Commissione Giustizia della Camera

13 Ottobre 2026
nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 29 settembre 2026, n. 168, recante “Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell’Interno e di impianti di interesse strategico nazionale”, svolge l'audizione di rappresentanti di: ore 14 dell’Unione delle Camere Penali italiane (UCPI), dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) ore 14.30 di CGIL FP, CISL FP e UIL FP
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Scheda a cura di Luciana Bruno