Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza

13 Ottobre 2026
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto di internet e delle nuove tecnologie sulla salute psicofisica dei minori, svolge le audizioni di Federico Tonioni, psichiatra (in videoconferenza) e di Antonio Tintori, primo ricercatore CNR.
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Scheda a cura di Luciana Bruno