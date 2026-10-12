12 OTT 2026
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FaiNotizia - Fine Vita, I Death Café. La puntata settimanale

RUBRICA | - RADIO - 23:30 Durata: 30 min 56 sec
A cura di Carmine Corvino
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Oggi continuiamo a parlare di Fine Vita, concentrandoci su quello che forse è il tabù per eccellenza: la morte.

Parlare della morte non è facile.

Spesso non sappiamo cosa dire a chi ha perso una persona cara, evitiamo di fare domande a chi sta affrontando una malattia, fatichiamo persino a immaginare la nostra stessa fine.

La morte è una parte inevitabile dell'esistenza, eppure rimane una delle esperienze di cui facciamo più fatica a parlare.

In una società che tende a nascondere la vecchiaia, la malattia e il fine vita, dove la morte viene spesso raccontata attraverso la cronaca o relegata alla sfera privata, come si può creare uno spazio per affrontarla senza imbarazzo, senza risposte preconfezionate e senza la necessità di trovare per forza una soluzione? Ne parliamo con Lucilla De Martinis, psicoterapeuta che ha avviato da qualche anno l'esperienza dei Death Café a Roma, per capire come funzionano questi incontri, che cosa emerge dalle conversazioni e perché trovare le parole per parlare della morte può essere anche un modo per interrogarsi sulla vita.

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Benvenuti all'appuntamento settimanale con franchezza, punto it, format, inchieste di Radio Radicale dal lunedì alle 23:30 e poi in replica sempre lunedì, ma alle 6 del mattino, oggi continuiamo a parlare di fine vita, concentrandoci su quello che forse è il tabù per eccellenza, la morte parlare della morte non è facile e spesso non sappiamo cosa dire a chi ha perso una persona cara, evitiamo di fare domande a chi sta affrontando una malattia.
Fatichiamo persino immaginare la nostra stessa fine. La morte, però, è una parte inevitabile dell'esistenza, eppure rimane una delle esperienze di cui facciamo più fatica a parlare in una società che tendono a nascondere la vecchiaia, la malattia, al fine vita, dove la morte viene spesso raccontato attraverso la cronaca o relegata alla sfera privata. Come si può creare uno spazio per affrontarla senza imbarazzo, senza risposte preconfezionate e senza la necessità di trovare per forza una soluzione? Ed è da queste domande e chi nasce l'esperienza dei Death Café, ovvero incontri informali in cui persone diverse si ritrovano per parlare della morte, della paura di morire del lutto, ma anche del rapporto tra la consapevolezza della propria mortalità e il modo in cui scegliamo di vivere. Non si tratta di gruppi di terapia né di luoghi in cui si danno consigli o si cerca di convincere qualcuno ad affrontare la morte in un determinato modo. L'idea è piuttosto quella di offrire uno spazio di conversazione e di ascolto e in cui nessuna domanda è necessariamente fuori luogo. È un format che è nato nel Regno Unito nel 2011, ispirato dal lavoro di un sociologo e antropologo svizzero, Bernard crete, che aveva promosso incontri conviviali, appunto per rompere il silenzio intorno alla morte. Da allora i Death Café si sono diffusi in diversi Paesi, assumendo forme diverse a seconda.
Dei contesti e di chi li organizza. Ma chi partecipa a questi incontri si parla di lutto, di paura o anche dell'accompagnamento al fine vita, e cosa succede quando, invece di cambiare argomento, cercare parole di conforto ci concediamo il tempo
Per ascoltare le domande e le esperienze degli altri. Ne parliamo oggi con Lucilla De Martinis, psicoterapeuta di Roma, che ha avviato da qualche anno, appunto, questa esperienza nella capitale per capire come funzionano questi incontri. Che cosa emerge dalle conversazioni
E perché trovare le parole per parlare della morte può anche essere un modo per interrogarsi sulla vita. Buon ascolto e ne torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti. Io sono Lucilla, De Martinis, sono psicologa, sono psicoterapeuta di formazione umanistica esistenziale con un orientamento psicodinamico. Mi occupo di di psicoterapia e mi occupo anche di elaborazione del lutto di lutto e di percezione della morte e anche di da caffè, appunto
Ecco che è il motivo, insomma, per cui diciamo che l'argomento anche un po'del dell'intervista di oggi, prima, diciamo di raccontare un po'più nello specifico cosa sono il Death Café, come come funziona questo format, da dove arriva.
Volevo chiederti un po'da dove è nato in qualche modo anche il tuo il tuo interesse per il tema della della morte del lutto, il quale è stato un po', diciamo percorso anche formativo che ti ha portato a occuparti di questo, a interessarsi a questo.
Guarda allora il mio interesse rispetto alla morte del lutto è a lutto e un interesse che nasce da lontano, perché a me è sempre interessata l'antropologia e i modi di gestire la spiritualità in generale, no, quindi sia in antichità separato, in ambito del sociale,
Qui nasce da questo, poi, quando mi sono iscritta alla specializzazione anni fa, ho privilegiato una scuola che, all'interno del suo percorso ad esse questo tipo di approccio, infatti la scuola che ho frequentato lo si rifà Irvin Yalom, quindi con con l'idea che la morte è un tema fondamentale della vita e che possiamo vivere bene soltanto se teniamo presente il fatto che siamo esseri mortali e dovremmo morire visto ecco e arrivando al appunto ai Death Café,
E di che cosa si tratta proprio anche partendo dalle basi per chi magari è la prima volta che sente che sente che sente nominare che sente parlare di di questo argomento
Dove è nata, diciamo, come come esperienza e come e perché hai deciso di portarla anche nel nostro Paese e aroma e come funziona proprio nella pratica okay, allora il dal Café appunto i caffè in cui si discute Elena Marche, è un'esperienza che in Asia, in Nord Europa e che poi si è diffusa anche nell'area mediterranea,
è un'esperienza che a diffusione prevalentemente online, proprio per ragioni di praticità che però io ho deciso di portare invece in un'esperienza vis-à-vis, è perché penso che di un argomento così che da noi resta ancora un tabù, sia bene di di parlare anziana in uno spazio condiviso in uno spazio partecipato in uno spazio vicino e quello che succede praticamente perché le persone vengono in uno spazio definito che nello specifico caso, al mio studio ci si
Uccisi, ci si siede insieme in un modo sicuro, io personalmente faccio sedere per terra dei camici, sia dei per terra si prende una tisana o un caffè, noi si faranno una tisana perché vengono fatti insomma dichiara, dopo l'orario di ufficio e ci si racconta le proprie le proprie idee, le proprie immaginazioni, i propri vissuti rispetto al tema della morte, quello che differenzia questo da un gruppo di auto mutuo aiuto o da un gruppo di terapia in cui si passa a trattare della marca è il fatto che nel gruppo di terapia c'è un terapeuta in questo caso io invece sono un partecipante trattori
E nei gruppi di auto mutuo aiuto, invece, ci si vuole aiutare rispetto al tema della morte invece dal cassa e più un'esperienza filosofica, cioè la filosofa della filosofia e il dialogo, anche socratico, incarnato al servizio dello sviluppo di un pensiero che ognuno può elaborare a prescindere dal fatto che ci sia un terapeuta certo il fatto che c'ha che uno dei dei dei partecipanti sia un terapeuta facilità se esce qualche contenuto importante, però questo contenuto viene, viene insomma,
Confinato a favore del fatto che invece deve essere un'esperienza di altro tipo, quindi l'uso, quello che si usa in genere a un dialogo di tipo socratico per per per stare con con questo questo è quello che succede, è sempre
Poi ogni volta c'è una variante, si può parlare, per esempio, di un libro quindi si può prescrivere. Ne abbiamo per esempio lavorato sulla martedì, Ivan Illich o il suo De brevitate vitae. Si può parlare di un libro o qualche volta abbiamo lavorato in salsa artistico perché ho una formazione anche arte terapeuta Wind, e quindi abbiamo parlato di abbiamo proprio disegnato l'oscuro e tu hai chiaro, quindi si sta con questo e ovviamente ci si cura dura un'ora e mezzo
E cioè il mio dura un'ora e mezzo e ci sicura che dopo la le persone vadano dia più leggeri etico medi come sono venute. Questo
Ecco e quando è iniziato diciamo quando gli avviato questa questa esperienza Roma, quanti incontri grosso modo sono sono state fatte, chi sono anche un po'le persone che partecipano come si si avvicinano.
Allora l'esperienza a Roma lo avviata l'anno scorso prima, diciamo, nei due anni successivi abbiamo fatto degli incontri sporadici in cui ci si raccontava sulla morte e sul lutto, ma erano dei allo stadio, agli incontri sporadici, tipo 2 2 in un anno anche con
Kundun, anche con un risvolto, quindi un risvolto artistico. Diciamo quindi ce n'eravamo occupati in ambito espressivo, però sempre con lo stile da caffè, però in ambito espressivo e l'anno scorso, invece ho deciso di rinviarlo perché tra le persone che conoscevo ce n'erano molte, anche tra le persone venivano studio, lame come pazienti, c'erano molte che erano state toccate dall'urto dalla morte e che dicevano che quello che allora mancava era uno spazio che non fosse di terapia, ma era uno spazio sociale condiviso in cui parlare di questo, cioè qualcuno mi diceva proprio io vorrei che ci fossero quelle situazioni, sai come come l'Arcadia fuori dalla porta di casa dove si sferruzzare e si parla un po'
Del Celso de la vita e di quello che è successo del lutto che c'è stato e quindi questo mi ha fatto pensare che poteva aver senso avviare questo tipo di di esperienza su chi sono le persone. Guarda all'inizio per permettere quattro incontri. Sono venute persone che erano state toccate, adulto
Ciò che avevano perso il marito, il compagno, cioè persone che in qualche modo avevano un bisogno che non volevano portare in terapia perché non volevano che il lutto fosse patologie dato perché noi viviamo in una società dove il fine vita estremamente medicalizzato e il lutto è fortemente patologie dato che quelli erano persone che invece volevano uno spazio di normalizzazione di quella roba va invece in itinere si sono aggiunti anche persone che avevano un altro bisogno, che era quello di esplorare il tema della morte come incentivo al loro vivere. Per esempio, è venuta una persona
Che doveva fare l'importante scelta lavorativa e doveva andare e due tende a vivere all'estero e era qualcosa che la spaventava e non riusciva a
A sentirci
A sentirsi coraggiosa e di poter andare se non considerando il tema della mortalità e ti voglio raccontare che questa persona, Laio nello studio varie cose, perché uno studio, insomma, dove c'è tanta possibilità di espressività e ci abbia un metro e questa persona ha preso il metro, è la persona a quarant'anni e ha ha proprio messo 40 no e ha detto io sono qua tu quasi a metà vieta, non posso permettermi di andare di andare di di indugiare su questa cosa e ti dico questo perché tante volte, quando lavoriamo sulla morte, anche il semplice contattare un simbolo che magari c'è della nell'ambiente così si parte invece è in contatto con una sovvertirebbe fonderci re dà la possibilità di esprimere
Eh già insomma, accennavi, però ero curiosa di chiederti.
Sias, diciamo quali sono, diciamo, dei dei momenti che hanno un qualche modo colpito sorpresa in questa in questa serie di incontri che si è tenuta che si è tenuta già l'anno scorso, se ci sono anche nell'uso delle domande ricorrenti da parte delle persone che partecipano se ci sono state in qualche modo reazioni inaspettato, insomma, qualcosa diciamo che è emersa da questi da questi incontri che ritiene particolarmente significativo
Sì, ci sono stati sicuramente c'è stata la domanda ricorrente, come faccio a vivere pensando che devo morire. Questo è una cosa che in modo diverso era criptano tutti se io ho preso coscienza di dover morire come faccio a vivere come prima, perché questa è un'esperienza molto comune, a un certo punto nominiamo tocca dire un lutto anche lontano, magari anche lo vediamo sul suo giornale e prendiamo coscienza del fatto che che siamo mortali,
E quello che abbiamo costruito, cioè il nostro universo interiore, sparirà con noi, e questa è un'esperienza particolarmente particolarmente spaventosa. Quindi si questo Lauder I come domanda ricorrente. Come faccio a vivere qui a Balkan Florence passano anche altri partecipanti, qualcuno racconta dorme, io io ho lasciato la casa ai miei figli, no, cioè ci sono offerte delle soluzioni di questa, sicuramente una domanda ricorrente e l'altra domanda ricorrente è, come faccio a fare i conti.
Non col fatto che devo morire, ma quell'imprevedibilità.
Anche tanti timori rispetto alla malattia rispetto al fine vita, che non è ancora un tema di libera scelta, cioè tanti di queste cose sono state trattate no, come faccio a vivere, che se poi mi ammalo soffrirò e non potrà gestire questo è molto comune intorno ai 50 60 anni quando insomma una se la passano ancora bene un'esperienza particolarmente significativo.
Un paio di esperienze particolarmente significative ci sono stelle, inizio quando le persone in lutto avevano
La tendenza a trattare il da cassa Comunarie di espressione, quindi magari piangevano, è certamente all'interno del dal caffè, è permesso piangere, però non non ha non essendo uno spazio di terapia non è buono aprire parentesi che non si possono chiudere e questo mi ha fatto molto riflettere sul tema che noi abbiamo tante realtà che sono gestite, diciamo in modo
I modi diversi da da figure diverse, però, mi ha fatto tanto riflettere quanto la mia formazione mi ha permesso di aiutare la persona a essere contenuta morbidamente, senza che questo sfociasse per un problema capito, cioè quello che a me ha colpito è stato il fatto che alla cena il fatto di esser psicoterapeuta che mi ha permesso di mettere un contenimento in modo adeguato e non di.
Di fare altre scelte che invece poi, magari la persona che sarebbe andata a mia madre, quindi questo mi ha.
Mi ha molto colpito e infatti volevo anche raccontare che un'esperienza molto molto interessante è stata che alla fine di questi.
Di questi doc fa.
Un partecipa anche ha preso delle conchiglie Johan nello studio delle conchiglie, perché uso era stato dalla sabbia, quando un lavoro e ha regalato a ognuno una conchiglia ci ha voluto regalare a mezzanotte una conchiglia dello studio, come mi ha chiesto il permesso ai dicendo che che, in realtà,
Ah ah, dopo questi dal caffè era una persona che era venuta a quasi a tutti, aveva percepito il corpo come una struttura, ma l'essenza, e che invece la istanza si trovava da un'altra parte, è stata insomma una bella, un bel simbolo, secondo me quello che Nissan sta Agni Migale senza emotiva si trova da un'altra parte oltre che nel corpo pronto, interessante e,
Un'altra domanda che volevo farti più, pensando insomma quella che anche la tua formazione della il tuo percorso professionale per quella che è appunto la tua Esperia entrato a formazione, perché è così difficile per noi, come società, nominare e affrontare e affrontare la morte apertamente a una questione di timore della sofferenza, dell'ignoto di disagio che cosa che cosa si mette in moto e che cosa viceversa,
Perdiamo sia come individui sia come società, quando evitiamo di parlarne, quando della morte facciamo una sorta di di di rimosso, una sorta di di tabù.
Guarda, io penso che sia così difficile, diciamo, da dopo la seconda guerra più o meno da quando la mortalità infantile è stata quasi azzerata e quindi abbiamo smesso di nascere in casa.
Smesso di vivere in situazioni dove la morte era all'ordine del giorno, come nelle campagne, quindi è diventata un'esperienza da collettiva a come poteva essere in situazioni dove si viveva più vicini a individuale e la morte come esperienza individuale è qualche cosa che risente di un tabù perché tutto il carico d'ansia che io posso vivere ma nel sociale gestire, non posso invece,
Non passo invece gestirlo in individuale, per esempio, mi ricordo che quando io ero bambina mia nonna ma anni prima della sua morte, vent'anni prima con le amiche andavano insieme a fare le fotografie da mettere sulla tomba per avere una bella fotografia e questo era un modo di esorcizzare la morte di condividerlo,
Fatto che invece oggi non c'è più perché la morte
È stata medicalizzata, rally e un po'relegata no, perché non solo la morte, anche la malattia, le malattie gravi, le malattie terminali e le malattie neurodegenerative vengono vissute come un tabù, perché non sono più all'interno del nostro specifico campo di divisione, ma si trovano all'interno delle case all'interno degli ospedali e quindi noi abbiamo perso questo tipo di contatto io la penso la pansè così,
E quindi oggi ci crediamo più eterni e siccome ci crediamo più eterni.
Perdiamo molte occasioni di gay invece di prendere dalla dal contatto con la morte, è una cosa importante che è la bussola che può essere la bussola di come orientare nella nostra vita, anche all'interno di scelte significative e anche rispetto a quello a cui noi attribuiamo un'importanza fondante
E magari, e magari e invece magari magari non ce l'ha, quindi è assolutamente falso che noi, come società, dovremmo riappropriarci della morte, del tema della vecchiaia, della della, l'abilità nella vita per andare verso direzioni significanti e direzioni Direzione sociale se io penso che andrebbero recuperati e dei cani condivisi più forti di Agasso anche rispetto ai funerali dei rituali condivisi per poter per potersi interfacciare con questa realtà il modo infinitamente più significativo solamente sempre,
E mi mi mi ricorda, tra l'altro, insomma, una una frase, una riflessione di una delle persone che abbiamo intervistato nelle nelle scorse puntate che diceva, proprio come lei trovasse in qualche modo assurdo, quantomeno eccessivo il fatto che non si portano mai i bambini ai funerali no, c'è sempre questa questa forma in qualche modo di di protezione se vogliamo che però crea anche una sorta di di rimosso perché poi diventa molto difficile magari spiegare a un bambino perché,
Il nonno è morto, non c'è più, eccetera no, e come quindi in qualche modo c'è una sorta di forse educazione fin dall'infanzia a non parlarne, a non poter nominare e la morte quello in quello che succede, infatti ho avuto varie consulenze, una parte delle mie consulenze che faccio nell'anno è sempre coi genitori che hanno perso il coniuge che hanno dei bambini piccoli, questo vi succede tutti gli anni e che non sanno come comunicare la morte della della.
Insomma, della madre del padre del bambino e spesso non la comunicano quindi il loro arrivano perché il bambino sta male e non hanno comunicato e a quel punto si crea una situazione clinica dove si sarebbe insomma chi sarebbe potuta
In effetti nucleare, ma io guardo, penso che ci sia proprio una generale ed emozioni della sofferenza e la morte è semplicemente una delle una delle branche in cui questo questo accade,
Una domanda, ecco più pratica e adesso diciamo e per questo insomma nuovo anno riprenderanno questi incontri, come saranno strutturati, che già insomma un un'idea da questo punto di vista, dove dove è possibile informarsi per chi fosse interessato diciamo a saperne di più a partecipare guarda, allora è possibile informarsi on line perché sicuramente pubblicherà qualcosa riprenderanno già dalla prima settimana di novembre riprenderanno nel mio studio che si trova in zona Marconi sono gratuiti questo forse non l'ho detto sono gratuiti perché io considero
Le riflessioni sociali e anche la psicoterapia, come un un compito sociale e quindi sono gratuiti, per questo ci si può aggiungere in corso d'opera, quindi non lo so anche al quinto Sasso Death Café.
Si può avvenire anche in anonimato nel senso della persona, può può prenotarsi e venire anche ampi senza andare in nome, perché perché è proprio Sanzo ed è importante quello che la persona si sente di condividere e può anche dire poco l'importante è che che si raffronti con quello in cui uguale cent sentirsi a volte qualcuno mi chiede se venire da spaventati è un fatto positivo e io rispondevo sempre di sì che come guardare qualcosa che ci fa paura magari un film horror,
Da dietro la torta da sotto il tavolo e noi possiamo affacciarci quanto vogliamo su questo argomento, nessuno obbliga, perché è uno spazio protetto, però piano piano, magari diventeremo più coraggiosi e potremo guardare meglio questa situazione.
E e oltretutto volevo dire anche che a lei caro caffè
è prevista la possibilità di lavorare anche sulle Dat, cioè sul fine adibita, per chi lo richieda, insomma, perché richiedono assistenza, si può gratuitamente lavorare su questo, affinché la persona possa sentirsi tutelata e al sicuro, anche rispetto a queste, trovare la propria posizione rispetto a questo.
Ecco su questo, su quest'ultimo aspetto, che puoi spiegare un po'più nella pratica, anche come l'accompagnamento che tipo di lavoro si fa e un'altra domanda che appunto avevo era, come diciamo parlare della morte, può anche, insomma, aiutarci a essere più consapevoli rispetto rispetto al fine vita ovviamente quindi a quelle che sono magari le nostre volontà aspettative eccetera.
Certo guerra, io passo, cioè ognuno di noi può redigere no con gli appositi moduli, le volontari Scacco al fine vita e questo è qualcosa che di norma viene percepito come lontano soltanto che nel momento in cui noi siamo ammalati o siamo sofferenti, la lucidità rispetto a questo diminuisce e noi finiamo per perdere la bussola di quello che vogliamo e di quello che non vogliamo o no, quindi rispetto accanimento terapeutico, semplicemente rianimazione o rispetto a come io immagino.
Il mio fine vita e poter redigere le le ultime volontà in un momento in cui noi ci sentiamo al sicuro e stabile. Secondo me, è una grande garanzia rispetto rispetto a quello che è il futuro. No, passò, per esempio, voglio dire chiedere agli Esteri sedato oppure no, a seconda di come percepisco il dolore, no,
E quindi ci sono tanti temi rispetto a questo che io posso sentire di esplorare, rispetto invece alla significanza della vita,
Legata
Alla morte, ma io penso che noi, oggi più che mai abbiamo bisogno di riappropriarci questo argomento, perché noi oggi viviamo in una specie di di continuo presente, no, non ci sono più i passaggi generazionali, non è che io, a 60 anni, nel vasto come si vestirà a mia nonna che prendeva il tailleur magari scuro eccetera eccetera eccetera e quindi,
Rimane quindi i passaggi che scandiscono la vita o sono principalmente la nascita e la morte e sapere che c'è un termine, è qualcosa che mi fa collocare all'interno di delle fasi esistenziali, mi fa dire dove sono e mi può portare anche nell'ambito di un impegno sociale perché la morte come la nascita
Sono quei dati che sono gli affratellamento dell'esistenza di tutti no a tutti nasciamo tutti moriremo tutti siamo esseri umani e quindi all'interno di questo ci si può
Confronta e con dei pensieri di solidarietà che al in che altrimenti sorgere no non sorgerebbero, quindi penso che sia questo anche la morte, come un impegno sociale di impegnarsi all'interno de delle varie reti per per poterci, per poter rendere significativi queste sale, si dice che
Si dice che in qualche modo.
Nella vita dovremmo starci come, quando lanciamo un sasso nell'acqua, no, lasciare tanti cerchi concentrici di memoria e di significanza che poi si espanderanno alle generazioni successive, io penso che riappropriarsi della morte abbia proprio questo senso lasciare alle generazioni successive un'eredità di significato all'interno di un mondo che invece ci priva di significato perché viviamo in un eterno presente, penso questo
Grazie eh, proprio in conclusione, ti chiederei poco un'ultima riflessione, anche se già anticipavi diversi spunti molto molto interessanti.
E cioè come parlare della morte può anche cambiare il modo in cui viviamo, se l'hai visto magari insomma minima parte succedere da parte delle delle persone che hanno partecipato agli incontri, se ci sono state, diciamo spunti anche in questo senso e l'ho visto succedere per una persona che è venuta perché abbiamo avuto una diagnosi di leucemia però queste persone alla leucemia palloncino aveva
Miccia, dopo aver fatto ulteriori accertamenti, hanno un sospetto di leucemia, quella persona non ce l'aveva tra la persona, non è riuscì di questa donna per non riusciva più a vivere come prima, perché era come diceva che è come se l'ombra nera della morte della morte la seguisse e questa persona,
Erano insegnante rileva in una routine piatta, da cui non riusciva insomma in qualche modo.
Non riusciva a riconoscersi più, viviamo una vita in cui non si riconosceva più e, dopo aver partecipato ai caffè di aver espresso più volte questa mancanza di di riconoscimento nella vita che conduceva, a un certo punto ha deciso di insegnare agli italiani, agli stranieri,
Ossia lanciata nel e in situazioni di volontariato è andata a vivere in campagna, che ha fatto tante azioni che non avrebbe mai fatto se non le fosse capitato quel tipo di quel tipo di diagnosi e poi non non confermata, quindi questo lo trovo proprio una.
Un caso significativo perché la persona ha davvero cambiato delle sue situazioni, che vogliono anche raccontare che quando è iniziato il caffè, io che come tutti noi, sono molto discesa è anche il solo piena di di tabù rispetto alla morte, non riuscivo proprio a stare a contatto con quelli il tema della morte cioè io leggevo e delle cose e poi mi dimenticavo,
Cioè veniva il tempo che chiamerò. Il cinema andò a mangiare una pizza e rientravo proprio profondamente nel nell'automatismo delle cose che si succedevano,
E siccome proprio non riuscivo a stare in contatto con questa situazione, ma io volevo avviare quel progetto. Ho iniziato ma uguale avrò fatto per due o tre mesi forse pronti a mettersi. Siccome io ho il mio studio non è lontanissimo dal San Camillo io andavo fuori del pronto soccorso del San Camillo e vedevo la gente ed era malata e pensava, ma certo qualcuno può anche morire magari domani mattina mi ci posso trovare io qua e questo piccolo e così io mi sono riportata
In quel tipo di
In quel tipo di di situazione, cioè ho preso tanti dosi omeopatiche, di Sciacca esistenziali e ad un certo punto, dopo due tre mesi, ho sentito che quella roba che era stata
E che era in qualche modo un tuo in chiaro, un'atmosfera, e invece era diventata da un'atmosfera emotiva. Era diventata invece una convinzione
E quindi ha preso un altro posto, perché diffi.
Se l'è cioè possono noi possiamo, se c'è da tante parti che la vita impermanente No, sentiamo spesso io pratico, meditazione, ho sentito da tutte le parti gravità impermanente, ma per farne qualcosa veramente deve diventare un'esperienza emotiva. È partecipata perché sennò, se noi rimaniamo a livello cognitivo, non riusciamo a fare delle azioni che ci muovono, da dove da dove siamo, invece, il primo passo è quello di muoverci laddove siamo se la vita che conduciamo non ci risuona più rieccoci in studio solo per i saluti. Questa era l'intervista Lucilla De Martinis, psicoterapeuta, che ha avviato da qualche anno l'esperienza dei Death Café a Roma. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo, come sempre, che potete seguirci anche su Facebook e Twitter. Basta cercare, fai notizia, noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e in replica lunedì successivo alle 6 del mattino, un saluto e una buona settimana da Daniela Sala,

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