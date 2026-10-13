Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera

13 Ottobre 2026
nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5, svolgono le seguenti audizioni: - Legambiente; - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); - Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); - Federazione europea per il trasporto e l'ambiente (Transport and environment Italia); - Ecco Climate - Associazione italiana di epidemiologia (AIE); - Società italiana di medicina ambientale (SIMA).
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Luciana Bruno