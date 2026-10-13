Commissione Affari Esteri della Camera

13 Ottobre 2026
nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2026, trasmessa ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 (Doc. CCXXXIII, n. 3), svolge l'audizione di rappresentanti della Rete delle donne mediatrici del Mediterraneo.
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Luciana Bruno