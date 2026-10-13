Una giustizia più inclusiva. Il nuovo modello italiano per l'esecuzione penale

Saluti istituzionali Erika Stefani e il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari.



Intervengono: Antonio Sangermano (Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità), Antonella Ciriello (Capo Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica della Giustizia), Ernesto Napolillo (Direttore Generale dei detenuti e del trattamento), Romolo De Camillis (Direttore Generale per lo Sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Gabriella De Stradis (Direttore Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione).



Chiusura e saluti: …

Francesco Paolo Sisto (Vice Ministro della Giustizia).



Modera Giuseppe Malara (Vicedirettore della Direzione Approfondimento Rai).

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