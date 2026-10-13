Intervengono: Carolina Varchi (Capogruppo FDI Commissione Giustizia), Salvatore Sansone (Coordinatore del progetto), Giuseppe Muffoletto (Presidente Ordine Avvocati Termini Imerese), Vincenzo Pillitteri (Presidente Camera Penale Termini Imerese), Francesco Petrelli (Presidente Unione Camere Penali Italiane), Luigi Miceli (Componente Ufficio Presidenza Giunta UCPI), Antonio Balsamo (Presidente Corte d'appello di Palermo).
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione del progetto di … digitalizzazione degli atti del primo maxiprocesso alla mafia, Corte di Assise di Termini Imerese 1927-1928." che si è tenuta a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 17:00.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Digitale, Penale.
La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 49 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
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