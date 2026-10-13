3ª Commissione Affari esteri e difesa del Senato

13 Ottobre 2026
Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), Andrea Quavici, sul disegno di legge n. 2028 (Rafforzamento e adeguamento capacità di difesa nazionale)
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Luciana Bruno