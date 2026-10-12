12 OTT 2026
dibattiti

War Room - Odor di patrimoniale

DIBATTITO | - Youtube - 17:30 Durata: 49 min 36 sec
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
War Room
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Nella campagna elettorale ripiomba l’idea di un prelievo forzoso.

Alessandro Barbano ne discute con Tommaso Di Tanno, Professore di Corporate Tax Governance Università Statale di Milano, Senior Partner Di Tanno e Associati, Antonio Mastrapasqua, Manager, già Presidente Inps, autore di “Il futuro rubato” (Solferino) e Nicola Rossi, Professore di Economia Politica Università di Roma Tor Vergata.

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - Odor di patrimoniale", registrato a Youtube lunedì 12 ottobre 2026 alle 17:30.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Alessandro Barbano (giornalista), Tommaso Di Tanno (professore di Corporate Tax Governance Università Statale di Milano), Nicola Rossi (ordinario di Economia Politica all'Università di Roma Tor Vergata), Antonio Mastrapasqua (manager, già Presidente Inps).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Fisco.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 49 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Alessandro Barbano

    giornalista

    Tommaso Di Tanno

    professore di Corporate Tax Governance Università Statale di Milano

    Nicola Rossi

    ordinario di Economia Politica all'Università di Roma Tor Vergata

    Antonio Mastrapasqua

    manager, già Presidente Inps

    17:30 Durata: 49 min 36 sec
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Ma papà?
Cari amici, di Warumo bentornati a la nostra rubrica, siamo in un clima di campagna elettorale percepibile ormai in tutto il dibattito pubblico, e ce ne sono alcuni segnali che lo denotano per questa componente, per così dire, di cattura del consenso, uno di questi è il ritorno ciclico è in questi giorni, appunto,
Confermato dalle dichiarazioni dei politici di un tema assai caro a una parte del quadro politico la patrimoniale, cioè una tassa sui patrimoni con cui aggredire le ricchezze e le diseguaglianze che sono prodotte negli anni. È un'iniziativa che è presente, per esempio, nel programma di alcuni partiti del centrosinistra e a Vs e il Movimento 5 Stelle l'hanno rilanciata. Nel programma di AWS c'è l'ipotesi di tassare i patrimoni superiori ai 5,4 milioni di euro con una tassa aggiuntiva dell'un per 100
è una misura nei confronti della quale la stessa Sláine ha tergiversato, salvo poi prendere le distanze tardivamente, ma molti esponenti anche del mondo intellettuale, della cultura e anche del mondo giornalistico la sostengono, per esempio, la stampa si è fatta interprete di questa misura rilanciandola per bocca dello scrittore Gianrico Carofiglio che ha proposto una tassa dai 10 milioni in su e ha trovato poi,
Il sostegno del direttore della Stampa e Antonio Di Rosa e una serie di interviste fatte a uomini del mondo politico, i quali non tutti sembravano condividere questa prospettiva, la destra gongola, perché è convinta che la patrimoniale sia una misura odiosa nei confronti dell'elettorato e quindi considera questa misura diciamo una una fortuna nella contesa elettorale che si apre ma in realtà il dibattito è presente anche in altri Paesi europei come ben sappiamo, per esempio in Francia,
E oggi ne parliamo con tre esponenti del mondo economico intellettuale, esperti della materia derivato a presentare Tommaso Di Tanno professore e di corporate tax, governance all'Università statale di Milano senior, partner di Di Tanno associati, Benvenuto professore, grazie di aver aderito al nostro invito buongiorno grazie a voi.
Antonio Mastrapasqua, manager, già presidente dell'INPS, autore del libro che faccio vi faccio vedere il futuro rubato edito da Solferino, pensioni, lavoro giovani come invertire la rotta del declino, benvenuto Mastrapasqua e grazie buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e Nicola Rossi, professore di Economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, professore benvenuto,
Presente nel dibattito pubblico, con i suoi articoli sul foglio e non solo grazie, Nicola Rossi di essere qui con noi, grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora parto proprio da lei e Nicola Rossi, questa patrimoniale e ha una straordinaria ciclicità, no, ritorna insieme con le elezioni, è come se il profumo del del del voto la richiamasse nel dibattito pubblico è un fatto solo italiano, no, non è un fatto solo italiano e perché perché a insieme un fascino per una parte del mondo politico e invece è considerata demoniaca per un'altra parte, secondo lei,
Più di demoniache anch'io, credo che ci siano moltissime motivazioni improprio razionali che suggeriscono di non andare in quella direzione, alcune li conosciamo bene il risparmio che viene passato due volte, le persone più abbienti, che naturalmente a quel punto scappano insomma, non voglio ripetere cose che sapete no, però Spi spieghiamolo bene, a beneficio dei nostri insomma, questa monoamine, il risparmio che viene tassato due volte per cui o si forma, appunto accumulando nel tempo risparmio il reddito da cui deriva quel risparmio è già stato sottoposto ad una tassazione, diciamo quindi
Andando a tassare il patrimonio che si è fermato accumulando quei risparmi, ma sostanzialmente passiamo due volte il reddito alla fonte che ha generato quei risparmi e va bene non solo, ma diciamo spesso e volentieri i patrimoni di dimensioni più considerevoli, Tommaso Di Tanno può essere molto più preciso di me ma credo che abbiano molti ma molti,
Maniere, diciamo, per
Sfuggire ad una ipotesi di questo genere io aggiungo anche che l'imposta patrimoniale a può avere, diciamo caratteristiche veramente confisca, tori e mi spiego, i rendimenti delle attività non sono costanti.
Sono variabili nel tempo, noi abbiamo avuto rendimenti di attività addirittura negativi in termini reali, negli anni 10 di questo secolo l'Imu sulla seconda casa oggi si aggira intorno all'1%.
È facile, è facile immaginare che, per esempio, nel corso degli anni 10 ci siano persone che abbiano dovuto pagare l'IMU a fronte di a di una, una seconda casa, il cui rendimento era in termini reali, praticamente zero o addirittura al di sotto dello zero, in questo caso l'imposta è confiscato aria diciamo che va anche oltre il 100% di quello che il rendimento di quel bene,
Quindi ci sono molti motivi di ripeto, per pensare che una cosa di questo genere siano veramente insensata, naturalmente perché viene proposto perché è facile e semplice, diciamo perché sollecita un istinto fortissimo che quello del tassiamo, un altro in cui, da questo punto di vista le imposte, le le proposte che sono state avanzate negli ultimi tempi sono veramente hanno veramente un che di odioso perché non si scrivono in un disegno complessivo per esempio di riscrittura della progressività del nostro sistema fiscale sono,
Idee ad hoc, spesso e volentieri addirittura propagandate con la frase che cosa può mai, diciamo rendere difficile una proposta di questo genere interessa poche migliaia di persone che vengono indica che, a dito, il passo successivo sarà naturalmente quello di inventare una imposta specifica perché i capelli di di un certo colore perché agli occhi di un certo colore e così via, in questo senso, logicamente,
è una prosecuzione dell'asse straordinariamente grave politica dei bonus che noi perseguiamo da 10 anni, cioè in quel caso si tratta di dare qualcosa ad un gruppo molto ben identificato per tenerselo buono, qui, invece si tratta di togliere qualcosa ad un gruppo molto ben identificato a favore di tutti gli altri ripeto, è veramente, diciamo, una polemica, ma una discussione secondo me veramente che denota lo Stato per molti versi comatoso del nostro sistema fiscale.
Va be'da, un punto di vista politico è un'operazione di declinazione dell'invidia in consenso, perché togliere ad alcuni per dare che cosa, gli altri semplicemente una soddisfazione rispetto al sentimento di invidia che si prova e poi va be'certo c'è la redistribuzione, perché poi de de co con quelli a con quelle somme percepite si può fare un'opera di redistribuzione, però c'è anche un'operazione proprio di captazione del consenso, professor Di Tanno, restiamo ancora però sul tecnico dove la patrimoniale è stata applicata, che effetti ha avuto e soprattutto la possibilità di eluderla, che viene da molti segnalata come un rischio
Produttivo di ulteriori diseguaglianze. Che cosa ha prodotto? Allora io vorrei premettere, ritengo l'imposta patrimoniale imposta pienamente coerente con il nostro ordinamento, quindi non ci sarebbe nulla di strano se l'imposta patrimoniale fosse introdotta tanto più se parlassimo, come sta parlando più dire, cioè di un'imposta sui grandi patrimoni, e questo è un elemento distintivo importante perché un conto è parlare di una patrimoniale a tutto tondo come lì, per esempio che una patrimoniale a tutto tondo, un altro conto è parlare di una patrimoniale applicata ai grandi patrimoni. Quindi un'imposta patrimoniale applicata ai grandi patrimoni sarebbe perfettamente coerente con il principio di capacità contributiva e sostanzierebbe il profilo di progressività che dovrebbe caratterizzare il nostro sistema. Questo da un punto di vista sistematico
Poi però, un post ha senso se riesce ad essere applicata.
Ha senso se quest'imposta riesce ad essere applicata e se riesce a essere discostano l'imposta, non è una cosa astratta, un'imposta, è qualche cosa che deve trovare una relativamente facile applicazione e una relativamente facile riscossione, e qui, purtroppo.
Potremmo dire casca l'asino, perché i grandi patrimoni sono quelli che si proteggono meglio. Paradossalmente, i piccoli patrimoni non si proteggono, peggio, i grandi patrimoni si proteggono meglio e come si proteggono si proteggono, tanto per cominciare, mettendo un filtro fra la persona fisica che in gergo si chiama Final beneficio. L'onere cioè il beneficiario finale mettono un filtro fra il final benefici Shalom e il possesso per cui veramente troviamo. Una parte importante è intestata a una persona fisica. Normalmente la dovevamo intestata a società verrebbe distintiva Island ma anche un immobile importante, una villa importante, un edificio cielo terra affittata a una catena alberghiera, tutti questi elementi, che fanno certamente parte del patrimonio del cosiddetto virgolette disco. Tutti questi patrimoni raramente di torniamo intestati al ricco persona fisica. Normalmente ritroviamo intestati a delle società e sono perlopiù società domiciliate in paradisi fiscali, con una capitalizzazione molto scarsa, con dei bilanci non certificate e compagnia bella quindi il problema è tradurre in
Strumento normativo, cioè tradurre in legge l'applicazione di questa imposta patrimoniale, è sempre problematica e non è un problema soltanto per l'Italia, perché i Paesi che hanno provato ad applicare l'imposta patrimoniale hanno fatto alla fine sostanzialmente marcia indietro, perché le difficoltà applicative erano tali da non giustificare lo sforzo non.
Non era adeguatamente compensato dalle entrate, devo dire che è l'unico Paese che ha continuato su questa strada, sta struttura su questa strada della Svizzera, ma lo svizzero, ma un discorso un po'diverso, perché in Svizzera ci sono vari supposte sostanzialmente gli svizzeri sono tre il posto cioè l'imposta federale, l'imposta comunale e l'imposta cantonale e c'è un funzionario che chiama di volta in volta il contribuente gli dice lui, abbiamo visto che tu l'anno scorso hai fatto questo, questo questo e quest'altro.
Che hai una barca a disposizione, poi lascia perdere, è intestata questa barca in una barca a disposizione, fai le vacanze nel tuo albergo, lascia perdere intesta cupweb, ci risulta che fare le vacanze in albergo, ci risulta che mangi sistematicamente al ristorante dal britanniche è di tua sostanziale proprietà. Se fanno un discorso molto sostanzialistico, dicono dicono al contribuente, secondo noi ci devi dare tot e mi risulta che non ci siano contestazioni, cioè quando l'Amministrazione finanziaria svizzera si muove in questo modo non c'è nessuna con te, potrebbe essere, lo si potrebbe contestare sotto un profilo giuridico, però nessuno contesta queste queste ricostruzioni, quindi la Svizzera, che un Paese indubitabilmente sui generis, anche da un punto di vista fiscale questa ripartizione composto affiderà l'imposta cantonale imposta comunale. Le consente di muoversi in questa direzione, ma tutti gli atti che hanno provato ad applicare l'imposta patrimoniale di Lippo dirà per una qualche ragione hanno fatto marcia indietro
Questa è la ragione per la quale, secondo me, pur essendo io intellettualmente filosoficamente favorevole all'applicazione dell'imposta patrimoniale, poi vado a misurare le difficoltà, e.
Irragionevole il gettito che potrebbe derivarne, allora si misurano le difficoltà con ragionevole energetico, arriva alla conclusione che tutto sommato non vale la pena e che magari è meglio rafforzare altri tipi di imposizione, per esempio l'imposta sulle successioni, piuttosto che insistere sull'imposta patrimoniale.
È la stessa proposta che ha fatto by Boeri l'altro giorno sulla stampa, correggendo l'impostazione della patrimoniale, che era stata caldeggiata appunto da Carofiglio prima e dal direttore della Stampa ha detto la soluzione in questo Paese è ah, è far crescere l'imposta sulle successioni e la Svizzera è un paese diciamo di matrice culturale calvinista non fa testo in ragione di forse una adesione.
E alle regole del gioco condivisa e oserei dire assolutamente tra tutti i componenti,
Ti del quadro sociale, noi siamo un Paese dottor Mastropasqua, Mastrapasqua, scusate dove 9 milioni di persone si dichiarano totalmente prive di reddito.
Almeno secondo i dati certificati.
Né nei giorni scorsi da un'istituzione, mi pare parlamentare.
Non mi pare che vengano dalla dalla dall'ufficio, no, mi mi pa, dall'ufficio del del bilancio, ricordo bene, allora 9 milioni non dichiarano.
Niente di questi 9 milioni ci saranno una parte di poveri, ma se questi poveri fossero davvero 9 milioni, noi avremmo le piazze piene de de di rivolte sociali, è evidente che ci sono molti meno poveri di quanti se ne dichiarano nel nostro Paese e forse è per questo che è un'idea di patrimoniale ha un valore simbolico particolarmente scoraggiante in una popolazione che per l'80% è proprietario di case anche questa geografia sociale che rende indigeribile la patrimoniale e agli italiani, dottor Mastrapasqua.
Ma io?
Non mi avventuro sotto tecnico e ne faccio un discorso di metodo, ovvero lo Stato poi alla fine è la più grande famiglia, è una famiglia allargata.
è la somma di tante famiglie e di tante persone, si avesse in una famiglia di mio padre che esce, va a giocare alle slot machine e dobbiamo fratello, che si compra solo cose voluttuose prima di rompere il salvadanaio, dove ci sono i risparmi di una vita, chiederei a mio padre di smettere di giocare alle slot machine e a mio fratello di non comprare Kozak e così via dicendo no,
Allora do qualche numero noi abbiamo un'economia sommersa mal contato, c'è chi dice 150, c'è chi dice 200 ovunque, parliamo di tanti soldi, di tanti miliardi e abbiamo un lavoro nero, c'è chi dice 1000000 e mezzo, c'è chi dice 2000000 e mezzo di lavoratori, parlando di numeri impressionanti abbiamo uno Stato che si è dimenticato la spending review io ho avuto l'opportunità di gestire un grande ente pubblico, so che si può fare,
Quindi, che non è difficile, ma si può fare ed è doloroso, ma si può fare.
Uno Stato che negli ultimi anni sempre per lei, ha detto prima, invidia che si trasforma in consenso, altri hanno usato i soldi pubblici, che si trasformano in consenso della cittadinanza, superbonus, bonus, facciate e così via, dicendo allora.
Il mio ragionamento è leggermente diverso io, prima di chiedere ai cittadini di rompere il salvadanaio, devo dimostrare com'è stato che faccio tutto il possibile per evitare che Stefano soldi in più e ti chiama a dare loro alla patria solo quando veramente ne ho veramente bisogno.
Ma se lo Stato continua a dimostrare di non saper gestire i soldi, di non saper trovare gli evasori, di non saper sconfiggere il lavoro nero, di continuare ad elargire i soldi nel gran maniera più insensata possibile per acchiappare il consenso e chi di voi o chi di noi non può sottolineare il tema delle pensioni ogni finanziaria si deve riformare le pensioni perché si ritiene che io acchiappo un po'di voti mandando in pensione qualche migliaio di persone.
Piccola nota da tecnico, tutti i partiti che hanno fatto riforme delle pensioni per via elettorale hanno perso le elezioni, quindi immaginate quanto poi gli elettori sono più più intelligenti di quelli che volevano conquistare euro, Enrico si può parlare di patrimoniale quando abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare altrimenti invidia acchiappavoti slogan e dare una cifra, un partito o una coalizione per dire io combatto diritti come se poi Enrico forse qualcuno da combattere e torniamo a quel famoso manifesto con lo yacht, no che com'era e tasse ricordatelo in campagna elettorale misero lo yacht e passiamo a loro perché chi c'ha lo yacht è un delinquente, invece,
E comunque io son d'accordo, come diceva prima il professor Rossi beh, questo deve stare, semmai si volesse immaginare, in un discorso complessivo di riforma del sistema del prelievo fiscale, ma non deve essere uno slogan elettorale per poter c'è, se già glielo dico, ma in fondo è solo, come diceva queste, solo lo 0 1, come per dire tu che sei il 99,9 dai a te ti lascia in pace è vuota me perché io sto facendo solo lo 0 1, già vendendo la così significa che io metto qualcuno contro qualcun altro. Ecco un paese che, anziché immaginare qualcosa di equo lotta all'evasione, lotta agli sprechi, basta bonus, immagina che mettere qualcuno contro un altro possa essere una possibilità di conquistare i voti. Ecco, non è nelle proposte che fa un Paese, una coalizione o un partito serio, ma è solamente qualcuno che vuole fare un po'di propaganda per avere qualche voto in più
E quindi abbiamo visto tre approcci diversi rispetto alla stessa misura, un approccio assolutamente negativo del professor Rossi sotto un profilo per così dire ideologico c'è la patrimoniale Core, contraddice un'impostazione liberale, è un approccio, diciamo diversamente, pragmatico da parte del professor Di Tanno che dice io la metterei pure ma non funziona e quindi produce.
è un'eterogenesi dei fini rispetto agli obiettivi voluti, un approccio morale del professor, ma sta del dottor Mastrapasqua che dice sì, tu puoi farlo, ma non puoi predicare bene e razzolare male, c'è per farlo tu nei confronti del cittadino, devi prima dimostrare.
Di aver fatto tutto ciò che era possibile
Per ridurre gli sprechi perfetto
Naturalmente, chi ascolta può dare un'idea, a farsi un'idea, di quale dei tre approcci sente più suo, però io adesso voglio chiedere al professor Rossi e io ricordo bene un un suo libro molto interessante, che si chiama flat tax, in cui lei spiegava che la soluzione,
Del
Del sistema italiano
E era quella di utilizzare questo strumento della flat tax, che era un modo di spostare la progressività dalle aliquote alla diversa onerosità dei servizi, cioè tutti pagano la Ste, le stesse tasse, però poi i ricchi pagano la scuola e i poveri, no, i ricchi pagano la sanità e i poveri no, e quindi diciamo la giustizia sociali, si realizza allo stesso modo e il governo, poi l'attuata, questa flat tax, ma in forma diversa, perché è diventata una forma, diciamo, di trattamento privilegiato nei confronti di una categoria, quella degli autonomi, differenziandola da quella dei lavoratori dipendenti. Storicamente in Italia, si diceva, gli autonomi guadagnano di più ma lavorano di più e non pagano le tasse e i lavoratori dipendenti guadagnano di meno marciando la pensione e pagano le tasse
E questa flat tax, questa forbice
E come l'ha, come l'ha risolta e soprattutto questa flat tax e ha poco a che fare con quella che le indicava o sbaglio, ci sono molti casi di persone non laureate che si spacciano per dottori, per esempio entrano anche in camera operatoria no, ecco il caso della flat tax, no, è lo stesso diciamo no, non ha niente a che fare la flat tax, quello che abbiamo fatto, per esempio con il regime forfettario per i lavoratori autonomi e un trattamento specifico per una certa categoria
Francamente anche diciamo per molti versi un trattamento di favore
Ma non non ho nulla a che fare con, diciamo con il principio della flat tax. Il punto secondo me è quello che dicevamo prima, cioè molta della discussione sulla patrimoniale discende da una convinzione che ci portiamo appresso da decenni, e cioè l'idea che la redistribuzione si faccia attraverso il fisco. Io credo che sia un un errore piuttosto grosso, diciamo che ha colpito anche i nostri padri costituenti che hanno stabilito che è appunto il sistema fiscale debba essere improntata a criteri di progressività correttamente. Avrebbero dovuto scrivere che il bilancio pubblico è improntata a criteri di progressività, o lo capisco allora la spesa pubblica né 70 anni fare il 10% del Pil. Quindi mi rendo perfettamente conto del perché delle ore, ma un errore rimane ora. La differenza di fondo sta nel fatto che quando si fa la redistribuzione attraverso la spesa e cioè scuola, sanità
E università e così via si cambiano le vite delle persone, quando si fa la redistribuzione attraverso il fisco, si dà loro un po'di soldi, ma non si cambia la vita delle persone in questo veramente, diciamo io trovo straordinario come.
Chi veramente a cuore i problemi della disuguaglianza non si renda conto che la strada maestra è quella della spesa e che veramente ogni sforzo dovrebbe essere fatto per dare alla spesa una caratteristica, una struttura tale per cui effettivamente chi è abbiente la paga e non c'è niente di male in tutto questo e chi non ha non è ambiente viene messo in condizioni di fruirne invece risolvere tutta la questione sul versante delle entrate denota essenzialmente una cosa senti non sono in grado di fare quello che dovrei veramente fare.
E quindi me la cavo facilmente molto facilmente, promettendogli la proroga della patrimoniale per Pops, però mi faccia fare l'avvocato del diavolo e comunque siamo in una stagione in cui il ruolo della spesa pubblica è sicuramente una parte cospicua, come le ha detto, mi pare che sia il 52% del Pil, adesso sì, e però è anche vero che la dimensione tecnocratica dell'economia trasferito dalla politica, e quindi dallo Stato a soggetti diversi, anche forme di intermediazione economica e sociale molto forti no,
Quindi, il come si come si redistribuisce in un sistema dove il ruolo, per esempio, delle multinazionali, è diventato concorrente con quello dello Stato, cioè come si realizza oggi una corretta redistribuzione in un sistema che effettivamente ha visto crescere i monopoli ha visto crescere.
E ridurre quelli intermediazioni che il mercato era in grado di stabilire, per cui
Le posizioni mediane sono venute meno, c'è un'apparente orizzontalità, la stessa democrazia tecnocratica che illude con la sua orizzontalità GRA la sua gratuità orizzontale, però poi sviluppa delle verticalità monopolistiche che stanno dietro no, ecco come si assorbe questo processo.
E questo questa è una domanda, diciamo, di un ordine completamente diverso perché, per come la vedo io ha a che fare con come noi riscriviamo i nostri sistemi fiscali in particolare.
Nel momento di straordinario cambiamento, soprattutto tecnologico, che abbiamo davanti, che comportano naturalmente poi diverse strutture di mercato, la mia, nella mia risposta immediata è che se uno vuole veramente combattere vuole veramente fare di distribuzione sul serio, in questo momento qua la cosa principale da fare è proprio combattere la formazione di monopoli,
E degli oligopoli psicologo anche si formano. Vorrei essere chiaro, naturalmente, nel momento in cui c'è una innovazione tecnologica molto forte, inizialmente prende sempre quella forma, dopodiché gli Stati Uniti nell'inizio del secolo,
Ventesimo ci hanno insegnato che la maniera migliore da fare è attaccare quei monopoli e riportare la concorrenza nel mercato.
Non non è necessariamente il sistema fiscale, si chiama Pasquale rileva però perché la colla e l'innovazione tecnologica può avere impatti molto seri su alcune di base, su alcune basi imponibili che tradizionalmente abbiamo considerato rilevanti dal punto di vista fiscale e che invece potrebbero non esserlo domani e se così fosse, dobbiamo oggi cominciare a riflettere su quale possa essere la configurazione di un sistema fiscale per domani. Ma la lotta principale non la si o non la si fa, io credo semplicemente immaginando quale possa essere la tassazione di quei monopoli si fa facendo sì che quei monopolio non siano più tali e perché non siano più tali. Non solo bisogna tornare a avere una normativa antitrust, che naturalmente diventa di difficile applicazione quando siamo di fronte a monopoli che spaziano sull'orbe terraqueo, ma bisogna che nascano moltissime piccole imprese in grado di sfidare domani giganti, e questo è un problema europeo principale. Questo problema italiano non ne abbiamo e invece dovremmo fare di tutto perché nascano 100 di psichica. Non so come altro spiegarmi quindi start up Startup startup, perché anche la geografia economica dell'hi-tech e del digitale può frantumarsi, mentre oggi noi ragioniamo soltanto in termini di unicorni. Forse potremmo pensare che domani perfino questo universo di Ostia
Sono un affezionato di questa roba, qualche un BlackBerry, non riesco ad usare alza tastiera se non questa.
BlackBerry, sparite dalla mattina alla sera, nel momento in cui un nuovo arrivò, con qualche cosa di nuovo, era praticamente il padrone del mercato, ora questo è un piccolissimo esempio, naturalmente, ma è esattamente questo che vogliamo che questa, ma la maniera migliore per combattere quel monopolio è questo,
Torniamo ai programmi di governo professor Di Tanno, il governo immagina, dopo aver io dico fatto delle ma delle finanziarie e delle manovre di sinistra, perché a sostegno delle delle frange più deboli della società, adesso vuole puntare sul.
Ceto medio e quindi estendere a 60.000 euro il secondo scaglione della dell'Irpef e poi vuole applicare una flat tax sul su, sulla per i giovani sotto i 35 anni sugli incrementi di reddito, se ho ben capito, mi corregga lei se sto sbagliando e queste sono le 2 sostanzialmente le 2,
Ma no, le 2 misure che sono in discussione, al netto di anche qualcos'altro legata a una
Bonus per le ristrutturazioni al 65% e poi ancora c'è qualche altra misura che forse lei mi dirà, ecco questa strategia e in grado di.
Diciamo rafforzare quel ceto medio che esce da tutte le analisi indebolito e che perde fiducia nei confronti della politica.
Ma è palese me emergenziale.
Palesemente una misura emergenziale, per carità di Dio, tutt'altro che negativa, ma una misura esclusivamente emergenziale e anche di modesto cabotaggio, perché la verità è che il governo aveva ha varato una legge delega per la riforma tributaria nel 2023, quindi l'apparato di governo che lo ha varato, una legge delega modestissima, questa legge delega, non c'è nessun bisogno di questa legge, delega perché questa legge delega non ha fatto altro che mettere un po'd'ordine, per carità di Dio. Mettere ordine nel sistema tributario va be'e financo, Vittorio però un conto è mettere ordine in un altro conto, è fare un foro. Ora dalla grande riforma tributaria è emerso un po'di ordine, non voglio dire giustizia, non è emerso neanche giustizia. Gli interventi più efficaci sono gli interventi che riguardano l'amministrazione finanziaria di strumenti adottati per la riscossione e un po'il contenzioso tributario, ma, dal punto di vista sistemico, la riforma tributaria non ha innovato in nulla. Per esempio, la riforma tributaria si è rifiutata di affrontare il tema del catasto adesso patrimoniale. O no di c'è un buco, certo, un bubbone grosso come una casa, che è il fatto che le case di Tor Bella Monaca valgono di più delle case del centro di Roma,
Nel caso di Trastevere o delle case intestate con può essere insulso, quindi il governo ha, si è rifiutato di fare una riforma vera, pur avendo a disposizione lo strumento per poterlo fare, dopodiché il ricorso a una serie di compensazioni.
Faccio per dire in materia di reddito di impresa, le innovazioni introdotte in materia di reddito di impresa modestissime sono state finanziate tutte attraverso l'abrogazione dell'Ace LaCie era uno strumento di rafforzamento del patrimonio delle imprese.
Condivisibile oppure no, però diciamo molto apprezzato dal mondo delle imprese si è abrogata la ace e, attraverso i risparmi ottenuti attraverso l'approvazione del bilancio, che si sono fatte dei modestissimi incentivi per l'attività imprenditoriale.
Oggi questa cosa viene di proposta per le persone fisiche, pensando di elevare il il limite minimo per l'applicazione dell'imposta del 33% della di quel 33% da 50 60.000 euro, perché viene da Dio benvenuta, perché chi guadagna 55.000 euro non è particolarmente più ricco di chi ne guadagna, 49 è un pochino più ricco ma onestamente non si giustifica l'applicazione dell'imposta marginale massima cioè il 43% oppure se supero di 50.000, quindi è una misura positiva, tutto sommato,
Però Leila alzerebbe ancora di più perché, per esempio, è faceva un calcolo l'altro giorno proprio in una trasmissione, un suo collega, e diceva che forse bisognerebbe portarla almeno 75.000 euro se vogliamo ragionare in termini inflazionistici, termini inflazionistici, siccome queste aliquote sono state fissate sennò se non ricordo male nel 2021 fra il 2021 e oggi l'inflazione è salita grosso modo del 17% e allora se facciamo,
7. Se incrementiamo i 50.000 euro del 2021 del 17%, superiamo 60.000 euro, non soltanto che arriviamo, va, superiamo i 60.000 euro, comunque voglio dire va bene, va bene, il punto è che si tratta di maggio, si tratta di
Cose troppo limitate, che non danno nessuna prospettiva positiva, nessuna prospettiva di modifica del sistema fiscale, così come e nessuna nessun appeal vero per perché si trasformi in Veneto, che è perlopiù un reddito di lavoro dipendente, e qui stiamo parlando l'85% dell'Irpef lo pagano pensionati e lavoratori dipendenti c'è un 15% di italiani che non paga l'Irpef o paga l'Irpef a quella flat tax che il professor Rossi diceva a est e a sud assolutamente diversa da quella da lui provò.
Consiglieri perfetti, perché la flat tax di ispirazione rossiana, è un sistema, non è un punto specifico dell'Irpef, mentre la flat tax, di cui si discute in questo momento, è semplicemente la flat tax, riferita alle partite Iva, la cui elevazione, ipotizzata da 85.000 euro a 100.000 euro non farebbe altro che aumentare l'ingiustizia.
Incrementare l'ingiustizia prodotta da questa misura,
Ecco.
Sì d'accordo, e allora cosa fare, per esempio nel nel rispetto alle asimmetrie del sistema fiscale? Voglio restare ancora un secondo su di lei, poi chiudiamo col professor Mastrapasqua, cioè sia rispetto alla, diciamo a una questione che riguarda la giustizia sociale e cioè la redistribuzione della ricchezza, sia rispetto anche alla lotta all'evasione e al e alle sperequazioni che ci sono tra le categorie, oggi i dipendenti privati so si trovano in un regime complessivamente diverso. Lei in che modo avrebbe articolato? Articolerebbe una riforma complessiva del sistema fiscale? Allora, premesso che non esistono
Presupposti siamo a ottobre del 2025, si vota, nella migliore delle ipotesi, a settembre del 2020, se diciamo che non esistono i presupposti politici, pensate a una riforma fiscale complessiva, tanto più che la si è fatta fra il 2023 2025, con i risultati che dicevo quindi inutile farsi illusioni di poter intervenire sul sistema però su alcuni punti si può intervenire e qui torniamo all'imposta sulle successioni.
L'imposta sulle successioni italiana è talmente favorevole, io stesso sono testimone di francesi, belgi, tedeschi e inglesi che vogliono trasferire la loro residenza fiscale in Italia allo scopo di ottenere i benefici dell'imposta sulle switch d'imposta sulle donazioni.
Vogliono trasferirsi in Italia per poter donare liberamente ai loro figli e ai loro successori quello che vogliono, pagando un'aliquota che va dal 4 A, nella peggiore delle ipotesi, all'8% nei loro paesi queste aliquote sono molto più alte nei loro paesi, non esiste un abbattimento come quello che ci aiutano apparentemente di 1 milioni di euro global dico apparentemente perché poi imitati milioni si raddoppia diventano due,
In nessun in nessun Paese confrontabili in Italia esiste una soglia di esenzione pari a 2 milioni, quindi tutti costoro vogliono trasferirsi in Italia per ottenere i benefici di un'imposta di successione, così quindi io interverrei sull'imposta, sulle successioni, perché un'imposta già esistente e di Brusca siamo insistette.
La due ruote possono tranquillamente essere alzate, cioè la cosa più facile quando si agisce in un sistema fiscale è quello di intervenire sulle aliquote e non sulla risistemazione del tributo nel suo insieme, l'unica cosa che in varie aree, per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e la norma che esonera dal pagamento dell'imposta all'insù le cosiddette successioni d'azienda,
Questo per la semplice ragione che quella norma era una norma che rispondeva a una logica positiva, c'è quella di garantire la successione in azienda per le piccole imprese, come il contributo del figlio rispetto all'operato del padre era rilevante la pizzeria, il negozio di abbigliamento anche piccolo albergo se il decesso del de cuius non deve trasformarsi in un danno per l'attività imprenditoriale e quindi per le piccole attività che non si paghi di imposta anche in caso di successione d'azienda e impegno a mantenere la medesima attività imprenditoriale per i cinque anni successivi. Questo dice la legge attuale per le piccole imprese. Ci sta ma pensare che questo possa applicarsi anche per grandi patrimoni per grandi imprese, quindi imprese quotate in Borsa in cui c'è un azionariato diffuso, come è avvenuto per gli eredi di Berlusconi, come è avvenuto peggiore del vecchio
Questa cosa non ci sta più insomma, pensare che queste grandi successi o abbiano potuto godere dell'esenzione totale dal pagamento dell'imposta nel solo presupposto che si continuasse a esercitare l'attività imprenditoriale, che nel caso specifico significa semplicemente il mantenimento della partecipazione azionaria, neppure di maggioranza semplicemente di controllo, pensare,
Di mantenere questa questa, questo incredibile beneficio per i grandi patrimoni e questa è una stortura che andrebbe corretta la correzione di queste storture porterebbe l'Italia semplicemente adeguarsi in termini di gettito dell'imposta di successione e donazioni a quello che avviene in Paesi con noi confrontabili in Francia l'imposta sulle successioni rende 18 miliardi in Italia negli 800 milioni.
In Germania rende 9 miliardi, in Italia vende 800 milioni, quindi la differenza, la differenza abissale, tenendo conto del fatto che l'elevazione della lì del
Del reddito per portare per portare al 33% anche viabilità, 50 60.000 euro costa meno di 3 miliardi. Basterebbe un intervento anche modesto sull'imposta sulle successioni, per poter compensare la perdita di gettito
E quindi è penny per foraggiare il ceto medio in maniera sostanziale, magari immaginando che il ceto medio non finisce a 60.000 euro, ma si può anche salire di più, dopodiché resta sempre però lo lo squilibrio fa un regime di flat di flat tax per così dire privilegiata degli degli degli autonomi è un regime del lavoro dipendente che da questo si allontana.
Seppur bolso quella roba.
Quella norma sbagliata e anti sistema è una norma sbagliata, però, tanto per favorire una certa categoria di elettori è certo però è ormai diventato un diritto acquisito e vogliamo, voglio vedere quale partito si assume la responsabilità di di di tagliarlo.
Dottor Mastrapasqua, il tema della casa sta producendo fibrillazioni in Europa no, lei ha scritto un libro importante, è il futuro, ruba rubato e riguarda i giovani, ora i giovani in Italia hanno molti punti di svantaggio, tra questi anche il costo della casa, la possibilità di comprare casa ma anche di affittare casa.
è un privilegio che solo alcuni possono permettersi e tuttavia nel libro lei fa riferimento anche ad altri punti di svantaggio forse economicamente meno sensibili, ma simbolicamente più importanti, che sono alla all'origine di questa diaspora del dei giovani, verso questa fuga senza ritorno verso altri paesi e cioè il merito la competizione, le relazioni orizzontali sul lavoro la capacità di essere riconosciuti e rispettati anche in un'età in cui diciamo comandano gli anziani,
E così è ancora così
Beh, diciamo che onestamente, ancora così, ovvero?
Noi abbiamo un fenomeno oramai eccessivamente importante, quale le decine e decine di migliaia di italiani, di ragazzi che lasciano il nostro Paese tornando o meno di un terzo in Italia non è più un fenomeno culturale, non è l'Erasmus, qui stiamo parlando di una serie di importanti impoverimento del nostro Paese quello che ho provato a scrivere nel mio libro facendo degli esempi da persone con cui è stato anche nella sala macchine quindi non mi permetto di fare il commentatore da esterno e alla fine faccio anche,
Via mi azzardo a fare 10 proposte operative di
E di interventi a costo zero, quindi di quelle che tecnicamente non vanno non vanno cercate coperture nel momento in cui si dovessero scrivere come enorme beh, io dico che se tutti i giovani, se tantissimi giovani stanno lasciando il Paese,
Noi continuiamo a un dibattito surreale sulla flat tax.
In sostanza, che poi non è vero con la flat tax e abbiamo un dibattito su 60033% e riproponiamo un po'di bonus e come io ho fatto un,
Un capitolo dicendo che con i boss non dovrebbero esistere, se non in momenti eccezionali, per particolari ed eccezionali motivi, ma da noi sono tutti, diventano tutti permanenti, non vi rammento sommessamente davanti a due professori la tax expenditure è un altro esempio di follia italiana dove no ci sta dentro di tutti c'è anche il bonus per il cagnolino per andare a fare la toletta per la palestra cioè noi riusciamo a creare tutto e non chiudere mai nessun rubinetto.
Abbiamo di nuovo un dibattito curiosamente triste sulle pensioni, perché nuovamente diciamo, ma facciamo al contributivo, andiamo prima, andiamo dopo, ecco, su tutto questo i nostri giovani vanno via e nessuno s'interroga e forse parliamo di problemi, parliamo di probabili soluzioni che non interessano i giovani vogliono fare carriera, ma vogliono guadagnare di più, vogliono essere premiati per il merito, non vogliono tutta una serie di garanzie che noi continuiamo ad aumentare ad ogni legge di bilancio ad ogni nuovo contratto di lavoro. A loro non interessa questo,
I giovani non cerca la Naspi a tre anni, non cerca tutte le tutele che noi continuano invece a dare con un costo enorme, non solo sui bilanci dello Stato, non solo sui bilanci delle aziende, i giovani, che se i giovani che se ne vanno, non cercavo la Naspi a tre anni, perché purtroppo c'è un serbatoio di giovani che, per esempio, utilizzano la Naspi come uno strumento, diciamo, di finanziamento assistenziale due o tre mesi di lavoro e due anni o tre anni in casa, magari anche aziende. Ci sono anche aziende che ti mettono in Naspi per poi pagati in nero, in modo tale che si pagano di meno. Dico noi stiamo trattando con un vecchio no ideologica, perdere una logica Pecchia cassetta degli attrezzi, problemi che oggi non sono più leali e giovani. Su questo non si vedono. Io ho un figlio che da 10 anni vive all'estero, quindi frequento mio figlio, frequenti i suoi amici, quando gli parlo di quello che facciamo in Italia al loro cascano dalle nuvole perché all'estero questo non esiste. Non non esistono tutte le ferie, tutti in Rolon e tutti quanti gli artifizi che noi mettiamo nei contratti di lavoro, perché mi dispiace dirlo e credo di non essere smentibile nel momento in cui le parti si incontrano e dovrebbero incrementare i salari, incrementare la produttività, tentare di fare qualcosa per far stare meglio i lavoratori, essendo molto difficili in Italia, per una serie di circostanze si decide invece di aumentare la parte delle garanzie, quindi che aumento un po'di ferie.
Ti do qualche altra garanzia rivisitò la 104 allargando le maglie, quindi, l'Italia si è scelto di diminuire la parte del lavoro, evitare di premiarla, che è esattamente il contrario di quello che i giovani vogliono. I giovani o non vogliono 45 giorni di ferie, non vogliono i ponti assurdi che noi facciamo ricorso. È una delle proposte più banali. Mettiamo le feste, non aboliamole, mettiamole fino alla domenica, come si fa in Inghilterra, questo varrebbe numeri buttati lì, quasi un punto di Pil sono insorti quando lo hanno proposto il governo Berlusconi, il Governo Monti, due due Governi diametralmente opposti perché, si dice, non si tocchino le ferie, perché se si tocca ma non le feste
Ma non stiamo toccando le feste, siamo dicendo di attaccarlo, è un giorno festivo, evitiamo l'esercizio quando eccetera il 25 aprile e il Primo Maggio, dove l'Italia perde non so quanti punti di Pil per fare i ponti mostruose, ecco i giovani, questi non lo vogliano immaginate, quello di cui stiamo parlando non sono riforme impegnative, non sono riforme dove devo trovare le risorse, basterebbe razionalizzare qualcosa, purtroppo grazie.
Immigrata che investirà in due aerei al giorno di giovani, partono da Alitalia a tutti i giorni dell'anno, e questo è triste, e questo si racconta del futuro rubato che farei di nuovo rivedere in copertina.
è edito da Solferino di Antonio Mastrapasqua, grazie Mastrapasqua, grazie Nicola Rossi, grazie Tommaso Di Tanno grazie a voi, cari amici di war room, ci rivediamo venerdì, ma non perdete domani la puntata di Warum con Enrico Cisnetto buona serata a tutti.

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