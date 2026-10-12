Nella campagna elettorale ripiomba l’idea di un prelievo forzoso.



Alessandro Barbano ne discute con Tommaso Di Tanno, Professore di Corporate Tax Governance Università Statale di Milano, Senior Partner Di Tanno e Associati, Antonio Mastrapasqua, Manager, già Presidente Inps, autore di “Il futuro rubato” (Solferino) e Nicola Rossi, Professore di Economia Politica Università di Roma Tor Vergata.



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room - Odor di patrimoniale", registrato a Youtube lunedì 12 ottobre 2026 alle 17:30.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: …

Alessandro Barbano (giornalista), Tommaso Di Tanno (professore di Corporate Tax Governance Università Statale di Milano), Nicola Rossi (ordinario di Economia Politica all'Università di Roma Tor Vergata), Antonio Mastrapasqua (manager, già Presidente Inps).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Fisco.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 49 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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