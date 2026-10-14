14 OTT 2026
dibattiti

Violenza nelle scuole, a Napoli istituzioni, esperti e studenti a confronto

CONVEGNO | - Napoli - 11:21 Durata: 2 ore 19 min
A cura di SI
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L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le testate “La Voce della Scuola” e “OggiScuola”, promossa dai direttori Diego Palma e Antonio Scarpellino, insieme alla consigliera comunale e presidente della Consulta delle Elette Anna Maria Maisto.

L’incontro è moderato dalla giornalista Valentina Santarpia.

Sono stati Invitati il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la sottosegretaria Paola Frassinetti, presenti l’ex deputata Flora Frate, le assessore Maura Striano e Chiara Marciani, e il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi.

Ampio spazio sarà dedicato agli apporti tecnici e pedagogici grazie alla presenza di magistrati del Tribunale per i Minorenni come Valeria Rosetti, del vicepresidente dell’Ordine degli avvocati Gabriele Esposito, di esperti psicopedagogisti come Vincenzo Scarpellino, di dirigenti scolastici come Carmela Musello, di figure del settore sanitario come Elvira Bianco, oltre a rappresentanti del mondo dell’informazione e della cultura.

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Con una cadenza ormai quasi quotidiana, giornali, radio e tv parlano di episodi di violenza giovanile che siano le aggressioni durante la movida, che siano le baby gang, che siano i fatti di bullismo, che avvengano all'interno oppure fuori dalla scuola, la visibilità di questi episodi è talmente ampia che ce li fa percepire ormai come un vero e proprio allarme sociale.
Eppure, paradossalmente, questa sovraesposizione mediatica fa sì che noi vediamo un fenomeno nel suo complesso, ma non riusciamo a comprenderlo davvero, è come se avessimo tutti i singoli dettagli di questi fatti di cronaca, ma non riusciamo in realtà a comprendere la sfaccettatura di un problema.
E lo riduciamo a Dueville da dare in pasto alla morbosità collettiva, e proprio per questo motivo che dobbiamo fare un passo indietro, è il motivo di questo convegno di oggi, è il motivo per cui oggi cercheremo di parlare con esperti, istituzioni politici ma anche addetti ai lavori che cosa di che cosa significa la violenza a scuola?
Grazie a tutti voi di essere qui, io inizierei immediatamente con l'invitare Vincenzo Scarpellino che responsabile della formazione di o di scuola e psico pedagogista allora, dottor Scarpellino noi abbiamo avuto una serie di casi solo dall'inizio dell'anno gennaio 2026, un diciottenne che ammazza un diciannovenne fra le mura di scuola poco dopo a marzo una professoressa di francese,
Che viene accoltellata da un tredicenne a maggio, due ragazzi che cercano di accoltellare il loro professore di tecnologia, il più recente, il diciottenne che a Centocelle in una scuola di Roma ha aggredito sempre con un'arma con un coltello, la sua professoressa.
è un vero e proprio allarme, lei, che ha un punto di vista privilegiato, perché comunque lavora conquisti, casi, che cosa ne pensa?
Allora, innanzitutto la ringrazio di avermi dato la parola.
Prima di rispondere brevemente volevo però dire che per me come insegnante, pedagogista, psicologo e un privilegio, aprire questo convegno è rispondere alle sue sollecitazioni e perché abbiamo voluto noi di oggi scura, insieme, in collaborazione con la voce della scura, la Consulta delle lettere del Comune di Napoli e all'Aja Mc ed un Ischia lo abbiamo voluto fortemente questo convegno proprio per riflettere su queste, su questi aspetti e soprattutto lo abbiamo voluto in un modo che afferente alla didattica laboratoriale,
Perché tutti questi episodi hanno come protagonisti i ragazzi e sinceramente venire qui e parlare dei ragazzi senza però rendere loro protagonisti cioè ascoltare un po'la loro voce sarebbe stato il solito convegno del quale tra due o tre giorni, probabilmente un po'loro e anche noi avremmo dimenticato gli aspetti più importanti è essenziale è essenziale far capire soprattutto capire noi capire che l'aggressività,
Che è una componente dell'uomo e ha anche una componente, chiedo scusa se vado nel tecnico adattiva, non necessariamente deve sfociare nella violenza okay aggressività e violenza sono due cose diverse, sembra strano, sono due cose diverse, però è possibile cogliere.
Si sente male, è un po'l'acustica.
È possibile però cogliere segnali che possono sfociare in violenza, ci siamo noi siamo qui con i ragazzi perché abbiamo fiducia in loro e quindi abbiamo fiducia nelle giovani generazioni che possono affrontare questa problematica in un modo un po'diverso, rispettando però prima bisogna esserne consapevoli prima bisogna trarre da noi la giusta riflessione per leggere i segnali dell'aggressività, per leggere la violenza e dare un nome alla violenza, dare un nome al comportamento di sarà attivo certamente esponendosi,
Ovviamente non tutti hanno il coraggio di esporsi okay e a volte capisco, può anche essere pericoloso, però, se dentro di noi e lo faremo attraverso attività laboratoriale, riusciamo a fare un primo step.
E a capire dentro di noi le emozioni che noi proviamo di fronte a certi episodi, siamo già sulla buona strada, noi non vogliamo dare attraverso questo convegno, diciamo, delle indicazioni precise di attività didattiche, c'è però offrire delle progettazioni delle strategie, nessuno anche replicabili a scura si stava facendo occupazione okay,
Benissimo che l'occupazione fatta nei modi chiaramente civili, nei modi di compartecipazione alla gestione della scuola, può contenere al proprio interno attività di questo genere, ecco, discutete della violenza e dell'aggressività.
Fate spazio alle vostre emozioni, allora ripeto, per me è un onore comunque avere a che fare con voi ragazzi e ci credo veramente con alcuni di loro ci siamo fatti nelle chiacchiere e insomma, io credo veramente nei ragazzi
Però c'è bisogno da parte dei ragazzi di fermarsi un attimo e di ascoltare se stessi ascoltare anche gli insegnanti.
Ma no, perché l'insegnante di deve fare perdonate il dialetto poco scientifico, cazziatone, che era insegnante nel momento nel quale gli rimprovera di voler dare qualcosa, e voi lo sapete dentro di voi sapete leggere se quell'insegnamento di quelli docente è un insegnamento falso o un insegnamento sincero. Ho parlato dei colleghi accompagnatori, ecco, loro, mi hanno detto che avranno fatto piacere accompagnare i ragazzi, perché così fanno esperienze che altrimenti non farebbero. Questi sono insegnanti che valorizzano l'aspetto empatico ed emotivo della scuola, delle competenze non cognitive, chiudo e dello spazio. Grazie grazie. Davvero è una testimonianza preziosissima, poi magari approfondiremo dopo perché volevo salutare, magari lo fa lei
Le scuole che sono intervenute quotidianamente lo faccia mi ci fa molto piacere e credo che la presenza dei ragazzi sia fondamentale oggi per dare un elemento in più.
Grazie grazie mille e, come dicevamo.
Questo questo convegno, questo momento di dibattito e anche accompagnato, per fortuna, da tante istituzioni che si fanno carico del problema. Vorrei leggere a questo punto un saluto istituzionale che è la lettera che ci manda Massimiliano Manfredi, presidente del consiglio regionale della Campania, che si rivolge direttamente agli organizzatori, quindi, all'egregio professor Diego Palma, al professor Antonio Scarpellino che abbiamo appena sentito, al dottor Gennaro Rispoli e lui scrive, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento per il cortese invito a partecipare all'incontro la gestione della violenza all'interno delle scuole italiane. Mi congratulo con fede di istruzione o di scuola, il Centro formazione universitaria, un Ischia e la testata, la voce della scuola, avevano promosso un'iniziativa di così irrilevante valore educativo e sociale dedicata a un tema che richiede un impegno costante e condiviso da parte delle istituzioni della scuola, delle famiglie dell'intera comunità. La prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza in ambito scolastico, così come la promozione della legalità dell'ascolto e del benessere degli studenti rappresentano obiettivi fondamentali per la crescita delle nuove generazioni e per la costruzione di una società più consapevole e inclusiva.
Purtroppo, impegni istituzionali precedentemente assunti non mi consentiranno di essere presente all'incontro. Desidero pertanto porgere le mie sincere scuse per l'impossibilità a partecipare, con il rammarico di non poter condividere personalmente un momento di confronto tanto significativo, soprattutto per il coinvolgimento diretto degli studenti, nel rinnovare il mio apprezzamento per le iniziative per l'impegno profuso nella sua organizzazione, rivolgo a voi e a tutti i partecipanti i miei più cordiali saluti con l'auspicio che i lavori possano offrire un contributo concreto alla diffusione di una cultura del rispetto, della responsabilità e della sicurezza all'interno delle scuole. Questa era appunto la missiva che inviava, Massimiliano Manfredi, anche il
Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha voluto inviare a una sua lettera di ringraziamento anche lui non ha potuto partecipare per precedenti impegni istituzionali, ma comunque ha manifestato la sua vicinanza, la sua solidarietà a questa giornata, invece abbiamo la Sottosegretaria di Stato,
L'onorevole Paola Frassinetti che anche là in via in qualche modo, un suo, un suo lascito, diciamo così, di partecipazione, prego la regia di di farla vedere grazie.
E gli altri 4 milioni per il 2027, questo significa poter sostenere nuovamente le iniziative di promozione del lavoro educativo delle statuti ringrazio nuovamente chi ha promosso questo incontro l'amico di Palma.
Io e gli altri 4 milioni entro il 2027, questo significa poter sostenere ulteriormente le iniziative di produzione e lavoro educativo delle istituti ringrazio nuovamente chi ha promosso questo incontro, l'amico di Palma, il direttore della voce della scuola e Antonio Scarpellino, direttore generale di fede di istruzione e tutti coloro che vi partecipa, auguro ancora voi un buon proseguimento di evento.
Grazie grazie, mille alla all'onorevole Frassinetti.
E che abbiamo ascoltato adesso.
Io vorrei interpellare la professoressa Maura Striano assessore all'Istruzione e alle famiglie del Comune di Napoli assessora Striano allo scopo di altri 4 milioni per il 2 buco usati, abbiamo un piccolo problema, risolto, perfetto, grazie mille esclusi ancora per l'interruzione, allora assessora Striano, lo scorso anno noi abbiamo registrato in Italia un intervento dei servizi sociali nel 26, un giorno tu Lentini mi sarebbe,
Scusi ancora piccoli inconvenienti tecnici, ma è tutto risolto adesso, grazie, dicevamo, assessora Striano, abbiamo registrato un intervento dei servizi sociali nel 26% degli istituti scolastici, ebbene, questo dato incredibile se pensiamo che nel 2020 erano appena il 2,5%, lei dall'Osservatorio che in qualche modo dirige testimonia questa qui questa difficoltà.
Da una parte, allora innanzitutto ringrazio per per l'invito e per darmi l'occasione di dare un contributo a questa riflessione su un tema che è veramente molto importante, tra l'altro in sala ci sono le i miei studenti del corso di pedagogia della diverse della marginalità perché appunto questo è un tema sul quale stiamo riflettendo proprio anche all'interno delle aule universitarie e quindi mi faceva piacere insomma portarli qui a condividere queste queste riflessioni noi sì, abbiamo riscontrato questi interventi e abbiamo anche facilitato e sostenuto il rapporto tra scuola e servizi sociali, perché molto spesso
Il rapporto tra scuola e servizi sociali era un rapporto che non è ben costruito e ben strutturato, mentre invece deve essere parte integrante di un'alleanza educativa che si esercita proprio sui territori e noi, attraverso il lavoro che stiamo facendo con il patto educativo, quindi concretizzando emettendo a terra il patto educativo all'interno delle diverse municipalità, stiamo cercando proprio di costruire questo, c'è un'alleanza sistematica tra scuola e servizi sociali, perché il servizio sociale non deve essere percepito come l'ultima frontiera no Elif, di cui le famiglie, tra l'altro hanno paura, quindi diventa, la minacciano, chiamò i servizi sociali e quindi la famiglia spaventata e quindi riporta i ragazzi a scuola. Se stanno
Se i ragazzi non vanno a scuola, non frequentano la scuola, quindi si crea una condizione di dispersione scolastica oppure chiamo il servizio sociale laddove mi rendo conto che c'è una problematica che non ho potuto intercettare prima, però, se invece si creano delle sinergie con le figure che lavorano all'interno dei servizi sociali, che sono assistenti sociali, ma anche psicologi, quindi tutte figure che hanno una capacità di osservare in dettaglio i problemi dei ragazzi, che molto spesso sono i problemi anche delle famiglie e i problemi della loro rete relazionale, allora si crea la possibilità di mettere a sistema un intervento integrato che coinvolge più professionisti, più attori, quindi io anzi auspico che ci sia un coinvolgimento attivo dei servizi sociali nelle azioni educative della scuola, che ci siano dei tavoli, ad esempio in alcune municipalità. Sì, stiamo cercando il rumore degli incontri mensili tra dirigenti scolastici, insegnanti e Servizi sociali, proprio perché
Noi, in questo modo teniamo proprio alta l'attenzione su quelle che sono le fragilità presenti nei territori, ora non voglio creare pre però questa non voglio alimentare questa falsa idea che fragilità e disagio economico significhi, significhi porti immediatamente alla violenza, perché non è così c'è l'ultima ipotesi episodio al quale abbiamo assistito dei ragazzi che hanno picchiato selvaggiamente il papà di una ragazza.
Al Vomero ci fa registrare una violenza diffusa e i ragazzi che sono stati responsabili sono state identificate, sono ragazzi di famiglie che abitano i quartieri collinari, quindi non possiamo, diciamo fare, creare appunto questa falsa narrazione, ciò a disagio uguale violenza, non è così.
Violenza significa aver legittimato e aver sdoganato un modo di essere un modo di stare al mondo, un modo di interpretare la propria adolescenza, un modo di gestire le proprie, le relazioni con con gli altri, e quindi la violenza è qualcosa sul quale si deve fare un lavoro educativo profondo partendo appunto dal riconoscimento delle proprie emozioni no dall'identificazione,
Di quelli che sono i più alti, i propri bisogni emozionali e relazionale, ma anche cercare di capire in che modo noi.
Gestiamo la relazione con l'altro che, nel momento in cui diventano oggetto di violenza e un oggetto, viene spesso analizzato, quindi anche tutti i meccanismi psicologici, di di disimpegno morale che sono messi in campo, quindi è un lavoro educativo complesso, la scuola non può essere lasciata sola, deve essere sostenuta da più agenzie che danno un contributo ben venga lo psicologo nella scuola, ben vengano i servizi sociali, ben vengano delle alleanze educative con tutti gli attori presenti sui territori, quindi le educative territoriali, ma anche
E tutte le associazioni e il tutto il terzo settore che lavora molto nella scuola, anche fornendoci un contributo di educatori. Voglio chiudere con un progetto sul quale stiamo lavorando, come il Comune di Napoli siamo noi, abbiamo una convenzione, è una un protocollo d'intesa con la Fondazione Scuola a soccorrere i test che la Fondazione Pontificia ormai ci stiamo lavorando da tre anni. È un progetto che si chiama Napoli, Città educativa e partiamo proprio dai dolori che i ragazzi si portano dentro, quindi lavoriamo a partire dai dolori che i ragazzi si portano dentro. E il primo anno che abbiamo lavorato, proprio a partire da da questi dolori, i ragazzi ci hanno parlato di violenza e pregiudizio, come i dolori che loro si portano dentro e che non riescono a gestire, quindi, con attraverso vari linguaggi il teatro, la musica, la, la pittura, tanti linguaggi, abbiamo cercato di delineare delle traiettorie dei percorsi di copro realizzata in coprogettazione con i ragazzi proprio per affrontare insieme a loro questi temi. Penso che questa sia la direzione e i ragazzi, devono essere protagonisti, perché sono loro che poi si danno anche degli input e ci danno anche delle indicazioni su come possiamo agire. Quindi anche sono molto contento il fatto che ci siano tanti studenti qua perché anche io credo molto in voi. Grazie per la vostra per prese. Grazie grazie assessora Striano preziosissima questa
Questo progetto che state portando avanti e a questo proposito mi viene in mente quello che scrive Matteo Lancini, che forse conoscerete e spesso lo vedete in tv è uno psicoterapeuta anche fondatore della rete Minotauro. Si occupa tanto di ragazzi e disagio e lui dice proprio che il disagio giovanile sta trovando delle forme espressive violente, che non sono appunto più legate semplicemente alla contestazione verso gli adulti o alla ribellione sociale. Ma la sopraffazione, la violenza scrive, scaturisce da Trump emotive profonde, attacca il corpo, spesso il proprio, e così vediamo anche i fenomeni di autolesionismo e tentativi di suicidio, ma meno spesso quello degli altri. Non è un problema solo educativo, è un contesto sociale dove le emozioni che disturbano rabbia, tristezza, paura sono sempre più difficili da esprimere e i modelli di identificazione che gli adulti oggi propongono sono invece violenti individualisti, prevaricatori. Quindi il contesto sociale si centra, ma
Molto relativamente grazie davvero a questo proposito vediamo che cosa ne pensa la dottoressa Annamaria Maisto anche lei consigliera comunale e presidente della Consulta delle elette, grazie di essere qui con noi, grazie a voi per avermi coinvolto in questo progetto si,
Così ricco di spunti e soprattutto di confronto.
Oggi noi siamo.
Siamo in questo luogo così importante, non per parlare ai ragazzi, ma per parlare con i ragazzi, perciò abbiamo accolto con molto favore questo momento di dialogo, di confronto di.
Di spunti importanti per voi, io non voglio parlare a voi.
Di quello che si farà quello che faremo, perché molti sono gli interventi che già abbiamo già realizzato, anche insieme al professore Scarpellino che mi ha coinvolto oggi insieme a Gaetano Manfredi, insieme all'assessore Sedriano, io vorrei porre l'accento su un elemento importante che è quello che mi porta ad alzarmi a parlare con voi ragazzi la violenza,
Non è forse non è sintomo di forza la violenza e la manifestazione di una grande debolezza, di una grande fragilità?
Il vostro compagno.
Che vi sembra il bullo forte, il vostro compagno.
Che magari prende in giro il ragazzino che sembra un po'più debole, ma col più forte.
Lui non sta manifestando una forza quando vedete un compagno che usa violenza e la vostra classe e un compagno che ha bisogno di aiuto.
Per cui nessun timore.
A rivolgersi ad un adulto che in quel caso, il vostro docente, il vostro professore, il vostro insegnante, perché quel ragazzo sta manifestando una situazione di forte disagio, un disagio che può nascere dalla famiglia, da problemi relazionali, da problemi di relazioni con i social network, in quel momento quel ragazzo sta esprimendo voi non forza ma grande fragilità.
Lo dobbiamo aiutare, non lo dobbiamo seguire, non dobbiamo stare in silenzio perché di fronte.
Alla debolezza del vostro compagno voi dovete essere forti ed aiutarlo, il silenzio non aiuta lui e soprattutto non aiuta la vittima della sua violenza, non aiuta nessuno.
Dobbiamo parlare alzarci.
E aiutare.
Tutti coloro che ne hanno bisogno.
Oggi.
Non lo chiamerei convegno, lo chiamo laboratorio perché siete voi i protagonisti e mi aspetto che ognuno di voi sia protagonista della sua storia e della storia della sua comunità scolastica.
Sicuramente noi dobbiamo implementare tutti quelli che sono gli interventi, soprattutto quelli tesi a realizzare
Veramente quel patto di corresponsabilità tra istituzioni, scuola e famiglia.
Laddove le famiglie sono restie a loro, dobbiamo essere responsabili, ognuno per se stessi, per cui io invito tutti voi a fare la propria parte, noi per primo e voi che siete o che assistete a atti di violenza ognuno deve fare la sua parte grazie a tutti voi per essere qui.
Grazie grazie.
Grazie anche l'appello rivolto ai ragazzi, che mi sembra debbano essere appunto i protagonisti di questa giornata. Veniamo un po'i numeri, no che perché, insomma, stiamo affrontando un problema che prova anche un po'inquadrato. Il ministero dell'Istruzione sostiene che i numeri, comunque delle aggressioni siano in calo. Si è passati dal 2023 e 24, in cui erano 71 l'anno successivo 51 e poi sempre lì a scalare non abbiamo dati recentissimi. Sull'ultimo anno, comunque, si riportano quattro aggressioni, almeno tra quelli più importanti. Il punto è che poi questi sono i numeri ufficiali. La tecnica della scuola, che ha fatto un sondaggio a Marco scorso di a marzo scorso. Scusate dice che in realtà sette docenti su 10 sono state vittime almeno una volta dell'aggressione di un genitore o di un alunno. Nel 90% dei casi le aggressioni sono state verbali, un quarto degli interpellati è stato aggredito via web, soprattutto attraverso social e chat,
La violenza fisica, anche se sia chiaro, non è consolatorio, riguarda soltanto il 5% degli delle aggressioni, però in mezzo a tutto questo si moltiplicano le iniziative anti-bullismo, le iniziative anti-violenza nelle scuole, incontri con le forze dell'ordine, magistrati, testimonianze, approfondimenti, insomma formazione con la netta sensazione a volte che però la formazione più urgente è necessaria sia proprio quella che va andrebbe rivolta ai genitori e a questo proposito invitiamo a parlare,
Il dottor Gianluca Trani, che è presidente del consiglio comunale di Ischia, e anche lui dal dal, dal punto di vista della sua comunità, ci ci può dare un riferimento anche rispetto a quello che è l'incidenza del fenomeno.
Buongiorno a tutti buongiorno, agli alunni, le brochures, residui ai promotori, ai promotori del del convegno, noi diciamo che siamo stati tutti i ragazzi.
Abbiamo vissuto tutti quanti un'adolescenza.
Abbiamo tutti quanti vissuto le nostre paure, abbiamo vissuto tutti quanti i nostri momenti no.
Abbiamo visto anche nel nel nostro crescere sempre e visto atti molte volte di bullismo, abbiamo visto momenti dove ragazzi facevano i cosiddetti botte mazzate, così li chiamavamo mai prescindere proprio nel livello più consono a noi e né parlare del nostro linguaggio, perché ritengo che ogni giovane, ogni ragazzo soprattutto la scuola rappresenta per ogni ragazzo e per ogni anche per i professori la scuola.
E la palestra, o meglio la palestra della vita, perché ricordatevi ragazzi, la scuola serve a costruirci a costruire psicologicamente il nostro animo, a costruire psicologicamente il nostro essere, e questo molte volte noi lo costruiamo attraverso la cultura, perché attraverso la cultura troviamo le risposte, troviamo le risposte a noi stessi e trovammo le risposte per il nostro futuro, perché molte volte tutti abbiamo dei momenti, no, abbiamo dei momenti belli perché ho sempre ritenuto la vita come un elettrocardiogramma che ad essa bassi, quindi sale e scende, quindi immaginate la vostra vita, che molte volte ci sono degli sforamenti e né in quei momenti che voi vi dovete fortificare e dovete uscire in gruppo in gruppo inteso nelle istituzioni, scuola, nell'istituzione famiglia, nelle istituzioni Comune, perché ho sempre ritenuto il patto tra enti locali, famiglia e scuola
Il seme giusto per costruire noi giovani noi diciamo noi ragazzi, voi ragazzi e noi adulti perché noi adulti apprendiamo parecchio da voi, apprendiamo una nuova era perché non dobbiamo dimenticare che oggi noi stiamo vivendo una nuova era, che noi non abbiamo vissuto e voi state vivendo l'era dei social un'era che molte volte è fuorviante perché un era non reale pensate che voi vivete in una realtà parallela alla vostra vita, c'è senso che molte volte, per emulare quello che vedete sui social commettiamo degli errori,
Pensate che quando guidate una macchina guidata un'arma e quindi molte volte per emulare le persone che vanno ad alta velocità, voi pensate vedendo la morte lontana, perché siete giovani, dite, va bene, a me non succederà nulla e in quel momento che dovete pensare che può succedere di tutto quindi siate sempre prudenti siate sempre attenti.
Ragionate sempre con coscienza, e dico sempre a voi ragionate contando perché è facile cadere in una provocazione, è facile cadere in un momento in cui alcune persone vi possono provocare, voi potete reagire con una violenza, io invece vi invito sempre a ad allontanarvi a dialogare con le persone ha accettato il dialogo perché penso sempre che col dialogo si cresce perché pensate che poi la maturità vi porta a pensare,
Agli errori che si commettono in giovane età, quindi ragionate sempre con il seme, come dicevo, prima della cultura, leggete leggete tanto perché oggi si sta abbandonando la lettura si sta abbandonando.
Diciamo i poemi che ci sono stati lasciati, oggi siamo un popolo di persone informate, ma non un popolo di cultura che legge.
E guarda attraverso la lettura a crescere moralmente e a crescere.
Per il benessere che ricordate che un giorno?
No, no, pensavo.
Sì, sì, pensate che un giorno voi dovete mandare le vostre conoscenze ai vostri figli?
Quindi pensate a tutto ciò, quindi date voi e oggi seminate oggi per il domani, quindi il mio augurio è quello di lavorare insieme, lo facciamo a Ischia, come comunità, lo facciamo anche con di concerto la Città metropolitana, noi ci saremo sempre ad ascoltare non abbiate paura a confrontarvi con le istituzioni, noi ci saremo sempre a difendere e soprattutto a correggere tutti quanti voi dove ci saranno degli errori, quindi un plauso va a chi ha organizzato il convegno, va a voi giovani che siete il nostro futuro, perché qui in mezzo sicuro sicuro ci sarà il futuro amministratore del Comune di Napoli o di un'altra comunità.
Dove
Vivono e quindi voi avete l'obbligo di insegnare ed guarda ai prossimi cittadini, quindi se partite dal basso farete tante cose auguri a tutti, grazie grazie mille e il dottor Trani a ha sollevato un problema, quello dei social impegni, infatti, è uno dei temi di cui si parla tanto perché crepe per esempio dice che sono dei detonatori di violenza.
Moltiplicatori di violenza incredibili, lo stesso ministro Valditara più volte ritenuto è collegato ai fenomeni di violenza, all'utilizzo dei social abbiamo delle sentenze storiche ormai negli Stati Uniti che dicono che Meta e Google sono state condannate per essere stati riconosciuti, colpevoli di aver progettato delle piattaforme che creano dipendenza nei minori e un'altra giuria ha condannato meta 375 milioni di dollari di multa ovviamente per non aver protetto i bambini dei predatori sessuali sulle proprie piattaforme. Allora io vorrei proprio chiedere parlare di questo con l'onorevole Flora Frate, che è stato anche deputato, appunto in Commissione cultura, scienza e istruzione, per capire, secondo lei, la
Il legame e quindi deve.
Attuali norme restrittive nei confronti dei social potrebbero aiutare a ridurre i fenomeni di violenza.
Sì, allora arrivo subito a rispondere alla domanda innanzitutto, buongiorno a tutti volevo ringraziare per per questo invito era il tempo. Era venuto il tempo che la scuola si facesse sentire che la voce della scuola si si facesse sentire con autorevolezza e con forza. Ringrazio le istituzioni, il sottosegretario, ringrazio il di che tu che dico Parma per avermi coinvolto il Comune di Napoli Praesidium debitore Est che hanno patrocinato l'evento, le sigle sindacali, i docenti, i ragazzi che sono presenti in sala è chiaramente un ringraziamento alla consigliera Maisto che ha proposto, che ha promosso l'evento, l'assessore e tutti i relatori presenti
Siamo qui oggi perché venerdì 18 settembre a Roma, nella scuola media di Giovanni Verga, un ragazzo di 13 anni ha spruzzato uno spray urticante alla sua docente, dopodiché la coltellata gli ha dato una l'ha colpita con un coltello e affermarlo è stato un compagno di classe certamente però Centocelle non è un caso isolato.
è l'ultimo anello della catena, perché c'è la spezia un attimo prima, tre score San Vito Lo Capo, tutti questi diciamo episodi messi insieme hanno comunque delle caratteristiche comuni, autori sempre più giovani, gesti annunciati sui social coltelli comprati on line,
E poi permettetemi di dire molto spesso se guardiamo al luogo dove sono collocate queste scuole, vediamo che comunque c'è una sono collocate in piccoli centri in periferie o comunque, se mi periferie e allora il primo tema è questo, sicuramente scusatemi sicuramente metà dei top detector hanno funzionato certamente sì nella misura in cui noi abbiamo.
Sequestrato le scuole, hanno sequestrato lì le armi, armi vere, pensate che su 276 scuole dove sono state inserite queste queste armi, questi metal detector sono stati presi 276 su 276 scuole, scusatemi, sono stati presi decine di.
Armi, coltelli addirittura dei machete fili di ferro, cioè quindi sicuramente da questo punto di vista ha funzionato, però diciamo chiaramente la scuola non è un aeroporto, la scuola non può essere militarizzata e quindi se i metal detector blocca un'arma il nostro interrogativo deve essere perché uno studente prende in mano un'arma perché un minore si arma questo questo è l'interrogativo che sicuramente dobbiamo Pucci e
Diciamo, ne tenta anche di spiegare questo chiaramente un interrogativo.
Va anche alle politiche urbane, nella misura in cui vedete, noi abbiamo sempre pensato che inaugurare una scuola in un posto magari un po'più, diciamo i isolato, non posso più, diciamo come dire, dove i servizi sono.
Carenti poteva bastare, insomma, per per riqualificare un quartiere, in realtà, se noi inauguriamo scuole, tagliamo nastri, scattiamo fotografie e poi non si costruisce un'infrastruttura intorno, è chiaro che noi non stiamo riqualificando quella zona, cioè per capirci se non passavano autobus se non ci sono i servizi sociali che aiutano il dirigente scolastico, i docenti nel,
Nel nell'affrontare le complessità che derivano dalla dal malessere giovanile, dalla devianza giovanile, è chiaro che noi non stiamo qualificando, ma stiamo certificando probabilmente un ghetto, cioè noi non stiamo riqualificando la zona, ma stiamo certificando un ghetto un recinto, stiamo dicendo ai giovani che i recinto,
è quello dove il luogo possono possono gravitare, quindi di conseguenza voglio dire che questi comportamenti poi questo questa sensazione di saghe dentro un recinto chiaramente fa sì che poi nascono delle delle appartenenze, un po'come dire, devianti cioè delle delle appartenenze attraverso il digitale, cioè quel quelli appartenenze che purtroppo non sono cioè i minori.
Dentro l'assenza, ecco, di un'alternativa, si trovano nel gruppo o un nel branco e quindi arrivano purtroppo ad episodi come questi, anche per semplicemente per sentirsi parte di un gruppo, chiaramente c'è bisogno di indicare loro un'alternativa di appartenenza, perché chiaramente è una farsa appartenenza e quindi,
Vedete.
Parlando di insegnanti, famiglie e mi avvio alla conclusione, perché mi rendo conto che abbiamo, diciamo, ci sono tanti tanti interventi, ancora voglio dire una cosa, il corpo docente viene lasciato solo, i dirigenti scolastici sul territorio vengono lasciati soli nel gestire la complessità e ma soprattutto, i docenti che si trovano in trincea con tutto il peso della didattica, che si è fatta più burocratica e meno inclusiva che se c'è la burocrazia chilometri, non stiamo parlando di didattica inclusiva, Mazzo, appunto burocrazia, e quindi vedete un docente che talvolta e anche precario, docente, che purtroppo non non gli riviene riconosciuta quella autorevolezza e quel prestigio sociale e quindi è chiaro che la scuola qui finisce per diventare
Diciamo per non essere più credibile, quindi, da presidio della Repubblica, potrebbe diventare come dico un presidio della che produce disuguaglianze piuttosto che contrastarle. C'è il pericolo che si traducano in sé insegnati di serie A e insegnanti di serie B. È chi vive, magari in quartieri chic, che invece vive in quartieri ghetto. Concludo veramente dicendo che c'è bisogno di una nuova alleanza tra famiglia, servizi sociali, nella misura in cui c'è bisogno di affrontare queste queste problematiche, perché non possiamo additare alla scuola la ricerca e della soluzione di tutti e di tutti i problemi. Grazie, onorevole frate. Grazie mille rock. Chiedo ai nostri ospiti di provare ad essere un po'più sintetici per dare spazio a tutti e dare la possibilità soprattutto ai ragazzi, poi di poter fare con i tempi giusti. Il laboratorio successivamente e l'onorevole fatte ha accennato al ai coltelli, che sono un grandissimo tema. No, nell'ambito della violenza scolastica. Secondo il Centro nazionale per le statistiche sull'istruzione, oltre il 3% degli studenti afferma di aver portato un'arma del cortile della scuola almeno una volta in 30 giorni. Poi ne ne me, ne parleremo ancora, insomma, del significato del coltello, però giusto questa piccola pillola per capire quanto il fenomeno sia davvero presente e dottoressa Elvira bianco, che direttrice generale del Policlinico, azienda ospedaliera, Federico secondo di Napoli, a lei capita insomma anche di di di vedere casi di ed affrontare i casi di utilizzo di di di armi a scuola,
Buongiorno a tutti e intanto grazie per l'invito, io sposterò un po'l'attenzione su una parte più squisitamente meramente sanitaria.
E in questa chiamiamola così ondata di cambiamento che ho sentito da tutto e da tutti coloro che prima di me mi hanno preceduta nella nella nella discussione ritengo che anche la parte sanitaria debba farsi alcune domande e forse mirare anche ad un cambiamento forse non è più il momento di avere delle.
Come dire delle delle modalità sanitarie di ospedale, nel caso spot particolare parlo dell'ospedale proprio perché dirigo l'azienda ospedaliero universitaria, perché quello che è l'ospedale tradizionale, molto probabilmente è stato un fallimento per cui la sanità si deve interrogare soprattutto per il cambiamento che deve dare da una fase e da un ospedale meramente emergenziale in un ospedale più cosiddetto di prossimità. Cosa significa che io non posso stare ad aspettare come il territorio che mi arriva il ragazzo o anche l'adulto che abbia già passatemi il termine medico? Il subito il sa già in una fase avanzata del danno, quando invece devo intervenire molto probabilmente nella parte della prevenzione e quali sono le leve dove io possa intervenire, come diceva l'assessora prima dobbiamo fare squadra. Quindi il fatto e la Costituzione, secondo me, di gruppi multidisciplinari
L'ospedale in che modo può aiutare la scuola, può aiutare la squadra, armi, sono in cui forma anche i docenti.
A individuare perché sono le sentinelle sono le sentinelle di quello che sarà in quel momento il campanello d'allarme che poi può sfociare in un'ansia più che fisiologica patologica e quindi l'ospedale, i medici, il territorio, dobbiamo essere pronti a supportare il docente o anche il familiare che in quel momento,
Comprende che c'è un cambiamento nel modo di porsi dello studente e quindi noi possiamo intervenire prima che lo studente manifesti la sua patologia, chiamiamola patologia che poi patologia non è perché abbiamo già detto e questo è importante che si ribadisca che non è sempre il cambiamento l'ansia,
La depressione, poi, debba necessariamente sfociare in una non aggressività o in una violenza, per cui forte il modo meglio come più consono per intervenire da parte di un policlinico universitario è quello di fare da ponte tra la, la parte della scuola e la parte della famiglia l'altra cosa interessante che potrebbe essere messa in campo da parte dell'azienda ospedaliero universitaria è quella di mandare gli specializzandi che sono giovani medici,
Quindi più vicina alla realtà dei giovani nelle scuole, ad loro, a dare il messaggio ai giovani, perché forse i ragazzi nella scuola sentono meno presente l'istituzione, perché è quasi come se adottassimo il famoso per stupirlo no, e quindi questo può aiutare moltissimo e in questo sicuramente la Federico secondo che insomma è una grande Università con tantissimi specializzandi perché non è detto che debbano essere specializzandi di neuro psichiatria piuttosto che di psicologia possono essere specializzandi anche di altre specialità, per cui sicuramente ci sono delle leve dove possiamo insieme partecipare.
Costruire qualche cosa, fermo restando che un cambiamento culturale anche da parte della Sanità pura io vi ringrazio e buon lavoro.
Grazie, grazie mille.
Grazie mille and importante, molto importante l'idea che è appunto il presidio sanitario, poi possa intervenire per prevenire quanto è importante la prevenzione, lo capiamo dal fatto che l'Ocse dice che i programmi scolastici strutturati possono ridurre i comportamenti problematici fino al 9% e l'isolamento sociale del 15% e ne parliamo appunto con.
Diego Palma, direttore della voce della scuola, che è anche uno dei promotori di questa iniziativa, grazie Valentina e ringrazio soprattutto per aver modificato l'importo, è quella che è la scaletta, altrimenti avrebbe perso il senso, motivando di questo dibattito che sono soprattutto i ragazzi noi abbiamo deciso di fare questo evento insieme a Fedele istruzione, oggi scuola, proprio per dare spazio soprattutto ai studenti, normalmente noi raccontiamo due,
Le problematiche legate al mondo della scuola e raccontiamo il fatto che abbiamo la necessità di ripristinare il patto scuola famiglia, però ci dimentichiamo di dar voce a voi, che spesso diciamo così, del nostro futuro, ma deleghiamo sempre in secondo piano quindi il dibattito di oggi serve soprattutto per dare questo tipo di spazio ai giovani perché sono convinto un'idea che non ho mai abbandonato, che la scuola non deve essere soltanto raccontata, ha bisogno di essere ascoltata, difesa rappresentata, ma per fare questo ci vuole tanto coraggio,
Noi abbiamo iniziato con il giornale e con l'associazione con l'affare assegnato numero 67 in cui era presente anche la dottoressa Santarpia, per parlare dei problemi legati alla violenza nelle scuole. Continuato con un mio intervento, il 5 a Roma, durante un convegno Gilda e mi trovo oggi a Napoli e per me questa questa giornata importante per due aspetti, uno perché la testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Napoli e due, perché si è creato un legame e un asse insieme ad Antonio Scarpellino, quindi insieme a Fedele istruzione, insieme a oggi, scuola, e questo perché perché è una cosa che li accomuna è accomuna noi voi giovani e noi docenti, il mondo della scuola non ha bisogno di recinti, ma ha bisogno di ponti e per creare ponti bisogna avere il coraggio di incontrare le persone dal vivo e renderle protagoniste, e a volte l'incontro può sorprendere, può far paura, ma incontrare significa dare lo spazio agli altri, di potersi esprimere e cosa succede normalmente con la stampa, per la quale ringrazio radio radicale tutte le testate che hanno partecipato oggi la stampa tende se semplicemente ogni volta che nasce un'iniziativa del genere a chiudersi all'interno delle proprie mura, come lo facciamo noi docenti, a volte quando non raccontiamo le verità tragica all'interno delle nostre scuole, perché abbiamo paura degli risvolti negativi con i dirigenti e così come non fanno le famiglie, per evitare di fare cattiva pubblicità alla scuola, dobbiamo finire dell'idea del clientelismo, cioè, ovvero che la scuola non ha client a studenti e un'agenzia formativa, ma prima di essere, questo è un presidio di Stato. Oggi abbiamo la presenza di legali, un legale, un avvocato in particolare che ha fatto la storia democratica di questo Paese, era Calamandrei che diceva che la scuola è un.
Presidio di Stato è un organismo di Stato e noi non dobbiamo dimenticare.
E quando diciamo che i giovani sono il nostro futuro non lo sono per finta perché la scuola è un ascensore sociale che permette a chiunque il figlio dell'operaio di diventare onorevole diventare medico, diventare avvocato e diventare qualcuno che in questa società conta però mi rivolgo a voi giovani quando vedete noi docenti e pensate che siamo comunemente degli sfigati perché veniamo a Libera a lavorare come dipendenti di Stato perché non abbiamo i follower su TikTok su Facebook su Instagram fermatevi,
Perché quel mondo digitale, quel mondo dei social e via ingannato? Vi sto dicendo che per essere importanti imprudenze dei ricchi bisogna essere virali. Non è così. Per poter essere importanti, per poter essere conosciuti nella vita, bisogna conoscere l'unica arma di distruzione di massa. Non lo dico io, ma lo diceva Nelson Mandela, l'istruzione volete film, finire con la guerra, vuole definire con le violenze non vi trincerate, costruito ponti, perché solo costruendo ponti aprendovi verso la società, verso noi docenti, raccontando la vostra il vostro disagio, noi possiamo venirvi incontro con attività laboratoriali, con la nostra presenza, ma abbiamo bisogno che può raccontare il perché o ci si manifesta questo disagio. Io posso solo semplicemente dire che è cambiato il mondo, è cambiata la società, noi come scuola abbiamo l'obbligo di seguire il mondo, il futuro, tutti questi cambiamenti, perché prima la società aerea educante la famiglia educante, la scuola era solo un'agenzia formativa. La scuola non può essere demandata a fare oggi quello che normalmente faceva, vent'anni fa la famiglia. Abbiamo bisogno che le famiglie entrano in campo e dentro in campo a gamba tesa. Concludo
Concludo semplicemente per rafforzare questo grande asse che è nato con Antonio con il sindacato e con il giornale la vera forza non sta a dimostrare di non aver bisogno di nessuno, ma nel comprendere quanto possiamo costruire insieme, usciamo fuori dal protagonismo, dal proprio ego, non abbiamo bisogno di dire io sono più bello e sono più forte, io posso avere delle idee e insieme ad Antonio, insieme a Vincenzo, insieme agli altri, insieme a voi docenti, insieme a voi, studenti, le mie idee possono diventare in realtà qualcosa di più concreto da soli possiamo certamente far sentire la nostra voce, ma per cambiare davvero le cose dobbiamo imparare a fare incontrare le nostre voci e allora lasciatemi chiudere con un pensiero, chi costruisce muri può illudersi di essere al sicuro e mi rivolgo ai potenti che purtroppo comandano questo pianeta
Ma finisce prigioniero dello spazio che ha difeso chi costruisce ponti, invece accetta il rischio dell'incontro e conquista la possibilità dell'Infinito. Noi abbiamo scelto di costruire ponti e continueremo a farlo. Grazie grazie grazie al professor Palma che, oltre a essere direttore della voce della scuola, come si sente nelle sue parole accorate, e un docente e quindi vive la realtà della scuola e è sicuramente fa la differenza un professore che abbia la capacità comunque di coinvolgere e stimolare i ragazzi prima di passare al laboratorio. Allora darei la parola ad Antonio Scarpellino che è segretario regionale di fede, di istruzione, per, diciamo anche tirare un po'le fila di questa primissima parte del nostro giorno di dibattito, salve ringrazio tutti per la presenza, soprattutto voi, ragazzi, che in questo momento state subendo violenza Cristiano bullizzato facendovi ascoltare
Tanto facendovi parlare poco, il senso del nostro incontro è nato da un'ansia, da un problema a giugno, dopo l'ennesimo atto di violenza.
Ho avuto un momento di scoramento, io sono un docente, come tutti i vostri docenti, come Diego.
E ho incominciato a interrogarmi perché sta aumentando nella scuola, oltre che nella società, tutta questa violenza.
E allora ci siamo guardati un attimo dentro e, insieme ai nostri collaboratori a Gennaro, a Gianluca Trani, a Gabriele Esposito, a tutti gli amici che sono presenti qua e abbiamo detto, dobbiamo chiamare i ragazzi a raccolta.
Vi libero solo dicendo che quello che ha detto Diego è fondamentale, l'Unione, la coesione tra due testate che apparentemente sono contrapposizione perché facciamo lo stesso lavoro, la stessa tipologia di comunicazione, come ogni azione messa insieme, ha potuto creare il doppio di quello che una sola poteva creare l'unione tra di voi all'interno delle classi può creare il doppio di quello che può creare uno solo e allora vi lascio a Vincenzo Scarpellino.
Psico pedagogista che adesso vi renderà partecipi di questo momento di questa giornata.
Grazie grazie.
Sì, ringrazio insieme un laboratorio.
Antonio
Allora, buongiorno, a tutti sono la professoressa bollano, ringrazio, fedele istruzione e il PROF Scarpellino i prof, per questo bell'invito noi siamo qui con il Serra, due classi del Serra e proporremo un'attività laboratoriale perché purtroppo la nostra è un'esperienza reale, abbiamo avuto accoltellato un ragazzo, nove coltellate in una delle nostre Grassi era un mio allievo e,
Perché ringraziando il cielo ce l'ha fatta e quindi noi, due anni fa, ci siamo inventati un convegno nel quale abbiamo invitato il nostro Prefetto, perché vogliamo capire come evitare questi fenomeni di violenza, violenza anche nelle piazze, perché qua parliamo a scuola, però tanto anche nelle piazze per cui,
I nostri ragazzi hanno paura,
Oggi ripeteremo quest'esperimento, però c'è una novità, oggi saranno loro a, attraverso un rappresentante, a dire noi cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare per evitare questa violenza, quindi spero che poi voi sarete portavoci con le autorità competenti di quello che poi scaturirà dai ragazzi,
Una un, volevo ringraziarli perché oggi, nonostante l'occupazione della scuola, sono venuti tutti qua presenti, e questo sta a dimostrare la loro volontà di eliminare questa violenza, considerate che il Serra si trova ospedale militare, Quartieri Spagnoli quindi è una scuola di frontiera molto difficile, grazie.
Mi sentite e risentite, si sente laggiù.
Mi sente.
Laggiù in fondo tu, come ti chiami in fondo.
Mi sente la laggiù, mi sentite scusate, ma la acustica qui non è delle migliori, però ho bisogno che mi ascoltiate.
Mi sente allora il nucleo principale di questo laboratorio, l'ho già anticipato ai ragazzi, è di tipo esperienziale.
Parolacce per dire che noi mettiamo in campo, vi chiamiamo innanzitutto la nostra esperienza, poiché è nostra l'esperienza tu come ti chiami.
E
Vincenzo okay, poiché l'esperienza e di Vincenzo rimane sua non deve essere giudicata e quindi nessuno vi giudica in base all'attività che andremo a fare, perciò senza paura d'accordo è importante che il laboratorio, qualsiasi laboratorio debba si evolva sempre inattività di esperienziale perché altrimenti non lasciano dentro di noi traccia allora io prima di cominciare,
Però voglio ringraziare a parte il Serra, col quale abbiamo del quale già ci ho parlato la collega, anche l'istituto comprensivo, Ischia 1 di Porto dove stanno alzatevi in piedi.
C'erano, giuro, c'erano, li ho visti.
Accompagnati dalla dirigente Luigi Guariglia, Istituto Comprensivo, fuori io uno ci sta.
Okay, alzatevi in piedi, così facciamo allenamento, grazie sempre ad avere il laboratorio ok sedetevi della dirigente De Vita, Carmela.
Isis Serra lo abbiamo già detto.
In particolare, si tenevano a dirlo seconda F, quarta F, alzatevi in piedi, fate vedere ok
Va be'se, vede che dopo avremo voglia di alzarci in piedi, poi c'è liti Righi, ho detto bene.
Gentilmente, alzatevi in piedi, fatevi vedere farsi vedere.
Ok grazie.
Per giovani in gamba.
Anche belli.
Farsi vedere, offrire il proprio corpo alla percezione degli altri è già una prima forma di esposizione, la prima forma di testimonianza ok, e faccio anche un applauso ai colleghi accompagnatori di queste classi, magari se si alzassero in piedi anche loro che ha accompagnato le Grassi.
Non ha idee, non abbiate paura largo.
Eroici come sempre.
Lo so perché anche io ne accompagno pareggio e attenzione che forse forse chiederò anche la vostra partecipazione forse vediamo okay.
Allora
Vi chiedo silenzio, adesso vi chiedo silenzio.
Silenzio
E si chiede l'ho spiegato prima che vi ho chiesto, non è silenzio abituale delle classi, io spiego voi dovete prestare ascolto silenzio, in questo momento vi sto chiedendo e centrato su di noi e il nostro rapporto con esperienze di aggressività e di violenza,
Ok
A mio 3 voi farete silenzio e penserete a qualcosa che vi è capitato, avete assistito che a fine a questi temi la violenza o anche l'aggressività, ci siamo uno a mio 3 silenzio.
E pensate a voi stessi 1.
Due.
Tre silenzio.
Qualcosa a cui abbiamo assistito qualcosa.
Magari ci ha visto protagonisti inconsapevoli, qualcosa che magari qualcuno dopo ci ha detto guarda che hai sbagliato non era così.
Non dovevi fare così qualcos'qualcosa che ci è accaduto.
E noi volevamo ribellarci, non eravamo d'accordo, magari non abbiamo avuto il coraggio di dirlo, magari perché non avevamo le parole per dirlo okay.
Diamo per scontato che i ragazzi abbiano sempre un alfabeto emozionale completo e invece no.
Ce lo hanno sì, dentro, siamo noi che dobbiamo stimolarlo okay, adesso ascoltatemi bene.
Io vi farò delle domande.
E voi?
Nel caso vi ritroviate.
In quello che io vi dico, vi alzerete in piedi gli giri rete su voi stessi e guarderete la platea.
Ok
Siamo in silenzio.
Si alza in piedi e si gira indietro chi ha assistito a un episodio di violenza verbale o insulti a scuola?
Vedete.
Silenzio
Ricordate che non siete giudicati.
Tantomeno condannati, insomma.
Anche io avrei timore, a volte, di alzarmi, e però siete liberi di farlo oppure no, è un laboratorio esperienziale e quindi non si giudica a nessuno e nessuno si alzi in piedi e si giri indietro, chi ha assistito ad uno scontro fisico o una spinta nei corridoi o nel cortile.
Lo sguardo dicevano gli antichi, dicevano gli antichi restate fermi, dicevano gli antichi che gli occhi sono lo specchio dell'anima giusto.
Lo sguardo vi rende protagonisti e fa capire che siete aperti.
Al dialogo aperte all'esperienza e un dire io ci sono potete sedervi?
Si alza in piedi e si gira indietro chi ha visto condividere in una chat di classe o sui social foto video imbarazzanti di qualcuno e senza il suo consenso.
Ebbene, sedetevi.
Adesso tutti.
Tutti potete farlo e.
Anche voi.
Tutti
Si alzi in piedi e si gira indietro chi è rimasto in silenzio mentre un compagno veniva presa in giro, pur sapendo che era sbagliato.
Credete?
Si alza in piedi e si gira indietro che ha riso alla battuta pesante, rivolto a un compagno solo per non sentirsi escluso dal gruppo.
Credete?
Si alza in piedi e si gira indietro che ha desiderato intervenire per difendere qualcuno.
Ma ha avuto paura di diventare la nuova vittima, è per tutti questi.
Vedete.
Si alza in piedi e si giri indietro, chi si è sentito escluso, isolato o invisibile, si alza in piedi e si giri indietro, chi si è sentito escluso, isolato o invisibile, all'interno della scuola, della classe o del luogo di lavoro.
Credete?
Si alza in piedi e si gira indietro di qualche volta ha avuto paura di venire a scuola o di andare al lavoro a causa del comportamento di qualcuno.
E l'ultima inevitabilmente si chiama in causa in modo un po'più forte, ma noi stiamo ragionando pensando.
Mettendo in campo le nostre emozioni e non bisogna avere paura delle emozioni né di chiamare le cose con il loro nome, è solo quando chiamiamo le cose con il loro nome, celebra, figuriamo e quindi possiamo affrontare si alzi in piedi e si gira indietro chi ha ferito qualcuno con le parole o con le azioni anche se non era nelle sue intenzioni.
Vedete.
Allora?
Io voglio ringraziarvi.
Guardatemi, guardatemi tutti.
Anche voi anche voi.
Desidero ringraziarvi la prima parte del laboratorio semplice esperienziale fisico, corporeo simbolico.
Termina qui, però lascio la parola alla collega che condurrà alla seconda fase di questo laboratorio altrettanto importante e dopo di questa proporremo le faremo le proposte che voi stessi farete ai nostri esperti, io però desidero veramente ringraziarvi ringrazio anche voi anche qualche collega lì i colleghi che hanno partecipato e ci vogliamo concedere un applauso molto forte.
L'applauso che lo concediamo perché non è facile, sembra una sciocchezza.
Non è facile partecipare a laboratori ad attività di questo tipo, perché ci vuole la giusta concentrazione io vi ringrazio ringrazio Serra, ringrazio i righi, le scuole di Ischia, dei ragazzi della Federico secondo, se ci sono ancora i colleghi anche tra noi, colleghi, a volte non abbiamo il coraggio di alzarci, girare indietro e guardare gli altri no è difficile anche sul luogo del lavoro anche per me è difficile okay,
Questo tipo di attività servono ad aiutarci a far uscire fuori di noi cose che magari non abbiamo, non riusciamo a esprimere con le parole, però con i gesti sì.
Va bene.
Vi ringrazio, lascio la parola.
Allora la seconda parte è più semplice, distribuiremo dei biglietti di i foglietti dei biglietti.
E ognuno di voi scrive di che cosa ha paura, perché faremo questo tutto in formato anonimo, perché abbiamo notato una scuola come la mia, che è un po'diciamo a scuola.
Porte a.
De dove usciremo degli highlander perché ogni giorno affrontiamo qualcosa, abbiamo notato che solo facendo in questo modo i ragazzi veramente ci possono raccontare.
Quello che vivono, ho paura che il mio vicino mi magnaccia ogni giorno col coltello, ho paura del mio compagno che porta a scuola la pistola, in questo modo sono uscite due anni fa tante paure che abbiamo mostrato dal nostro prefetto.
Diciamo che non è che abbiamo avuto tante risposte, allora perché sennò la cosa non peggiorava.
E adesso queste tante paure.
Pondera uno di loro allora.
Qualcuno che mi aiuta così li distribuiamo a tutti i ragazzi.
Dopo
Avete portato una penna vero?
Fatelo aggirare.
A chi serve una penna alzi la mano?
A te.
Ah
Ragazzi dovete scrivere semplicemente cosa vi fa paura, se un vicino, se un compagno di classe, qualsiasi cosa non dovete firmavi biglietto rimarrà anonimo, leggeremo un paio di biglietti ok.
Chiaro
Chiaro per tutti.
Devi scrivere la cosa che ti fa paura quando esci quando se casa, quando vai a scuola.
Ragazzi
Ah
Ho.
Chiudi?
Allora ci siamo.
Allora di nuovo tutti seduti per piacere.
Di nuovo tutti seduti per piacere.
Pronto?
No.
Allora adesso, per cortesia tutti seduti?
Dei ragazzi leggeranno.
Alcuni biglietti.
Ragazzi per piacere, tutti seduti.
Allora adesso passeremo, leggerà qualche biglietto okay, prendiamo posto, prendiamo posto, vorrei un attimo intervenire per dire che la la, la risoluzione, diciamo così, di di di di queste sollecitazioni che arrivano da ragazzi.
Arriveranno dagli esperti, no, che sono chiamato la prima proposta a terra da un rappresentante dei ragazzi, perfetto, grazie.
Prendiamo posto.
Grazie, prendiamo posto ragazzi.
Allora iniziamo a leggere qualche biglietto.
Ho paura per le piazze.
Il timore che qualche gruppo possa giudicarmi.
Ho paura di uscire per le piazze per per il timore che un gruppo di ragazzi mi possa giudicare.
Ho paura di essere rapinato.
La mia paura più grande è sempre stata all'ignoto.
Ho paura di essere seguito da qualcuno quando sono da solo.
Ho paura dei ladri che porrebbero derubare me e la mia famiglia.
Ho paura di piangere.
Ho paura di essere picchiato o giudicato.
Gli ultimi.
La mia paura è che quando sono per strada, quando vado a scuola con la Cumana e che mi possano rapinare.
Ho paura che tra poco non si potrà più uscire di casa senza aver, senza essere derubati o aggrediti.
Io la paura della violenza scaturita dall'indie individualità delle persone.
Eh.
Hanno detto tutto no, la paura di uscire di casa.
La paura di essere seguiti e rapinati.
Io adesso direi un attimo di pensarci.
Poi chiamerei rappresentante, per esempio, della mia scuola dopo uno di voi per fare delle proposte e qui presenti.
Buongiorno a tutti sono Lorenzo vitale dell'istituto serva, oggi vorrei salutare e a tutte le istituzioni qui presenti e soprattutto ringrazio tutti voi che avete deciso di dedicarci del vostro tempo per ascoltare le angosce, le paure che noi viviamo tutti i giorni vorrei iniziare a partire con una domanda cosa succede dal nostro punto di vista, come viviamo noi queste violenze,
Tutto può scaturire da una scarpa calpestata per sbaglio, un'occhiata per sbaglio, una parola detta in più.
Si finisce per così poco, si finisce a una violenza, ma la cosa più diciamo che che ci fa ben ci fa pensare ci fa arrabbiare.
E che queste violenze non si firmano, solo l'atto fisico, perché continuano continuano mentalmente, continuano a invadere la tua destra, per giorni non sa nemmeno più cosa fare, ti cambiano la tua vita.
Allora quello che noi abbiamo pensato e di non agire, quando la violenza è avvenuta, di contrastare questa violenza alla base, al principio e come fare cosa può aiutarci più della cultura della scuola, solo la scuola provvide prospettive diversa. Questi ragazzi che hanno già deciso di prendere quella strada. Solo la scuola può trovare percorsi più adeguati per questi ragazzi, ma non solo a livello culturale. Gli può fornire, ad esempio, percorsi sportivi, percorsi culturali e, perché no, far rimanere questi ragazzi fino ai 18 anni solo se contrastiamo l'abbandono scolastico. Noi garantiamo un futuro diverso. Tutti quanti
Quindi questa sarebbe una prima proposta da prendere in considerazione.
Quindi istruzione obbligatoria fino a 18 anni con dei percorsi anche alternativi.
La seconda proposta sarebbe quella di integrare una o due ore di diritto fino al quinto superiore, perché il diritto non è solo un insieme di leggi.
Stiamo parlando di quello che ci insegna la realtà.
Ci aiuta a capire quali sono i nostri diritti e quali sono i nostri doveri a capire come agire anche in caso di queste situazioni, cosa fare come agire, come proseguire, quindi una proposta, diciamo, decidente potrebbe essere anche questa un'altra cosa che sarebbe da valutare è quella di quindi la seconda come avviene in tutta l'Unione europea proporre lo studio del diritto in tutte le scuole,
In ogni ordine e grado.
Dobbiamo dare più forza a questa autorità che oggi sono molto limitate nei luoghi di aggregazione nelle piazze e noi non sappiamo da chi andare, non sappiamo cosa fare, creano centri d'ascolto, dove i ragazzi possono andare, noi possiamo andare a parlare e a sfogarsi perché un ragazzo che dentro al chiuso a qualcosa ha bisogno di essere sentito ha bisogno di protezione di una figura importante dietro proseguiamo col dire che bisognerebbe anche rivedere quella che l'età dalla quale un minore può essere può rispondere ai propri doveri anche nei casi di violenza grave questa sarebbe una grave.
Quello che ha detto non so se avete sentito tutti sta dicendo trattiamo da un punto di vista di legge il minorenne pari al maggiorenne lo hanno imperi Johnson danno facendo questo perché sanno di rimanere impuniti.
È partito da un ragazzo, capirete.
Io vi voglio chiedere solo una cosa alle istituzioni e a tutti voi, dirigenti docenti non gira a vuoto a rendere la strada libera senza difficoltà, ma dovete aiutarci a non avere paura di un nostro coetaneo, di un nostro amico, di un nostro, di un nostro il del prossimo solo questo aiutateci ad avere una strada libera senza difficoltà.
E non ascoltateci solo oggi, ma sempre, perché se voi ch'ascoltate possiamo costruire un futuro basato sul la cultura, l'educazione è un futuro dove forse la violenza può essere una risposta molto lontano.
Grazie grazie mille e volevo grazie ancora, volevo ricordare che adesso saranno gli esperti incaricati a rispondere alle sollecitazioni dei ragazzi abbiamo con noi il professor Rosario Alfano, che è un avvocato e un docente, la dottori, e il dottore Angelo Palumbo, anche lui docente scrittore e giornalista la dottoressa Valeria Rosetti giudice presso il Tribunale dei minori di Napoli il dottor Fabrizio Pirella già vicedirettore generale dell'USR Campania e l'avvocato Gabriele Esposito, vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli,
Grazie
Però, scusatemi se c'era un intervento e gradirei sentirlo.
Allora non rubo tempo, faccio veramente i complimenti per uno dei temi che hai affrontato, quello dell'insegnamento, del diritto in tutte le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, oggi oggi dovete sapere e mi rivolgo a tutti i ragazzi.
Che l'educazione civica nelle scuole viene affrontata in maniera trasversale, che cosa significa questo significa senza nulla togliere ad esempio, ad un docente?
Di matematica, di biologia, che anche quel docente può cimentarsi sull'educazione civica, quel docente non ha la preparazione perché ha studiato matematica o biologia, e quindi ha un bagaglio culturale che non gli permette di approcciarsi alle materie giuridiche ed economiche, oggi questo accade nelle scuole italiane, quindi chiudo e mi fa piacere che tu rappresentanza del tuo istituto abbia affrontato questo tema la cura,
E la risposta alla sua domanda.
Inserire l'educazione civica nelle scuole come insegnamento curriculare, dove ci sono insegnanti, formati ed esperti in materie giuridiche ed economiche che possano insegnare agli alunni come approcciarsi alla vita di tutti i giorni, perché se anche tu vai in tabaccheria a comprare un pacchetto di sigarette,
Due con il tabaccaio ha instaurato un contratto, un negozio giuridico, quindi oggi, purtroppo, quello che si vive nelle scuole e la mancanza di una educazione civica affidata a chi ha studiato queste materie, grazie.
Allora gli esperti devono rispondere esatto.
Io venni iniziare, penso che un tema importante sia quella della punibilità dico bene professoressa.
Uguale per tutti con concorda di trattare il minorenne al pari del maggiorenne.
Tra gli esperti, logicamente.
Sì, perché oggi tante persone in realtà in parte è stata con legge, anti Maranza cosiddetta antivalanga. In parte questa cosa è stata introdotta perché abbiamo comunque l'imputabilità dei minori. Dai 14 ai 18 anni è stato modificato, è stato modificato proprio l'articolo 98 del codice penale con l'inversione dell'onere della prova, cioè nel senso che la capacità di intendere e di volere si presume spetta adesso alla difesa dimostrare l'eventuale incapacità. Allora sì, però lascio la parola a chi al viennese esatto apriamo un giudice presenta a Lugano al soggiorno a tutti. Grazie dell'invito al luogo, in estrema sintesi, agli alle sollecitazioni di Lorenzo. Allora la prima cosa che lui evidenziava giustamente e da un obbligo di istruzione eventualmente da Puck, targhe anche oltre i 16 anni fino a diciott anni. Voi sapete che da un punto di vista normativo c'è l'obbligo scolastico fino a 16 anni al Gay Google, fino al compimento del diciottesimo anno. C'è un obbligo formativo professionale, nel senso che vi dovrebbe essere l'accesso anche per chi non vuole continuare la scuola dopo 16 anni a decorsi qualificanti professionali, chiamarli così che poi inseriscano nel mondo del lavoro sull'insegnamento del diritto. Ovviamente diciamo, penso che sarebbe utile perché l'educazione civica a scuola viene insegnata oggi per le ragioni che ci sono state illustrate, magari non con la dovuta attenzione. Istituire dell'UK e di formazione proprio col diritto, ovviamente Chega ebbe una maggiore consapevolezza da parte dei ragazzi. Avevi sottolineato una cosa importante, cioè il fatto che sarebbe opportuno creare molti centri di ascolto, perché talvolta i ragazzi hanno proprio difficoltà in famiglia a parlare e a manifestare il loro disagio non semplici che escono con gli insegnanti gli sportelli di ascolto all'interno delle scuole. Obiettivamente
Non sono validi.
Ma non ci sono, non so quanto in tutte le scuole per le uve che Fox sarebbe con necessarie, si pone poi anche un problema, mi era stato illustrato, non so se risponde al vero del consenso, che poi devono ovviamente daghe i genitori, perché voi sapete che il percorso psicologico e trattamento sanitario, il trattamento sanitario di un Minogue vi chiede il consenso dei genitori e talvolta li si ferma il ragazzo perché non vuole comunicare a casa di essersi rivolta ad uno sportello di ascolto per manifestare il suo disagio. Ovviamente il professionista, dall'altra parte, dopo i primi due incontri, si ferma perché non vuole essere esposto ad un eventuale illecito disciplinare
E quindi c'è un problema di fondo, cioè i ragazzi chiedono di essere ascoltati e talvolta non c'è dall'altra parte un'interlocuzione adeguata per quanto riguarda l'imputabilità, si chiama così no l'imputabilità cosa significa voi sapete che quando si compiono 14 anni si diventa imputabili nel senso che si diventa giuridicamente responsabili delle proprie azioni per cui se si commettono un reato si è giudicati.
Ci sono delle attenuanti, però non pensate che il minorenne sia impunito, perché voi sapete meglio di me si fanno i processi nei confronti del minorenne, il minorenne non può avere l'ergastolo, ma può avere una pena massima fino a trent'anni che voi capite che per un ragazzo della vostra età sono in enormità, ovviamente sono pene che vengono riconosciute solo per alcuni reati, nel senso che ovviamente, per i reati più gravi c'è un dato di fatto. Non pensate che al di sotto dei 14 anni ci sia la
Totale, come posso dire, non di non rispondere delle proprie azioni io di Cocteau, perché sono passati tanti anni che un bambino, un ragazzino di 10 anni, che non so se qualcuno di voi, che è più grande che con un calcio alla maestra, alle spalle la milizia Rohingya animazione io chiesi ed ebbi la misura di sicurezza,
La misura di sicurezza viene data nei confronti di un soggetto che viene ritenuto socialmente pericoloso e fughi, tenuto socialmente pericoloso, un minore di 10 anni. Dico questo perché la legge prevede delle misure di sicurezza per cui i ragazzi vanno in comunità. È una forma di privazione, tra virgolette, della libertà personale. Non vogliamo entrare nel dettaglio anche per l'infraquattordicenne, anche per il ragazzo che ha meno di 14 anni. Se pone in essere delle condotte Gavi di allarme sociale, viene ovviamente sanzionato, nella forma che la legge riconosce okay. I ragazzi, quindi il concetto sbagliato, secondo me, è un concetto di impunità, perché voi vi fate maestri di voi stessi, cioè è un'informazione che vi passate con questi mezzi di amplificazione che sono i social, e quindi prendete Picoco con l'atto che siete al di sotto dei 14 anni, assolutamente non punibili e che oltre ai 14 anni venite al Tribunale per i minorenni e tutto finisce con una pacca sulla spalla. Vi assicuro che non è così. C'è un dato secondo me importante, sul quale poi dopo mi taccio,
Si dovrebbe riflettere al di là della violenza sulla scuola che all'interno della scuola, che ovviamente è una violenza che voi mi riferite da un punto di vista, diciamo numerico, Fox e di casi non sono aumentati fucsia aumentata alla violenza che la gravità degli episodi delittuosi all'interno della scuola c'è un dato di fatto che deve indurre tutti a riflettere, mentre c'è una diminuzione delle notizie di reato per i maggiorenni, che oramai è un trend costante in tutta Italia, vi è un aumento esponenziale vertiginoso delle notizie di reato dei minorenni, ma non solo in Campania, in tutta Italia e addirittura nei Paesi del Nord Europa. Voi sapete, i Paesi del Nord Europa non hanno mai avuto emergenze di criminalità
Basti pensare che hanno strutture di non avevano neanche ipotizzato in alcuni Paesi del Nord Europa carceri minorili, ma hanno delle specie di palazzi, dove i ragazzi vivono tutti assieme in una dimensione comunità capì che si sono trovati impreparati ad affrontare un'emergenza di criminalità minorile anche in Paesi cosiddetti di eccellenza.
Questo ci deve far riflettere, perché evidentemente c'è un fatto storico.
Che ha portato negli ultimi anni un aumento di criminalità minorile. Io, senza abolire Smi, sostituire sociologi od altro, penso che grossa responsabilità sia da attribuire oggi alla realtà virtuale che sta prendendo il sopravvento la realtà dei social rispetto alla realtà vera, non a caso quell'aggressione a scuola e un'aggressione che è stata filmata perché oramai per i ragazzi un like un'approvazione virtuale vale molto più di tutto il resto, e questo vive con una vita virtuale. Certo, è quella che ormai chiamiamo violenza per formativa bah mi scusi dottoressa Rossetti, io mi mi mi mi sento in imbarazzo nel dover lo no assolutamente Jacopo doppio, vogliono Legacoop ragazzi, dovete riflettere molto su questo, cioè non confonde che la vita virtuale con la vita vera
Grazie grazie davvero per il suo preziosissima intervento, io chiederei al avvoca al professor Rosario Alfano, che appunto avanti avvocato e docente, a proposito di queste nuove leggi che sono state introdotte, appunto la legge cosiddetta anti Maranza, ma anche la legge che nel decreto sicurezza equipara alla violenza contro i professori e contro il personale scolastico la contro il personale sanitario sono utili e chiaramente le chiedo di essere molto breve perché altrimenti andiamo davvero lunghi grazie.
Grazie buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
è sempre difficile parlare dopo un magistrato educato a me proverò a esser bravo ad avvicinarmi allora sulla normativa.
Io ho fatto quello che non si dovrebbe mai fare per preparare l'incontro di oggi, ho fatto come voi ragazzi non fate mai ascoltate.
Ok, ho fatto i compiti con l'intelligenza artificiale, voi non li fate mai, i compiti con l'intelligenza artificiale di Grof non vi ascoltano, non vi preoccupa, sono un proprio anch'io, non li fate mai, voi sapete che se casomai vi trovaste a fare i compiti con l'intelligenza artificiale avreste due due cose da fare, uno controllare le fonti, cioè vedere se quella cosa che vi dice li ha è vera o non è vera, questa vale anche delle sentenze 9
La verifica.
Due, mantenere il controllo di quello che si sta che si vuole raggiungere, l'obiettivo che vogliamo raggiungere, lo io avevo preparato che sarò velocissimo tra i punti di vista, quello dei docenti, quello delle famiglie è quello degli studenti, allora quello dei docenti, inserendo il prompt e mi collego alla coordinatrice delle nuove norme a tutela dei docenti e delle scuole allora ne vedo ne è uscita tutta una una letteratura no,
Come dire che?
In qualche modo amplifica questa bella legislazione perché la legislazione è sempre utile, poi dipende come viene applicata, come viene, diciamo di volta in volta, Letta e come viene in qualche modo, appunto, applicata bene, noi siamo contenti non come docenti di avere avuto questo riconoscimento ne avremmo fatto volentieri a meno nel senso che ci farebbe piacere che ci fa piacere una comunità scolastica che sia,
Comunità dove tutti e tre gli attori presenti la scuola, intesa come dirigenti docenti e personale amministrativo.
Ai collaboratori, no, siano in sintonia sempre con i studenti, è sempre con le famiglie, l'elemento della famiglia ancora non è uscito stamattina o meglio è uscito da parte di esperti che hanno introdotto la il lavoro mi permetto di fare un piccolo appunto allora le nostre famiglie, le famiglie vostre famiglie, no, sono un papà anch'io di due ragazze del liceo di 14 e 16 anni, quindi faccio anche il genitore, no, viviamo eternamente nel dilemma
Che i nostri figli possano essere vittime,
Di questi eventi di violenza o anche nel terrore, se sei un genitore attento che possano essere carnefici protagonisti di questa vicenda e a volte il genitore del protagonista e addirittura più spaventato del genitore della vittima, perché si vede totalmente sprovvisto di strumenti educativi, pedagogici,
Anche affettivi che gli consentano di riparare al danno che è stato fatto. Grazie, infatti tocca proprio a un tema Giusi. Io mi fermo qui perché volevo lanciare solo questa in questo input e lascio, diciamo, questo brainstorming agli autorevoli colleghi che parleranno dopo. Grazie davvero perché secondo dei dati, grazie davvero perché, secondo i dati del Cnr, cyber bullismo circa 600.000 studenti, il 23% ricopre entrambi i ruoli, proprio quello che diceva, cioè subiscono violenze e la infliggono ad altri, quindi veramente centrato. Allora io chiederei di intervenire. La professoressa Ester Flocco che rappresenta i maestri cattolici, non so se lei oggi è
Presente mi avevano detto di sì, scusatemi, altrimenti procediamo con la nostra scaletta, nessun problema allora il dottor Rispoli, amministratore delegato di unisca.
Questo effetto.
Lei al microfono perfetto, grazie buongiorno a tutti volevo innanzitutto ringraziare.
La palma del della voce della scuola, il segretario dei giovani del segretario nazionale Scarpellino per questa bellissima iniziativa, la mia presenza qui.
è voluta perché.
Noi abbiamo un centro ad Ischia che forma.
Fa formazione questo praticamente mi fa vedere questo questo incontro da un'altra, da un altro punto di vista, ad un'analisi che comunque distante dalla realtà vera scolastica, quindi noi abbiamo praticamente interloquiamo sia praticamente con le istituzioni sia con le famiglie e con gli attori principali che sono gli studenti,
Quindi da questa mia analisi, che comunque si rifà anche al bellissimo manifesto che ci ha portato tutte qui, è quello di.
Analizzare nei dettagli dei tre figure fondamentali che sono praticamente gli studenti sono gli insegnanti, e poi coniugare le istituzioni, famiglie e professori affinché il tutto faccia scaturire un qualcosa di
Di unico che vedo anche nella nostra isola, laddove questi fenomeni non si sono ancora visti, ma sono minuti, ma come ci insegna?
Non il diritto, ma l'economia.
Arriverà comunque anche da noi, quindi l'intervento di Lorenzo è stato veramente, vi faccio i complimenti perché io vengo da un'altra, praticamente era dove il bullismo era.
Era dominante, ma era un una dominazione, è dovuta praticamente al contesto storico. Questo fare direttamente paura perché, come analizzava il professore Alfano, noi genitori ci troviamo praticamente in una situazione che non sai se avere un figlio che comunque crea danni alla società oppure di subisci. Infatti, grazie, effettivamente è cambiato molto il contesto rispetto al passato e potremmo parlare di quella che è la Fondazione Cesvi chiama la generazione sola. C'è proprio questa povertà relazionale che poi fa fa fa sì che insomma ci sia anche fatica nelle nel comunicare le proprie difficoltà. Dottor Angelo Palumbo, anche lui docente e scrittore giornalista. E che cosa ne pensa? Questa povertà relazionale è un fattore di rischio emergente, poi per il maltrattamento che avviene come abbiamo visto sia, da una parte, ecco che da un'altra. Per esempio, la Fondazione ha visto, attraverso incontri con ragazzini fra i 9 e i 12 anni come il benessere dei più piccoli. Dipende tantissimo dalla benessere delle relazioni sociali, familiari ma anche scolastiche
Abbiamo il professor Palumbo oppure grazie?
Così procediamo.
Buongiorno scusi, se può ripetere un attimo perché ero impegnato con la class, no, non ti avrò Pavia, tu parlavamo appunto avevamo, avevamo accennato con Rispoli che questa generazione appunto è cambiata molto rispetto a quella precedente e io citavo un rapporto della Fondazione Cesvi che parlava appunto di generazione sola di povertà relazionale che in qualche modo poi fa sì che ci siano anche tutti questi episodi di disagio che poi provocano maltrattamenti ricevuti e anche inflitti. Sicuramente sicuramente sono d'accordo perché questo generazione, come se avesse vissuto stesso vis vivendo un
Come dire una rivoluzione.
Informatica che, come li ha praticamente isolati, e.
Dispositivi informatici, le i telefonini, eccetera.
Li isolano, sono persone che, pur stando sempre in in compagnia virtuale, non riescono a stabilire delle relazioni vere, profonde e.
Durature nel tempo, quindi laboratori come quello di oggi.
E come un po'siamo abituati alcuni di noi a lavorare e a utilizzare nelle nelle classi anche di zone a rischio, perché io adesso rappresenta un liti Righi di Fuorigrotta, ma ho lavorato cinque anni al Parco Verde di Caivano, quindi diciamo, c'è bisogno ovunque di ristabilire prima una relazione con se stessi.
E poi riuscire a stabilire delle relazioni vere, profonde con gli altri, e il disagio nasce proprio da questo, non so se loro i ragazzi voi penso di sì abbiate visto l'immagine di quel cinquantenne picchiato a piazza Vanvitelli, che non è un parco verde diciamo,
E
Questo fa fa vedere a tutti la la mancanza di empatia di di come dire di di connessione di relazioni, sfida di questa c'era, un'altra proposta che voleva far Lorenzo, perché avevamo discusso anche proprio di questo fenomeno social che praticamente è semplificando la violenza
Sì, perché si è in gruppo, ma si è soli che propos che volevi dire, un'altra delle nostre proposte era proprio di almeno mettere l'obbligo dei social, cioè che uno può accedere ai social dai 16 anni in poi, forse uno è più maturo e può avere più consapevolezza dei gesti che va compreso dei social e cosa fa con così con i social si feb sono tendenzialmente d'accordo finita, discutendo tanto anche a livello europeo, infatti, di questa ipotesi. Grazie grazie. Lorenzo anche di questa di questo stimolo eh
Io vorrei far parlare anche
Quelli che che poi nella scuola ci stanno no, perché alla fine è quella è la cosa fondamentale perché va bene,
è tutto però
Luigi Bruno coordinatore di evoluzione Ata
E può darci sicuramente un elemento anche riguardo a quella che è la quantità di risse zuffe che avvengono nella scuola. Attualmente Save the Children dice che almeno il 40%, i ragazzi assistito a una rissa e le testimonianze dei ragazzi di oggi ci dicono che effettivamente il dato è allarmante.
Sì, allora sono d'obbligo, ovviamente, i ringraziamenti.
Ai promotori dell'evento Diego Palma e Antonio Scarpellino.
Allora?
Abbiamo sentito poco fa che il Ministero ha dichiarato che i numeri delle aggressioni sono in calo, in realtà i numeri, se vogliamo parlare di scuola, raccontano tutt'altro
E noi possiamo.
Come dire, identificare la giornata di un adolescente.
In tre fasce orarie, quindi una prima fascia di 7 8 ore presso la scuola, un'altra fascia,
Di 7 8 ore al di fuori della fa della scuola, quindi in famiglia, su attività sportive o altro, e un'altra fascia oraria dedicata al sonno, al netto della fascia oraria dedicata al sonno.
La giornata di un adolescente si compone di 50%, scuola, 50%, casa, famiglia e quant'altro.
Allora dobbiamo interrogarci su un tema, secondo me, che è al centro di tutto.
Se questi fenomeni di violenza si manifestano all'interno delle scuole e perché i docenti non fanno il proprio lavoro senz'altro no, oggi i docenti fanno tanto con poco fanno tanto con poco.
Dovete sapere mi rivolgo soprattutto agli alunni che i numeri.
Che si vogliono far passare sono diversi da quelli che in realtà sono, perché la scuola e sono dati statistici dell'Ocse la scuola italiana.
Vede gli investimenti più bassi tra i Paesi europei. Oggi un insegnante italiano, uno dei vostri insegnanti, prende uno stipendio che è tra i più bassi di tutta la pubblica amministrazione italiana, non solo, ma anche a livello europeo
A questo poi, dobbiamo aggiungere un altro elemento, la precarietà, sapete che cos'è la precarietà e quando un lavoratore non ha un contratto stabile, quindi un anno lavora in una scuola, parlando di scuola, un anno lavora in un'altra e così via la precarietà che cosa genera genera discontinuità,
Io non sono un docente, io faccio parte del personale Ata, ma se fossi un docente, nel momento in cui io ho una classe per cinque anni, mi parlando delle superiori, gli alunni è sempre la stessa classe per tutti e cinque anni gli alunni con me vedono se sono bravo riescono magari a vedere in me una sorta di confidente una persona alla quale raccontare le proprie ansie, le proprie paure e quindi magari i docenti italiani e sono orgoglioso di poterlo dire pur non essendo un docente che sono, credo tra i migliori al mondo.
Per impegno e professionalità possono magari aiutare gli adolescenti ad affrontare tematiche di disagio che affronta in un momento particolare della loro vita, e poi c'è un altro elemento, quindi abbiamo detto precarietà,
Pochi investimenti nella scuola.
L'educazione civica l'abbiamo affrontata ci rimangono fra quelli che io ho individuato come punti importanti per questo evento metal detector e divieto dell'uso dei cellulari a sé, grazie Bruno, per faceva gol, dobbiamo solo per concludere, abbiamo veramente un minuto solo per concludere
Il metal detector non deve essere la risposta alla violenza e, soprattutto, il divieto dei cellulari, non può essere la risposta a questa violenza per quello che mi consta, credo che l'uso dei cellulari, l'uso consapevole dei cellulari non vada vietato in classe ma approfondito e studiato in collabora. Potremmo potremmo aprire, diciamo in tempi di crisi,
Su questo c'è un'altra regola da da un ragazzo. Sì, un attimo solo Lorenzo voleva rispondere a un punto che ha sentito. Volevo rispondere alla situazione della precarietà perché è una situazione che noi viviamo quasi tutti gli anni noi siamo costretti a cambiare docente ogni anno, non solo dal punto di vista del rapporto che si instaura, ma anche il metodo che ogni docente che è diverso e noi ogni anno ci troviamo. Se io l'anno scorso andava bene, mi trovo l'anno dopo che vado male, perché ogni docente al suo metodo diverso. Quindi questa situazione diciamo si dovrebbe proprio cambiare e alla al punto alle fondamento, allora a questo punto darei la parola alla professoressa Maddalena. Giocondo che esso, durante invito degno per noi, si tratta di vietare, ma si tratta sempre di sensibilizzare anche con i social, anche con il telefono non vietiamo, sensibilizziamo, aiutiamo i ragazzi a capire. Sono assolutamente d'accordo con te. Direi però che a proposito di precarietà più che i docenti di sostegno. Nessuno quindi Maddalena, giocondo, sì, buongiorno, grazie a tutti. Per essere qui mi sentite sempre impiantisti okay, sì, il problema della precarietà, dei docenti di sostegno, della continuità didattica diciamo che relativamente è stato risolto.
Momentaneamente. Diciamo che voi avete, dal punto di vista del sostegno alla continuità, poi c'è la questione materia via. Andrebbe fatto un altro convegno, ma oggi parliamo di violenza. Per me è importante oggi dirvi alcune cose. Quando parliamo di violenza, noi parliamo, pensiamo immediatamente episodi gravi
A quelli che fanno subito notizia no, ma la violenza, la violenza a volte entra in modo silenzioso, non eclatante e come entra entra attraverso una parola, attraverso una risata, attraverso un'esclusione ripetuta nel tempo e attraverso uno scherzo che per qualcuno smette presto di essere uno scherzo, soprattutto se quello scherzo lo subisce tutti i giorni silenziosamente. Per quest'oggi ho scelto di proporvi una scena una scena molto semplice, una scena che potrebbe accadere in qualsiasi scuola al termine di una giornata apparentemente normale
Immaginate, suona la campanella, tutti escono tranne un ragazzo, questo ragazzo resta seduto fisso, il banco e dice PROF non è successo, niente, stavano solo scherzando e no, non stavano scherzando, perché se uno scherzo ti fa abbassare gli occhi, se è uno scherzo ti fa cambiare strada se è uno scherzo non ti fa entrare in classe non è più uno scherzo e altro.
E altro
Noi dobbiamo, dico noi docenti, perché noi stiamo tanto con voi, dobbiamo esserci esserci, significa vedere vedere chi si isola.
Vedere e fermare una risata che umilia prendere sul serio una frase sussurrata e dire con chiarezza qui in questa classe nessuno diventa il bersaglio di un altro.
Va bene, a volte dietro alla prepotenza dei ragazzi si nasconde la paura, si nasconde il bisogno importante di contare qualcosa per qualcuno e noi, da docenti, proviamo a capire, ma capire, non significa giustificare, capire, significa affermare la violenza e aiutare un ragazzo a sceglie le parole e comportamenti diversi sappiamo bene però i colleghi che il singolo docente non basta,
Serve una comunità educante una comunità scolastica,
Che possa rispondere con una sola voce, con responsabilità e con coerenza, una voce che dice che chi chiede aiuto deve essere ascoltato.
E chi ferisce deve essere fermato e accompagnato ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni. E un'altra cosa importante che chi guarda deve comprendere che il silenzio non è neutralità e partecipazione alla violenza, la scuola non è soltanto un luogo dove si trasmettono conoscenze e anche un luogo dove si impara a stare al mondo
Perché noi insegniamo italiano storia, geografia, scienza, matematica, ma noi ogni giorno vi insegniamo come stare al mondo, come si sta accanto a una persona fragile, come si attraversa un conflitto, come si chiede scusa che ormai nessuno più sa fare e come si ricomincia quando si cade per questo vorrei dire,
Che la prossima volta che vediamo che un ragazzo dice stavano solo scherzando, noi non ci fermiamo a quelle parole, ma ascoltiamo quel silenzio che viene dopo Grecia grazie al ragazzo che ci sia davvero più avanti, perché tra l'altro c'è anche una recentissima sentenza della Cassazione che dice che bisogna prendere sul serio le minacce perché poi possono effettivamente trasformarsi in aggressione abbiamo un'altra studentessa che voleva intervenire o sbaglio, ma di procedere.
Di Salvo sono Martina Palma e vorrei fare un appunto, appunto, sul l'argomento di oggi, che è quello della violenza, in particolare nelle scuole. Sono un'ex studentessa del liceo classico di Cagliari, non parlo soltanto in qualità di studente, ma soprattutto in qualità di vittima di bullismo, sono stata vittima di bullismo per cinque anni consecutivi, anche di più anche alle medie, e quindi mi sento fortunata oggi ed essere qui a questo evento perché io so cosa significa appunto essere vittima di bullismo ed è anche un argomento che
Comunque tuttora mi porta a peso, faccio anche fatica a parlarne, ma ne voglio parlare per testimonianza, appunto
Quello che vorrei fare, innanzitutto è un appello alle scuole, perché in questi momenti, nei momenti in cui io mi sentivo esclusa, mi sentivo in difficoltà, ho chiesto aiuto a chi di dovere e nessuno mi ha ascoltato, mi son state voltate le spalle quindi quello che voglio dire che la scuola, oltre che a istruire dovrebbe aiutare noi studenti dovrebbe ascoltarci e non farci avere il timore di alzarsi la mattina e andare a scuola perché per me cinque anni sono stati il preludio dell'ennesima umiliazione umiliazione, perché in questo caso sono napoletano, appunto frequentato il liceo in Sardegna.
Quindi un bullismo fondato fondamentalmente sul nulla, quindi, oltre che alla scuola, vorrei fare anche l'appello a tutti gli studenti, come sono oggi qui presenti, quando vedete una persona in difficoltà, un vostro compagno di classe in difficoltà, aiutatelo stati vicino e include etero perché non potete capire come si possa sentire una persona esclusa abbandonata a se stessa io mi svegliavo la mattina con
La la paura, la paura, qualche di andare a scuola ed essere giudicata
O comunque lasciata sola. Per l'ennesima volta, quindi, io ho sempre aiutato tutti quando ho visto qualcuno, qualche studente in difficoltà in disparte, mi sono sempre avvicinata perché io so cosa significa sentirsi solo grazie Marazzina, grazie davvero di averci raccontato questa tua esperienza, immagino che non sia stato facile. Molto spesso poi vige anche un po'la cultura del Delors minuziosi, diciamo così, di di certi fenomeni. Ne volevo parlare con l'avvocato Gabriele Esposito che il vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Di di Napoli, perché non so ricordo uno tra tanti, il il caso della professoressa di Rovigo, quella presa a pallini per capirci in classe. Lei mi raccontò durante una seduta delle commissioni Istruzione in Senato che Tutti a scuola le dicevano, ma ma dai cosa sarà mai successo ritira le denunce, lascia perdere cioè a volte dei fenomeni a il bullismo, le aggressioni verbali, le minacce e le intimidazioni. Lo scherzo vengono anche sottovalutate, lei, anche da avvocato, come come riprende queste situazioni, invece, come suggerisce di intervenire
Buongiorno a tutti, soprattutto voi ragazzi.
Mi fa una bella domanda che richiederebbe una risposta molto lunga.
Ritengo che il problema più grande sia quello di aver ad oggi sottovalutato sempre di più due cose.
Le cose più importanti in un contesto di civiltà, la libertà e la solidarietà abbiamo avuto una testimonianza.
È bellissima, ma che fa rabbrividire nel contempo.
E dico parlo di libertà e di solidarietà, perché voglio rispondere anche a Lorenzo con una delle sue relativamente ad una delle sue bellissime proposte, cioè l'introduzione della di della materia del diritto in tutte le scuole, per almeno un biennio, Lorenzo carissimo.
Questa proposta richiederebbe delle riforme e quindi dei tempi molto ma molto lunghi, noi viviamo in una situazione di emergenza, in ogni situazione di emergenza occorre trovare la soluzione più idonea in tempi molto ristretti.
Allora, oggi che cosa si insegna l'educazione civica?
I la insegna l'educazione civica, i vostri docenti.
Tu hai fatto anche un'altra proposta, o meglio più che altro era una richiesta?
E noi vogliamo affidarci a qualcuno per confidare anche nelle nostre paure i nostri timori, le nostre esigenze e le nostre necessità per la risposta.
La risposta giace voi avete le famiglie e chi non ha il supporto per qualsiasi motivo della famiglia, ai docenti e ai professori che sono dopo la famiglia, il primo presidio, anzi, molto spesso io invertirei perché si trascorre più tempo a scuola con i propri docenti che a casa con con i propri con i propri genitori quindi diciamo che è una sorta di soluzione,
L'abbiamo perché parlavo dei concetti di libertà e di solidarietà, perché se si approfondissero questi due concetti, parliamo di libertà quando inizia la mia libertà, io so quando inizia, ma probabilmente io non so quando termina la mia libertà, la mia libertà termina quando inizia la tua quando inizia quella di tutti coloro che io ho di fronte di fronte a me quindi il problema qual è e che oggi non si recepiscono e non si percepiscono più i confini e non parlo solo dei confini della legalità ma i confini dell'etica, i confini della moralità e da cui possiamo iniziare a parlare di tantissime altre cose.
Il concetto di libertà include anche quello di solidarietà.
A proposito della solidarietà, quanto è facile?
Manifestare e lo vediamo quasi ogni giorno, solidarietà per un qualcosa che è molto lontano da mo da noi, che serve molto spesso a ad alleggerire, ci dà annua pseudo coscienza che abbiamo, ma non proviamo lo stesso sentimento di solidarietà perché molto probabilmente molto più pesante da,
Ad applicare perché ci devi lavorare, se deve essere solidale con chi?
Con chi ti è vicino e con casomai, con chi ti è vicino quotidianamente con un compagno di classe o un compagno di scuola, perché tu lo vivi ogni giorno, dovresti essere solidali ogni santo giorno è molto più semplice.
Riempirsi la bocca di una solidarietà.
Verso qualcuno che è molto lontano per un periodo di tempo molto limitato.
E poi, dopo si ricomincia a fare le cose di cui ci occupiamo normalmente, studiare, lavorare e quant'altro.
Ci laviamo i panni di ossa nella coscienza.
Io però.
Non ho mai fatto, diciamo, dato colpe alla a voi, ragazzi anch'io, sono stato ragazzi, tutti gli adulti e le persone, motore di questa presenti in quest'Aula, siamo stati ragazzi, sicuramente i tempi, i tempi sono cambiati.
Sciocchi, chiedo a voi che invoca e cerco di spronarmi ed è stato detto tante volte e sposo appieno l'idea è quella di studiare, ma non di studiare, per avere, come è stato correttamente detto, a mio avviso delle risposte per imparare delle nozioni che poi potranno servirvi un futuro in ambito lavorativo professionale e quant'altro ragazzi studiare rende liberi,
E questo mi sembra un concetto veramente dovremmo Agudio, vivere a caratteri cubitali cranio, rende, concludo, lo studio rende liberi perché si studi conosci se conosci hai la possibilità ai la capacità acquisisci la capacità di discernimento e tutto ciò che viene propinato a voi, ma anche a noi e ogni santo giorno da questi.
Stramaledetto i social media non solo è perché io poi invito Antonio Scarpellino amico Antonio Scarpellino prossimo convegno, io direi di organizzarlo, scuola come sempre egregiamente fate.
Inviterei e anche il mondo dell'arte, perché oggi e concludo sul serio vedere trasmissioni, tv, fiction, film e quant'altro, i cui protagonisti sono professori, magistrati, avvocati o poliziotti che vengono presentati come degli sfigati, questa è l'arma più letale.
Per voi giovani, mentre è molto, mentre camorristiche delinquenti, ripresa, Stirbois Stadera.
Grazie, bisognerebbe, diciamo, cercare di dare una una svolta anche in questo senso, perché quelli sono dei modelli, quindi sono modi dei modelli a cui inevitabilmente si rifanno i ragazzi, assolutamente raccolgo anche la sua, il suo appello a non a non creare questi stereotipi, no e baby-gang dimostri sembra sempre che poi Raga i ragazzi si affidino delle etichette senza prendersi la responsabilità della comunità educativa e a questo proposito chiederei IP Appino Aquila, portavoce dei
Dei dei coordinamenti dei consigli di istituto, sostanzialmente della Sardegna, di di di dire la sua, grazie grazie, cerco di stare entro due minuti perché le idee sono tante, ma il tempo, ovviamente.
Dovete dovete tornare a casa, perché dalla Sardegna o son venuto qua perché è un problema che riguarda tutta l'Italia, non riguarda solamente a Napoli, si parla tanto di Napoli o di altre città del Sud, ma la violenza scuola riguarda tutta l'Italia Martina ha detto giustamente il problema del del bullismo perché la scuola rappresenta il luogo fondamentale della crescita di di ragazzi e di ragazze non è soltanto uno spazio in cui si acquisiscono le conoscenze,
Ma è soprattutto il nell'ambiente di di relazione, di confronto, di socializzazione e di e di costruzione della propria identità e quindi, quando all'interno delle scuole della comunità scolastica, ci sono questi questi episodi.
Questi episodi riguardano e minano non soltanto alla.
Il gruppo dei pari, ma la comunità educante è proprio l'intera comunità sociale,
Però vorrei parlare di un del e vado veloce, scusatemi de del patto di corresponsabilità, scuola famiglia, questo patto che è stato introdotto con il, con il DPR del 235 del 2007 e che riguarda che ormai ha vent'anni e che.
è rimasta solo ed esclusivamente un foglio da firmare a settembre e poi rinchiudere in un cassetto e dimenticarsene, salvo poi riprenderlo, quando, quando ci sono dei problemi, è un patto che e unidirezionale.
Che parla di diritti, parla di sanzioni, ma che ti dice cosa la scuola, cioè la scuola che dice alla famiglia cosa deve fare ed è da rifondare, fondamentale è da rifondare e.
Partendo non più da un patto firmato, ma da un patto costruito, perché
Gli studenti e, di conseguenza, anche le famiglie e per gli cicli inferiori.
Sono sono il fulcro del del del della scuola e gli studenti, appunto, è la base della scuola e il cambiamento deve avvenire perché non deve essere più un contratto, ma deve essere proprio un patto tra comunità educanti, è stato detto anche prima.
Serve, serve ovviamente questo questa parte di Khorsabad, di corresponsabilità e di.
Scusa mi son perso un po'nella fretta aveva assegnato un po'di appunti.
Come come c'è scritto, come dice anche lei, come prevedono le linee guida dell'Unesco
E bisogna inserire anche l'educazione effettiva, perché l'educazione effettiva è fondamentale per riconoscere le proprie emozioni, nominare le proprie emozioni, quindi serve a gestire la rabbia, serve a lei per le frustrazioni, le le delusioni, serve anche perché un no.
È fondamentale e mi avvio alla conclusione, il il, il patto, come può essere cambiato questo patto di Carlos corresponsabilità scuola-famiglia, si deve passare dal ti, dico cosa devi fare alle noi scuola, famiglia, ci impegniamo insieme per per, per cambiare, quindi aggiornare il patto di corresponsabilità scuola-famiglia inserendo anche l'educazione affettiva e anche la presenza stabile di personale specializzato come,
È stato detto prima dall'Assessore alla alla ai servizi sociali.
E quindi significa poi passare da da una scuola che che sanziona la violenza, ah ah ad una scuola che insegna l'alternativa alla violenza, grazie grazie, davvero quindi informazione, prevenzione e informazione sono queste le chiavi, lo chiediamo al dottor Fabrizio Perrella, già vice direttore generale del Welfare in Campania,
Salve
E tardissimo cerca un attimo di prendere degli spunti dai vari relatori.
è interessantissimo, come tutti gli interventi, quella del giudice Rosetti, si veicola tramite la televisione e i social media, del concetto di imputabilità, nel senso che un ragazzino può pensare che non è solo imputabile significa posso fare quello che voglio, come lo voglio quando voglio poi, in fin dei conti che cosa mi succede una ramanzina ma così non è il giudice ha spiegato bene, ma ha spiegato ad una platea non correrebbe spiegarlo a tutti gli alunni minorenni, cosa accade in un regime di non imputabilità penale? Stiamo parlando di norma, non imputabilità penale,
Non stiamo parlando della libertà di fare quello che voglio.
E quindi cosa potrebbe, si potrebbe fare in concreto, al di là delle proposte su cui veramente importante didattiche pedagogiche?
Abbiamo Shell al relatore, il presidente ha parlato del patto di corresponsabilità, un patto di corresponsabilità che non deve essere solo un codice di comportamento con che esiste per tutti i pubblici dipendenti, compreso il docente, ma un codice che, al di là del codice di comportamento e prevede anche la conseguenza quindi il patto di responsabilità, la responsabilità delle conseguenze delle proprie azioni,
Per cui andrebbe anche in un regolamento di istituto spiegato che ad azioni assolutamente che che violano il l'ordine scolastico siano correlate delle sanzioni e le parole sanzioni fanno impressione, ma le sanzioni sono nel nell'ambito dell'ordinamento giuridico e l'avvocato.
Lo sa molto meglio di me, sono rieducative, non sono soltanto punitive, quindi, in questo caso prevedere sia nel regolamento d'istituto e specificarlo nel patto di corresponsabilità con i genitori, quali sono non solo i codici di comportamento ma nel caso del pubblico impiego e si parla di codice disciplinare, non lo vogliamo usare come dire codice, disciplinare perché la parola disciplina può fare spaventano, ma sicuramente dobbiamo vedere le conseguenze della responsabilità delle proprie azioni, sennò il concetto del non imputabilità significa, non mi succede nulla e questo assolutamente errato sia nel senso giuridico che nel senso
Etico di un giornale, di un'istituzione scolastica, scusi un attimo che stai rappresentante sempre dei ragazzi che sta scattando nella teoria. Volevo rispondere alla lunga nel senso che noi abbiamo avuto un'esperienza nella nostra scuola, nella teoria è tutto giusto nella pratica colui che ha accoltellato questo ragazzo. Che cosa avevo un anno e mezzo? Bisogna, è giusto essere solidali nei confronti dei nostri coetanei, eccetera, però poi si arriva ad un punto dove l'imputabilità forse non ha troppe attenuanti per questi ragazzi, allora no, non imputabilità penale, è un discorso. La non imputabilità a livello di amministrazione scolastica è tutt'altra cosa e si sono tanti ordinamenti giuridici
L'ordinamento penale e l'ordinamento scolastico, io ti sto parla, l'ordinamento penale è tutta, richiedono legge, riforme e quant'altro esiste una e l'avvocato vi spiegherà meglio di me l'imputabilità, la semi imputabilità e la l'imputabilità dei maggiorenni, io ti sto parlando della reazione, sono parole che fanno impressione il codice disciplinare. La reazione sembra qualcosa di violento al sei nel senso opposto. No, è qualcosa di correttivo, perché un ordinamento violato, e in questo caso non solo quello penale ma anche quello scolastico
Richiede una ricostruzione della violazione, la ricostruzione passa anche con l'accertamento della responsabilità, con le conseguenze delle proprie azioni in quanto all'insegnamento di diritto, mio caro alunno, esisteva esisteva la sperimentazione Brocca, che era obbligatorio in tutto il biennio in tutti i bienni.
E ti ricordo che il biennio è il limite massimo del massimo minimo per la formazione obbligatoria per ai Limited di di scolarità, che prevede, mentre prima si fermava alle medie, prevede anche il biennio successivo, quindi alla sperimentazione Brocca ed era svolta nell'insegnamento di diritto da un docente di diritto era un decentramento, diciamo un insegnamento curricolare, quindi non era un progetto creato ad hoc dalle scuole, ma era un insegnamento curricolare, con un organico e con un docente di ruolo di diritto che spiegava queste cose poi si è deciso. Sono decisioni che
Saranno sopra le nostre teste che quella sperimentazione Brocken non dovesse più valere, essendo il termine sperimentazione dove poteva avere un termine, quel termine è stato sancito, è stato sostituito da altri tipi di progettualità, però progettualità, che vengono portate avanti tra docenti di varie discipline, per carità pregevoli, ma quello che chiedevi tu esisteva oggi non esiste più, non saprei spiegò. Forse oserei dire che la soluzione migliore è quella del rispetto della disciplina, unita però anche al rispetto delle istanze e delle esigenze dei ragazzi. Sarebbe la mediazione, diciamo eccelsa. Io pregherei
Perfino si veicola il perdono del docente, che fa tirare le colazioni meravigliosa come il perdono, che salva tutti il perdono, il docente è una cosa personale rispettabilissima, è molto bello, diverso è un altro, il perdono delle conseguenze della violazione di un ordinamento, se vogliamo parlare a livello penale l'avvocato lo sa molto meglio di me, esiste il perdono giudiziale ma non è questo grazie, grazie mille e Scarpellini
Allora vado vado a chiudere, vada a chiudere.
Devo salutare però, Presidente, lei, omicidi che è venuto adesso in questo momento, insomma, intervenuto, presidente.
È andato tutto bene.
Ringraziamo anche la ringraziamo anche del suo rapporto, sappiamo che lei, professore desideri, sappiamo che anche l'ex diciamo partecipa di queste iniziative.
E
E ama il mondo dei giovani, per questo è voluto venire comunque, io ringrazio i ragazzi della tessera perché hanno avuto pazienza, concludo rapidamente A tre parole, tre parole, tre parole che non sono sole, cuore, amore, ma responsabilità.
Analisi di se stesso e, soprattutto, anche riscopriamo un po'i valori della cooperazione, ringrazio però la moderatrice posso.
ISEE Santarpia che è stata veramente sfiorare un applauso.
E poi dobbiamo davvero grazie grazie a tutti per i vostri interventi, ai ragazzi e alle autorità e al prossimo convegno di oggi oscura con la voce della scuola.

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