un editoriale Paolo Pombeni, enti ai giochi sulla stabilità e una sorta di messaggio ai promotori dei ricorsi contro la legge elettorale. Lo leggeremo negli approfondimenti. Il manifesto shock energetico c'è un'immagine di
Donald Trump e il gioco di parole sciocco al posto di shock nel Mar Rosso liuti colpiscono l'aeroporto di Riad e blocca l'Arabia Saudita superpetroliere in fiamme Hormuz la tregua del diesel con Putin fa infuriare l'Europa strozzata dal caro energia. Trump sacrifica mezzo miliardo al voto di medio termine per pochi centesimi in meno al gallone e poi di taglio manovra, l'unica certezza, il riarmo dice il manifesto, il Fatto Quotidiano,
Trump e Putin rifanno i gasdotti e la UE paga Nordstream, patto Usa-Russia per riattivare i condotti distrutti da Kiev c'è una dichiarazione di Conte, insomma la testata Conte no a Renzi, leader o ministro le condizioni del capo dei 5 Stelle a al il al Elly Schlein per far entrare nell'alleanza il leader di Italia Viva poi il Giornale, invece torna nulla per sulla sfida di Meloni all'Europa euro Georgia alla sfida finale è in suo articolo,
Il suo titolo scusate d'apertura, c'è una foto di Mandanici, Sindaco di New York, mandarmi i sul i sul insulta, gli italo americani, e non presenzia al Columbus Day. Su questo tema c'è anche l'editoriale di Tommaso Cerno, l'uovo strapazzato di Colombo che h
è la leadership musulmana che nega le radici dell'Occidente. Così Tommaso Cerno sul Giornale vediamo ancora il il foglio c'ha, un articolo del direttore Claudio Cerasa che chiude la festa del Foglio quando si vota e le primarie e la Corte dare ordine al disordine con le voci fuori sacco di leader e ministri con qualche buona notizia così, Claudio Cerasa. Sul foglio abbiamo ci resta da vedere il tempo o Georgia o l'accozzaglia è l'apertura del quotidiano di Daniele Capezzone all'assemblea di Assolombarda Meloni gioca la carta della serietà, niente promesse impossibili. Ora la scelta è tra lei e il caos del campo largo così il quotidiano, il Tempo e credo che ci manca però la verità. Eccolo qui. L'Europa è un salasso democrazia, soltanto a parole. In 25 anni per l'Italia è stata una tassa da 114 miliardi di euro, così l'articolo di Maurizio Belpietro. Nella foto c'è
El una foto di boccia, la finta laurea della Boccia è all'origine dell'inchiesta che inverte in chi investe i vertici della stampa italiana si riferisce all'inchiesta di Napoli del pm Woodcock sui contributi pubblicitari che avrebbero condizionato gli articoli dei quotidiani.
Sulle università telematiche e poi, da ultimo Libero, questi sono matti, Imbrò si occupa del programma di AWS a Vs fa votare on line le proposte per il programma di governo, tasse migranti, droga, un delirio su tutto, ecco 10 provvedimenti simbolo. C'è anche l'editoriale di Alessandro Sallusti, qualcuno a sinistra qualcuno imbroglia e abbiamo le tutte le prime pagine dei quotidiani adesso un brevissimo stacco pubblicitario, ma restate in contatto, ci risentiamo per gli approfondimenti
E torniamo con i nostri approfondimenti la sfida di Meloni all'Europa e l'apertura del Corriere della Sera e di molti giornali, come avete visto, ho omesso nella lettura dei titoli di prima pagina l'altra voce energie.
La sfida Meloni UE è il titolo del quotidiano di Ciriaco Viggiano che c'ha anche un editoriale, la ritirata che l'Europa non può permettersi, vi dicevo questo, il tema, diciamo di apertura di molti quotidiani, in particolare del Corriere della Sera che alle pagine 2 e 3 dedica una lunga reportage ah sul,
Discorso di Giorgia Meloni
Alla assemblea di Assolombarda gli industriali lombardi l'hanno accolta anche con la usi per la presidente del Consiglio, scrive Cesare Zapperi sul Corriere della Sera, l'Europa deve reagire in tempi rapidissimi, introducendo la flessibilità nelle regole di bilancio. La premier lo dice a chiare lettere scrive il Corriere all'assemblea di Assolombarda, guidata dal Wiese Biffi, e lo scrive in una lettera firmata anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e dal primo ministro belga Bart De Wever, spedita al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in vista del vertice di giovedì
E venerdì 15 e 16 Bruxelles, in cui chiede una corsia preferenziale per accelerare gli investimenti in settori prioritari partire da energia e digitalizzazione. E un freno contro i nuovi oneri burocratici. Ma fa notare il Corriere della Sera da Ursula von der Leyen e parte una contro lettera ai 27 Paesi della UE per invitarli a non sovra regolamentare, cioè a non creare la loro a loro volta troppi vincoli, un richiamo perché ciascuno faccia la propria parte. Le frasi di Meloni sono contenute nell'articolo di Zapperi. L'Europa dice deve prendere atto che la crisi in Iran, la chiusura di Hormuz, l'instabilità del Mar Rosso stanno facendo saltare i costi dell'energia delle materie prime e dei trasporti, soprattutto, alimentano un'inflazione e sfugge al nostro controllo, ma che pesa molto sulle famiglie e sui sistemi produttivi e sui conti pubblici Meloni. Ricorda che l'Europa non può non tener conto che quando abbiamo approvato i bilanci nazionali lo abbiamo fatto basandoci su un'inflazione programmata dell'1 e 8%. Ma oggi l'inflazione è molto più alta, in Italia come in altre nazioni, una parte importante della spesa si adegua Automatic certamente all'inflazione per legge. Ciò significa miliardi di euro di spesa in più, senza che il governo dice Meloni abbia preso nessuna nuova decisione e per ragioni che non dipendono da noi. Eppure quella spesa occupa lo spazio che le regole europee ci consentono.
E lo sottrae tutto il resto alle imprese, agli investimenti, alla crescita. La presidente fa capire che non andrà a Bruxelles con tono dimesso l'Italia dice non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, siede lì per dire quello che va detto quando va detto, anche se scomodo anche quando costa, perché l'Italia
Tra alienazioni che l'Europa l'hanno fondata, dice Meloni, ha diritto e dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per render renderla più forte in concreto, all'Europa Meloni chiederà di non tagliare i fondi di coesione e quelli destinati alle politiche agricole per favorire la competitività ma chiederà soprattutto l'apertura della flessibilità la battaglia,
Di Giorgia Meloni si annuncia dall'assemblea di Assolombarda sul fronte interno,
Nel rimarcare che nel 2026 l'Italia crescerà dell'1%, la crescita in Italia è ancora troppo debole. Ha detto Meloni, ma la nostra economia ha dimostrato di saper reggere l'onda d'urto di scenari complessi. La premier non lei Sica, una stoccatina indiretta l'Istat, colpevole di rivedere le previsioni in crescita e conferma che ritiene strategico l'aver superato lo stop al nucleare. La promessa è di poter avviare la produzione di energia entro un decennio così Giorgia Meloni prudente sui sui conti lo segnala anche il foglio in prima pagina e Giorgetti nell'analisi che fa
Sul su, sui dati e sull'agibilità di bilancio, su una cosa i soggetti ascoltati ieri in Parlamento, perché c'è stata l'audizione della Banca d'Italia, della Corte dei conti dell'Istat e dell'Ufficio di bilancio per le audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica e del governo, questi e istituzioni ricorda il Corriere della Sera con Enrico Marro sono stati d'accordo,
Su alcuni dati, al netto dei 28,8 miliardi di spesa in più concessi dalla UE nel biennio 27 28 per la difesa e l'energia non ci sono, secondo quanto prospettano tutti i margini per finanziare in deficit le altre misure che saranno decise con la legge di bilancio bisogna quindi coprirle con più entrate o tagli di spesa questo il punto c'abbiamo 29 miliardi 14
Nell'anno che si apre 14 nel 2028 per misure di energia e difesa, poi dentro queste misure di energia si cercherà di far entrare anche qualcosa di sostegno alle famiglie che ha poco a che fare con, diciamo gli investimenti strutturali e riguarda invece punto misure di protezione sociale
Ma le altre misure, quelle di cui abbiamo parlato in questi giorni, al momento non hanno copertura. Questo perché il governo spiegano spiega Enrico Marra tiene fermo l'obiettivo di uscire nel 2027 dalla procedura UE d'infrazione. La credibilità finanziaria del Paese è una risorsa che va preservata. Ha ammonito il ministro dell'Economia Giorgetti chiudendo il ciclo di audizioni perché lo scenario muta in peggio e qui qualcuno ha colto qualche segno di maggiore cautela e realismo di Giorgetti rispetto alla Premier e poi ha spiegato il ministro. Bisogna convincere la Commissione UE che una parte delle risorse destinate all'energia, come vi dicevo prima, possono essere Russia usate per alleggerire le bollette per le famiglie e non solo per interventi strutturali in corso. Una trattativa e se la UE dice di no, sbaglia, dice Giorgetti ieri però ci ricorda Marro la Lega ha confermato la sua lunga richiesta di misure dalla pensione a 64 anni all'estensione della flat tax per gli autonomi all'abolizione del canone Rai, insistendo sul contributo di 5 miliardi richiesto alle banche e ma come si finanziano queste misure? Punto interrogativo, ma Forza Italia continua a far muro sulla tassa alle banche e rilancia invece le sue priorità. No-tax, area per i giovani, estensione dell'abolizione del bollo, tutte le prime auto detrazioni delle spese mediche durante l'anno, oltre all'aumento del secondo scaglione dell'Irpef fino a 60.000 euro. Qui il Corriere dice una misura, quest'ultima, che è data per certa nella prossima legge di bilancio, ma non è così, perché,
La Repubblica e il Sole 24 ore dicono il contrario che proprio sulla misura del 30 dell'aliquota del 33%, che passa da 50 60.000 euro, con una stima tra i 3 e i 4 miliardi, se ben ricordo non ci sarebbe al momento copertura, però oggi, intanto, il Parlamento approva formalmente allo scostamento dei bilanci di quei 28 miliardi di energia difesa di cui vi parlavo così il Corriere della Sera. La lettura di questo incontro alla all'assemblea di a scasso lombarda, segnala una totale sintonia. Secondo il Corriere tra la Presidente del Consiglio, è la prima territoriale del sistema di Confindustria Assolombarda tale e raccogliendo gli imprenditori della regione più industriale del Paese, il presidente Alvise Biffi, con la sua relazione, ha ringraziato direttamente la Premier perché in giro per il mondo, nelle varie missioni all'estero, pronunciare il nome di Giorgia Meloni dice ha aperto molte porte entro l'apertura di credito maggiore. Non si poteva dare la sintonia tra governo e Confindustria verso Bruxelles è confermata anche con la diciamo direzione nazionale di Confindustria, cioè con Orsini e soprattutto verte dice il Corriere su Ets e flessibilità di bilancio e cioè l'abolizione o la riduzione di quella tassa sulle emissioni di carbonio che gli industriali considerano come il diavolo. Poi, la flessibilità di bilancio che Giorgia Meloni vuole introdurre per un sostegno ulteriore a imprese e famiglie e su cui verterà il dibattito nel Consiglio europeo del 15 e del 16 prossimi.
E però, Orsolini Orsini, c'è una piccola critica al governo sull'installazione delle rinnovabili, che secondo gli industriali procede troppo a rilento, così l'assemblea di Assolombarda le misure in campo, vi dicevo, ne parla il Sole 24 ore perché al momento proprio quella che viene considerata la misura di attenzione al ceto medio e cioè,
Lo sgravio dell'IRPEF non avrebbe copertura secondo il racconto che ne fa
Gli anni trovati ne fanno Gianni, Trovati e Marco mobili sul Sole 24 ore perde rapidamente quota. Scrivono l'obiettivo di alzare a 60.000 euro di reddito il raggio di azione della aliquota della seconda aliquota dell'Irpef al 33%, che oggi si ferma a 50.000 Polley. Si affievoliscono i riflettori sulla lunga narrazione relativa al ceto medio e dentro l'in gioco due diverse platee quella degli anziani e dei fragili, per i quali si studia un sostegno finanziario, con l'obiettivo di anticipare gli aiuti fiscali sulle spese sanitarie e i giovani con aiuti per provare a rianimare una natalità in rapidissimo declino. Insomma, sono di più gli anziani i giovani, messo insieme della platea del ceto medio e alla fine finisce sempre
Che anziani e giovani, in questo caso i giovani, devo dire, in passato sono stati anche abbastanza dimenticati, però le categorie più fragili, gli anziani, ricevono un giusto, una giusta attenzione, però a pagare è il ceto medio che slitta sempre e anche stavolta sembra uscire dal tavolo. Dice dicono i due colleghi del sole, questa misura in campo resta poi il capitolo dedicato alle partite IVA, questo anche un chiodo fisso della Lega. Come sapete, il Governo conferma l'intenzione di tornare a premere per alzare fino a 100.000 euro la soglia di ricavi e compensi della flat tax, ma dovrai ingaggiare un negoziato non facile con la Commissione europea, che in passato ha già più volte respinto questa ipotesi. Quindi diciamo sì, persegue ancora questo regime differenziato tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti che porta la
I primi a un'esenzione fiscale fino a 100.000 euro e di assoluto vantaggio. Una manovra finale di legislatura dice di scrivono i due colleghi del Sole, poiché costringe ad archiviare molti dei sogni pre-elettorali cullati fin qui il cuore politico della questione batte ancora una volta sul taglio dell'Irpef per il ceto medio, già uscito in corsa dalla griglia lo scorso anno, il dossier non è chiuso perché una parte di maggioranza e Governo continueranno a premere per tenerlo in corsa, ma al momento scrive il Sole appare congelato perché le coperture non ci sono a meno di non rinunciare alle idee
Alternative come quella del bonus per i fragili carta uscita ieri alla riunione per intercettare una platea più ampia. Vedete e cioè i numeri fanno la differenza e sono i numeri del consenso alla vigilia delle elezioni. Come sempre, è concentrata ancora una volta sulle fasce di reddito più basse, poi
Scrive il Sole per le imprese, accanto alla ZES unica nazionale, solo amministrative al Nord, si prospetta un'estensione dell'iper ammortamento che, come specificato da Giorgetti in riposo, sposta i parlamentari, dovrebbe essere anche potenziato e forse, fra le altre cose, con il rientro tra i beni agevolabili dei software software in cloud così il Sole 24 ore e,
Tu, che riporta a pagina 2 anche le frasi di Orsini.
Le frasi di Orsini all'assemblea di Assolombarda la preoccupazione degli industriali è sospendere subito gli ETS, come vi dicevo, gli ETS sono l'obiettivo assoluto primario di di Orsini,
Poi c'è un tema che riguarda il rapporto fra l'Europa e la Cina e il disavanzo commerciale che una grande preoccupazione degli industriali, perché la UE ha un disavanzo con la Cina di 376 miliardi, L Italia di 46 e quest'
O disavanzo cresce di 14 16 miliardi l'anno, gli Stati Uniti l'hanno un po'affrontato, questo squilibrio si è scaricato puntualmente sull'Europa.
Qualche domanda dice Orsini, la dobbiamo, ce, la dobbiamo fare, dobbiamo liberarci da una dipendenza con la Cina sulla catena del valore che può essere mortale, ma anche abbandonare posizioni ideologiche au, ecco, qui torna un vecchio, produciamo tarlo degli industriali, a una domanda sull'uso del gas russo, il presidente di Confindustria ha risposto non entro nel merito. Oggi però abbiamo bisogno di dire la verità. Non ci può essere ideologia sull'energia. E un tema di competitività e ha detto e non detto il presidente di Confindustria che in passato aveva esplicitamente caldeggiato l'ipotesi di tornare a comprare il gas russo è un problema di competitività, dicono gli industriali
E anche forse varrebbe la pena di ricordarlo un problema di libertà e di responsabilità delle leadership europee a difesa del continente, soprattutto in una fase in cui l'alleato americano dimostra di non avere la stessa attenzione alla libertà dell'Europa.
E un'attenzione particolare merita la Cina nel discorso degli industriali abbiamo l'arrivo dei prodotti cinesi senza nessuna salvaguardia, un Paese che persegue la politica del meno 30 e non ha le nostre responsabilità sociali e ambientali, abbiamo già perso 1000000 di posti di lavoro, quest'anno ne potremmo perdere due. Bisogna prendere coscienza di questo e capire che la sovranità energetica è fondamentale
Così Orsini sul Sole 24 ore, vi dicevo,
E c'è poi la stampa che cosa ci racconta la stampa a pagina 7,
Ci racconta il tema anche qui della della manovra e dei conti che non tornano, Antonio Tajani scrivono, Alessandro Barbero e Francesco, Moscatelli ammette candidamente l'anno scorso, abbiamo preso impegni per 7 miliardi, ora dobbiamo trovare le risorse per il resto dal del concetto di resto, ciascuno dei leader della maggioranza scrive la stampa ha una propria declinazione e di questo avranno ancora da discutere. Per ora c'è da mettere insieme ogni risorsa possibile per rendere generosa l'ultima legge di bilancio della legislatura e senza scassare i conti in un momento delicato sui mercati. A volerla raccontare in estrema sintesi la strada scelta da Palazzo, Chigi e Tesoro è questa
Imporre un contributo straordinario a banche e società energetiche e fare pressione su Bruxelles per ottenere un altro o lo margine in deficit. Se arriverà un no, si potrà sempre dire che è colpa dell'Europa matrigna. Secondo i calcoli dell'economista Marco Leonardi ci ricorda la stampa, il drenaggio fiscale nei confronti degli italiani, ovvero il minor reddito disponibile. Il nome dell'aumento dei prezzi varrebbe 3,7 miliardi di euro. Questo è l'ulteriore margine di spesa che Meloni e Giorgetti cercheranno di ottenere dall'Europa, pur non dicendo che quei 3,7 miliardi sono anche entrate fiscali aggiuntive
Il governo questo l'argomento escogitato ha annunciato di voler alleggerire il peso della crisi agli italiani, in particolare a quel ceto medio che in Italia paga più tasse di altri e al quale vorrebbe abbassare il governo dal 43 al 33%, l'aliquota Irpef fra i 50 e i 60.000 euro lordi all'anno a questo si dovrebbero aggiungere più sgravi per le famiglie meno abbienti e nuovi incentivi per le aziende che investono in nuovi macchinari, il cosiddetto iperammortamento.
Così la stampa, come vi dicevo, l'obiettivo della Irpef al 33% sembra ancorato alla risposta di ulteriore flessibilità che Giorgia Meloni tende dall'Europa il quadro globale The delinea una crescita al 3 e 1% per il 2026 e al 3,4 nel 2027. Questo è il dato che viene dal Fondo monetario internazionale.
L'Eurozona si ferma all'1:01 nell'anno Expo in corso e all'1:02 nel 2027 e l'Italia,
Invece, secondo l'Fmi, sta allo 0 e 8% nel 2026 per scivolare allo 0 6 nel 2027 con stime rialzate. Qual è l'allarme del Fondo monetario? Il Fondo monetario dice la stampa lo racconta, Fabrizio Golia. Dice gli investimenti legati alla tecnologia, pur rappresentando un importante vantaggio controllo shock energetico, stanno concentrando i rischi. Che cosa vuol dire che l'attività economica fa leva su un ecosistema produttivo quasi monopolistico, nominato dall'asse fra Stati Uniti e Poli asiatici? Il fondo traccia un allarme esplicito con i guadagni raggruppati in un piccolo numero di aziende, cioè le big tech, sostanzialmente settori ed economie. L'espansione globale fa forte affidamento su un insieme ristretto di condizioni tecnologiche finanziarie, cioè l'intelligenza artificiale. E se il crollo delle aspettative dovesse verificarsi, cioè se l'intelligenza artificiale non dovesse dare ciò che promette, soprattutto rispetto agli investimenti fatti, si innescherebbero turbolenze incontrollabile sui mercati azionari. Così è l'allarme,
Del fondo, ma e questo è un allarme di cui si parla ormai da settimane, anche perché l'intelligenza artificiale ha avuto investimenti stratosferici e la prudenza degli ultimi tempi. Anche il mea culpa dei Papi dell'intelligenza artificiale non depone per una fiducia che, a fronte di quelli investimenti, i risultati,
Debbano corrispondere pienamente. Quindi, il rischio che questa concentrazione di ricchezza oligopolistica sulla sfera tecnocratica globale possa scaricarsi sull'economia di tutto il mondo è forte e ha avvertito dalle Istituzioni internazionali che una intervista a questo proposito, a Domenico Siniscalco, sulla stampa interessante Domenico Siniscalco, come sapete, è stato
Ministro dell'Economia e adesso è presidente della Fondazione Einaudi, uno degli economisti più originali e preparati del nostro Paese in tutto il mondo dice le nuove tecnologie e la globalizzazione hanno un aspetto in comune, producono diseguaglianze e i soldi si fanno con la ricchezza più con Iv che con il reddito mi sembra una tendenza difficili da fermare si parla gli chiede Giuseppe Bottero che lo intervista delle cosiddette big tech, le grandi multinazionali del digitale, come se fossero impossibili da regolare perché gli chiede,
Il giornalista e lui risponde perché riescono a spostare formalmente la produzione di reddito nelle giurisdizioni fiscali in cui conviene di più e ogni Paese, pur di attrarle, farebbe di tutto in più sono potenti come Stati. Mi sembra difficile che un Parlamento e un governo mettano in piedi misure capaci di contrastare con successo e il solito vecchio tema del perimetro delle politiche, che è inadeguato e insufficiente. Parlo delle politiche nazionali rispetto alla alla sfera d'azione di multinazionali che giocano su un sistema globale. Quindi richiederebbero quantomeno una politica fiscale continentale quella che da sempre si invoca nei confronti dell'Europa o sì, la pagina economica che si chiude qui e ci portiamo poi nel dibattito politico sulla legge elettorale, che vede, dopo l'approvazione del Parlamento adesso
La fase destro Hands avviata dai comitati che la legge non vogliono e sperano. Nel giudizio della Corte costituzionale, la raccolta delle firme è partita e la straordinaria macchina dei ricorsi la chiama il Corriere della Sera. Nell'articolo che fa
Silvia sale, scusate eh no, l'articolo che fa vediamo da chi è la firma Virginia Piccolillo.
La straordinaria macchina dei ricorsi, vi dicevo, le ai blocchi di partenza e scalda i motori, lo start scatterà il 26 ottobre, dopo l'entrata in vigore della legge simultaneamente dice la Piccolillo verranno presentati nei tribunali di tutta Italia, ricorsi davanti al giudice civile per lesione del diritto di voto con la speranza che il magistrato si rivolga alla Corte costituzionale così funziona per chiarire se i punti più controversi della legge sono anche incostituzionali. In contemporanea ai ricorsi partirà una staffetta tra parlamentari e società civile con in testa la rete per un voto libero e uguale coordinata dal costituzionalista. Roberto Zaccaria. Con l'obiettivo di ottenere un pronunciamento della Consulta prima del voto. Questa la strategia
Presentata ieri da Enrico Grosso costituzionalista ed ex portavoce della campagna per il no al referendum sulla riforma Nordio, e singolare questa mobilitazione, lo stesso cartello che bloccò la riforma Nordio oggi si pone contro la legge elettorale, l'opposizione, come vedete,
Ah, una cornice civile che va oltre il perimetro dei partiti e di cui fanno parte tra i 500
500 firmatari, non solo personaggi politici come Romano Prodi, Pierluigi Bersani, Fausto Bertinotti, ma anche intellettuali come Giovanni Bachelet, Massimo Cacciari, magistrati, ma non mancano a questa ah ah lattea personaggi dello spettacolo come Maurizio Laurito Monica Guerritore, Carla Signoris. Insomma, è una eterogenea comitiva che annuncia i ricorsi contro la legge elettorale. C'è un'intervista a Rosi Bindi che definisce la legge una manomissione della carta con legge ordinaria, due gli aspetti più pericolosi, secondo la Bindi, un premio di maggioranza esorbitante che viola il principio secondo il quale i voti sono tutti uguali, e il Parlamento, che diventa influente rispetto allo strapotere del capo del governo
Investito direttamente dal voto popolare, quindi sarebbe l'indicazione del premier sulla scheda e vanifica la funzione parlamentare secondo Bindi. Secondo altri, al limite potrebbe conculcare l'autonomia e la discrezionalità del Presidente della Repubblica nell'indicazione della premiership. Poi, il tema del premio tema del premio, che, come sapete, riguarda 70 deputati e 35 senatori, ma con un tetto fino a 220 deputati alla Camera su 400
E mi pare, 113 senatori su 200 al Senato, queste questi premi vengono ritenuti incostituzionali dal comitato che sfida la legge elettorale, quindi sfida la maggioranza per un ammonimento su questo tema che viene da un politologo attento come.
Paolo Pombeni sul Messaggero, l'ammonimento è ah, al al rischio di cassare una legge elettorale lasciandone un moncone, dice Pombeni, e che potrebbe poi risultare inadeguato rispetto alle esigenze del Paese gettandosi in una stagione
Proporzionalismo inconcludente. Questo l'ammonimento di Paolo Pombeni, ci dobbiamo porre, dice una domanda seria. Si può, in queste condizioni, guardare senza preoccupazione ad un esito elettorale che torni, come propongono i ricorrenti, ad un proporzionale puro, senza modellazioni, gli accenti nuovamente, il bicameralismo, paritario, assurdo per mantenere a tutti i costi un ipotetico radicamento regionale nelle elezioni dei senatori, insomma, dice state attenti perché, se passate, questa legge non è che la legge scompare nei fatti diventare togliendo il premio, cioè se la Corte dovesse abolire il premier. Che cosa succede che la legge diventano una legge proporzionale pura? Quindi torniamo alla prima Repubblica in un contesto in cui la cultura dei partiti getterebbe il Paese nella ingovernabili così Paolo Pombeni,
Sulla legge elettorale e adesso ci fermiamo un attimo per un breve stacco pubblicitario, ma restate ancora collegati. Ci rivediamo, ci sentiamo subito dopo torniamo ai nostri approfondimenti, vi dicevo della legge elettorale, ma nella pagina del Corriere che racconto di questo c'è anche una
Lettera di Silvia Salis, la quale annuncia l'aveva già fatto ieri, ma specific spiega bene il motivo per cui non correrà ai gazebo delle primarie
Che rischiano di trasformarsi in una guerra civile, quindi un altro appello contro il partito delle primarie, che viene in questo caso.
Da da Silvia Salis, soprattutto in un contesto in cui maggioranza la, la diciamo, Pd e 5 Stelle si trovano divisi su non pochi, non pochi temi, come vedremo, questo è un tema di grande interesse.
Mettiamolo subito, allora ne parla la Repubblica.
Si collega tutto questo alla questione della politica estera, su cui il campo largo mostra i maggiori punti di divisione, come sapete.
La Repubblica segnala racconta, con un retroscena molto interessante di Tommaso Ciriaco che c'è stato un grande lavoro degli sherpa, del Pd ambasciatori discreti, li ama Tommaso Ciriaco e di massimo livello mi hanno avvicinato negli ultimi giorni Giuseppe Conte, allarmati dalla linea dura con cui il leader dei 5 Stelle continua a negare la possibilità di fornire aiuti militari all'Ucraina hanno tentato la carta della persuasione, si sono appellati, scrive la Repubblica all'unità.
Presidente, dobbiamo trovare un modo per inserire nel programma un accordo sull'Ucraina, non possiamo organizzare primarie massacrando, ci su questo punto questo l'appello, il leader ha ascoltato poi ha assicurato che tutto, dunque anche la questione delle spedizioni militari a Kiev dovrebbe far parte della base programmatica del campo largo anche giurato massimo impegno per raggiungere un minimo comun denominatore quando però gli stessi mediatori hanno provato a ipotizzare un compromesso peraltro assai al ribasso, il leader del Movimento è stato categorico. Non è questa la soluzione. Ha detto
Non ha intenzione di avallare l'invio di armamenti, anche se era questo il compromesso motivati con la difesa dei civili, perché, secondo la linea del Movimento 5 Stelle, questa soluzione non rappresenterebbe una discontinuità e il nodo dei nodi racconta Tommaso Ciriaco quello che il Nazareno e gli altri alleati temono adesso e che l'ex premier non sia disposto a cedere convinto che solo il non radicale alle armi gli possa permette di ribaltare la sfida nei gazebo, quindi altro che compromesso, questione compromessi di Conte non sarebbe quindi disponibile a rinunciare all'unico vantaggio tattico di cui dispone a dimostrare lo sforzo unitario però sostiene che già oggi il campo largo dovrebbe firmare una mozione unitaria.
Sul di Fp, ostile alla flessibilità. 14 miliardi decisa dal governo
Per il realismo del Paese, più difficile, invece, raggiungere un'intesa domani sulla risoluzione che seguirà l'intervento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo sul sostegno a Kiev, è possibile una nuova spaccatura, anche se si tenterà di evitarla, vedremo domani in Parlamento che succede,
Trasformare i gazebo in un referendum sul sostegno militare all'Ucraina è un incubo per il Pd, ma anche per AWS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni già dubbiosi sullo strumento delle primarie, considero un compromesso su Kiev la condizione essenziale per organizzarle, l'alternativa eccetera Conte la presunta bandiera del pacifismo permettendogli un'Opa ostile.
Sul loro elettorato inaccettabile, insomma Ponte si è buttato avanti su questa partita e, ovviamente, una partita di sicura presa.
Sull'elettorato del campo largo e non vuole rinunciare quando è stata avvertita nella posizione di Conte Sláine ha ribadito l'unico paletto invalicabile Livia la Repubblica prima la piattaforma programmatica, poi le primarie, senza non c'è spazio per i gazebo con una postilla però sempre testardamente unitaria. Dobbiamo fare tutto per restare uniti e convincere Conte ad accettare una mediazione. Quella frutto del confronto tra dem e AWS sembrava poter rappresentare una buona base di partenza, perché,
Vincolava le forniture di armi all'obiettivo della difesa dei civili ucraini, vista i dubbi dei 5 Stelle, è stato tentato un rilancio, leghiamo la protezione di scuole, ospedali, neanche questo sforzo per ora sembra aver scalfito la posizione dei 5 Stelle, insomma, mediazione, sì, ma a parole sembrerebbe di poter dire vedremo come andrà.
A finire così il dibattito nel campo largo a destra e anche a destra c'è nella Lega un certo movimento, perché ieri Salvini si è formalmente dimesso in vista del congresso che lo veda ricandidarsi alla guida del Carroccio e si è dimesso anche preparando alcune cose in Consiglio federale
E che si è tenuto ieri a Milano e che prepara appunto il congresso del 24 25 ottobre, che cosa ha previsto che, anzitutto, la Lega modificherà il proprio simbolo in vista delle politiche, vale a dire che dovrebbe finire in archivio la dicitura Salvini Premier così scrive Martina Zambon sul Corriere della Sera,
Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica, dice Salvini per condividere onori e oneri e chi ne farà parte e ne parleremo al congresso, taglia corto l'ormai ex segretario federale, ma nella sua speranza scrive il Corriere della Sera ci dovrebbero essere una decina di esponenti del partito inclusi, questa sarà almeno la sua offerta alcuni dei riottosi governatori del Nord come l'illustre ex Luca Zaia che si potrebbe vederli proposto un posto da vice segretario è così,
Così
La Lega Salvini insiste anche sulla candidatura di Sardone a Milano, Silvia Sardone e vicesegretario della Lega Vaiani ritiene che sia meglio Perego Lupi, ritiene che sia meglio lupi e io ritengo che il sindaco migliore sia appunto Sardone, è che se non ci mettiamo d'accordo facciamo decidere i cittadini,
In qualche modo vuole le primarie Salvini, dice facciamo pure le primarie a Milano, come a Bologna, a Torino e a Busto Arsizio, insomma, la Lega si converte a una liturgia propria del Partito Democratico, però qui c'è sempre sul Corriere della Sera Lupi che ha intervistato da Adriana Logroscino, vice stiamo attenti, chiariamo un punto immaginare che l'unità del centrodestra, che è un valore per la nostra coalizione come dimostra la tenuta del governo nazionale si possa infrangere proprio a Milano è impensabile. Stiamo attenti se non non ci arrocchiamo oppure finiamo solo per farci del male.
Nessuno deve sentirsi già papà quando tutti sono ancora candidati, ma sono fiducioso, noi leader troveremo la sintesi, anche il suo gli chiede la Logroscino, è uno dei nomi possibili per Palazzo Marino e dice dice Lupi, è un riconoscimento non solo alla mia storia ma quella di Noi Moderati nella nostra città, ha detto questo, noi
Ci daremo dei criteri e troveremo la soluzione, l'abbiamo sempre fatto entro l'autunno, questa la scadenza fissata da da lupi, vi dicevo.
La pagina politica potrebbe fermarsi qui, vi segnalo la coda di questa polemica che ieri sul sui giornali italiani è stata avanzato un fatto di cronaca, ma che coinvolge la politica, perché riguarda il sole, un ennesimo caso di
Richiesta preventiva di abiura di di delle politiche di Israele, che viene fatta a Reggio Emilia, agli ai docenti che vengono da alcune scuole ebraiche degli Stati Uniti in visita nel capoluogo provinciale e si è scatenata una grande polemica perché alcuni di costoro non sono più partiti dopo aver ricevuto questa richiesta,
E oggi si ridimensiona questo caso l'arrivo delle maestre israeliane a Reggio Emilia e il caso dell'audio viene, viene smentito che fosse richiesta la firma di un documento in cui costoro dovessero esprimere una preventiva abiura del di del dell'azione del governo, però un audio mandato in onda dal TG 3, conferma
è esattamente questo, si chiede individualmente a ogni persona di prendere le distanze dall'occupazione dei territori e dal genocidio. Si cita questa parola che ormai ricorre abitualmente nel racconto di quello che accade a Gaza arriveranno prima abbiamo la necessità di recuperare queste dichiarazioni firmate. Queste parole sono registrati in un alveo del TG 3 e provano che ci stavano provando, dopodiché la marcia indietro, diciamo, ricrea delle condizioni di agibilità su questo terreno, ma il caso comunque c'è stato e di questo caso si occupa Ernesto, Galli della Loggia nell'editoriale che fa sul Corriere della Sera, laddove dice, ma ci stiamo rendendo conto di quello che sta
Accadendo al nostro Paese, e cioè che
Una
Una continua richiesta di abiure e garanzie che mettono, ovviamente è una sorta di pregiudiziale,
Sugli israeliani che entrano nel nostro Paese è così, è silenziosamente attuato, in questo modo dice Galli della Loggia e nella sinistra un proprio ripudio del proprio passato, la sinistra costituzionale italiana, infatti, circa il conflitto arabo-israeliano ha sempre sostenuto la linea dei due popoli, due Stati ora se le parole hanno un senso,
Lo vuol dire accettare apertamente la legittima esistenza di uno di quei due Stati, cioè Israele e di conseguenza a rifiutare l'idea
Che lo Stato ebraico sarebbe illegittimo, in quanto frutto di un'occupazione abusiva dettata da un'ideologia cripto fascista e colonialista quale appunto si dice oggi, che sarebbe il sionismo del quale, come di 1.000 altre cose possono darsi versioni diverse. Ma un punto deve essere chiaro, chi si dice contro il sionismo deve sapere che in realtà si sta dicendo a favore della cancellazione di Israele. L'attuale sinistra italiana e i suoi tanti elettori vogliono davvero questo? Così si interroga Galli della Loggia sul Corriere della Sera, e c'è anche
Gad Lerner sulla Repubblica, Gad Lerner non è mai stato tenero nei confronti del governo Netanyahu, anzi, forse è uno degli ebrei più coraggiosi sulla denuncia di questo tema. Ebbene anche Gad Lerner, però, dice
Che non è possibile pretendere delle patenti o delle abiure preventive per i crimini di BB. Nell'intervista che gli fa Francesco BEI, a pagina 25 sulla Repubblica,
Così sui fatti di Reggio Emilia. Con questa
Con questa vicenda si chiude la nostra pagina politica
Vi segnalo due cose di carattere economico.
C'è un articolo del Foglio sull'Ilva perché oggi il governo firma il decreto sulla cassa integrazione dell'Ilva e il foglio legittimamente si interroga se in realtà questa misura non rappresenti ancora una volta un modo di tirare la palla in tribuna e e di fatto a spese della collettività la cassa integrazione in deroga e il simbolo di un fallimento di sistema sono 125 milioni di euro.
A tutti i dipendenti diretti e no degli stabilimenti, e qui il governo dice porta una responsabilità, perché i commissari, dopo aver mandato in malora gli impianti a luglio hanno sospeso l'ultima nave di materie prime. Non è stata la magistratura a ordinare loro di farlo, ma la mancanza di fondi, questo collasso economico, industriale e occupazionale è avvenuto negli ultimi tre anni per mano dell'amministrazione straordinaria voluta dal Governo Meloni, con l'avallo di sindacati e Pd e 5 Stelle, ovvero per mano statale. Dire oggi che lo Stato deve rilevare l'azienda e senza antiforni, senza produzione, senza generare cassa da poter investire, deve realizzare un fantomatico piano di decarbonizzazione, di cui tutti parlano dal 2012, ma che nessun governo ha mai realizzato significa ancora una volta a prendere in giro i lavoratori. Lo scorso 21 agosto a Taranto c'erano sia Meloni sia Mattarella. L'ordinanza di spegnimento era già arrivata, ma né i sindacati, né i partiti progressisti hanno protestato a giugno, ci saranno le elezioni, un nuovo governo e una nuova cassa integrazione, 125 milioni di euro ogni sei mesi fino alla pensione quanto fanno e purtroppo questa è la storia dell'assistenzialismo nel nostro Paese ci sono intere imprese di migliaia di persone che sono andate, hanno portato
E i lavoratori alla pensione, con una cassa integrazioni durata 15 20 anni a costi incredibili da parte dello Stato e costoro sono diventati dei bacini elettorali che naturalmente poi giustificavano, alimentavano il lavoro nero, perché è ovvio che la cassa integrazione a zero ore comporta che il lavoratore sia libero di organizzarsi come crede in nero intanto di beneficiare di un contributo statale.
La storia dell'Ilva non si sottrae a questo triste destino dell'impresa pubblica o privata, nel nostro Paese c'è vigili, vi dicevo, un'intervista interessante, molto lunga di.
Roberto Sommella, su Milano, Finanza al nuovo ceo, nuovo nuovo, per modo di dire, perché ormai è tempo che alla guida di Stellantis, al nuovo ceo di Stellantis, Antonio Filosa.
Ve la segnalo un'intervista molto lunga.
In cui Filosa, diciamo professa ottimismo dice col piano al 2030 Stellantis, aumentato produzione e profittabilità, ora bisogna insistere sull'esecuzione, però chiede che l'Europa sostenga l'auto in maniera diversa da quanto ha fatto finora Bruxelles, chiediamo più sostegno alle aziende UE e al governo, diciamo, terremo fede agli impegni in Italia, come sapete la UE sta studiando
È un limite all'ingresso delle auto ibride cinesi che stanno letteralmente devastando il mercato, così Antonio Filosa su Milano, Finanza, andiamo alla pagina di politica estera per poi tornare in Italia con alcune questioni.
Che riguardano la giustizia, se ce la facciamo di ho detto di questa tregua ieri, annunciata da Trump ma ovviamente fantomatica, perché neanche Zelenskij ne sapeva alcunché, però Zelenskij
Ma la regola vuole, e lo ha detto ieri con chiarezza, non ne sapeva nulla della tregua energetica, scrive il Corriere della Sera Zelenskij sulla annunciata da Donald Trump sulla piattaforma frutti e da lo abbiamo appreso ah, ah, dai media ha ammesso.
Candidamente il leader ucraino in video collegamento con il forum sulla sicurezza in corso a Varsavia, la seconda volta nel giro di pochi giorni che la casa Bianca ignora Kiev, tuttavia, Zelensky dice il posto del presidente Trump ha suscitato in noi un interesse reale e la speranza che,
Sia davvero possibile arrivare a una tregua sull'energia, siamo favorevoli, e un'idea che abbiamo avanzato noi un mese fa, se la Russia vuole che fermiamo i nostri attacchi a lungo raggio contro le loro raffineria, devono fare lo stesso con il nostro sistema energetico e devono smettere di uccidere la nostra popolazione queste condizioni queste sono le condizioni poste da Zelenskij,
Occorre una vera tregua di almeno 60 giorni e quindi a queste condizioni dice io sono anche pronto a convocare le elezioni, ma quasi in tempo reale ci fa notare il Corriere della Sera, la reazione del ministro degli Esteri russo Lavrov non mancata Zelenskij non si merita la tregua non ci lasceremo di nuovo ingannare dalle assicurazioni promesse e continueremo a perseguire gli obiettivi dell'operazione speciale. Ecco quando ponte e alcuni dicono e l'Europa non si pone in una prospettiva diplomatica nei confronti della Russia, ma chi è che non vuole la tregua?
E l'Europa è l'Ucraina, o è proprio Mosca che non vuole la tregua, perché pone condizioni di resa che l'Europa Kiev non possono accettare,
È proprio l'Europa ieri ha approvato un altro pacchetto di sanzioni individuali a carico di 1.600 russi attivi.
Così così la il Corriere della Sera,
Che
Racconta la giornata di guerra di ieri.
Che cosa possiamo dire ancora c'è stata c'è stata ieri sempre a Varsavia e la l'intervento del
Capo supremo della NATO in Europa, a Lexus Grien che Vic e il quale ha rassicurato.
L'Europa sul fatto che la NATO è in grado di fronteggiare e di contrastare.
Qualunque Acco dovesse venire da Mosca, non ha citato Mosca, ma di fatto a Mosca si riferiva se Mosca aggredisse un paese NATO. L'obiettivo sarebbe quello di ricacciare rapidamente le truppe in Russia, non quello di scatenare una guerra fino all'escalation nucleare e così tranquillizzino i pacifisti, diciamo ideologici, anzi, il peso dell'escalation ricadrebbe sotto totalmente sull'aggressore. Ha scandito il generale americano il piano e più circoscritto, distruggeremo il sistema bellico che c'è anche lì, dice perché non sia in grado di proseguire l'aggressione e l'ex pilota da caccia, perché il generale era un ex pilota da caccia. Ha anche aggiunto che non ci sono al momento indizi di un attacco imminente o inevitabile, ma ha assicurato sulla superiorità tecnologica della NATO che sarà difficile che Mosca la colga di sorpresa prima che cade il primo colpo nemico. Il generale americano è convinto che la NATO sarà stato in grado di intercettare l'aggressione imminente
Così così Grien che Vic che, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera,
Ah rassicura anche su quel famoso articolo 5, quello che, come sapete, prevede che se un Paese viene attaccato, tutti gli altri devono mobilitarsi, accorrere in aiuto e dice, guardate che il presidente Trump non ha mai messo in dubbio l'applicazione dell'articolo cinque, una rassicurazione che però evidentemente poco rassicura,
Gli alleati, alla luce di quello che sta facendo Trump e che ha fatto Trump, con soprattutto Los Doug sdoganamento del petrolio russo qui, Claudio Tito, sulla Repubblica ci spiega qual è l'atteggiamento delle cancellerie dopo questo passaggio chiave, che è ovviamente è spaventato grandemente o comunque ha aperto gli occhi ancora di più quanto non fossero aperti.
Nulla inaffidabilità dell'alleato americano, una sorta di resistenza passiva per altri due anni, sostenere economicamente e militarmente l'Ucraina nei prossimi 24 mesi e sperare che la stagione di Trump e del tram Pisco finisca davvero nel 2028. Questo è l'atteggiamento delle cancellerie, dice Tito. L'ennesima giravolta del presidente americano su Kiev e sul rapporto con la Russia, non solo accolto, non ha colto di sorpresa la UE, ma ha fatto scattare un sonoro issimo allarme. Nelle ultime 48 ore si sono allora moltiplicati i contatti tra le cancellerie europee e con la Commissione UE, i cui esiti tanto semplice quanto drammatico, dobbiamo abituarci da subito a fare da soli e incrementare la resilienza anche rispetto all'ex alleato privilegiato. Fino a quando non arriverà un nuovo presidente, l'ultimo scontro con Washington, iniziato due settimane fa, l'impennata del prezzo del diesel, aveva spinto la casa Bianca contattare qui spiega anche perché la casa Bianca aperto al petrolio russo, poiché la casa Bianca voleva che il Vecchio Continente rilasciasse una parte delle riserve di petrolio, cosa che l'Europa ha fatto richiesta accolta, però il tycoon ne voleva di più.
Siccome l'Europa non ha risposto come il tycoon voleva, Taiwan ha preso il telefono e ha chiamato Putin e a The adesso ci compriamo il vostro petrolio e questo è stato la diciamo perché l'istinto di Trump, tale da mettere in discussione perfino ordì, diciamo granitici no, che formano la storia dell'Alleanza Atlantica, questo ovviamente non rassicura più nessuno. La preoccupazione crescente a Bruxelles scrive Tito si basa anche su un altro dato, secondo informazioni di varie intelligence europee, la telefonata Trump Udine ha prodotto anche altre intese e in particolare sulle energie, sullo sfruttamento delle risorse di gas e petrolio, accordi da finalizzare dopo la fine della guerra in Ucraina, in Ucraina sostanzialmente, si tratta di un baratto tra Ucraina e carburanti, una situazione che mette decisamente la sicurezza, anche economica, del Vecchio Continente in pericolo. Nelle conversazioni che stanno precedendo il Consiglio europeo del 15, cioè di giovedì prossimo, allora sta emergendo una linea di resistenza passiva con una presa d'atto. L'Europa deve abituarsi a fare da sola, assumere la consapevolezza che Trump cambia idea ciclicamente e quindi confermare e ribadire il sistemi o militare ed economico all'Ucraina, tenendo presente che ormai il prelievo fiscale in quel Paese è ridotto ai minimi termini e senza i fondi europei verrebbe meno anche la più piccola capacità di sopravvivenza. L'obiettivo, dunque, è tenere duro due anni. 2027 e 28, fino a quando il tycoon concluderà il suo mandato. E la speranza a quel punto che gli Stati Uniti voltino pagina, ma c'è un altro rischio.
E cioè che il presidente ucraino possa non avere più i Patriot che oggi gli europei comprano dagli USA e girano a lui e possano avere anche la copertura di Starlink di di Musk e quindi, questi
E questo rischio sarebbe drammatico se la Russia dovesse ampliare il conflitto, bisognerebbe essere in grado di rispondere, visto pure il progressivo disimpegno statunitense dal Vecchio Continente, per di più la difesa aerea, senza la copertura satellitare assicurata fino ad ora dagli Stati Uniti e inefficace se Trump decidesse di ritirare anche la componente logistica e Elon Musk chiudesse l'ombrello protettivo del sistema Starling, allora la resistenza diventerebbe davvero una mission impossible capite come stiamo messi questo è,
La situazione dell'Europa c'è qualcuno ancora che in Italia si preoccupa di avere una linea che non urti la sensibilità del pacifismo, per così dire integrale, che vive sulla luna e purtroppo questo è la situazione.
C'è la stampa che si chiede, tra le altre cose, che che ci fa il capo dell'Fbi a Mosca c'era andato già ricordate, era era stato un caso la visita del capo della Cia, adesso sta per partire il capo dell'Fbi, ma a fare a Mosca il capo dell'Fbi, un alto tradimento di Donald a Kiev, perché il direttore dell'Fbi si sta recando in vista presso una potenza straniera ostile che ha commesso crimini di guerra, condotto operazioni di influenza contro le elezioni statunitensi, sferrato attacchi informatici malevoli contro le nostre infrastrutture critiche e aiutato i nostri avversari a prendere di mira e uccidere soldati americani. Chi scrive, chiedendo che il direttore dell'Fbi un tran piano di stretta osservanza, Maga Kash Patel annulli? L'imminente viaggio a Mosca sono due membri tra i più importanti dei dem USA, Jim Sims Times, il democratico di rango più alto nella Commissione Intelligence della Camera e Jamie Raskin, il più alto in rango alla commissione Giustizia. Il viaggio di Pages
Mai annunciato ufficialmente in programma domani e giovedì prima nella capitale russa.
Poi a San Pietroburgo, insomma, che ci va a fare questo e ovviamente c'è interrogativi che inquietano e che segnano ovviamente un un clima poco favorevole all'Europa nel rapporto col suo alleato americano, così così.
La stampa, vi segnalo un'intervista a Scholes, un'intervista che viene sempre dal Corriere della Sera, l'ex leader della Spd,
Intervistato dal Corriere della Sera, a pagina vediamo dove sta a pagina 9.
Eccolo qui.
L'ex cancelliere socialdemocratico democratico tedesco.
Fa un'analisi della crisi dell'Europa assediata dagli estremismi e dice alcune cose, anche molto interessanti, cita il libro sulla tirannia del merito di Michael Sandel e dice l'enorme espansione dell'istruzione ha prodotto una nuova frattura sociale in Europa. Dobbiamo superarla e tornare a considerarci tutti uguali. Vi lavora nella cucina di un ristorante o porta a un espresso al tavolo vale esattamente quanto chi quell'espresso lo beve. Nessuno deve sentirsi superiore perché ha una laurea. I partiti socialdemocratici devono riconoscere una nuova solidarietà sociale e non è soltanto una questione di Stato sociale, ma di rispetto. Questa è la prima sfida. La seconda e la globalizzazione dice, ha prodotto un'enorme crescita economica in tutto il mondo, ma oggi più del 50% della produzione,
Industriale mondiale avviene nel Sud globale, questo genera incertezza sul futuro e dobbiamo dimostrare che l'ascesa degli Who?
Non comporta necessariamente il declino degli altri, poi dobbiamo ritrovare fiducia sul futuro, poi si interroga, viene interrogato, per meglio dire, sull'ipotesi di mettere al bando Afd.
E il Vice Afd ha un orientamento politico anti pluralista, presuppone la divisione della società attraverso l'odio, però dice, deciderà la Corte costituzionale che si è occupata più volte di questo, e quindi noi non possiamo che aspettare che decide la Corte sentito il rispetto istituzionale che ha il politico per l'istituzione in questo Paese. È importante che le questioni dalle quali dipendono la possibilità di intervento dello Stato siano prima esaminati dai tribunali. Garantisce una maggiore certezza, cioè la politica rispetta che la democrazia non è fatta solo di potere. Siccome mi hai votato, io faccio quello che voglio, è fatta di potere sapere, come dice l'articolo 1 della Costituzione, che dice la sovranità, il popolo la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione e in quelle forme. In quei limiti ci sono ovviamente le corti, i poteri non elettivi
Diciamo in un bilanciamento in cui poteri e saperi si confrontano e questa è la democrazia, e rispetto anche del di questa divisione, che non è solo divisione fra legislativo, esecutivo e giudiziario, ma è proprio divisione tra legittimazione elettiva e i ruoli non elettivi, che però hanno evidentemente una funzione democratica su questioni chiave come i limiti del pluralismo, in presenza di un partito che il pluralismo nega e come ci si pone. È una questione per la Germania
Fondamentale, tanto più che quel partito purtroppo non è una minoranza estrema, ma ha raggiunto ormai una percentuale quasi di maggioranza relativa in alcuni Land del paese avrei voluto parlarvi anche di ingiustizia, ma magari lo faremo domani perché siamo giunti alla fine della nostra rassegna stampa ci risentiamo domani alla stessa ora alle 7:30 non mancate.
E da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti e adesso vi lascio a otto e 50 di Roberta Jannuzzi, non perdetelo
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