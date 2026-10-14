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Intervengono, tra gli altri, Ugo Cappellacci, Gian Antonio Girelli eYlenia Zambito.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo ""Carta di Milano" sul futuro delle cure palliative" che si è tenuta a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 10:00.
La conferenza stampa è stata organizzata da Fondazione Floriani.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Salute, Sanita'.
Questa conferenza stampa ha una durata di 48 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo ""Carta di Milano" sul futuro delle cure palliative" che si è tenuta a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 10:00.
La conferenza stampa è stata organizzata da Fondazione Floriani.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Salute, Sanita'.
Questa conferenza stampa ha una durata di 48 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
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