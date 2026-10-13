Sono intervenuti: David Carretta (corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo).
La registrazione audio ha una durata di 3 minuti.
Rubrica
Convegno
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corrispondente di Radio Radicale dal Parlamento Europeo
Sì, buongiorno a voi l'Alto rappresentante Gaia Callas a inviato quello che ha definito un messaggio l'Amministrazione Trump, dopo che il presidente americano concluso questo accordo sul diesel, con Vladimir Putin, ha annunciato una tregua energetica che non si è concretizzata, solo la pressione funziona con la Russia ha detto Callas, mentre gli americani concludono questo accordo con Putin e allentano la pressione su Mosca, vediamo come la Russia risponde con più attacchi a un'escalation crescente. Chiaramente non funziona. Ha spiegato Callas. Come detto, i ministri degli Esteri hanno approvato
L'inserimento di quasi 1.600 nomi di individui e identità dell'apparato industriale militare russo nella lista nera, fondamentalmente quella delle sanzioni.
Nel frattempo, Emmanuel Macron, il presidente francese, ha annunciato che una nave della flotta ombra russa è stata intercettata più di 450 miglia dall'Isola della Réunion, insomma, fondamentalmente il messaggio è continuo, sostegno all'Ucraina e proseguire con l'azione anche in termini di.
Politiche legate a le sanzioni sul petrolio che l'Unione Europea ha adottato nel corso degli ultimi anni, nel frattempo, l'escalation della Russia nei confronti dell'Europa continua.
Questa mattina il Presidente, il Primo Ministro della Bulgaria, Rumen Radev, ha annunciato che due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare, sempre più vicine alle acque territoriali 18 miglia.
Ma non solo una delle due navi batte batteva bandiera maltese Radev ha detto che intende parlare con il segretario generale della NATO, Mark Rutte ha definito questo attacco come inaccettabile a proposito di nato, una segnalazione importante, un discorso
Ieri del comandante supremo delle forze alleate in Europa, il generale americano, a Lexus green Chemik, che ha presentato quella che viene definita la teoria della vittoria al Forum per la sicurezza di Varsavia, cioè la risposta della NATO, un eventuale attacco della Russia, blocco dell'attacco iniziale, negare al nemico la capacità di conservare il terreno e se l'attacco continua spezzare il sistema del nemico sono parole, ma nella deterrenza comunicare,
Cosa farà la NATO è importante per dissuadere la Russia. Ti restituisco la ringrazio Davide
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