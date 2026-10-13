13 OTT 2026
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Otto e Cinquanta - Italia, la Camera arbitrale islamica di Padova e il rapporto tra Stato e islam

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 08:49 Durata: 14 min 49 sec
A cura di Carmine Corvino
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La puntata è dedicata alla Camera arbitrale islamica italiana, l’associazione nata a Padova a marzo per risolvere controversie civili e commerciali applicando il diritto islamico, sulla quale la Procura ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato.

Ne parla Stefano Allievi, professore di sociologia all’Università di Padova, dove dirige il master sull’islam in Europa.

Tra i musulmani, come in tutte le comunità religiose, esiste secondo il professore una domanda di autorevolezza più che di giudizio: davanti a un conflitto familiare, a una lite sull’eredità o a una questione commerciale si cerca chi aiuti a risolverlo, come accade con i tribunali rabbinici, con la Sacra Rota o con le camere arbitrali commerciali, se le parti sono d’accordo.

Allievi esclude che in qualche Paese europeo viga la sharia: l’unica legge in vigore è quella nazionale, e chi non è soddisfatto di una decisione può sempre impugnarla.

L’iniziativa di Padova, osserva, è privata e slegata da qualsiasi organizzazione islamica, non è paragonabile ai tribunali rabbinici e gli sembra un tentativo commerciale di costruirsi un mercato, giocando sull’ambiguità dei riferimenti religiosi.

Sul caso austriaco, dove un tribunale di Vienna ha reso esecutivo un lodo commerciale fondato sul diritto islamico, il sociologo ricorda che gli Stati riconoscono di continuo decisioni di altri organismi, come fa l’Italia con le sentenze della Sacra Rota, e parla di reazioni isteriche ogni volta che si tratta di islam.

Il rischio di decisioni sfavorevoli ai più deboli, in particolare alle donne, esiste però anche in altri ambiti: chi le subisce può sempre rivolgersi al giudice civile, ma non sempre lo fa, e per questo servono cultura e informazione.

Quanto all’intesa, secondo Allievi, che ha fatto parte del Consiglio per le relazioni con l’islam italiano al ministero dell’Interno, è lo Stato a non volerla, per motivi politici: le organizzazioni musulmane la chiedono dalla metà degli anni Novanta e hanno presentato testi e proposte.

Senza intesa restano irrisolte questioni come il riconoscimento dei matrimoni celebrati nei luoghi di culto.

La divisione delle comunità, aggiunge, non è un ostacolo, perché si possono firmare più intese, come è avvenuto con le chiese protestanti e ortodosse, e perché per l’intesa con gli ebrei fu costituita apposta l’Unione delle comunità ebraiche.

Alle 9, il collegamento con David Carretta da Bruxelles sulla guerra in Ucraina.

Dopo l’accordo sul gasolio tra Donald Trump e Vladimir Putin e l’annuncio di una tregua energetica mai concretizzata, l’Alta rappresentante dell’Unione europea Kaja Kallas ha detto che con la Russia funziona solo la pressione, mentre i ministri degli Esteri hanno inserito nella lista delle sanzioni quasi 1.600 persone e aziende dell’industria militare russa.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l’intercettazione di una nave della flotta ombra russa a oltre 450 miglia dall’isola della Riunione.

Il primo ministro bulgaro Rumen Radev ha riferito che due navi, una delle quali battente bandiera maltese, sono state colpite da droni a 18 miglia dalla costa bulgara, e ha annunciato di voler parlarne con il segretario generale della Nato.

Al Forum sulla sicurezza di Varsavia, infine, il comandante supremo delle forze alleate in Europa, il generale americano Alexus Grynkewich, ha illustrato la risposta della Nato a un eventuale attacco russo.

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  • Stefano Allievi

    professore ordinario di Sociologia all'Università degli Studi di Padova

    David Carretta

    corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo

    8:49 Durata: 14 min 49 sec
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Da Radio Radicale 8 e 50, una notizia al giorno in 10 minuti con Roberta Jannuzzi.
A Padova, dal marzo scorso attiva un'associazione che si chiama Camera Arbitrale islamica italiana, si propone di risolvere controversie civili e commerciali tra privati applicando il diritto islamico, la settimana scorsa un avvocato di futuro nazionale ha presentato un esposto e giovedì 8 ottobre la Procura di Padova ha aperto un fascicolo per ora senza indagati né ipotesi di reato.
Il presidente della Camera, un avvocato Omar Vanin, sostiene che non si tratta di un tribunale, ma di un arbitrato privato, al quale si ricorre solo se entrambe le parti sono d'accordo nel rispetto della legge italiana e senza toccare il diritto di famiglia, l'Unione delle comunità islamiche d'Italia ha preso le distanze. Il caso ha sollevato reazioni nella maggioranza e nell'opposizione
Noi ne parliamo con il nostro ospite di oggi. Stefano Allievi, professore di Sociologia all'università di Padova, dove dirige il master sull'Islam in Europa, buongiorno, professore ben trovato,
E dunque l'Unione delle comunità islamiche d'Italia ha detto che la Camera arbitrale è stata promossa da soggetti sconosciuti alle comunità e le chiedo se esiste tra i musulmani italiani una domanda di giustizia comunitaria, magari informale affidata a imam mediatori e soprattutto nelle questioni familiari.
Tra i musulmani, come per tutte le comunità religiose, devo dire, c'è una domanda di autorevolezza, diciamo così, più che di giudizio, di di discernimento in ambito cattolico si potrebbe dire, cioè di fronte a un litigio tra persone tra familiari, un conflitto sull'eredità ma anche su,
Questioni d'altro genere che possono essere anche commerciali, ci sono i tribunali rabbinici, c'è
Persino la Sacra Rota, ci sono altri altri soggetti che non sono lo Stato, che se entrambi i contraenti o coniugi o che altro suono consenzienti, accettando, diciamo così, un giudizio extragiudiziale, anche se sembra un ossimoro e EU
è una prassi che Cafiero e poi ci sono tuga Camera arbitrali, quelle vere e proprie legata al commercio.
E così via, ma cioè che esistono da sempre, ma molto banalmente potrebbe essere se si chiede al capofamiglia, a una persona più saggia, ecco naturalmente nelle nelle confessioni religiose, è più articolato, non è una domanda proprio di giudizi in quanto tali ma in qualche modo di essere aiutati a risolvere i conflitti però esistono da sempre queste
Professionali. Nel Regno Unito esistono i consigli della Sharia a un tribunale arbitrale musulmano che qualche cosa sono cosa li distingue, le notizie che vengono ritenute generalmente false, secondo cui in alcuni quartieri addirittura vige la sharia, no, da nessuna parte dice di lasciare che, a parte il fatto che tutti i Paesi europei com'è giusto che si capisce lo spirito positivo e quindi la legge nazionale e ed è l'unica che dice De Luca che ha il monopolio della forza legittima il diritto di giudicare per cui le altre
Tutte le altre forme di legislazione ripara legislazione che possono esistere devono comunque adeguarsi a questo punto e, se emettono giudizi in contrasto, possono essere sempre impugnati dai ah ah, da coloro stessi che hanno chiesto il giudizio per cui da nessuna parte vige niente che sia che sia in contrasto con la legge nazionale. La legge elettorale ha sempre il diritto di poter intervenire, perché questa è la prima premessa dopodiché
Esistono certo in Gran Bretagna anche altrove, insomma tentativi di di di giustizia parallela, ma non ko non conflittuale con perché semplicemente se non su base fiduciaria, non può applicare normative diverse in contrasto con quella nazionale, ma posso fare un esempio molto banale banale in una famiglia succede continuamente i figli litigano e o la mamma o il papà intervengo le decidono loro come va a finire.
E questo di fatto, il principe meno male che non c'è, lo Stato che interviene sempre, diciamo così, dopodiché bisogna vedere l'opportunità l'intelligenza allo scopo anche delle cose, questa di Padova è palesemente l'iniziativa, diciamo così.
Privata slegata da qualunque forma di associazionismo, e quindi non è nemmeno l'equivalente tribunali rabbinici e.
è a scopo di lucro, evidentemente la sensazione che ho avuto io leggendo anche, come dire sul sito o eccetera, il materiale che che ci sono a disposizione è un tentativo di precostituirsi, un un mercato che, in qualche modo, in cui i in cui una comunità religiosa che è significativa come dimensioni
Anche giocando sull'ambiguità, perché tu fai riferimento e simboli religiosi, ma non sei un imam allo 6, membro di alcuna organizzazione.
È come se io facessi un tribunale cattolico e quindi e quindi non non ha né una valenza istituzionale, men che meno però un obiettivo di rovesciamento del diritto di applicazione, francamente a me a me sembra molto più, come dire, un'iniziativa commerciale, io ci provo se va bene come dire mi acquisisco del cliente
Caro professore, è successo, avviene che un tribunale abbia reso esecutivo un nodo commerciale fondato sul diritto islamico, e lì il governo austriaco ha reagito annunciando di voler vietare queste pratiche, la sharia.
Per il rischio che le donne siano ridotte a persone di serie B, c'è questo rischio, davvero,
No, e si cominciò con il no, cioè il.
Queste cose succedono tutti i giorni, gli Stati autorizzano tutti i giorni o, come dire Up, acconsentono a rendere esecutive scelte fatte da altri tribunali in Italia si fa regolarmente con la Sacra Rota.
Quindi l'annullamento del ho fatto da un organismo privato della chiesa viene riconosciuto dallo Stato e quindi non c'è niente di nuovo, è semplicemente diventiamo isterici tutte le volte che c'è la parola Islam musulmani, storie e per cui si crede all'allarme ha aderito concorrente seta, ma questo rischio non c'è l'altra cosa che invece può esserci, ma siamo nell'ambito però della fiducia tra le persone, tra i contraenti eccetera.
E che si peraltro, ah ah, come dire, è un rischio che che che c'è, anche in altri ambiti, che ci possano essere decisioni sfavorevoli a qualcuno, un soggetto più debole tipicamente alle donne nell'ambito di alcuni diritti, che non è solo quello islamico o,
E quindi quindi si però diciamo così gioca in maniera sottile, anche brutalmente la legge, la legge del più forte io.
Come dire un contraente che ha più potere, spesso il maschio può imporre delle delle condizioni, il vantaggio in tutti i Paesi occidentali che però la persona che non è soddisfatta può sempre ricorrere alla legge civile e quindi essere giudicata sulla sulla base della normativa nazionale, il problema è che qualcuno non lo fa questo sì,
Quindi c'è bisogno di tutela da da, da questo punto di vista, ma si risolve con con la cultura e con l'informazione.
In realtà è stato molto chiaro che sarà l'ultima battuta sul ha citato i tribunali ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e le comunità ebraiche che hanno i loro tribunali rabbinici, non c'è un'intesa però con Los né con lo Stato nel caso dell'Islam è impossibile che ci sia simile perché lo Stato che non vuole io son stato ancora il Consiglio per l'Islam italiano ha visto dall'interno consulente si avrà diversi colleghi l'intesa, i musulmani lo chiedo da metà degli anni 90,
Abbiamo i testi, abbiamo le proposte, ci son stati convegni,
L'hanno fatto tutte le le importanti organizzazioni islamiche dell'Ucoii e tante altre hanno chiesto, inteso che lo vuole e lo Stato e non vuole per motivi politici per cui.
Per cui certo non ci sarà l'intesa a breve non la vedo, ma perché lo Stato che non vuole ed è pazzesco si fa per cui noi continuiamo ad accusare ma di non avere inteso d'intesa come un matrimonio, bisogna essere in due a volerlo, per ora lo vogliono solo i musulmani, tra l'altro è un problema, perché così lo Stato no non in grado di irregolare non è solo l'8 per 1.000, ci sono cose più sostanziale, come appunto il riconoscimento, per esempio, dei matrimoni celebrati in in un luogo di culto piuttosto che
Altri tipi di armati, la la la, come dire, la vita stessa del delle comunità, tra l'altro non è vero nemmeno che i musulmani non la possono avere perché sono divisi.
Uno perché si possono fare più intese con più gruppi, è stato fatto con tutte le comunità protestanti anche ortodosse, l'altro, perché sarebbero pronti domani a unificarsi in una federazione faccio notare che per fare l'intesa con la comunità ebraica è stato costituita ad hoc perché non c'era prima l'Unione comunità ebraiche,
Grazie davvero professore, abbiamo parlato con Stefano Allievi dell'Università di Padova, grazie e buon lavoro.
Sono le 9 e un punto e noi andiamo a Bruxelles prima di trasferirci alla Camera dei Deputati sabato, lo sapete, il presidente Trump, dopo aver sospeso le sanzioni degli Stati Uniti sul gasolio russo, ha detto che è arrivato il momento che l'Ucraina abbiano presidente ieri i ministri degli Esteri dell'Unione.
Europea hanno approvato il più ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'inizio della guerra. Sentiamo tutti gli aggiornamenti con David Carretta, David buongiorno, buongiorno
Due rappresentanti
Callas,
Inviato colui che ha definito un messaggio l'Amministrazione Trump, dopo che il presidente americano, concluso questo accordo sui diesel con Vladimir Putin, ha annunciato una tregua energetica che non si è concretizzata. Solo la pressione funziona con la Russia ha detto Callas, mentre gli americani concludono questo accordo con Putin e allentano la pressione su Mosca, vediamo come la Russia risponde con più attacchi e un'escalation crescente chiaramente non funziona. Ha spiegato Callas. Come detto, i ministri degli Esteri hanno approvato
L'inserimento di quasi 1.600 nomi di individui e identità dell'apparato industriale militare russo nella lista nera. Fondamentalmente quella delle sanzioni,
Nel frattempo, Emmanuel Macron, il presidente francese, ha annunciato che una nave della flotta ombra russa è stata intercettata più di 450 miglia dall'isola della Réunion, insomma, fondamentalmente il messaggio è continuo, sostegno all'Ucraina e,
Proseguire con l'azione, anche in termini di politiche legate a le sanzioni sul petrolio che l'Unione Europea ha adottato nel corso degli ultimi anni, nel frattempo, l'escalation della Russia nei confronti dell'Europa continua.
Questa mattina il Presidente, il Primo Ministro della Bulgaria, Rumen Radev, ha annunciato che due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare, sempre più vicine alle acque territoriali, 18 miglia.
Ma non solo una delle due navi batte, batteva bandiera maltese Radev ha detto che intende parlare con il segretario generale della NATO, Mark Rutte ha definito questo attacco come inaccettabile a proposito di nato, una segnalazione importante, un discorso.
Ieri,
Del comandante supremo delle forze alleate in Europa, il generale americano, a Lexus green Chemik, che ha presentato quella che viene definita la teoria della vittoria al Forum per la sicurezza di Varsavia, cioè la risposta della NATO, un eventuale attacco della Russia, blocco dell'attacco iniziale,
Negare al nemico la capacità di conservare il terreno e, se l'attacco continua spezzare il sistema del nemico, sono parole, ma nella deterrenza comunicare.
Cosa farà la NATO è importante per dissuadere la Russia ti restituiscono al grazie Davide, adesso andiamo subito alla Camera dei deputati

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