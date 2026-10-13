Commissione Attività produttive della Camera

13 Ottobre 2026
svolge l'audizione di rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), sui costi dell’energia elettrica a carico di imprese e cittadini.
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Scheda a cura di Luciana Bruno