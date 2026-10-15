Sostenibilità, le nuove parole chiave

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Quarta edizione del format Adnkronos Q&A dedicato allo sviluppo sostenibile.
Apre i lavori il direttore di Adnkronos Davide Desario.
Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Nicola Dell’Acqua (Presidente Arera), Maria Alessandra Gallone (Presidente Ispra), Enrico Giovannini (Direttore scientifico ASviS), Carlo Corazza (Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia), Emma Pavanelli (Deputata M5S), Luca Squeri (Deputato FI).
"Decarbonizzazione, economia circolare e territorio" con Matteo Cimenti (Presidente FederchimicaAssogasliquidi), Marco Casini (Segretario … Generale AUBAC), Carmine Pagnozzi (Direttore Generale Consorzio Biorepack), Giuseppe Pasceri (Ceo Subito), Carlo Nicolais (External Relations & Sustainability MAIRE e DG Green Innovation ITS Academy).
"Il valore concreto della sostenibilità".
Intervengono: Isabella Roth (Associate Director External Communication & Sustainability Novo Italia), Alessandro Floria (Direttore Marketing & Comunicazione Arval Italia, Andrea Boldrin (Sustainability Project Manager & Waste/EPR Manager Decathlon), Giuseppe Sirianni (Chief Technology Innovation Officer Fater), Alessia Bonifazi (Direttrice Corporate Affairs Lidl), Fabiana Marchini (Head Sustainability & Corporate Affairs Sanpellegrino), Lavinia Lenti (Head of Sustainability SACE).
Moderano Fabio Insenga e Giorgio Rutelli (Vicedirettori Adnkronos).
Apre i lavori il direttore di Adnkronos Davide Desario.
Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Nicola Dell’Acqua (Presidente Arera), Maria Alessandra Gallone (Presidente Ispra), Enrico Giovannini (Direttore scientifico ASviS), Carlo Corazza (Direttore Ufficio del Parlamento europeo in Italia), Emma Pavanelli (Deputata M5S), Luca Squeri (Deputato FI).
"Decarbonizzazione, economia circolare e territorio" con Matteo Cimenti (Presidente FederchimicaAssogasliquidi), Marco Casini (Segretario … Generale AUBAC), Carmine Pagnozzi (Direttore Generale Consorzio Biorepack), Giuseppe Pasceri (Ceo Subito), Carlo Nicolais (External Relations & Sustainability MAIRE e DG Green Innovation ITS Academy).
"Il valore concreto della sostenibilità".
Intervengono: Isabella Roth (Associate Director External Communication & Sustainability Novo Italia), Alessandro Floria (Direttore Marketing & Comunicazione Arval Italia, Andrea Boldrin (Sustainability Project Manager & Waste/EPR Manager Decathlon), Giuseppe Sirianni (Chief Technology Innovation Officer Fater), Alessia Bonifazi (Direttrice Corporate Affairs Lidl), Fabiana Marchini (Head Sustainability & Corporate Affairs Sanpellegrino), Lavinia Lenti (Head of Sustainability SACE).
Moderano Fabio Insenga e Giorgio Rutelli (Vicedirettori Adnkronos).
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