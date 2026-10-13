13 OTT 2026
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Presentazione del progetto di digitalizzazione degli atti del primo maxiprocesso alla mafia, Corte di Assise di Termini Imerese 1927-1928.

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 17:00 Durata: 1 ora 49 min
A cura di Stefano Chiarelli
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Introduce Raoul Russo (Capogruppo FDI Commissione parlamentare Antimafia).

Intervengono: Carolina Varchi (Capogruppo FDI Commissione Giustizia), Salvatore Sansone (Coordinatore del progetto), Giuseppe Muffoletto (Presidente Ordine Avvocati Termini Imerese), Vincenzo Pillitteri (Presidente Camera Penale Termini Imerese), Francesco Petrelli (Presidente Unione Camere Penali Italiane), Luigi Miceli (Componente Ufficio Presidenza Giunta UCPI), Antonio Balsamo (Presidente Corte d'appello di Palermo).

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione del progetto di digitalizzazione degli atti del primo maxiprocesso alla mafia, Corte di Assise di Termini Imerese 1927-1928." che si è tenuta a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 17:00.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Digitale, Penale.

La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 49 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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Peggio estremamente interessante, naturalmente ringrazio tutti coloro che sono intervenuti.
Colleghi senatori
Lo stadio dice Errani, senatore, Germanà, che ho già visto Ignazio il completo accesso al mio dottore Caselli e c'ha raggiunto il genere Napolitano, comandante dello Scico, di recente da già comandante provinciale della Guardia di Finanza a Palermo, gli amici al Foro di dare dei termini di di di Palermo sono tutti con lui quando ho avuto raggiungerci qua in questo pomeriggio storico che non è solo storico,
Io ringrazio l'avvocato Sansone, era tutto che è stato veramente colui, il quale mi ha coinvolto in questa simpatica avventura, descrivono così, credo, che mi ha fatto conoscere questo è un lavoro importante che lui ha coordinato insieme al tribunale di Termini Imerese dopo la Camera penale di Termini Imerese e l'Ordine degli avvocati.
E che riguarda un fatto storico che merita di essere veramente attenzionato, cioè il primo vero maxi processo alla storia della lotta alla mafia e di tale processo, che si perdono quasi un secolo fa, anzi praticamente un secolo fa.
Che deriva dalle grandi azioni che furono fatti contrasto. La NAVE furono fatte all'epoca dal prefetto di ferro di cui, come dicevo poc'anzi, alcuni amici con cui chiacchierava prima iniziano i lavori. Siano notizie forse del film, come se ci fosse stato solo quella quel tipo di operazioni di tipo militare, ma in realtà è c'erano solo le sia importante, lo dimostra studio importante e questo è uno di questi. Ci furono invece soprattutto dei grossi delle auto e dei grossi dei grossi processi, quindi il ciclo delle condanne importanti, cioè quel fenomeno fuso contrastato proprio dal punto di vista militare, ma fu un contrasto dal punto di vista giudiziario. Ci fu un lavoro importantissimo quello che poi verranno consolida e dagli illustri relatori, che ringrazio e ringrazio
Presidente Antonio Balzano c'ha avuto essere qua con noi, l'onorevole Carolina Varchi, capogruppo in commissione Giustizia, proprietario nonché avvocato di Palermo, avvocato lui, Luigi Miceli, l'avvocato Toffoletto, professore Pillitteri, nonché Salvatore Sansone, Gaetano Sansone, che è la ricaduta di questa vicenda ha avuto il mio collega Antonio senatore Antonio Battaglia il senatore merito per me è un punto di riferimento storico,
Per la nostra storia comune politica,
Eh.
Al di là di questo quello che veramente è interessante come
E chiudo veramente vedere come alcuni dei nomi che ritroviamo in quei di quei processi in quei momenti giudiziari sia appartengono tuttora, anche a delle alle famiglie mafiose che tuttora esiste nel nostro territorio.
Ah, estremamente importante, e anche tra virgolette divertente anche quell'operazione è stata fatta creando quel video che vedremo fra poco prima di iniziare i lavori del convegno di pochi minuti che, sostanzialmente, utilizzando l'intelligenza artificiale, riesce a ricreare, farci vedere il processo dell'epoca utilizzando le fotografie storiche.
Una cosa molto tra lunedì, divertente mai interessante, perché da quando io voglio dire una corporeità, una sostanza a quello che noi abbiamo visto fotografie in bianco e nero, no, c'erano delle persone, delle persone e ahimè, ahimè ko e già all'epoca spadroneggiavano compivano atti di violenza convivono verrà distruggevano il nostro territorio e che poi hanno avuto purtroppo tanti troppi eredi quindi storia per poi riallacciarsi naturalmente alla alla attualità.
Diventare un impegno personale in Commissione Antimafia, insieme alla collega Rando e i miei amici di parlamentare è importante sappiamo perfettamente quanto tuttora il fenomeno mafioso nelle sue varie articolazioni sia, ahimè.
Estremamente pervasivo estremamente presente,
E quindi non perdere la memoria di quello che è successo più di un secolo fa non è ribadisco e chiudo realmente un puro e semplice, così un momento di testimonianza museale, no, è un ulteriore passaggio per comprendere come certe dinamiche sono eterne ahimè e manoscritti e bisogna adeguare gli strumenti di lotta ma mai lo spirito che si mette nel nel nel fare cose del governare con onore con,
Senso dell'onestà nel Nord perde il senso della legalità, possono passare i secoli, ma quel, ma quel senso di legalità non solo va preservato, ma va trasmesso giovedì. Turnazione sono contento. Ci sono anche diversi ragazzi che se oggi qua con noi c'era un amico di che addirittura vengono dalle 2 ragazze che vengono da Cefalù da Palermo a Cefalù, poi regalerò una copia della Costituzione italiana alla fine dei lavori, perché ritengo che sia importante che ci siano dei giovani che seguono. Questo è un momento di approfondimento, perché è su di loro e confidiamo per un futuro realmente migliore e in cui veramente la mafia sia rimanga semplicemente. Ecco, lo ricordo in bianco e nero, lo ricordo storico, grazie
Io ci credo
Archi forse lui interviene adesso che poi magari se ne deve andare.
Grazie Raul, io ci tenevo a essere presente.
Lavori di Montecitorio perché credo che questa sia un'iniziativa molto importante per una moltitudine di ragioni, la prima perché fare storia del percorso di lotta alla mafia che si è condotto sui nostri territori è sempre importante farlo in una sede prestigiosa come il Senato della Repubblica, secondo me accresce il valore dell'iniziativa.
Per un motivo legato alla?
Procedura penale ha tutti gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, perché questo docufilm sul primo maxiprocesso alla mafia dimostra che nel territorio di Termini Imerese, che poi abbraccia, come è noto, anche le Madonie tutta la fascia costiera c'è stata fin da un secolo fa perché quasi un secolo,
Questa questo processo ha quasi un secolo, una azione di repressione, all'epoca diciamo se l'è dato e non mi inganna, non ritengo condotta dal prefetto umori quindi una azione di repressione, non solo dei singoli reati ma anche della consorteria criminale di stampo mafioso che, come è noto, ma l'articolo 416 bis è arrivato molto tempo dopo, già all'epoca si avvaleva della corta data dal lettere appunto cosa Nostra dal lettere, un gruppo da lettere, una organizzazione strutturata in modo verticistico e piramide. Quindi sapere che un secolo fa già a Termini Imerese un circondario molto importante apro e chiudo parentesi che non sarà modificato da alcun provvedimento attualmente in esame presso la Camera dei deputati. Lo dico
Davanti a qualificatissima. Io mi sono avvalsa anche del prezioso contributo del presidente Balsamo per spiegare perché quel circondario non va toccato, sapendo di poter contare sul supporto di tutta la classe forense termitana e non solo, oltre che naturalmente dell'Ufficio di Procura e del Tribunale. Di quel
Comprensori chiusa questa parentesi, dicevo, è molto importante che noi, dopo un secolo, ci ricordiamo quello che è stato fatto, perché da lì, da quelle esperienze che poi nel corso del dei decenni, si è stratificata quella convinzione di dover introdurre nel nostro ordinamento il reato associativo che poi ha consentito di dare tantissimi colpi alla,
Criminalità organizzata, quindi intuizioni che nascono dalla pratica intuizioni che nascono dalla vita vissuta sui territori, dalle forze di polizia, dagli uffici requirenti, dagli uffici giudicanti, allora non dimenticare è un passaggio fondamentale. Per questo io sostengo, ad esempio, l'azione divulgativa che fa il CID, ma di Corleone, che il museo che ospita i faldoni del maxi processo di cui furono giudici istruttori, tra gli altri Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Se non lo avete visitato, vi invito a vederli quando torneranno. Oliver che attualmente sono in prestito alla Fondazione Falcone, poi torneranno al cinema. È molto importante diffondere questo docufilm, e lo è non solo per quel valore di corporeità che attribuisce alla narrazione di quei patti, ma anche e soprattutto perché è da lì che si parte nella consapevolezza di come si deve contrastare la criminalità organizzata colpendola laddove essa è più forte, cioè nel vincolo associativo che moltiplica l'effetto criminale delle loro attività. Quindi è un'azione molto importante. Io ringrazio naturalmente tutti i presenti al tavolo dei relatori, i colleghi Luigi Miceli e Vincenzo Pillitteri, il presidente Moon Poletto, l'avvocato Sansone, che è stato un po'l'ispiratore di questo nostro momento di confronto, il nostro senatore che ci ospita, Raoul Russo, e naturalmente il presidente Balsamo che, oltre a gestire la Corte d'Appello di Palermo in modo eccezionale, mi piace dirlo svolge un'attività divulgativa che non è
Di poco momento che certamente lo impegna altrettanto, oltre al lavoro direttivo che svolge in modo molto apprezzato unanimemente da tutti, quindi di ringrazio, mi scuso se devo lasciare anzitempo questa.
Questa tale mi riservo ovviamente di vedere poi con calma questo docufilm grazie a tutti e buon proseguimento
Innanzitutto.
Al mio amico Salvatore Sansone alla conduzione, diciamo, dei lavori e nel prosieguo, anche perché io fra un pochino daranno un contributo per un voto Mopar ritorno ogni.
Bnl tranquille gestori Magister di questo evento Seba andiamo avanti col video.
Vogliamo.
Sono Nicolò, Andaloro da Gangi sui processato a Termini Imerese.
Solo il commissario di pubblica sicurezza Francesco Spanò e sono teste nel processo a da loro e altri.
Sul mio Salvatore Seradello nel 1927 fu processato a Termini Imerese.
Sono Pietro albanese da Petralia, ha detto, signor Russo, nel 1927 fu processato a Termini Imerese.
Siamo gli avvocati che difesero gli imputati nel primo maxiprocesso alla mafia a Termini Imerese.
Solo il giudice Di Blasi ho curato l'istruttoria del processo, Andaloro Nicolò più 164.
Solo il procuratore del re Luigi Malaguti ho sostenuto l'accusa nel processo Andaloro Nicolò sono l'avvocato Cosimo Lombardo di Termini Imerese erano il collegio di difesa della famiglia da loro.
Il processo Andaloro iniziò il 4 ottobre 1927 davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Termini Imerese, presieduto dal Cavaliere Giuseppe Maggio, per l'elevato numero degli imputati, l'aula su allestita nei locali di una chiesa adiacente il convento dei Gesuiti, già sede del Tribunale della città.
Imputati erano 163 gli avvocati tra quelli della difesa e delle parti offese 28.
L'imputazione si fondava sulla sintesi di tre sentenze di rinvio a giudizio a cura della Corte d'appello, sezione di accusa di Palermo i fatti del processo riguardavano condotte di associazione a delinquere, omicidi rapine, aggravate, estorsioni, violenza privata per il,
Imposizione di guardianie e di sovrastanti nei feudi di buona parte della provincia di Palermo
L'istruttoria disegnava il quadro della presenza della mafia sulle Madonie nei paesi di Gangi Petralia, San Mauro, Castelverde, Castellana, Sicula Pulizzi, ma con collegamenti fino alle province di Caltanissetta e di Messina i capi dell'associazione erano individuati in Andaloro. Nicolò Ferrarello, Gaetano Ferrarello, Salvatore Dino Giovanni Palazzolo Pietro,
Il processo a un da loro rappresentava, invero, una svolta dopo anni di inerzia di processi conclusi con frustranti assoluzioni per insufficienza di prove per l'azione, è rinnovata del governo, la magistratura riprendeva, istruttorie incomplete e portatele a processo per la prima volta otteneva la conferma delle accuse da parte delle parti offese
I testimoni non avevano più reticenze con fiducia, confermavano le loro dichiarazioni di accusa e danni di omertosi silenzi venivano spazzati via all'improvviso.
Il processo rappresenta la primavera e decisa azione del governo contro la mafia, il governo fascista favoriva i facilitava, la rinnovata iniziativa della magistratura mi data a Palermo dal procuratore generale Luigi Giampietro.
Qui, a colloquio con il prefetto Cesare Mori anche le indagini della polizia giudiziaria riprendevano vigore decisivo nel processo fu il contributo del commissario di pubblica sicurezza, Francesco Spano braccio destro di muri sulle Madonie.
Nei collegi difensivi si annoverano presenze di grande prestigio, fra gli altri Orazio Campo Empedocle Restivo Giuseppe Romano Francesco Musotto, Cosimo Lombardo, Salvatore Sansone, Giuseppe Sciarrino, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.
Quella che si processava era una mafia rurale, un fenomeno di associazione criminale come giallo, individuava e definiva Pietro Ulloa, procuratore di Trapani nel 1.838 nella sua relazione al ministro della giustizia del tempo.
I fatti contestati ai numerosi imputati erano di condotte di sopruso e di violenza privata per imporre guardianie e soprastanti dei latifondi.
Rapine, aggravate estorsioni, violenze armate e ben cinque omicidi per regolamenti di affari interni all'associazione criminale.
Le bande esercitavano un potere incontrollato, fortemente invasivo e condizionante la vita in quelle lande desolate, lontane senza legge tramite lettere anonime, messaggi dei laghi e minacciosi, i componenti delle diverse bande criminali estorcevano compensi e derrate alimentari.
Un capitolo importante del processo era costituito dagli omicidi ben cinque battaglia Carmelo Franco, Vincenzo Palazzolo, Giuseppe Cassarà, Giuseppe cammino, Giorgio, tutti legati a regolamenti di conti interni all'associazione criminale, vendette.
Esecuzioni esemplari tra questi gli omicidi di Palazzolo, Giuseppe Cassarà, Giuseppe, costituiscono una significativa espressione della spietata violenza che prevaleva nei rapporti tra i gruppi criminali, Palazzolo e Cassarà furono uccisi per avere tradito, avevano rivelato il nascondiglio del latitante più noto, Andaloro Nicolò,
Con la forza dell'intimidazione e della violenza, condizionano le vendite dei terreni, le concessioni delle gabelle.
Arrivando a decidere di acquisti e vendite di animali così pure la macellazione delle carni, amministrando sostanzialmente giustizia e persino decidendo i matrimoni, basti guardare alle imputazioni mosse alla madre Diane da loro Giuseppina, salvo detta zona Peppina, la regina di Young, anch'essa imputata nel processo per violenza privata, estorsione e concorso in omicidio.
Il processo si concluse la sera dell'11 gennaio 1928. Dopo 73 udienze, l'esame di circa 300 testimoni per l'accusa e 50 testimoni per la difesa fu pronunciata una sentenza esemplare, 7. Le condanne all'ergastolo per i capi dell'associazione criminale seguirono 55 condanne con pene comprese fra i 30 e i 10 anni il resto furono pene minori,
Lo Stato aveva dato una prova di forza e di efficienza.
Per la prima volta, con un processo con oltre 150 imputati al primo maxi processo aveva condannato.
I mafiosi.
Grazie buonasera, certo, intervenire dopo un video dove devo dire, certo, si becca un po'di protagonismo da parte mia.
Perché questa questa apparizione? Ora me ne rendo conto con maggiore consistenza, però devo dire che originariamente l'idea era quella di fare vedere e far toccare quanto l'intelligenza artificiale possa consentire con questa volta esiti positivi, perché in questo momento sembra che l'intelligenza artificiale sia qualcosa che dobbiamo arginare dalla quale dobbiamo difenderci e invece ci possono essere degli usi e questo è fra gli altri, dove certamente e di ausilio a quelle che possono essere capacità di espressione, modi di narrazione e quant'altro, ma entrando nel merito, perché non non voglio essere lungo e voglio dare spazio a tutti gli amici, intanto grazie per essere qui per essere intervenuti e da posti diversi che gli viene direttamente dalla Sicilia e vi devo ringraziare perché organizzare un convegno a Roma. È curioso di che ti invito, ma
Devi affrontare il viaggio, devi trovare lo spazio e quant'altro per quelle che possono essere le incombenze che ognuno di noi o ha nella sua, nella sua vita professionale, per la sua vita privata, quindi grazie per essere qui, grazie senatore Russo per averci ospitato per avere con questo il segnale che rende più importante il nostro, il nostro lavoro, il nostro impegno che dà maggior maggiore autorevolezza a questo a questo studio che con l'Ordine degli avvocati e la Camera penale ma anche, devo ricordarlo con l'Archivio di Stato perché abbiamo sottoscritto una convenzione di cui ora dirò brevemente, abbiamo realizzato appunto tutto questo,
Che voi avete potuto apprezzare e spero, o quantomeno che vi abbia potuto incuriosire, di che cosa voglio parlare brevemente e introdurre per finalità di studio e di recupero di carte e nel febbraio del 2024 l'ordine degli avvocati, la Camera penale e l'Archivio di Stato di Termini Imerese, sezione distaccata della Sovrintendenza e degli archivi di Stato siciliani, che ha sede a Palermo, hanno sottoscritto una convenzione. Questa convenzione ha come finalità quella di raccogliere e digitalizzare atti di processi storicamente significativi che in questo caso sono stati celebrati nel territorio di competenza del tribunale di Termini Imerese. Quello che questa sera presentiamo è il primo step di questo progetto che riguarda la digitalizzazione come programma di tre processi di particolare significanza per quello che noi riteniamo Andaloro Nicolò più 163
è il primo maxiprocesso alla mafia, da dove viene ricorderete tutti il famoso, la famosa operazione, una straordinaria operazione di polizia condotta dall'allora prefetto di ferro Cesare Mori inviato da Mussolini in Sicilia per combattere la mafia, per debellare questo cancro che opprimeva le popolazioni del Mezzogiorno dell'Italia meridionale.
Articoli di giornale e raccontano che questa ferita, con la retorica del tempo dobbiamo contestualizzare senza magnificare, ma bisogna ricordare, la ferita viene cauterizzare, perché finalmente si interviene in maniera decisa e si estirpa questo cancro che fa sfigurare la Sicilia agli occhi del del.
Bene
è un processo storicamente di grande importanza. Tutta la storiografia della ma della e della della mafia ne parla, ma ne parla di questo primo maxiprocesso soltanto per quello che fu l'esito, cioè la condanna, vennero condannati circa 150 mafiosi, ma del contenuto del processo, degli atti, dei fatti, del perché queste persone furono condannate, nessuno se n'è mai occupato nel dettaglio. Ebbene, ci siamo caricati noi di questo compito perché perché l'ordine degli avvocati, la Camera penale ha, analizzando quelli che erano queste giacenze del dell'Archivio di Stato? Sezione di Termini Imerese nelle buste perché così si definiscono, presidente Balsamo, le buste degli archivi, cioè sono quelle quei faldoni che avvengono in the di identificati per potere capire quello che è la specifica competenza. Ci sono le buste giudiziari, ci sono le buste notarili, le buste prefettizie e sono quelle che specificatamente raccolgono i singoli capitoli, i singoli e documenti bene, per quelli che sono e per quelle che sono le buste giudiziarie abbiamo compiuto uno studio e abbiamo scoperto che ci sono questi atti di particolare importanza e di grande contenuto per quello che è il loro valore storico, giudiziario per il contenuto delle sue sofferenze, perché un processo è portatore anche di sofferenze, ha tutta una sua storia. Ebbene, il, la sezione dedicata alla Corte d'Assise di Termini Imerese era particolarmente ricca e c'erano in particolare tre processi. Il primo è quello che noi abbiamo concluso da poco come opera di digitalizzazione, ed è quello che presentiamo questa sera. Ce ne sono altri due che sono il processo Ortoleva era il processo della mafia Interpol provinciale con base a Mistretta e il processo della banda Lisuzzo, che era una banda di criminali. Particolarmente
E violenti che consumava delitti efferati ed era un braccio operativo della mafia, allora sulle Madonie.
Bene.
Il processo Andaloro Nicolò più 163 è un processo particolarmente interessante, molto attenzionato allora dalla dalla stampa, proprio perché, essendo il primo e il processo che segue l'operazione condotta personalmente da dal prefetto Cesare Mori e dal Commissario Spanò braccio destro di Mori sulle Madonie e che è l'anima di quella che è l'istruttoria i piani esecutivi tutti i vari interventi per gli arresti sono di Spanò che era un commissario di pubblica sicurezza tra l'altro fu commissario pure a Termini Imerese.
Che cosa ci ha dato questo approfondimento, questo studio?
Ci ha dato la possibilità di avere una conoscenza da una prospettiva oggettiva, scevra da opinioni orientate, anche in base a quello che può essere una propria formazione e da pregiudizi, perché partì dal dato oggettivo senza commenti, quindi, noi non abbiamo preso una posizione per quello che è anche la sua orografia, certe volta certe volte rivela, partendo dal dato oggettivo, abbiamo avuto la possibilità di comprendere che cosa veramente questo processo ha perseguito. È quello che ha cambiato come equilibri criminali sulle Madonie, poi ce ne seguirono tanti altri processi di dopo le operazioni di di Mori ce ne furono molto importanti anche dalle parti di Carini, dalle parti di del Trapanese. Dico sono altre competenze. Noi parliamo di quella che è la competenza territoriale di Termini Imerese
Intanto siamo riusciti a venire fuori da tanti luoghi comuni che, secondo me, ammorbano quella che era la valutazione di certi fatti e di certe di certe vicende giudiziarie.
Che questo processo, per esempio, il primo pregiudizio, fosse stato celebrato compromettendo le garanzie degli imputati e per arrivare ad una sentenza affrettata che comunque doveva essere di condanna, senza invece considerare quelle che dovevano essere le regole processuali rispettate, il dato che ricaviamo, la verità che ricaviamo dall'analisi oggettiva degli atti ci restituisce una verità diversa.
Il processo fu celebrato nel rispetto pieno delle garanzie.
I migliori collegi difensivi allora operanti in Sicilia intervennero c'erano i primi avvocati dei Fori Empedocle Restivo Orazio Campo.
Francesco Musotto, tutti i migliori nomi dell'avvocatura,
C'era il gratuito patrocinio, quanto valeva il processo?
Ci sono fra gli atti i decreti di liquidazione degli ordini degli avvocati, il processo Andaloro, Nicolò, valeva 50.000 lire, 73 udienze, 300 l'esame di 300 imputati e di 300 testimoni e per l'accusa è di 53 per la difesa un processo importante, sì, ma il processo fu celebrato affrettatamente perché si concluse soltanto in tre mesi. È sbagliata questa valutazione. Bisogna considerare che era una giustizia di altri tempi. Il presidente leggo quando fa oggi un rinvio, lo fa a quattro, cinque sei mesi in base a quella che è la possibilità che ha come ruoli
Oggi oggi è diverso, quello era un processore, veniva chiamato tutti i giorni, veniva celebrato dal lunedì al sabato.
E dell'umano e venivano chiamati e venivano chiamati a giudizio quotidianamente, perché questo non posso non sottolinearlo venivano chiamati quotidianamente 163 imputati, tutti a mano, Presidente, le proprie le verbalizzazioni inevitabilmente dovevano essere a mano e registrare la presenza.
Nel rispetto del codice del tempo, ma ancora adesso ci sono queste formalità, non era facile il cancelliere Giuseppe Pantano, è giusto ricordare i nomi di chi è stato protagonista di queste vicende
Con grande maestria con calligrafia registrava tutti i giorni, tre mesi e 7 giorni, il processo durò in tutto tre mesi e 7 giorni registrava le varie presenze.
Il processo è facile da leggere perché, appunto, ripeto, la grafia del cancelliere Pantano era assolutamente perfetta, straordinaria con gli svolazzo, con gli svolazzi, e pure bello significativo sotto questo aspetto.
Il processo veniva presieduto dal Cavaliere, i titoli erano principalmente quelli onorifici, non erano di titoli.
Accademici il Cavaliere Giuseppe Maggio presiedeva il collegio, il pubblico ministero, come avete visto che era Luigi Malaguti
Ho peccato certo di protagonismo, però voglio sottolineare che tutto quello che voi avete visto è originale estratto dal fascicolo, le fotografie di chi parla sono le fotografie segnaletiche che erano nel fascicolo, gli articoli.
Dottor Salvatore Sansone, immeritatamente c'è un'omonimia, non siamo parenti, ma era un prestigioso avvocato del foro di Termini Imerese, che allora si costituì parte civile per la famiglia, cammino che aveva avuto un morto ammazzato dalla banda Ferrarello e quindi i migliori nomi dicevamo come avvocati il pubblico ministero Luigi Malaguti, incaricato espressamente per sostenere l'accusa dalla sua Eccellenza Gianpietro Luigi Sampietro, che era il procuratore generale della Corte d'appello,
Ma l'anima dell'istruttoria di questo processo fu quella, appunto, del di sua eccellenza il cavaliere e Ferdinando Umberto Di Blasi.
Abbiamo la nostra piazza del Tribunale di Termini Imerese, ha dedicato a lui che pochi ricordano chi fosse tant'è che storpiano il nome Francesco Ugo Di Blasi su eccellenza Sinaloa Ferdinando, Umberto Di Blasi era il pretore di Caccamo espressamente delegato per questa attività istruttoria molto complessa ed articolata dal primo presidente della Corte d'Appello di Palermo, che era Antonio De Gregorio che colui che vergò il l'incarico perché quella di Termini Imerese era una Corte d'Assise straordinaria alla sede della Corte d'Assise era sempre quella di Palermo straordinariamente per competenza territoriale, perché i processi erano tanti. Fu istituita una sezione straordinaria presso il tribunale di Termini Imerese, ora non è più giudiziariamente,
E in un'azione
I migliori avvocati intervennero e il processo si sviluppo nello in quello che era normalmente l'arco della settimana per 73 udienze, compreso il 24 dicembre. Mi piace perché abbiamo fatto tutta una serie di cose e il 31, il 31, si celebrò il processo nel pomeriggio fino ai fini soltanto un po'prima. Naturalmente l'1 e il 2, poi si fece una pausa, però la sentenza intervenne l'11 di gennaio. Cosa colpisce in quello che è il contesto di valutazione del dato oggettivo? Il fatto che certamente il processo fu rispetto fu celebrato nel rispetto di quelle che erano le garanzie previste dal Codice del tempo che, voglio ricordarlo, era il codice del
E il codice di procedura penale. Finocchiaro Aprile perché era prendeva il nome dal ministro che lo aveva promulgato e che rimase in vigore dal 1913 al 1930. Infatti, dopo la fine del processo, che appunto fu nel 1928, intervennero i lavori per la preparazione del Codice Rocco, che era un codice sia civile che di Pro Am codice penale che di procedura penale e che poi entrò in vigore e che ancora adesso, per una buona parte che ci riguarda ed è parte del nostro lavoro,
Quella che si processava era la mafia rurale, era la mafia, allora che aveva una dimensione certamente diversa. Gli imputati erano chiamati a rispondere. Vado sommariamente perché, ripeto, voglio lasciare spazio, però non posso non entrare nel dettaglio dopo quello che abbiamo anticipato
Con il documentario imputati venivano chiamati a rispondere principalmente per l'associazione a delinquere, perché la competenza era quella della Corte d'Assise.
Gli omicidi cinque, in questo caso
Poi rapine aggravate ed estorsioni. L'istruttoria però era molto più articolata perché per dare prova della Sis dell'esistenza della associazione criminale era necessario entrare nella Dean nelle dinamiche descrittive che non potevano limitarsi soltanto alla questione della estorsione X o della rapina Y bisognava dimostrare che c'era tutto un circuito di connivenze che evidenziava quello che era la presenza di queste bande sulle Madonie
Ma in sostanza, di che cosa si trattava? Qual era il problema che fino a quel grumo, fino a quel momento, aveva deluso le aspettative della magistratura e che non aveva prodotto sentenze di di rilievo, ma molto spesso frustranti assoluzioni per insufficienza di prove. Non si riusciva a dimostrare che esistesse questa associazione, perché è importante questo processo, perché è significativo e significativo perché, per la prima volta, tutti quegli argomenti che adesso bisogna fare straniarsi è comprendere oggettivamente quello di cui stiamo parlando. Le difese in che cosa si industriano proponevano il modello culturale che la mafia non aveva niente a che fare con la criminalità. La mafia era un fenomeno sociale. C'erano tutte le tesi che venivano richiamate di del Pitré famosissime, che non devo certo non spetta a me richiamare dello schiavo di Mario e Giovanni Puglia erano degli onorevoli del tempo che proponevano questo modello, dove spiegavano la mafia e l'espressione dell'arretratezza del del Meridione, in particolare della Sicilia,
Noi abbiamo purtroppo una eredità sosteneva il Puglia, abbiamo un'eredità e di infrastrutture ormai assolutamente distrutte, che abbiamo ereditato dal dal, dalle dominazioni borboniche e da un'amministrazione troppo arretrata e quindi questo si rifletteva su quella che era una situazione di povertà diffusa. Quindi la mafia era il risultato di un'arretratezza culturale, non era un fenomeno criminale e su questo si basano tutte le varie difese. Guardando le arringhe dei difensori, arrivando pure a punte un l'un illustre rappresentante del Foro siciliano che era l'avvocato Lombardo Giuffrè Cosimo Lombardo, Giuffrè era un avvocato di grande prestigio, c'è pure una strada intitolata a lui e a Termini che racconta, difendendo la famiglia, Anda loro quello che era un disagio psichico del di Nicolò Nicolò, non è un criminale Nicolò, è una persona che ha un disagio mentale dovuto al fatto che, avvertendo l'arretratezza di quello che è il contesto nel quale vive, avendo poi la frustrazione di non poter sostenere la propria famiglia, era, facile che indulge s per una condotta che andava al di là di quello che era il limite della della legge. Queste erano le tesi dei difensori. Credo che sia interessante entrare in questa dinamica per comprendere quella che era la percezione del fenomeno mafioso di fronte a questa concezione che si aveva della della mafia. Ebbene,
Dove sta lo scatto che produce la novità. In questa vicenda del processo Andaloro fino a quel momento, le prove, i processi si erano conclusi tutta con tutti con assoluzioni per insufficienza di prove, quindi era una situazione dove c'era una certa sfiducia e le parti offese non denunciavano, e ci si lamentava pure per quello che evidentemente era un
Il sistema dove non si credeva nello Stato. Voi pensate a queste lande desolate il territorio di Anji, era un territorio lontanissimo da Palermo dove la presenza dello Stato era minima, ci poteva essere il singolo maresciallo dei carabinieri al massimo due presenze, né nulla più di questo. Chi governava quelle quelle terre erano i capi bastone, Jan da loro Ferrarello, Dino di Farinella,
E i albanese, quello a cavallo che abbiamo noi fatto muovere con l'intelligenza, la filiale era detto, signor Lutzu, anche le ingiurie perché siciliano potrà meglio comprendere e avevano un loro significato. Ferrarello, era detto u Sultano, anche perché era una persona affascinante, aveva tante donne e il il il,
è il capostipite invece Ferrarello Gaetano Ferrarello, Salvatore aveva detto Sulzano Ferrarello Gaetano invece era detto Scirocco
Era una persona che aveva una lunga barba camminava con lo scapolare che allora eh eh, quando attraversava queste lande desolate a cavallo, sembrava trasferire il senso tormentoso di questo vento di scirocco che caratterizzava quel quel quelle zone, quindi questo io e poi Melchiorre Candini era un altro importante Brigante capobastone di San Mauro, Castelverde prima dei fallimenti, era detto u,
Un prefetto era quello che gestiva il potere in maniera così efficace ed efficiente, che era visto come riferimento come il prefetto del di quelle di quelle terre, quindi l'insieme di tutto quello che questo processo ci dà l'opportunità, partendo dal dato oggettivo di apprezzare dalla questione procedurale alla questione socio storico culturale e ci dà la possibilità di comprendere meglio il perché questo questo questa base processuale rappresentasse un orizzonte nuovo, una speranza nuova per la prima volta con i commentatori.
Che appunto scrivevano sulle pagine dei maggiori quotidiani italiani. Per la prima volta il popolo siciliano si riscatta e quindi afferma le proprie ragioni di giustizia dinnanzi ai giudici. Questo era quello che rappresentava, era un processo che ebbe l'onore e anche di titoli sul New York Times ci furono la stampa internazionale che si interessò a quelle che furono gli esiti di questa vicenda. Quindi l'insieme di tutto quello che il processo rappresenta ci dà la possibilità di comprendere il perché questa questo step rappresenti veramente il primo momento di riscatto dello Stato nei confronti di quello che è un fenomeno che purtroppo non si debellò. Tant'è che appunto
E poi, tristemente evolvendosi passato, il periodo di quello che fu la presenza innovatrice di Mori in Sicilia, poi divenne senatore della della Repubblica, tutto ritornò inevitabilmente in una situazione piuttosto nebulosa è la lotta alla mafia, passò in secondo e intende in secondo piano, ma questi primi, tre processi che sono l'oggetto del progetto appunto di cui noi ci siamo occupati, muovono proprio da questa riflessione che abbiamo condiviso con il presidente dell'Ordine degli avvocati, che subito accolto l'importanza del progetto e ha dato la disponibilità per il patrocinio, lo stesso è capitato con la Camera penale con il suo presidente che, con grande sensibilità appunto accolto la nostra iniziativa e Vincenzo Pillitteri e poi con l'Unione nazionale. Abbiamo qui il nostro amico Luigi Miceli che, condividendo, lo ha promosso come progetto anche a livello di Unione delle Camere italiane e poi, in ultimo, abbiamo avuto la fortuna di incrociare il presidente Balsamo, che da poco nominato come presidente della Corte d'appello di Palermo ha subito trovato di grande interesse. Il nostro lavoro è l'anno prossimo in considerazione del fatto che celebriamo il centenario perché il processo fu celebrato fra il 4 ottobre 1927 e l'11 gennaio del 1928 compie 100 anni e c'è una concomitanza anche con il più noto Maxi
Istruito anche dai giudici, come è stato ricordato, Falcone e Borsellino, ci sarà una concomitanza che potrebbe dare luogo e ci auguriamo di poter trovare il modo di condividere questi anniversari, di dare una continuità e un approfondimento a questi anticipato tutto questo.
Vorrei ora intervenisse il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, l'avvocato Giuseppe è un folletto per poterci appunto da dare a una sua testimonianza di quello che ha condiviso come iniziativa, grazie.
Brevissimamente avuto riguardo al fatto che già il tempo è passato.
Grazie certamente al senatore Raoul Russo, che ha voluto l'evento di oggi e presentare in un luogo così prestigioso, qual è il Senato della Repubblica, e segnatamente quest'Aula che ricorda figli di questa Italia, morte all'estero, nel compimento del loro dovere e per il COA e ritengo di poter dire anche per la Camera penale motivo di orgoglio e di vera soddisfazione la presenza dell'onorevole Carolina Varchi che purtroppo ha dovuto lasciare per andare alla alla Camera e le parole che la stessa ha detto confermano ove ce ne fosse stata necessità confermano la sua vicinanza alla sua amicizia, al foro di Termini Imerese e al suo tribunale.
La presenza di sua Eccellenza il Presidente della Corte di Appello, Antonio Balsamo, non c'è dubbio che.
Costituisce un valore aggiunto
Per la enorme per bar preparazione di quest'uomo, di questo magistrato che io ascolto sempre con particolare piacere.
Alcuni mesi dopo la mia elezione a presidente dell'Ordine degli avvocati di determine Imerese mi venne a trovare.
L'avvocato Sansone.
Il quale, senza necessità di indossare alcun distintivo.
Perché l'iniziativa e il sacrificio e l'impegno non hanno bisogno di distintivi, mi propose di recuperare dall'abbandono, perché di questo si trattava le carte del processo del primo processo alla mafia delle Madonie.
Vi dico con molta sincerità che in quel momento si aprì nella mia mente uno un ricordo, io avevo, durante gli anni della mia giovinezza, soprattutto durante il periodo universitario, avevo avuto il privilegio di vivere quasi nella stessa casa con un uomo del 1906 che a 16 anni si era arruolato nell'Arma dei carabinieri Lar l'arma reale dell'epoca e che aveva partecipato personalmente alle operazioni agganci alla presa di Gangi ai rastrellamenti e quest'uomo.
Che ricordo con particolare affetto,
Mi aveva narrato tantissimo, ma si fermava poi ecco sulle soglie dell'ufficio giudiziario, giacché lui.
Aveva partecipato sì alla traduzione dei detenuti la mattina dal carcere fino però poi si erano fermati, non aveva seguito il processo, per cui lo dico con molta sincerità, può apparire banale, ma anche per questa ragione io, nella immediatezza, comprendendo peraltro l'importanza dell'idea di Salvatore Sansone disse di sì e da qui da questo prese le mosse l'iniziativa che oggi
Grazie al senatore Russo presentiamo addirittura al Senato della Repubblica, è stato detto parecchio dall'avvocato Sansone, io non voglio tediarvi, vi ha riferito su sulla convenzione, con l'Archivio di Stato, gli altri due processi che meritano di essere digitalizzate, banda Lisuzzo Ortoleva, vi ha parlato del codice che regolava il processo al 1927 del 1928 ha fatto riferimento anche alle garanzie,
Del non voglio usare quest'espressione del giusto processo, non se ne parlava completa, è chiaro però nel rispetto delle regole ed è bene sapere che al momento della sentenza al momento del verdetto il verdetto lo davano secondo il codice.
Dell'epoca, i giurati
Che, a differenza degli ultimi invitati alla pensa di don Rodrigo così definire Momò Bellavista i giudici popolari.
Diciamo del moderno processo, questi emettevano Ilde il verdetto e dicevano colpevole o non colpevole, ebbene, in camera di consiglio, al momento del verdetto aveva diritto di di accedere una rappresentanza degli avvocati dei difensori e la loro presenza era certamente una motivo di garanzia sul rispetto delle norme sul rispetto delle regole non voglio aggiungere altro, potrei dirvi che qualche battuta graziosa si legge nel
E, per esempio, a un certo momento i giurati chiedono al presidente della corte chiedono invece che darci solo la domenica libera, signor Presidente, ci dia un altro giorno durante la settimana, perché noi abbiamo necessità per le nostre famiglie, il pubblico ministero e il pubblico ministero sia sì si associa il presidente il presidente invita i giurati a non fare più di queste richieste e qui,
Cose dell'altro mondo, oggi sarebbe accaduto sarebbe cotoletta chiudo, chiudo però con due cose
1927 1928.
Bisogna attendere il 29 marzo 1988 perché ci sia un nuovo blitz sulle Madonie era procuratore della Repubblica, Ugo Saito, che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere quella vicenda giudiziaria.
Prese le mosse,
Dalle rivelazioni di Antonino Calderone, collaboratore di giustizia erano due tronconi che poi vennero riunite in un solo Troncone,
E per la prima volta si affacciano, ecco, alla ribalta di Termini Imerese e le turbative d'asta, quindi le acquisizioni Lavori pubblici a quell'epoca nel 1927 28 non c'erano permangono permane.
Permangono le estorsioni e per mamme e quindi l'associazione di stampo mafioso, perché nel frattempo nel 1982, se mal non ricordo no spunta il 416 bis e c'è l'associazione a delinquere semplice e tutto il resto, ciò detto
Il signor Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, dottor Angelo Vittorio Cavallo, teneva ad essere presente perché si è innamorato anche lui di questa di questa iniziativa che abbiamo condotto insieme alla Camera penale.
E però per ragioni.
Diciamo di un certo rilievo istituzionale del suo lavoro non ha potuto, ecco essere presente e mi ha chiesto di darmi la lettura di una paginetta di saluto mi complimento con l'onorevole Raoul Russo, promotore dell'evento di oggi con l'avvocato Sansone, coordinatore di un progetto veramente innovativo.
Con l'ordine degli avvocati, la Camera penale del foro di Termini Imerese parlò di un progetto innovativo aggiungerei anche avveniristico, perché questa iniziativa quella di studiare, raccogliere, conservare e, dunque digitalizzare i processi più significativi celebrati si tra il 1920 e il 1960,
Davanti al tribunale di Termini Imerese è veramente un'opera di eccezionale interesse, lungimirante, mai vista in altri circondari, testimonianza concreta di un grande amore per la storia, sempre maestra di vita per la propria terra, per le proprie radici, per il proprio passato l'evento di oggi saluta e giustamente celebra il raggiungimento alla prima importante tappa di questo percorso così,
Impegnativo ed affascinante
Sembra quella del processo. Andaloro un'epoca lontana, ormai remota se pensiamo all'inesorabile pugno di ferro di Cesare Amori, al vero e proprio assedio che venne posto alla cittadina di Gangi in quelle circostanze, all'arresto in massa dei più pericolosi latitanti delle Madonie. Eppure, come sempre avviene, la storia si ripete. Da allora non possiamo non pensare al maxiprocesso di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, celebrato a Palermo nel 1986, quasi sessant'anni dopo, così come non possiamo non pensare ai tanti recenti arresti di latitanti ed esponenti di nuovo e forse ancora più agguerrite famiglie mafiose, ho provato curiosità, ma anche un po'di emozione nello scorrere i vecchi verbali redatti a mano su fogli ormai ingiallite dal tempo, così come nel leggere la requisitoria del procuratore del re e la sentenza della Corte di assise dell'11 gennaio 1928, l'edizione
Dell'11 e 12 gennaio 28 de l'Ora di Palermo, il giornale che conosciamo tutti celebrava quell'avvenimento così importante con titoli altisonanti e un po'retorici. Come si usava allora il processo delle Madonie s'è chiuso, magistrati, è popolo, schiantano inesorabilmente la delinquenza di fa matrice della Sicilia, probabilmente senza avere il coraggio di chiamare quel fenomeno con il suo vero nome. Ad ogni modo, anche quel titolo non poteva non riconoscere come quel fenomeno fosse da combattere senza tentennamenti o esitazioni senza tregua, come fosse da scampare inesorabilmente, né più né meno come oggi. La storia, appunto si ripete un sentito ringraziamento a tutti e dunque per quello che è stato fatto e che ancora si farà
Ringrazio il presidente avvocato Giuseppe Moon Foletto, così pure il procuratore Vittorio Cavallo per il suo messaggio commentavamo qualche tempo fa, quando abbiamo iniziato la ricerca con il collega e amico senatore Antonio Battaglia, quelli che erano gli esiti del gli approfondimenti che avevamo compiuto su queste carte e sempre prodigo di,
Consigli, ma soprattutto profondo conoscitore di fatti criminali delle Madonie per quello che è stato prima di essere un politico. Antonio Battaglia è stato un importante esponente del foro termitano. È un nostro iscritto. L'avvocato battaglia con cui spesso mi sono confrontato, profondo conoscitore mi ha fatto notare come tanti di quei nomi e questo è un argomento che dobbiamo ribadire tanto di quei tanti di quei nomi che io ricoprivo studiando le carte, in effetti, poi, in buona parte fossero ancora suoi clienti che fa impressione questa cosa, perché
Negli anni negli anni 80 90, quando noi incominciavamo a fare la professione e lui invece si apprestava a cambiare la sua vita perché passava dalle aule di giustizia alle aule invece
Della legislazione e
Appunto aveva questa possibilità di fare dei raffronti ed è stato molto interessante e lo ringrazio perché è sempre prodigo di di consigli ed è sempre un importante riferimento per quella che è un'esperienza antica e importante della dell'avvocatura del nostro forte
Di chi è questo video per introdurre il saluto, e immagino pure una riflessione del collega presidente della camera penale di Termini Imerese. Vincenzo Pillitteri. Il video e della Camera penale di termini di tutti i diritti sono riservati, come dice la la legge, ed è un video fatto con uno sforzo se vogliamo più di passione e di mezzi che appunto abbiamo condiviso con i giovani della camera penale. Perché, Presidente aereo, per arrivare a questo risultato? Prima bisogna selezionare le carte, bisogna vedere quelle che si possono digitalizzare. Perché poi l'esito e sarò subito a passare la parola a Vincenzo l'esito qual è quello di non so non insultare più le carte
E pratiche, le tra le le le carte fisiche, ma di avere ormai il supporto digitale, che ci consente poi comodamente collegandoci con il sito dell'Ordine degli avvocati, ma principalmente con l'Archivio di Stato di Palermo, perché tutti questi atti digitalizzati verranno messi on line sulle su quello che è il sito istituzionale dell'Archivio di Stato che il custode delle carte, trascorsi vent'anni dalla celebrazione dei processi dinnanzi alle corti di assise,
Gli atti devono per legge essere depositati presso l'Archivio di Stato e tutti i processi più importanti si trovano lì, compreso quello di Termini Imerese, quello Ortoleva che dobbiamo ancora digitalizzare, e il processo alla banda Lisuzzo, Vincenzo
Perché abbiamo fatto questo lavoro perché siamo qui,
Un importante convegno, una due giorni, organizzata a Termini Imerese dal titolo e questo è significativo, doc anche da un punto di vista tecnico, giuridico, i maxi processi alla mafia nell'evoluzione dei riti e dei codici.
È stato un convegno organizzato con l'Unione, camere penali con l'università,
è una due giorni che ha impegnato perché ci ha impegnato, anche in un contesto di confronto tra il rito dell'epoca, perché quando parliamo di queste Aule parliamo di un rito penale.
È totalmente diverso, ma vorrei però aprire una parentesi da questo punto di vista, paradossalmente, abbiamo avuto maggiore distacco tra il rito inquisitorio degli anni 30 fino all'88, piuttosto che al al codice Finocchiaro Aprile con il codice di procedura penale. Dovevamo una fase, diciamo, delle indagini di tipo tipicamente che, in inquisitorio on, è una fase dibattimentale più vicina al sistema che in accusatorio, laddove appunto, quindi, vi era una giuria popolare che votava addirittura all'interno, quindi poi delle camere, quindi di consigli, per cui quello che fa si parlava di garanzie e in effetti parlare di garanzie nel 1927 in cui l'avvento del fascismo comunque, cambierà le regole processuali soltanto anni dopo, ma fino a quel momento che adottava il codice di procedura penale precedente. Questo, devo dire la verità e
È una cosa bere ed ed approfondire da studiare, soprattutto, quindi, all'università, e a questo serve anche questa digitalizzazione degli atti di questo processo. Perché poi si parla del prefetto Mori abbiamo tante fonti da questo punto di vista, ma i poteri del prefetto Mori sono poteri straordinari che oggi un prefetto non potrebbe più avere, ma neanche il questore forse più sarebbe più vicino un potere di un questore piuttosto che del prefetto ma in ogni caso che comunque non potrebbe avere perché comunque in rappresentanza governativa, quindi il prefetto, quello del questore, chiaramente, ma poteri di arresto, poteri così ampi e non non potrebbe avere e che è tipicamente e che è tipico evidentemente, quindi del periodo del periodo fascista. Quindi un codice penale Zanardelli
Un codice penale sostanziale o come definisce il mio caro amico professore del Moman sostantivo, lui lo definisce così che non prevedeva il reato di associazione mafiosa, quindi una delle difficoltà che avevamo all'epoca era di individuare nel contesto dell'associazione.
Definita criminale, l'associazione a delinquere, un contesto nuovo che ha una sua funzione, anche cultura, cioè una, uno sviluppo della della società nel nell'all'interno della quale la criminalità si evolve e che impone una certa omertà anche in quegli anni ma che non può essere definita come mafia perché non avevamo il reato di associazione mafiosa? Era un contesto sociale e culturale che non trovava ingresso all'interno del codice Zanardelli all'interno del codice penale. In verità, neanche nel codice successivo entrerà, come ben detto, soltanto nel nostro codice nel 1900 1.080, anche se le misure di prevenzione entrano in vigore già tantissimi anni addietro. Durante il periodo fascista avevamo già comunque un complesso di misure di prevenzione
E il sistema giudiziario era un sistema che in parte era diverso, quindi dal nostro, ma noi dobbiamo ricordare anche che una certa separazione, quindi di funzioni giudiziarie che ne ne avevamo, che nella fine 800, poi successivamente, che ne viene accentuato dall'unificazione delle funzioni tra inquirenti e giudicanti con nelle nel periodo fascista quindi nel 1900 successivamente che nel 1915 40,
Non voglio entrare nel merito della separazione delle funzioni giudiziarie, perché qui apriremmo un capitolo che, diciamo il referendum sembra aver spazzato via, ma che a mio avviso presenta, è basso, ma non è assolutamente, è definito, ma che bisogna riprendere un dialogo da questo punto di vista.
Solo sotto il profilo della separazione delle funzioni giudiziarie e questa è la piena attuazione del codice di procedura del 1988 del codice di Giuliano Vassalli, un codice definito tendenzialmente accusatorio, ma proprio definito tendenzialmente accusatorio proprio perché non si arrivò alla separazione delle carriere e quindi il codice accusatorio va completato a mio avviso anche da questo punto di vista ma ritorniamo alla,
Al progetto è un progetto che ha una funzione principalmente, a mio avviso, didattica ma anche storica, perché dentro quegli atti del processo troviamo culture e movimenti popolari e che oggi magari non abbiamo, abbiamo anche dimenticato, vorrei fare un esempio parallelamente a questo progetto qualche anno fa, uno dei più grandi storici e discepolo quindi di De Felice e che il professore canali riprende dopo la desecretazione degli atti, il processo Matteotti riprende gli atti del processo Matteotti è né qualche anno fa, nel 2023 pubblica per il Mulino, un bel volume. Il processo che ne Matteotti, con l'analisi King degli atti processuali e, ovviamente, del processo Matteotti, si è celebrato dopo la caduta del fascismo
E li scopriamo una realtà totalmente diversa di quello che gli storici avevano teorizzato, quindi fino a quel momento chiaramente sentivamo si sentiva la necessità quindi di come dire di avere tesi storiche che certamente quindi erano tesi che andavano a.
Sentivano un po'quelle che erano le le remore o la contrarietà, un sistema dittatoriale che ne ha abrogato, ma il, la desecretazione degli atti del processo Matteotti fa scoprire una realtà processuale totalmente diversa, c'entra in gioco la questione di una corruzione internazionale, la Sinclair Oil entra in gioco quindi la figura di Arnaldo Mussolini cioè entra in gioco una visione processuale totalmente diverse da quelle che molti storici avevano teorizzato fino in quel momento.
Questo perché ho voluto fare questo paragone, perché questo processo ci darà una visione che magari noi abbiamo dimenticato, anche territoriale, ma soprattutto che nei processuale era è importante ricordare come alcuni nomi degli imputati continuano a essere tali e alcuni, in nome degli avvocati e dei magistrati continuano che deve essere tali, quindi, da questo punto di vista si è mantenuto quasi una una tradizione, nel bene o nel male, ma siete una tradizione che oggi può essere rivista all'interno quindi di questo progetto. L'Archivio di Stato certamente è la fonte più autorevole e la conservazione migliore la sia, ovviamente, che grazie all'intervento dell'Archivio di Stato, abbiamo
Con l'avvocato un Foletto con l'avvocato Sansone e abbiamo stipulato un accordo con l'Archivio di Stato proprio per la conservazione di questi dati.
E, tra l'altro, la conservazione di questi dati avrà un'importanza fondamentale se noi pensiamo che in Italia sono pochissimi i processi digitalizzati, perché se noi pensiamo proprio a quegli atti poco citati dall'onorevole Varchi, cioè il maxi processo, quelli furono atti che furono donate anche col patrocinio della Camera penale di Palermo con l'intervento dell'avvocato Roberto Tricoli e furono donati al CD ma che l'istituto quindi di Storia delle mafie inaugurato anche dal Presidente della Repubblica a Corleone,
E qui il l'ex capitano oggi, colonnello Merola, è stato capitano a Corleone e quindi me ne può dare atto di questo discorso gli atti vengono conservati al cinema e sono visitabili, però oggi gli atti del maxi processo perdono in parte la loro funzione storica, culturale e giuridica proprio perché sono visitati e visti soltanto dal turista che arriva e magari vuole vedere la firma originale di Falcone e di Borsellino cosa importantissima da non dimenticare.
E addirittura anch'io a mia figlia, ho estrapolato una pagina, ha portato a scuola con le firme di Borsellino, quindi di Falcone, proprio per ricordare quegli atti che della loro importanza, tuttavia, perdono in una loro qualità fondamentale, che è quella del non poter essere come dire attinti, non potrà essere consultati a distanza per uno studio perché una cosa è andare in un luogo e rivedere gli atti per 10 minuti, un quarto d'ora una cosa averli a disposizione e quindi poterli studiare, approfondire citare
E comparare da questo punto di vista
E un interessante studio, secondo me, è proprio di questi atti, va fatto anche proprio di una funzione processuale importante che ha svolto questo processo, cioè quello fu uno dei primi processi che diede vita a quello che noi giuridicamente definiamo un processo connesso vi erano vari fatti connessi di fatto il maxi processo negli anni 80 e successive fino agli anni nei primi anni 90. Fummo una connessione chili di
E di di di reati, quindi che furono messi, ecco il maxi processo tecnicamente e una connessione, ma questo già lo si era visto già nel 1927 con quelle garanzie, perché se noi vediamo poi l'esito finale, uno si aspetterebbe che in un periodo no dittatoriale un periodo fascista, si arriverebbe alla totale condanna. Quindi tutti gli imputati diciamo così, cioè si arrivò ad una valutazione, quindi di posizione giuridica degli imputati con assoluzione, assoluzioni parziali, condanne e eccetera, e questo a dimostrazione di come quel sistema processuale, prima del sistema misto, inquisitorio e durò fino nemmeno 188, alla fine funzionò dal punto di vista anche nei delle garanzie. Pensiamo a quegli avvocati che abbiamo visto in quel bel filmato
Frutto delle degenze artificiale che io in realtà avevo visto un giorno perché sa che l'avvocato Sansone, mi chiamò, mi disse guarda, devo mostrarono una cosa mi portò al suo studio e mi mostrò questo devo dire d'effetto, vedere certi avvocati che per noi così come per i magistrati è evidentemente quelli che sono i grandi maestri,
Rivivono in questo filmato, quindi, e quindi quasi ritornano in carne e ossa all'interno che digiunava durato giudizi alloggi, evidentemente il tribunale Termini Imerese non ha più una un'assise, e c'è la Palermo, però da questo punto di vista e,
La è fondamentale attingere proprio quindi da qui per per proprio, per ricordare anche i nostri ragazzi nelle scuole, che quello che era che Termini Imerese e quella che era la lotta alla mafia in quel periodo, ecco perché la Camera penale ha voluto collaborare nell'ambito, quindi di questo, quindi il progetto, l'abbiamo fatto con piacere e l'abbiamo fatto soprattutto per lo sforzo che l'avvocato Sansone affatto nell'ambito di questo contesto io ti ringrazio per l'invito, ringrazio il senatore Russo, lei il Senato, ringrazio, Salvatore Sansone di averci coinvolto in questo bel progetto. Devo farti i complimenti
Caro Salvatore, perché qui è stato uno sforzo veramente fatto da solo, senza è, come dire, a proprie spese e il tutto messo a disposizione dell'opinione pubblica e anche dei vari giuristi, grazie ancora e complimenti.
Comprenderete che, dopo tutte queste parole, è giustificato che io poi appaia nel video e abbia questo protagonismo, perché è inevitabile mi monto la testa e quindi a questo punto è normale che sia così, quindi adesso la parola al collega Luigi Miceli che, come componente dell'ufficio,
E della Giunta della dell'Unione nazionale delle Camere penali, ha condiviso questa nostra iniziativa, la valorizzata in quelle che sono le sedi più importanti del dell'Unione e soprattutto ne ha fatto tesoro, condividevamo questa riflessione perché, come e rappresentante dell'Unione Nazionale, Camere penali nell'Osservatorio doppio binario ha la possibilità di utilizzare queste esperienze giudiziarie lontane nel tempo ma attualizzandolo con quelle che invece sono le tematiche che sono sul tappeto del confronto e della riflessione invece più attuale. Luigi una tua testimonianza breve, perché voglio dare un po'di spazio a tutti. Ecco, grazie.
Chi parla per ultimo o per penultima sempre queste Hjørring, a questa diciamo difficoltà. Io ringrazio molto il senatore Raoul Russo per aver portato questo evento qui in Senato, perché chi fa politica deve avere la grande capacità di sapere, coniugare tradizione e innovazione che l'immersione nella storia, non come retorica della pura formalità finalizzata a potere meglio affrontare e programmare il futuro. Noi abbiamo sposato questo progetto di studio come Unione delle Camere penali, perché riteniamo che gli approfondimenti siano necessariamente funzionali ai miglioramenti, anche sul piano e sul piano normativo. Perché crediamo veramente nella giustizia, nella mia voglia di grande Europa che avevo da ragazzo, quando scrivevamo nel ciclostile, né USA né Oursel continua ad avere anche oggi, da adulto a Vienna mi sono imbattuto in una bellissima scritta Iustitia, fondamento un regnorum. Noi ci crediamo e diciamo un
Una parte importantissima della della della del vivere civile e dell'organizzazione di un di uno di uno Stato, e quindi siamo qua due brevissime riflessioni per attualizzare quello che accadde oltre.
Oltre 100 anni fa, utilizzando una magistrale dicotomia prospettata dal Leonardo Sciascia quando, parlando di mafia, distingue, aveva mai è uno stato d'animo o è uno stato di fatto, chi pensa che sia uno stato d'animo prende una strada, chi pensa che sia uno stato di fatto ne prende un'altra, ecco noi possiamo dire che,
Il concetto può essere declinato in entrambi i modi. La risposta giudiziaria deve riguardare lo stato. Di fatto oggi diciamo non sarebbe più possibile perseguire delle mere opinioni, ma lo stato d'animo esiste e resiste, ricollegandomi al problema che poneva l'avvocato Sansone di mafia come conseguenza del degrado, ci sono delle tesi molto affascinanti che vi consiglio per chi non le avesse lette, ad esempio, Guido Zullino, un giornalista torinese, che si occupava di cronaca nera a Palermo negli anni 70, scrisse un libro veramente eccezionale, Guida ai piaceri e ai mestieri di Palermo, sostenendo che i siciliani virgiliani, dopo aver avuto Federico secondo siamo stati successivamente resti a riconoscere qualsiasi
Che tipo di potere costituito e quindi chi abbiamo te, ci abbiamo la tendenza ad organizzarci in in maniera contrastante, ma questo si coniuga molto bene, anche con l'apatia e la diffidenza del principe Fabrizio di Salina, del Gattopardo quando dice.
Cale, diciamo anche i cambiamenti del dell'ordine costituzionale, della forma di Stato difficilmente potrebbero o potranno portare al cambiamento della della, diciamo, della della mentalità, su questo sono stati fatti tantissimi passi avanti, però bisogna continuerò a lavorare, ma non è il settore e il versante di tipo giudiziario la questione.
Le questioni tecnico giuridiche che sono state affrontate in questo processo. Andaloro è più altri, così come in quello Adragna più altri Run da loro. È stato l'unico che si è misurato con la norma prevista col con l'articolo 248 del codice penale prevista dal codice Zanardelli. Perché poi dal dalla Dragna più 191 che processava, diciamo, alcune famiglie mafiose nell'agro palermitano già era entrato in vigore il codice? Rocco del
Nel 1930 c'era l'articolo 416, semplice non 416 bis, però lì già si parlava di ambito, di applicabilità del reato associativo, della definizione della fattispecie de della struttura su questo, alle come dire obiezioni provenienti dai collegi difensivi aveva risposto benissimo un grande magistrato, Giuseppe Guido Lo Schiavo in un'opera,
In un'opera me la sono appuntata che è del.
Il reato di associazione per delinquere, le province siciliane, dove già ipotizzava la mia fonte di conoscenza, e il fascismo, e la lotta alla mafia edizioni del Borghese del professore Giuseppe Tricoli, che riporta questo scritto da Carrie, sa questa opinione del del 33 che riguarda, diciamo i fatti del 27 e li dà una prima definizione di mafia come associazione,
Verticistica piramidale, tentacolare con una confederazione strutturata in ambito regionale, dove ogni territorio, un capo che facevano tutti riferimento ad un capo supremo ma questa diciamo struttura e qui mi fermo ponendo la domanda è.
E al al presidente Balsamo, questa struttura oggi è ancora attuale.
E superandola, si rischia di, diciamo, di far diventare mafia anche ciò che non è mafia sono stati celebrati a Palermo negli anni 90 e nei primi anni 2000 dei processi a importanti magistrati, penso il processo Carnevale, il processo Prinzivalli che erano ritenuti responsabili di avere demolito il criterio unitario verticistico quale modello organizzativo dell'associazione mafiosa.
Per cercare di superare il il principio del maxi uno, c'è quel processo, il battito era doveva arrivare prima in Cassazione del maxi uno per potere, poi diciamo dare dare luogo ad un principio giurisprudenziale che demolisce quella ricostruzione oggi noi.
In ambito nazionale ci misuriamo con altre ipotesi di reato sempre qualificate col 416 bis, che presuppongono e associazioni di tipo mafioso a struttura orizzontale senza un capo, ecco questo diciamo e riguarda soprattutto.
Le come dire, le confederazioni tra diverse mafie, le mafie cosiddette delocalizzate e ecco si può definire, non si può definire, allora è necessario cambiare la fattispecie è necessario, insomma, mettiamo in discussione tutta la giurisprudenza precedente, ovvero rischiamo di estendere eccessivamente l'ambito di applicazione di questo tipologia di reato è la stessa cosa vale per la come dire l'elemento costitutivo.
E ovverosia quello che prevede oggi il terzo comma del 416 bis nella forma della esteriorizzazione del metodo tendente ad alterare una serie di processi politici, commerciali, di mercato e quant'altro. Ecco, oggi in tante parti d'Italia si ipotizzano reati di associazione mafiosa, ritenendo, diciamo non necessaria alle sterilizzazione del vincolo e del metodo perché diciamo dovrebbe derivare da un collegamento con la casamadre, ecco, tutto questo secondo, secondo me rischia di portarci in un ambito che poi va a contrastare o potrebbe andare a contrastare con quello che è
Il principio di determinatezza della fattispecie di prive di prevedibilità, che anch'essa, come dire, una garanzia difensiva, la difficoltà dal punto di vista l'approccio difensivo, questi processi e potere, diciamo esplicare pienamente la propria funzione nell'ambito come dire di una maxi inchiesta che arriva con tutto il proprio peso con tanti imputati dove anche logisticamente difficile difendersi perché bisogna difendersi evitando di come dire non attaccare altri o di non di A e anche da un punto di vista che ci si pone anche logisticamente la la, la tipologia di strategia difensiva, un altro importante elemento molto attuale che fu contestato, che fu, diciamo, portato avanti dalle difese in questi maxi processi, è quello del
Del rilievo da dare alle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla polizia giudiziaria, che questo è un problema diciamo, tecnico, giuridico che ci portiamo da tanti anni, oggi la prova testimoniale è stata sostituita prevalentemente dalla prova informatica o dalla prova tecnica, è un mondo, quello delle prove informatiche e delle prove tecniche in grande evoluzione.
La.
E però anche su questo ritengo e come Camera penale riteniamo che qualunque autorità pubblica, quindi anche la, l'autorità investigativa, deve avere una regolamentazione da un punto di vista, come dire del dell'espletamento delle indagini per quanto riguarda i processi di cruenta organizzata, diciamo via una procedura cosiddetta al doppio binario ideata da dal da,
Dal dottore Falcone, che va in deroga, diciamo e quindi abbastanza come dire a beffa abbastanza facilitata.
Però occorre sempre tenere conto che servono delle regole e dei limiti, perché in uno Stato democratico non ci possono essere poteri pubblici che assolutamente, diciamo, privi di assolutamente privi di di regole.
Le faccio un esempio a alle alle intercettazioni, ovvero sia ai sequestri di materiale dispositivi informatici vi sono, vi sono delle idee di, ad esempio, di reintroduzione dell'abrogazione, del divieto di utilizzazione, di intercettazioni, in altro procedimento che però diciamo che sono state reintrodotte durante questa legislatura che però diciamo, non vanno a camminare o ad incidere sulle indagini in materia di Gaeta organizzata perché, trattandosi qui sempre di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, possono le intercettazioni tranquillamente diciamo andare ah, ah, ah circolare, vi sono problemi di come dire difficoltà nell'approvare alcuni disegni di legge che già hanno passato il vaglio di una di un di un ramo del Parlamento sui se questi dispositivi informatici perché si applicherebbe questo 270 in materia di circolazione di dei dati? Ecco, siccome questi sono dati statici, il problema non si pone perché comunque il 270 non opera per i reati di violenza organizzata. Però, essendo Citadis, essendo andati stateci possono essere ad esempio i sequestrati e in altro in altra tipologia di procedimento. Quindi
Dobbiamo cercare di fare tutti uno sforzo gli interpreti, gli autori e gli operatori del diritto e del processo è il legislatore per trovare il giusto equilibrio tra gli interessi collettivi, i diritti individuali, le esigenze investigative, i diritti fondamentali del cittadino, perché il principio di proporzionalità e di equilibrio deve guidare tutti nell'esercizio delle loro funzioni.
Ringrazio sentitamente per la sua presenza, perché so che, nell'arco di quella che è la giornata tanto impegnativa, fatto udienza stamattina a Palermo e.
E con con grande, con grande, con grande fatica, con grande fatica, poi ci ha raggiunto la ringraziamo per questo a maggior ragione che testimonia la sua affettuosità.
E la simpatia con cui ha guardato il nostro il nostro progetto sin dalle prime battute, grazie presidente, per essere per essere qui e per quello che sicuramente sarà interessante sentire come elemento di riflessione su quello che è la sua idea su questo processo e su quello che è la sua conseguenza sul lavoro quotidiano nel dell'impegno che lei profonde nella sua attività.
Dunque, in effetti io vedo una stretta connessione tra questa iniziativa e il lavoro quotidiano che facciamo e a Palermo, e anche questo è uno dei motivi per cui ho apprezzato moltissimo questa iniziativa che si sviluppa qui al Senato, appunto per scelta del senatore Raoul Russo e che sostanzialmente e costituisce un punto di incontro importante tra,
Magistratura avvocatura è cittadinanza e in effetti io stamattina sono andato a fare l'udienza alla Corte d'assise d'appello,
Palermo e vi devo dire che è la percezione che, sia per il ruolo del giudice popolare è molto significativa in questa attività.
In Corte, d'Assise in Corte, d'assise d'appello, esattamente come suscita un sentimento di orgoglio la lettura dei quotidiani dell'epoca in cui si dice la magistratura e il popolo combattono la mafia, ecco, io ho l'impressione che.
Il recupero di questa parte importante della nostra storia, che nasce per una precisa linea di azione dell'avvocatura, ecco, questo è un altro aspetto su cui suppongo tornerò, che mi ha colpito molto e ci aiuta a ridefinire la nostra identità collettiva, ci aiuta a riscoprire cosa hanno significato alcune,
E parti significative del nostro territorio,
Per esempio, noi siamo sempre stati convinti e io per primo, che ci fosse stata una specie di parentesi, non colmata da nessun processo significativo, tra quella fase in cui e l'Italia comincia a prendere coscienza del problema della mafia, che è sostanzialmente il 1.875 quando si fa al Parlamento italiano il primo dibattito sull'argomento c'è l'ex procuratore generale di Palermo, Diego Tajani, e che pronuncia delle parole è assolutamente di una impressionante lungimiranza dice guarda che la mafia non è pericolosa o invincibile in se stessa.
Apparire come pericolosa e invincibile perché si è trasformata in uno strumento di governo locale. Ecco queste parole di Tajani e diventano poi la base per l'inchiesta di Franchetti e Sonnino che non a caso fa un'analisi estremamente penetrante del rapporto tra mafia e classi e borghesi, cioè, in sostanza, la mafia non è vista semplicemente come un fenomeno criminale di marginalità sociale, viene analizzata nei suoi rapporti con l'intero corpo della società siciliana, che è esattamente l'opera che farà molti anni dopo in America e non appena nominato attualmente general degli Stati Uniti, Robert Kennedy che passa dall'idea
Perché era molto diffusa fino a pochi anni prima dello Stivale che scarica sui criminali, sull'Italia all'idea che dobbiamo combattere B e nemico i film, il nemico dentro
Ecco, questa è la percezione che noi avevamo io per primo avevo era che ci fosse stata una sorta di interruzione tra questo primo momento in cui c'è una sensibilità dello Stato unitario, con appunto questo dibattito in Parlamento sull'inchiesta di Franchetti e Sonnino il rapporto Sangiorgi e i primi processi sul delitto Notarbartolo.
E che poi, in buona sostanza, ci fosse stato un lavoro investigativo, del quale però nessuno di noi conosceva l'esito che era quello condotto dal prefetto di ferro e Cesare Mori e che fino al maxiprocesso fosse stato completamente impossibile e di combattere la mafia con le armi dello Stato di diritto, ecco questa ricostruzione che invece adesso siamo in grado di fare nostra ci dimostra esattamente il contrario, e cioè che è nel 1927 28 si è celebrato il primo maxi processo che non è tale soltanto per le sue dimensioni, che già sono comunque considerevoli perché ci danno questa percezione di una visione di sistema che è fondamentale perché stiamo attenti che il singolo fatto di mafia non può essere capito se non c'è, è una attribuzione di un significato
Che nasce da una visione sistemica, di un radicamento, di una organizzazione criminale, all'interno di un territorio, di strategie di fondo nelle quali assumono un preciso senso i singoli atti e ecco, non è soltanto quindi un processo un maxiprocesso per le sue dimensioni, ma anche perché vi chiama moltissimo dovuti al maxiprocesso. Non vi nascondo che mi ha colpito molto di vedere nel collegio difensivo e delle persone che sono state e dei grandi punti di riferimento scientifico e professionale per tutto il mondo giudiziario. Palermitano professore e Orazio Campo, e a Francesco Musotto, che peraltro era anche uno dei due migliori amici di mio nonno omonimo, e una persona che ha rappresentato molto per tutto il mondo degli ex combattenti che, dopo la prima guerra mondiale, voleva farle riacquistare e la e il giusto riconoscimento alle persone che si erano sacrificati per la patria e con tutta questa parte importante della società siciliana aveva ritenuto di svolgere in maniera particolarmente seria il compito difensivo, che sostanzialmente significa assicurare le garanzie dello Stato di diritto, qualche cosa che li chiama moltissimo il pensiero di Giovanni Falcone, che diceva sempre lotta alla mafia perché si vince con i giudici perché non si vince con gli interventi autoritari come leggi eccezionali, si vince con le armi dello Stato di diritto. Ecco, questo processo andrà a loro, ha un grande significato proprio per questo motivo, perché ci si vede esattamente quello stesso tipo di logica che ha costituito il valore aggiunto del maxi processo, perché io sono sicuro che se non si fosse celebrato un processo come quello che abbiamo avuto in Sicilia, gli US News dinamiche
Qui avranno una coincidenza anche sul piano dell'anniversario, perché il processo si conclude il 16 dicembre 1987. Infatti su questo poi era il perdiamo bene, perché vale la pena di fare una celebrazione importante del maxiprocesso più noto e di questo primo maxi processo, il 2027 a mio fratello. Dobbiamo dedicare a questa duplice celebrato
Fiore e poi, ecco, il Kitsch vede in questa grande consapevolezza del bisogno di trasformare e la lotta alla mafia da un'opera di repressione, in un movimento culturale e morale capace di coinvolgere tutti, che è esattamente quello il messaggio che ha lasciato a tutti noi, Paolo Borsellino,
E io credo che proprio chi fosse in questo primo maxiprocesso lo stesso intento di far capire la inaccettabilità del fenomeno mafioso, penso che tutti quanti siamo rimasti colpiti da quelle fotografie di morti ammazzati in mezzo alla strada e al tempo stesso vediamo, è una,
Forte convinzione nella importanza del principio di legalità.
E probabilmente ecco il maxi processo di Termini e rappresenta è il punto di arrivo di un percorso che nasce anche questo, a Termini Imerese, è un luogo che dobbiamo tutti riscoprire perché termini è il luogo di nascita di una grande siciliano che si chiamava,
Poco Balsamo, però non vi preoccupate perché non era mio parente e xenofoba.
Molto lontana.
E ecco, Paolo Balsamo e un esponente di quella generazione di siciliani che crede che bisogna superare il sistema feudale, avviare e l'economia siciliana verso un percorso che assomiglia molto di più all'economia di Paesi del Nord Europa come la Gran Bretagna, che crede fortemente nella costituzione siciliana è proprio il 1.812, è il primo momento in cui la Sicilia cerca di liberarsi del sistema feudale. La difficoltà di costruire qualche cosa di completamente nuovo, secondo alcuni grandi siciliani come Leonardo Sciascia, è ciò che dà origine al fenomeno mafioso, esattamente in quei termini in cui ne parlavamo. Paolo Borsellino. Dell'ordinamento giuridico paralleli alternativo allo Stato che tende ad assicurare, in luogo dello Stato giustizia, sicurezza, risultati economici
Però non c'è dubbio che è proprio imposti come Termini Imerese, si sono fatti dei passi importanti per liberare la Sicilia da quei fattori che ne hanno condizionato negativamente lo sviluppo, il sistema feudale e il sistema mafioso e che quindi è anche un modo per ridare a posti come Termini Imerese il ruolo che spetta loro nella storia della nostra Regione del nostro Paese.
Ecco, io poi devo dirvi che sono particolarmente contento che.
Come diceva poco fa l'onorevole Carolina Varchi, ci sia una sostanziale sicurezza sul fatto che non verrà toccato questo presidio importantissimo di legalità che il tribunale di Termini Imerese e con questa io credo che sia una grande conquista, ma non soltanto per i termitani, per tutti quelli che sono convinti che lo Stato non può essere assente su determinati settori cruciali del territorio non dimentichiamo che il cercando mettermi il Messico prende posti come Bagheria, come Corleone,
Ecco, devo dirvi che, se ci fosse stata e come in un primo momento, si era ritenuto, sulla base di quello che però effettivamente sembra che fosse semplicemente il frutto di una svista e che è una fissa che peraltro troverà chiarimento in maniera definitiva e io ritengo proprio nei prossimi giorni nelle prossime settimane anche sulla base del,
Il lavoro che si sta facendo in questo momento in Parlamento c'è stato appunto un emendamento presentato dall'onorevole Parking che è stato.
Che sostanzialmente e ha lanciato un percorso di forte sinergia con tutte le forze politiche, a testimonianza che, di fronte alla mafia e alla presenza dello Stato nel territorio e come qualcosa che combatta efficacemente la mafia, non sono ammissibili distinzioni.
Questo è qualcosa che deve unire tutte le istituzioni dello Stato, tutte le forze politiche e sociali. Ecco, vi devo dire che io sono particolarmente contento che non ci siano ormai più dubbi su questo aspetto e anche questa è stata una battaglia comune e alla magistratura e dell'avvocatura perché una cosa è veramente esemplare, che c'è stata da parte di e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, il Consiglio Ordine degli avvocati di Palermo, della Procura della Repubblica di Palermo e di Termini Imerese del tribunale di probabilmente il mese la Corte d'appello della Camera penale e una risposta assolutamente unitaria quando si è posto il problema davanti e appunto e alla commissione Giustizia, e perché tutti quanti abbiamo spiegato che
E togliere la competenza per il territorio di Bagheria e avrebbe rappresentato un autentico disastro e per il tribunale di Palermo, per la procura di Palermo, per i bagagli, lei sì che si sarebbero trovati a vedere il loro diritto di accesso alla giustizia, pesantemente vulnerato e in prospettiva per il tribunale di Termini Imerese perché è evidente che ci sarebbero stati,
E poi dei pasti estremamente e rischio si creerebbero poi.
E ha avuto in futuro delle potenzialità fortemente negative e che invece io sono particolarmente contento che e luoghi come Corleone trovino un punto di riferimento giudiziario nel tribunale, dove si celebra tutti maxiprocesso alla mafia e io penso adesso che possiamo benissimo cercare di fare un lavoro di,
Diffusione di questo pezzo di storia nel nostro mondo dell'educazione, perché è un tentativo che si muove cercando di fare con particolare convinzione è quello di aprire il palazzo di giustizia di Palermo e alla cittadinanza e ai giovani io stamattina, mentre uscivo dalla udienza in Corte d'Assise ho incontrato dei ragazzi che erano venuti a vedere,
La mostra che riguardava si chiama le rosse spezzate e che è sostanzialmente e riguarda il contributo dato dalla giustizia alla storia italiana attraverso il maxi processo attraverso questa fase degli anni 80. Ecco, io credo che lo stesso potremmo cercare di fare a Termini Imerese perché Termini Imerese può diventare veramente il luogo simbolo della Sicilia che ha cercato anche nei momenti in cui parlare di mafia sembrava un qualche cosa di estremamente difficile, cioè per intenderci per farvi capire qual è stata la situazione.
E mi permetto di ricordarvi una parte di storia, perché viene fatta la nomina di Cesare Mori e che viene fatta domenica, Cesare Mori essenzialmente perché nel 1924, in occasione del primo viaggio di Mussolini, in Sicilia c'è una delegazione di reduci che ammazza, che lo informa che a Marsala sono stati commessi in un anno 216 omicidi,
Soltanto dal territorio di Marsala, perché abbiamo una mafia che si comporta con un'arroganza veramente impressionante, tanto che quando Mussolini va a piena dei greci, che l'attuale Piana degli Albanesi c'è un sindaco che si chiama don Francesco Cuccia che rivolge unghie sospese, Sante alle forze dell'ordine e che lo scortano invece,
è
Coscienza e con mia, che bisogna, aveva di tanti sbirri, ecco chiaramente, questa è la goccia che fa traboccare il vaso e che induce a inviare è un grande e servitore dello Stato, come Cesare Mori in Sicilia e questo comportamento della mafia che, da un lato e,
Conduce una autentica campagna di sterminio e, dall'altro assume questa aperta sfida allo Stato e qualche cosa su cui dobbiamo sempre riflettere, perché è vero che per fortuna abbiamo un numero di omicidi molto più ridotto del passato, è vero che abbiamo la strategia della sommersione, però stiamo attenti che la mafia che intende continuare a presentarsi come agenzia di servizi ricevendo a volte delle sollecitazioni da parte,
E persone e che cominciano a dire delle frasi tipo voi siete quelli che risolvono i problemi, questo è un fenomeno pericolosissimo, come pure a me mi ha impressionato molto, ecco il fatto che molti dei nomi che ho letto in questi atti che mi sono stati messi a disposizione in anticipo dal vostro Salvatore Sanzo, io devo dirvi che i nomi e i cognomi li ho ritrovati in alcuni tra i nostri clienti più assidui.
Enti e quindi questa permanenza, il fenomeno mafioso è un problema serissimo e che dobbiamo cercare di affrontare anche in sede di eh.
Io penso anche in sede legislativa, perché io sono convinto che quel grido di allarme che ha lanciato il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, va assolutamente raccolto, c'è anche perché tutti quelli che crediamo nella rieducazione vi assicuro che l'esatto opposto della rieducazione e il ritorno del mafioso nel territorio con la stessa mentalità con le stesse logiche con la stessa rete di relazioni ecco quella è è il contrario della rieducazione e per cui io ho l'impressione che dobbiamo cogliere e questa è occasione.
Importante di recupero di un pezzo della nostra storia per un cantiere aperto di riforme, alla luce dell'esperienza attuale dei problemi e su cui stiamo riscontrando dei rischi seri e di perdita di quella capacità di rendere la mafia sostanzialmente eh.
La mafia, ecco, per grazie a tutto quello che è stato fatto in questi anni, non è stata più vista come è una componente strutturale della società siciliana e che noi dobbiamo avere questa capacità di fare terra bruciata attorno alla mafia in problematica che riguarda la mafia siciliana come può ricordare anche le mafie di origine straniera su questo debbo dirvi che,
E io ho l'impressione, è proprio per rispondere a quella riflessione molto interessante che faceva l'avvocato Luigi Miceli e io personalmente non sono convinto che occorra modificare l'articolo 416 bis, anche perché le modifiche sono sempre un po'pericoloso perché non si sa mai che cosa ne esce fuori e anche sulla base della successiva erano entrambi nel tempo però sono pure convinto che abbiamo un grosso bisogno di fare due cose, uno adeguare l'interpretazione dell'articolo 416 bis a un cambiamento strutturale che riguarda la criminalità organizzata sempre più presente nel cyberspazio.
Sempre meno legata a un concetto di controllo del territorio che appartiene ad una fase storica e ben precisa e che è una nostra precomprensione della realtà, ma a mio parere non è necessariamente un requisito dell'articolo 416 bis, e dobbiamo anche essere capaci di riconoscere il fenomeno mafioso. In realtà è come quelle, per esempio, di determinate organizzazioni di origine straniera che sono fortemente presenti in territori del Nord Italia. Questo devo dirvi che mi è capitato di vederlo fisicamente in processi che abbiamo fatto in Cassazione ed era evidente che abbiamo bisogno di adattare la nostra interpretazione dell'articolo 416 bis ad un fenomeno profondamente cambiato, come pure abbiamo un grande bisogno di modernizzare i nostri strumenti di indagine. Alla luce dei cambiamenti che hanno investito in un sistema delle comunicazioni senza perdere, senza arretrare di un passo sul terreno delle garanzie, vi assicuro che modernizzazione, garanzie non sono due concetti e fra di loro antitetici, tutt'altro, direi, va bene
E ecco, quindi io mi auguro tantissimo che riusciamo nel 2027.
E a creare e una consapevolezza e di quello che è stato fatto in Sicilia e in un secolo.
Mafia e sarebbe bello, per esempio, un raccordo ideale tra l'ottobre del 2027 e il dicembre del 2027, dal primo maxiprocesso alla grande maxiprocesso contro la mafia e poi, ecco, io spero proprio che questo anniversario, che è importante perché anche,
Il momento in cui noi ricorderemo, o persone che hanno avuto uno stile straordinario che deve fare parte e del modo di essere e di ogni persona che si occupa di giustizia, mi piace ricordarne uno, che il presidente e Alfonso Giordano, Damiano signorilità e,
Questa visione nobile del luogo del giudice che lo portava e a non avere mai il benché minimo eccesso nei confronti anche dei peggiori criminali è proprio questa è una maniera di comportarsi di vivere che rappresenta un esempio luminoso per tutti, proprio su questo io penso che possiamo provare a costruire una proposta di riforma forte che potrebbe essere un terreno comune di dialogo tra magistratura e avvocatura e un terreno di incontro per e il mondo politico e istituzionale e di e appunto e costruzione di un sistema giustizia che può fare da modello per il resto del mondo e allora, facendo,
Per concludere con un e Cicero pro domo sua. Mi piacerebbe che questo discorso non biasimo in una data che è tra pochi tra poche settimane, il 16 novembre facciamo il 16 novembre e ecco, in sostanza c'è e a Palermo per la prima volta celebreremo la Giornata internazionale per la prevenzione e lotta alla criminalità organizzata.
Fai, in sostanza è una giornata internazionale istituita dalle Nazioni Unite con una rivoluzione del 21 marzo 2024 che presenta due caratteristiche uno fa coincidere questa giornata in tutto il mondo, come il giorno in cui l'Assemblea generale dell'Onu adotta la Convenzione di Palermo 2 contiene uno specifico ricorda di una persona. Vi assicuro che non sono molti i casi in cui negli atti delle Nazioni Unite si fa riferimento ad una persona fisica e questa persona, Giovanni Falcone,
Allora mi piace molto
Invece molto l'idea è che abbiamo adesso a novembre, un percorso destinato a concludersi alla fine del 2027 con il ricordo di questa Sicilia ex può liberare la mafia, vuole diventare un esempio per tutto il resto del mondo e grazie per aver organizzato questo incontro che ci riempie di orgoglio.
Citando Francesco Cuccia, fu incriminato per essere parte della cosca sia di piena della piena dei greci, allora che della Piana dei Colli e si pose il problema giuridico di come diciamo fare, coesistere l'appartenenza a due associazioni di interessantissimo pronto, volevo dirvi che avrebbe avuto la fortuna di avere una persona che ha fatto la ricostruzione è importante di questa storia della mafia è stato il professor elettrico,
Dopo un lavoro unico.
Allora, grazie grazie a tutti, permettono di chiudere velocemente i lavori grazie a tutte le il relatore, il professore Pillitteri aveva Toffolo, è presidente Buffo, letto quattro zone, Luigi Miceli, il presidente Antonio Balsamo, che veramente ci ha onorato della sua presenza anche rocambolesco che è arrivato in corso d'opera.
E soprattutto per il messaggio significativa ci furono scelti personalmente mi trovo a disposizione per quello un ruolo che è necessario sia naturalmente, però, dal punto di vista storico, ma anche e soprattutto dal punto di vista legislativo e io, per chiudere veramente questa bellissima serata vorrei consegnare questi giovani ragazze sono con noi la copia della Costituzione perché, come diceva,
Il presidente noi siamo oggi qua non farà Fo, abbiamo detto più volte, è giusto per lui queste cose, ma organizzarle, vedere quello che ha distribuito era come la Costituzione è una volta alla Costituzione, ma soprattutto la copia anastatica della prima ricovero.
E che è un tema molto importante, perché c'è la concreta perché il dibattito è stato fatto o meno del reato associativo, tutta questa dinamica è dimostrare che alla fine, checché se ne dica, c'è una continuità di quell'alleanza tra persone perbene che attraverso i dei centri per sei secoli per cui è,
Quel passaggio fondamentale la magistratura, il popolo con hanno ricordato il presidente è un fatto, sarebbe importante e che secondo me va consegnato proprio ai ragazzi, in questo istante facciamo sotto.
Oltre al quadro.
Facendo?
Facciamo la povera.
Quando li pigliavo nel suo discorso alla Fiba, assolutamente tutti così ci rimane immortalato, presidente.
Ce lo ricorderemo.
Il Fò.

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