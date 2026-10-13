7ª Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e Sport del Senato

13 Ottobre 2026
Audizioni sul disegno di legge 2053 (d-l 170/2026 - decreto scuola) di: Rete dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), Osservatorio Proxima, Save the Children, Associazione genitori Scuola "Di Donato" di Roma
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Scheda a cura di Stefano Chiarelli