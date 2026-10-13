Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince

13 Ottobre 2026
svolge l'audizione di Vincenzo Onorato, presidente di Moby Lines e amministratore delegato di Nav.Ar.Ma S.p.a. all’epoca del disastro.
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Scheda a cura di Luciana Bruno