Commissione Cultura della Camera

nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai social media, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti, svolge l'audizione di Ernesto Caffo, Presidente della Fondazione SOS Il Telefono Azzurro ETS.