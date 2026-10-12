FaiNotizia - Fine Vita, I Death Café. La puntata settimanale

Oggi continuiamo a parlare di Fine Vita, concentrandoci su quello che forse è il tabù per eccellenza: la morte.



Parlare della morte non è facile.



Spesso non sappiamo cosa dire a chi ha perso una persona cara, evitiamo di fare domande a chi sta affrontando una malattia, fatichiamo persino a immaginare la nostra stessa fine.



La morte è una parte inevitabile dell'esistenza, eppure rimane una delle esperienze di cui facciamo più fatica a parlare.



In una società che tende a nascondere la vecchiaia, la malattia e il fine vita, dove la morte viene spesso raccontata attraverso la cronaca o relegata …

alla sfera privata, come si può creare uno spazio per affrontarla senza imbarazzo, senza risposte preconfezionate e senza la necessità di trovare per forza una soluzione? Ne parliamo con Lucilla De Martinis, psicoterapeuta che ha avviato da qualche anno l'esperienza dei Death Café a Roma, per capire come funzionano questi incontri, che cosa emerge dalle conversazioni e perché trovare le parole per parlare della morte può essere anche un modo per interrogarsi sulla vita.

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