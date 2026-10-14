Violenza nelle scuole, a Napoli istituzioni, esperti e studenti a confronto

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le testate “La Voce della Scuola” e “OggiScuola”, promossa dai direttori Diego Palma e Antonio Scarpellino, insieme alla consigliera comunale e presidente della Consulta delle Elette Anna Maria Maisto.



L’incontro è moderato dalla giornalista Valentina Santarpia.



Sono stati Invitati il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la sottosegretaria Paola Frassinetti, presenti l’ex deputata Flora Frate, le assessore Maura Striano e Chiara Marciani, e il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi.



Ampio spazio …

sarà dedicato agli apporti tecnici e pedagogici grazie alla presenza di magistrati del Tribunale per i Minorenni come Valeria Rosetti, del vicepresidente dell’Ordine degli avvocati Gabriele Esposito, di esperti psicopedagogisti come Vincenzo Scarpellino, di dirigenti scolastici come Carmela Musello, di figure del settore sanitario come Elvira Bianco, oltre a rappresentanti del mondo dell’informazione e della cultura.

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