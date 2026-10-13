13 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro «Artificial Intelligence in Public Administration»

DIBATTITO | - Roma - 17:00 Durata: 1 ora 42 min
A cura di Carmine Corvino
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Messaggio del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro «Artificial Intelligence in Public Administration»", registrato a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 17:00.

Tra gli argomenti discussi: Intelligenza Artificiale, Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 42 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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