Commissione Affari Sociali della Camera

svolge l'audizione di rappresentanti dell’Associazione italiana disprassia dell’età evolutiva (AIDEE) e dell’Associazione “Per Piccoli Passi” Sardegna ODV, e di Leonardo Zoccante, neuropsichiatra infantile e direttore dell’UOC infanzia, adolescenza, famiglia e consultori dei Distretti 1 e 2 dell’Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti “Riconoscimento della disprassia come disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e universitaria, dell’integrazione sociale e dell’inserimento professionale nonché del conseguimento della patente di guida”.